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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Если США хотят видеть конкретные цифры в соглашении об ископаемых, то необходима ратификация парламентом, - Зеленский

зеленый о ратификации соглашения об ископаемых

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается формата этого соглашения. Действительно, если это соглашение и там нет цифр, конкретных цифр, то я не думаю, что нам нужна ратификация парламентом Украины, хотя я не против", - сказал Зеленский.

В то же время он сказал, что во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом сообщил, что если Соединенные Штаты хотят видеть в соглашении конкретные цифры, то согласно украинским законам будет необходима ратификация парламентом.

"Можно подписать, а потом ратифицировать. Министры могут подписать и потом ратифицировать. Мы бы очень хотели встретиться с президентом Трампом - поставить точки на этом соглашении, министры бы подписали, парламент ратифицировал, и все бы были счастливы", - сказал глава государства.

Напоследок президент добавил, что он не волнуется относительно "игр" в парламенте, если соглашение между Украиной и США дойдет до ратификации.

Читайте также: Без права собственности США на активы и долгов для Украины: Бессент озвучил детали сделки по полезным ископаемым

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Читайте также: Украина отказалась от требования США создать фонд полезных ископаемых на $500 миллиардов, - Bloomberg

Автор: 

ВР (29302) Зеленский Владимир (21096) ратификация (421) соглашение (1355) ископаемые (189)


