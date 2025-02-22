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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Без права собственности США на активы и долгов для Украины: Бессент озвучил детали соглашения по полезным ископаемым

Бессент озвучил детали соглашения по ископаемым

Министр финансов США Скот Бессент заявил, что переговоры между США и Украиной по экономическому партнерству вызвали много дискуссий, однако многие детали были искажены или представлены некорректно. Он озвучил некоторые детали соглашения по полезным ископаемым.

Об этом говорится в статье Бессента для Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Бессент подчеркнул, что экономическое будущее Украины в мирное время "может быть более процветающим, чем когда-либо в истории страны, а партнерство с американцами обеспечит ее процветание" и поддержит "неизменную приверженность США к народу Украины, а также заложит фундамент для надежной реконструкции украинской экономики".

Американский министр отметил, что Украина наделена природными ресурсами и другими национальными активами, которые могут стать движущей силой ее послевоенного экономического роста.

Что предусматривает соглашение?

В статье Бессента говорится о том, что соглашение предусматривает, что доходы от природных ресурсов и полезных ископаемых Украины будут направлены в специальный фонд для долгосрочной реконструкции и развития Украины.

"Условия нашего партнерства предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях. Такая структура и отношения обеспечивают высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовой базы, необходимые для привлечения мощных частных инвестиций для послевоенного роста в Украине", - рассказал глава Минфина США.

Он добавил, что участие США "не оставит места для коррупции и инсайдерских сделок".

Читайте также: Трамп о соглашении с Украиной по ископаемым: думаю, мы уже достаточно близко к этому

Кроме этого, Бессент рассказал, что соглашение о полезных ископаемых не предусматривает собственность США на физические активы в Украине.

"США не будут приобретать права собственности на физические активы в Украине. Они также не будут обременять Украину новыми долгами", - сказал чиновник.

Глава Минфина США считает, что такое партнерство согласовывает интересы американского народа с интересами народа Украины.

"Президент (Трамп, - ред.)признает, что национальная безопасность строится наряду с экономической безопасностью, и чем более успешной и безопасной будет послевоенная Украина, тем больше выиграет как украинский народ, так и народ США. Такое экономическое партнерство заложило бы основы прочного мира, послав четкий сигнал американскому народу, народу Украины и правительству России о важности будущего суверенитета и успеха Украины для США",- сказано в колонке Бессента.

Читайте также: У Трампа был "изысканный план" приблизить Украину к США. Зеленский этому помешал, - Бессент

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может предложить США месторождения полезных ископаемых на оккупированных землях, - WSJ

Автор: 

соглашение (1355) США (27336) ископаемые (189) Скотт Бессент (47)


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Топ комментарии
+33
Чому просто не показати нам текст угоди? На словах може і непогано, може і правда влада йорзає, що перекриється кисень корупції, а може навпаки ця угода нас розорить. Короче без тексту угоди - це ворожіння на кавовій гущі.
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22.02.2025 23:24 Ответить
+29
Ага, я бачу як Ахметов, Коломойський, Злочевський, Жеваго та інші укролігархи розбираються 33 роки.............. Дорозбирався Нарід України і заробив на своїх ресурсах!
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22.02.2025 23:40 Ответить
+28
Я собі уявляю, як Коломойський зараз Зе підзатильники дає. Це як так... Укролігархи доїти бабло не будуть нахаляву для маєтків в Монако.
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22.02.2025 23:22 Ответить
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Український народ не мав вигоди від видобутку ресурсів, бо його обкрадали олігархи. А тому від цієї угоди нічого не втратить. Олігархів треба було фізично знищити як клас, тоді може була б інша ситуація.
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23.02.2025 00:14 Ответить
американці думають: "дурні українці не змогли забрати в своїх олігархів ресурси, то ми собі заберемо. яка українцям різниця. ці ресурси їм все одно не належать".
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23.02.2025 00:19 Ответить
ядер! - Україні потібен ядер!
а то кацапня з донею знищять Україну,
а в мене претензії - а мені не хочеться!
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23.02.2025 00:14 Ответить
Доречі, угода укладена через погрози і шантаж легко може бути скасована потім.
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23.02.2025 00:17 Ответить
Де погрози і шантаж?Зе давно продав всю Україну,тому і виття таке підняв.Всі ресурси кинуті на обсирання Америки
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23.02.2025 00:34 Ответить
викладіть повний текст угоди! щоб громадяни України з нею ознайомилися. а то щось там підписують за спинами у народу!
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23.02.2025 00:17 Ответить
Нагадайте йому пункт 3 Будапештського меморандуму:

