Трамп хочет заключить с Зеленским соглашение на $500 млн о доступе к ресурсам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Об этом Трамп сказал он в эксклюзивном интервью The Post на борту Air Force One, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.

Как пишет издание, в самолете присутствовал советник по национальной безопасности Майк Волтц, обращаясь к которому, Трамп сказал, что нужно продолжить встречи по прекращению войны в Украине, поскольку "ежедневно убивают молодых красивых солдат" по всей линии фронта с обеих сторон.

Трамп считает, что российскому диктатору Владимиру Путину "не безразличны" убийства на поле боя.

Отмечается, что вице-президент Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

Предложение Трампа о редкоземельных ресурсах в Украине

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что пытается найти способ для обмена редкоземельных металлов Украины на американскую помощь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не предлагает просто передать свои редкоземельные ресурсы Соединенным Штатам, а наоборот, стремится выстроить взаимовыгодное партнерство для их совместного использования на территории Украины.

7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа.

Топ комментарии
+25
500 лямів - може лярдів?
09.02.2025 09:36 Ответить
+16
Трамп хоче укласти із Зеленським...Україна це вже власність Зеленського?
09.02.2025 09:45 Ответить
+16
та нехай усе забирають і видобувають. краще нехай американці видобувають, ніж кацапи. будуть американці видобувати і мати з того зиск - будуть захищати навіть своїми збройними силами! а я готовий працювати на американців. впевнений це краще, ніж працювати на кацапів.
09.02.2025 10:58 Ответить
Ще одні гарантії безпеки?? E нас вже є одні гарантії безпеки від США, Будапештський меморандум Якщо попередніх гарантій дотримуватись не хочуть, навіщо укладати інші?
Чи ми їх колекціонуємо ??
09.02.2025 10:42 Ответить
09.02.2025 10:46 Ответить
У України немає зайвого газу, щоб його комусь пропонвуати. Весь газ необхідний для опалення українських міст. І що це за смішна сума у 0,5 мільярдів?
09.02.2025 10:45 Ответить
Сума дійсно якась незрозуміла, мабуть занизили ціну, розпродаж, блдь, на папірець яким витреться путін
09.02.2025 10:51 Ответить
Отличная цена,дайте еще 500 и пусть ФБР и американские суды защищают простых украинцев от охреневших украинских чинуш.
09.02.2025 10:49 Ответить
"Гарантії безпеки" вже були раніше і жодним чином не запобігли вторгненню.
09.02.2025 10:51 Ответить
якби від тих гарантій безпеки американці мали зиск, то вони б своєю кров'ю це все захищали! І ВПС США тут були б і томагавки!
показать весь комментарий
09.02.2025 11:00 Ответить
Будапештский меморандум к сожалению для украинцев не был гарантией безопасности, поскольку в нем не был оговорен механизм реализации этого обещания, ведь Украина в то время была солидарна с Россией, и не было даже мысли, о каких-то военных угрозах со стороны одного из гарантов.
09.02.2025 11:31 Ответить
Текст угоди в студію
09.02.2025 10:52 Ответить
Як Трамп може щось гарантувати чи вирішувати від імені Путіна?
09.02.2025 10:55 Ответить
та нехай усе забирають і видобувають. краще нехай американці видобувають, ніж кацапи. будуть американці видобувати і мати з того зиск - будуть захищати навіть своїми збройними силами! а я готовий працювати на американців. впевнений це краще, ніж працювати на кацапів.
09.02.2025 10:58 Ответить
вам особливо необхідно мати чийсь х* в ж*пі? без нього вам ніяк? Яка прикра меншовартість...
09.02.2025 20:01 Ответить
Звернув увагу,на прикладі Цензора: спочатку цензоровські форумісти-ухилянти-шкурники були дуже за Трампа,він обіцяв за 24 години закінчити війну,значить вони могли вийти зі своїх нір без страху але потім Рудий дідуган різко пригальмував і форумні ухилянти зрозуміли,що війна продовжуватиметься,захвату від Рудого вже нема зате зросла злоба щодо ТЦК..
09.02.2025 11:10 Ответить
Трамп -- бізнесмен, і головна мета - гроші. А гроші, як ми знаємо
не пахнуть і іх походження для Трампа не має значення.
Він може продати Україну ,а сам буде вихволятися , що досяг миру.
Вірити можна тільки собі.
09.02.2025 11:19 Ответить
навіщо кацапам продавати Україну з її природними ресурсами за копійки, якщо її можна забрати собі і заробляти в десяткі разів більше?
09.02.2025 11:49 Ответить
Тут, як кажуть, не до жиру, бути б живим. З американцями необхідно домовлятись. Бо інакше будуть гайки.
09.02.2025 11:19 Ответить
Поскольку НИКТО толком не знает, о чём речь идёт, все "комментируют" хер знает что в стиле Верки Сердючки...
09.02.2025 11:19 Ответить
500 мільйонів??? ***** патлатий вкрай. Пішов на ***. Хоча зелупи і на таке підуть.
09.02.2025 11:28 Ответить
Гарантії ми вже "маємо" по Будапештському меморандуму. Тому кращі гарантії - це 20 млрд дол на зброю кожен рік впродовж 30 років.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:31 Ответить
Це без урахування конфіскованих у РФ 300 млрд євро цінних паперів, які лежать на рахунках в Європі і по закону мають належати жертві агресії. Так що є куди піти.
09.02.2025 11:52 Ответить
кращі гарантії - це віддати всі природні ресурси американцям. І тоді вже Україна по факту стане частиною США, і американці самі будуть це все захищати від кацапських зазіхань! але українські олігархи і їх слуги будуть проти.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:54 Ответить
лікуйтеся
09.02.2025 20:02 Ответить
В Україні рідкісноземельні руди не видобуваються, хоча запаси є. Встановлено кілька сотень перспективних геологічних об'єктів. Вони можуть стати родовищами, якщо їхню розробку визнають економічно доцільною. Багато таких об'єктів розташовані на півдні Українського кристалічного щита, насамперед у Приазов'ї. Більшість цих територій зараз окупована Росією. Однак ще є перспективні об'єкти на Середньому Побужжі, у Київській, Вінницькій та Житомирській області, на Курщині, Брянщині, Орловщині, Ростовщині, а також в Краснодарському краю.
09.02.2025 11:47 Ответить
Пів лярда за ресурси? Це якось вже зовсім не серйозно. Трампампон думає,що Президент України якийсь лох ушастий,а не надпотужний руководітєль...)
09.02.2025 11:51 Ответить
Зе-шапіто мабуть у долі, не будуть же вони собі продавати за мільярди
09.02.2025 12:02 Ответить
Хай забирает кураховский литий.
09.02.2025 12:00 Ответить
Десь якісь копалини, кількість та вартість невідома, можна з цього моменту якось детальніше ?
09.02.2025 12:07 Ответить
В курській області копалин немає?
09.02.2025 12:08 Ответить
Тобто, Україна буде життям українців звільняти території, щоб хтось там мав можливість видобувати копалини
09.02.2025 12:21 Ответить
Про "гарантії безпеки" від сторонніх осіб вже нудить! Гарантіями безпеки може бути тільки проукраїнська влада і забезпечена армія. Хоча... це тупому "мудрому нАріду" це не зрозуміти. Йому головне шашлики і поржать.
09.02.2025 12:34 Ответить
Нарахували не багато. Розпродаж неньки по 5 доларів на душу.
09.02.2025 12:44 Ответить
22.06.2020 год

