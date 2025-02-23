Если США хотят видеть конкретные цифры в соглашении об ископаемых, то необходима ратификация парламентом, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается формата этого соглашения. Действительно, если это соглашение и там нет цифр, конкретных цифр, то я не думаю, что нам нужна ратификация парламентом Украины, хотя я не против", - сказал Зеленский.
В то же время он сказал, что во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом сообщил, что если Соединенные Штаты хотят видеть в соглашении конкретные цифры, то согласно украинским законам будет необходима ратификация парламентом.
"Можно подписать, а потом ратифицировать. Министры могут подписать и потом ратифицировать. Мы бы очень хотели встретиться с президентом Трампом - поставить точки на этом соглашении, министры бы подписали, парламент ратифицировал, и все бы были счастливы", - сказал глава государства.
Напоследок президент добавил, что он не волнуется относительно "игр" в парламенте, если соглашение между Украиной и США дойдет до ратификации.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
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Трамп дрессирует своих союзников. Президент Польши Дуда ждал у двери Трампа 1,5 часа, чтобы поговорить всего 10 минут.
Шольц про ракети Taurus.
Вова про корисні копалини
путінхуйлотрампідинахуй
Совсем немифические шахтёры Украины на Украинских государственных шахтах ещё совсем недавно зарплату получали мукой и крупами вместо зарплаты.
ТАК ЧТО НЕЗВЕЗДИ МИФИЧЕСКИЙ ...
Так шо саме ти уважно читай шо тобі колишній зовсім неміфічний шахтар пише.
Ти диви, не проти він ...
Зараз з українських ресурсів: газ, бурштин, нафта, золото, уран... Що ви отримуєте з цього????
Ніхєра... Це все в приватному кармані... Навіть бетон в армію і то приватний...
Торгується клоун. Хоче долю... От і все.