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

Якщо хочуть його порушити, нехай повертають Україні ядерну зброю в кількості, яка була на момент підписання.
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23.02.2025 00:17 Ответить
а давай, ти спочатку осягнеш значення слова меморандум (хоча б у тлумачному словнику), а вже тоді здивуєш рівнем розвитку дурі?
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23.02.2025 00:29 Ответить
Не дивуйся,хтось же за наріка проголосував.
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23.02.2025 00:32 Ответить
Видно пане, що Ви на Цензорі не довше місяця, що таке верзете...
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23.02.2025 15:01 Ответить
Та покуй як називався цей документ, головне зміст. Якщо, наприклад, ви почнете виконувати роботу, а документ назвуть договір підряду, а з тексту буде видно що це трудовий договір, то суд, за вашою вимогою визнає вашу угоду трудовим договором.
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23.02.2025 02:54 Ответить
та невже?
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23.02.2025 06:06 Ответить
Так і є. "У 2009 році Росія та Сполучені Штати оприлюднили спільну заяву про те, що гарантії безпеки меморандуму будуть дотримуватись і після закінчення терміну дії Договору про СНО."
Чи Ви думаєте, що за 15 років ніхто в тлумачний словник не заглянув?
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23.02.2025 14:59 Ответить
До такої пурги, що Ви тут написали, навіть ***** не додумався: "4 березня президент Росії володимир путін відповів на запитання про порушення Будапештського меморандуму, охарактеризувавши нинішню ситуацію в Україні як революцію: "виникає нова держава, але з цією державою і щодо цієї держави ми не підписували ніяких зобов'язуючих документів".
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23.02.2025 14:56 Ответить
Немає значення назва. Меморандум відповідає всім вимогам Віденської конвенції Про міжнародні договори для визначення його як міжнародного договору
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24.02.2025 15:14 Ответить
Нарешті хтось написав про 3 пункт. Бо всі пам'ятають лише два попередні, про те, що нам ніхто нічого не зобов'язаний і ми самі в усьому винні.
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23.02.2025 04:13 Ответить
бубу в квн - не та мишка...
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23.02.2025 00:19 Ответить
Щось, не дуже схоже на план Маршалла, скоріше, на тупий, примітивний рекет та мародерство.
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23.02.2025 00:29 Ответить
Цікаво чи Печерський суд наважиться скасувати угоду ?!
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23.02.2025 00:32 Ответить
робіть вже **** щось!
як не хочете шо b ваші діти співали -
"***** і буба нашi рулєвi..."
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23.02.2025 00:35 Ответить
де там умови за зброю? скільки буде діяти цей договір?
с*ки кончені
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23.02.2025 00:37 Ответить
Умови нашого партнерства передбачають, що доходи, отримані урядом України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, спрямовуються до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України, де США матимуть економічні та управлінські права в цих майбутніх інвестиціях. Джерело: https://censor.net/ua/n3537373
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23.02.2025 00:46 Ответить
БРЕХНЯ. Хоче правду - скинь пдф файл угоди
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23.02.2025 00:50 Ответить
Замечательное соглашение. Но возникает вопрос, а что США имеют с этого договора? То кричали "Америка грабит Украину", то выходит, что Америка имеет дождь за воротник. Странно как-то.
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23.02.2025 00:50 Ответить
Роблячи цю справу, Америка має виглядати підступним бандитом для русскіх і дружнім союзником для українців. Перша половина картинки вже є. Друга половина картинки буде після підписання, а може й пізніше. Ще не час показувати білосніжну американську посмішку друга - її прикриває ковбойська хустина.
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23.02.2025 01:06 Ответить
ця угода не містить безпекової складової для України. І головне ця угода незаконна бо природні ресурси належать народу України.
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23.02.2025 00:58 Ответить
Природні ресурси України по факту належать олігархам і навіть, частково расісянським
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23.02.2025 10:08 Ответить
Він додав, що участь США "не залишить місця для корупції та інсайдерських угод".

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Йой, а як укрчиновники будуть жити ?! На які шиши ?!
Тендери, яйця по 17 грн, і т.д.
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23.02.2025 00:59 Ответить
Уявіть, ви отримуєте зарплатню і повинні віддавати її якомусь Васі, котрий ,чомусь, має на неї "економічні та управлінські права", або вас вб'ють.
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23.02.2025 01:02 Ответить
Осввіта 3 класи у тебе?
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23.02.2025 01:05 Ответить
Ти навіть не уявляєшь,що зараз ти віддаєш зарплату васі,а далі тебе чекає пенсія,якої на поїсти не вистачить
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23.02.2025 01:08 Ответить
увімкни ТЮльку та почуєш, що все має впасти українчикам задурно, тільки вАна наставить свіжі роги Тимошенку і зіллється в екстазі із бородатою бабцею...
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23.02.2025 02:02 Ответить
Гаврила, ти за зеленого тупого коротуна голосував ?
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23.02.2025 10:11 Ответить
копаймо хопці, що робить?
на **** літій добувать! - рудому 50 куда не кінь,
а нам як завжди *****...
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23.02.2025 01:37 Ответить
Хрінушки. Літій ніколи не був рідкоземельним металом.
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23.02.2025 18:28 Ответить
Ілон Маск написав у соцмережі X, що Зеленського "звільнено з роботи". Це стало реакцією на відмову президента України підписати угоду щодо передачі США 50% рідкоземельних металів.

