Трамп хочет заключить с Зеленским соглашение на $500 млн о доступе к ресурсам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Об этом Трамп сказал он в эксклюзивном интервью The Post на борту Air Force One, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.
Как пишет издание, в самолете присутствовал советник по национальной безопасности Майк Волтц, обращаясь к которому, Трамп сказал, что нужно продолжить встречи по прекращению войны в Украине, поскольку "ежедневно убивают молодых красивых солдат" по всей линии фронта с обеих сторон.
Трамп считает, что российскому диктатору Владимиру Путину "не безразличны" убийства на поле боя.
Отмечается, что вице-президент Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.
Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что пытается найти способ для обмена редкоземельных металлов Украины на американскую помощь.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не предлагает просто передать свои редкоземельные ресурсы Соединенным Штатам, а наоборот, стремится выстроить взаимовыгодное партнерство для их совместного использования на территории Украины.
7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа.
Чи ми їх колекціонуємо ??
не пахнуть і іх походження для Трампа не має значення.
Він може продати Україну ,а сам буде вихволятися , що досяг миру.
Вірити можна тільки собі.
Дкже складний вибір...
Сподіваюся, це Трумп мав на увазі?
Поки Сша нас кинули з буд.меморандумом і я не бачу передумов, шоб вони повели себе краще в іншій ситуації.
Мене вже не дивує агресивний натовп на "Цензорі" який накидається на будь кого хто має альтернативну думку - цей натовп не цікавлять думки, йому треба виволати свою обуреність життєвими невдачами. Але навіщо журналісти кидають новини з смаженими заголовками і не додають деталей ? От вчора "Цензор" опублікував що Маску заблокували доступ до Казначейства, а сьогодні Fox пише що 100 мільйярдів на рік виплачується людям без SSN, а ціль виплати не вказана. Ну якщо це "зарплата інформаторів ЦРУ", то сховайте їхні імена, але напишіть ціль виплати, чому й вона відсутня ?! Отож.
Будь-яке можна було організувати будь-коли. Вимоги ***** відомі.