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Топ комментарии
+9
На х#й посилай трампа підораса. Сам йому запропонував ,сам і викручуйся. Надра,по конституції ,належать народу України. А не вашому квартальному шоблу ********* і ригоаналів,що в зраді сидять.
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23.02.2025 17:55 Ответить
+7
Любий виступ цього бастардо має починатися так: у серпні 2021 я получив перше попередження від Заходу про майбутній напад московіії. Після цього мої дії протягом 7 місяців були такі:.....
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23.02.2025 17:55 Ответить
+4
Радует, что мозги включил. Трумп пусть почитает Конституцию Украины, мы не колония
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23.02.2025 17:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Радует, что мозги включил. Трумп пусть почитает Конституцию Украины, мы не колония
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23.02.2025 17:50 Ответить
Граждане Украины.
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23.02.2025 17:52 Ответить
Від них неможливо було отримати гроші чи дивіденди, бо ці копалини досі не викопані і лежать мертвим вантажом під землею, бараніна.
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23.02.2025 18:11 Ответить
Ярые патриоты фром итали и юесей неистово защищают интересы неньки на полях цензора. классика
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23.02.2025 18:12 Ответить
В цьому випадкові США побачать салуппу, а не мінерали.
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23.02.2025 17:53 Ответить
Обізвалося трампівське чмо. Цілуй рижого в д...
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23.02.2025 18:17 Ответить
Трамп дрессирует своих союзников. Президент Польши Дуда ждал у двери Трампа 1,5 часа, чтобы поговорить всего 10 минут.
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23.02.2025 17:52 Ответить
перенял у х-ла
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23.02.2025 17:57 Ответить
Трумп в это время изучал остатки "шахеда", привезенные Сикорским
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23.02.2025 18:01 Ответить
референдум
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23.02.2025 17:53 Ответить
Кнопкодавы приготовиться!
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23.02.2025 17:53 Ответить
кнопкодавство вже давно не працює, там тепер двома пальцями дві кнопки тримати треба
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23.02.2025 18:12 Ответить
амер,тепер і українці зрозуміли,чому вас ненавидять всі хто мав з вами справу! йди звідси 👉🖕!
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23.02.2025 17:58 Ответить
«у мене є колізія: підпис здесь і підпис здесь» - але не мій підпис..., а міністра!
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23.02.2025 17:54 Ответить
Це шоу двох шутів вже остогидло
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23.02.2025 17:54 Ответить
Цифры просты, США должны платить Украине 500 миллиардов баксов в год на протяжении пятисот лет.
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23.02.2025 17:55 Ответить
Це буде вічна тема на роки!
Шольц про ракети Taurus.
Вова про корисні копалини
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23.02.2025 17:55 Ответить
Любий виступ цього бастардо має починатися так: у серпні 2021 я получив перше попередження від Заходу про майбутній напад московіії. Після цього мої дії протягом 7 місяців були такі:.....
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23.02.2025 17:55 Ответить
На х#й посилай трампа підораса. Сам йому запропонував ,сам і викручуйся. Надра,по конституції ,належать народу України. А не вашому квартальному шоблу ********* і ригоаналів,що в зраді сидять.
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23.02.2025 17:55 Ответить
трамп живе тільки думкою що якщо він сказав , то все так має бути і хай закони почекають . Але все це тільки стосується України і його союзників і НІЯК НЕ ОРДИ !!! Трампон це лярва кацапська .
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23.02.2025 17:56 Ответить
Модератори, ви що спите? Треба підчистити цензор, забагато такого лайна повилазило
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23.02.2025 18:01 Ответить
Так, зараз тебе трухне до цифрового кобзона
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23.02.2025 18:14 Ответить
я з тупими американцями , які не знають досконало українські закони та конституцію не маю бажання спілкуватись . Для того щоб був діалог треба щоб у співрозмовника був хоч якийсь натяк на розум , в вас я такого не помічаю .
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23.02.2025 18:04 Ответить
Пшло нах.
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23.02.2025 18:04 Ответить
Півнику, ти хоч в курсі, що аргентинці, мексиканці, чилійці, парагвайці, це теж американці?
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23.02.2025 18:15 Ответить
вони не міфічні а цілком реальні. Згідно конституції України надра належать народу України і ніякий президент чи парламент не мають на них прав. А американці мають 100лярдів заморожених активами рф. Чому про це мовчать? Як так склалось що фактично репарації покладаються на жертву агресії? Сукиви разом з вашимтрапом.
путінхуйлотрампідинахуй
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23.02.2025 18:19 Ответить
Сколько денег ты за них получаешь ? Только конкретно в цифрах. Боже откуда вас столько взялось? Мифические редкие ископаемые делят те, кто за украинский газ и нефть (которые принадлежат же народу) платят да еще и с маржой в 100%. Ну не идиоты ли?
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23.02.2025 18:27 Ответить
я міфічний шахтар який добуває міфічне вугілля і отримує міфічну зарплату а мій сусід міфічний працівник навтогазової промисловості. А ти далеко не міфічний а цілком реальний довбойоб
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23.02.2025 18:38 Ответить
Совсем не мифические металлурги на ,,Арсенолмитл" получали и получают зарплату выше чем на аналогичных металлургических предприятиях украинских олигархов.
Совсем немифические шахтёры Украины на Украинских государственных шахтах ещё совсем недавно зарплату получали мукой и крупами вместо зарплаты.
ТАК ЧТО НЕЗВЕЗДИ МИФИЧЕСКИЙ ...
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23.02.2025 22:19 Ответить
прочитай уважно а потім звезди. І взагалі полеміка була не з тобою. Чувак Олексій том трендів про міфічні копалини від яких мені нічого не перепало...
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23.02.2025 23:31 Ответить
Так тобі і так од них нічого неперепало і неперепаде. Навіть якшо би ти був би ті не міфічний.
Так шо саме ти уважно читай шо тобі колишній зовсім неміфічний шахтар пише.
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24.02.2025 03:57 Ответить