----------------------------------------
Коломойський заборонив підписувати! Зе вже звільнено Маском.
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23.02.2025 01:49 Ответить
Скоро побачимо у мережі опубліковані докази злочинів зеленського
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24.02.2025 15:17 Ответить
Зверніть на визначення - інсайдерські угоди. Американці правильно визначили, що привласнення коштів народу України йде шляхом інсайдерських угод. Напевне, вони так називають львіную долю Бубона та пяти-шести його менеджерів. Недарма ж так психувати почали, що інфошавки навіть кросівки на ноги не встигли надіти.
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23.02.2025 02:04 Ответить
мурачку? 🤣
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23.02.2025 02:06 Ответить
"партнерство з американцями забезпечить її процвітання"

Ми вже бачили, як американці забезпечили Україні гарантії безпеки за будапештським меморандумом.

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23.02.2025 02:07 Ответить
Откровенно говоря, нам с этих ресурсов нифига не было. Все прибирали к рукам олигархи. Газ, нефть, уголь, земля. В такой богатой стране люди на грани выживания. Пенсии и зарплаты нищебродские. Коррпуция. Если до этих ресурсов доберутся американцы, воровать так просто уже не получится. А то реально наши хорошо устроились. Страна выживает на европейские и американские деньги, а образ жизни у чиновников не поменялся. Прокуроры пенсионеры-инвалиды, судьи, депутаты с маетками, квартирами, участками и бронью от призыва очень хорошо устроились. Пора признать, что если сюда не придет это пресловутое "внешнее управление", здесь так и будет коррупционная колака, из которой будут бежать люди, особенно когда/если откроются границы.
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23.02.2025 02:18 Ответить
Амери такими фінтами втратять рештки свого авторитету.
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23.02.2025 04:26 Ответить
может так и лучше, а то коломойские и ахметки только себе все прихватили
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23.02.2025 07:17 Ответить
перерубаєм...
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23.02.2025 08:43 Ответить
але ядер - ну от дуже потрібен...
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23.02.2025 08:46 Ответить
але ядер - ну от дуже потрібен...
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23.02.2025 08:47 Ответить
робіть ядер - дуже багато не треба - штук 500 - носії є...
ви падлюкі курносі розізлили всю сімью, - доня - іди на ***!
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23.02.2025 08:54 Ответить
Чтобы не болтали американцы. украинцы должны понимать одно- они хотят забрать у нас последнее, в обмен ничего не давая, это я объяснил самыми простыми словами.

С точки зрения морали и человечности объяснить это можно только с применением материных слов, а поскольку материться не позволяет воспитание, скажу культурно - хрен вам всем в седалище.
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23.02.2025 09:22 Ответить
С точки зрения морали и человечности это называется мародёрство. И ничего больше!
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23.02.2025 09:25 Ответить
шо вам не до вподоби, любезний?
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23.02.2025 11:56 Ответить
А чи є гарантії того, що США не перепродадуть ці права на українські копалини той же рашці? Ну це ж логічно: те, що я купив, - моє, тож могу і продати. Рашка платить більше, чистий навар, нічого особистого, джаст бізнес!
З ділком Трампом і його шоблою таких же, як він, любителів *****, треба бути готовим до всього! І дума Ти!
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23.02.2025 09:23 Ответить
От зараз сосіянє точно мають частину українських копален , тітан весь ,наприклад
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23.02.2025 10:18 Ответить
нема таких гарантій - з нашим прідурком взалгалі ніяких і нікому гарантій нема..
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23.02.2025 12:05 Ответить
Отож!
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23.02.2025 14:59 Ответить
Якщо заява Бессента відповідає намірам, то це, звичайно, не влаштоує ішака і Ко.
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23.02.2025 09:36 Ответить
Насправді непогана угода, звісно вона не подобається ОПі бо вони у своїй голові вже гроші на відновлення поділили, а тут така засада, штати будуть керувати фондом ))))
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23.02.2025 09:41 Ответить
я б теж бубу не чіпав - чим більше вийобісті? - тим длінніше срок
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23.02.2025 10:09 Ответить
Війну в Україні і загибель сотень тисяч ні в чому не винних людей так не обговорюють, як корисні копалини України. Стає потроху зрозумілим мета цієї агресії - війна за ресурси. А російська мова і все таке інше - це бла-бла-бла для відволікання уваги.
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23.02.2025 10:10 Ответить
Може так статися, що гроши з цього фонду підуть на відновлення окупованих теріторій. Бо рашка заявляла, що хоче щоб саме Україна оплатила відновлення окупованих теріторій.
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23.02.2025 11:22 Ответить
Треба брати бо.
Між :
погане ( американці)
Дуже погане ( уа олігархи) і
Зовсім погане ( рф окупація)
Ліпше за все виглядає "погане" бо наряду України воно все одне не належетиме.
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23.02.2025 13:18 Ответить
Американці (не Трамп - Трамп придурок-психопат) еліта США чудова розуміють, що головна загроза суверенітету і державності України не в росії, а у власниому доморщеному продажному, злочинному, злодюжному керівництві України). Тому і прагнуть взяти КОНТРОЛЬ за основними фондами під гарантії безпеки. Американський контроль гарантує, що кацапи туди уже не сунуиься. Інша справа - території. Тут Зеленський правий - він, як жид, має торгуватися.
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23.02.2025 15:27 Ответить
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