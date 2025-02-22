Без права собственности США на активы и долгов для Украины: Бессент озвучил детали соглашения по полезным ископаемым

Министр финансов США Скот Бессент заявил, что переговоры между США и Украиной по экономическому партнерству вызвали много дискуссий, однако многие детали были искажены или представлены некорректно. Он озвучил некоторые детали соглашения по полезным ископаемым.

Об этом говорится в статье Бессента для Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Бессент подчеркнул, что экономическое будущее Украины в мирное время "может быть более процветающим, чем когда-либо в истории страны, а партнерство с американцами обеспечит ее процветание" и поддержит "неизменную приверженность США к народу Украины, а также заложит фундамент для надежной реконструкции украинской экономики".

Американский министр отметил, что Украина наделена природными ресурсами и другими национальными активами, которые могут стать движущей силой ее послевоенного экономического роста.

Что предусматривает соглашение?

В статье Бессента говорится о том, что соглашение предусматривает, что доходы от природных ресурсов и полезных ископаемых Украины будут направлены в специальный фонд для долгосрочной реконструкции и развития Украины.

"Условия нашего партнерства предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях. Такая структура и отношения обеспечивают высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовой базы, необходимые для привлечения мощных частных инвестиций для послевоенного роста в Украине", - рассказал глава Минфина США.

Он добавил, что участие США "не оставит места для коррупции и инсайдерских сделок".

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Кроме этого, Бессент рассказал, что соглашение о полезных ископаемых не предусматривает собственность США на физические активы в Украине.

"США не будут приобретать права собственности на физические активы в Украине. Они также не будут обременять Украину новыми долгами", - сказал чиновник.

Глава Минфина США считает, что такое партнерство согласовывает интересы американского народа с интересами народа Украины.

"Президент (Трамп, - ред.)признает, что национальная безопасность строится наряду с экономической безопасностью, и чем более успешной и безопасной будет послевоенная Украина, тем больше выиграет как украинский народ, так и народ США. Такое экономическое партнерство заложило бы основы прочного мира, послав четкий сигнал американскому народу, народу Украины и правительству России о важности будущего суверенитета и успеха Украины для США",- сказано в колонке Бессента.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

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