Так перепало таки? С твоего поста понятно что предприятии просто работаешь, ты не акционер. Даже если так, то как думаешь если бы твое предприятие принадлежало, скажем, Маску то зп была бы меньше или больше ? Я вообще не понимаю логики, все время сами себе могилы роете.
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24.02.2025 13:03 Ответить
поясни арабам щоб вони свої нафтові запаси вітдали комусь в пропорції 1/3
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24.02.2025 17:23 Ответить
От, *****, який розумний ...твоїм дипломом тільки дупу підтирати ...
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23.02.2025 17:59 Ответить
"Що стосується формату цієї угоди. Дійсно, якщо це угода і там немає цифр, конкретних цифр, то я не думаю, що нам потрібна ратифікація парламентом України, хоча я не проти", - сказав Зеленський.
Ти диви, не проти він ...
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23.02.2025 18:28 Ответить
Вова молодець, добре навчився говорити, дуже дипломатично, дуже чітко, приємно слухати нашого лідера
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23.02.2025 17:59 Ответить
Ти мабуть яника забув, чи не чув?
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23.02.2025 18:00 Ответить
чув, пам'ятаю, як він намагався увімкнути (чи умикнути) Україну )
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23.02.2025 18:01 Ответить
З дуба впав?
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23.02.2025 18:05 Ответить
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23.02.2025 18:11 Ответить
До речі, в нас Парламентсько Президентська республіка. Можете там підписати що завгодно, тільки на вихлопі буде пшик. Якщо там хтось хоче копалин, то нехай іде копає, хоч зараз, я хотів би на це подивитись. Хай почнуть з бурштину, навіщо далеко ходить, щоб якомусь Джону, розкололи голову лопатою?
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23.02.2025 17:59 Ответить
Навіщо так жорстоко, нехай їде до Лисичанська вугілля добувати, а воно таке тверде, в рот його їпати ...
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23.02.2025 18:04 Ответить
Шахти затопили, хай беруть відра і мотузки, воду вичерпати...
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23.02.2025 18:07 Ответить
Всі будуть щасливі - резюме
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23.02.2025 17:59 Ответить
Це точно.
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23.02.2025 18:09 Ответить
Можна було поступити краще підписати, Трамп б помахав папірцем на публіку а потім б хтось з депутатів оскаржив б в Конституційному суді тому що Зе реально не має на це право, та і все і овці цілі і вовки ситі
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23.02.2025 18:00 Ответить
наші корисні копали не мають відношення до США. Вони належать народу України який потерпає від нападу рф, це агресор повинен компенсувати витрати США та інших країн на допомогу Україні. Для того й були заморожені активи рф. Їх достатньо а якщо ні то арештуйте нерухомість окупантів за кордоном.
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23.02.2025 18:00 Ответить
Мені цікаво, якщо в надрах України завжди були родовища рідко земельних металів на мільярди доларів, то чому ця тема сплила тільки зараз? Якось не віриться, що раніше вони не були потрібні нікому зі світових ключових економічних гравців, ні США, ні ЄС, ні Китаю, ні рашці...
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23.02.2025 18:01 Ответить
Отож, народу України як було вид цього хрен на рило, то тепер буде 50% хрена. Білше всього переживає Ахмєтов, Пінчук і К, Кучма мабуть в маразмі вже...
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23.02.2025 18:05 Ответить
ну це також одна з причин, чому рашка поперла війною
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23.02.2025 18:17 Ответить
Бери ношу по собі, що б не впасти при хотьбі…
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23.02.2025 18:41 Ответить
До речі,Швець розказав хто кукловодить Рваним Вухом: німець Тіль,мільярдер,що є дружиною мільйонера,Маск -південноафриканський аутист,і якийсь Каспер,нащадок одеських юдеїв,що дуже ненавидить Україну,він у них теоретик....Всі ці "американці" будуть робити Америку знов великою,шляхом вилизування Трампом промежини Путіна...
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23.02.2025 18:03 Ответить
Лицемірна позиція.Ховатись за парламент,де твоя більшість не варто.
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23.02.2025 18:05 Ответить
йди в ТЦК,захищати Вітчизну! потім будеш аналізувати хто лицемір а хто ні!
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23.02.2025 18:06 Ответить
щас тікі прийму вану і вип'ю чашечку кави
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23.02.2025 18:10 Ответить
Норм у мамки спідниця, ціла ванна влазить
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23.02.2025 18:18 Ответить
Я не визнаю і $100 млрд, ми домовлялися із Байденом, що це грант. Грант це не обов'язок.- - Зеленський
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23.02.2025 18:08 Ответить
Мозги включив? Люди ви дурні чи наївні?
Зараз з українських ресурсів: газ, бурштин, нафта, золото, уран... Що ви отримуєте з цього????
Ніхєра... Це все в приватному кармані... Навіть бетон в армію і то приватний...
Торгується клоун. Хоче долю... От і все.
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23.02.2025 18:11 Ответить
ше не було такої людині шоб єврея обдурила
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23.02.2025 18:12 Ответить
Україна працює над тим, щоб зробити аналог американської системи ППО «Patriot», - Зеленський.
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23.02.2025 18:13 Ответить
надра належать мудрому наріду ТІЛЬКИ по конституції. а по факту надра вже давно належать бандітам і пдорасам ахмєтовим, каломойським і всяким пінчукам з шуфрічами. так що, при будьякому розкладі з копалинами, мудрий нарід нічого не втрате.
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23.02.2025 18:18 Ответить
по факту обговорюємі ресурси глибоко закопані під землею, а ахмєтови з пінчуками, як і всі громадяне України отримують з них зараз рівну з усіма частку доходів: 0 грн 0 копійок на рік.
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23.02.2025 18:21 Ответить
ГАНДОН дирявий сорту земакака!
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23.02.2025 18:21 Ответить
Нехай трамп шукає угоду про копалини в Будапештському договорі.
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23.02.2025 19:28 Ответить
молодець Зе. Я б і підписаав, а далі вже парламент. А парламент проти. А що я можу? нічого не можу. То все парламент)) ще можна референдум оголосити. Також варіант))
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23.02.2025 20:30 Ответить
Дурбецело ,воно так і працює!
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23.02.2025 20:56 Ответить
 
 