За один день олигарх Игорь Коломойский заработал за счет государства на продаже нефти контролируемой им компанией "Укрнафта" 49 млн долларов.

Об этом написал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн на своей страничке в Facebook.
09.02.2025 12:55 Ответить
"49 миллионов баксов за день! 17 июня 2020 г. "Укрнафта" продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. А кто приобрел? Игорь Коломойский - единоличный покупатель

https://m.censor.net/ru/news/3203563/************************************************************************
09.02.2025 12:59 Ответить
Трамп має свою математику- дає на 500мл. А бере на трильйони.
09.02.2025 12:56 Ответить
А росіяни "без математики" просто крадуть або віджимають....
09.02.2025 13:01 Ответить
А нам що з цього, як не одні забирають так інші
09.02.2025 13:27 Ответить
Тільки в одних цивілізація, прогрес та свобода, а в інших кріпацтво та сортир надворі.

Дкже складний вибір...
10.02.2025 02:05 Ответить
Бо це віртуальні трильйони.
09.02.2025 13:16 Ответить
Я от що думаю. Треба було ще в 1991 му розпродати всі заводи та шахти на Донбасі американцям на країнам НАТО. Зробити те чим Партія Рехионав лякала місцевий пролетаріат. Й духу б не було тих регіоналів із їх копанками.
09.02.2025 12:59 Ответить
тут би і жителів залишилося як в
09.02.2025 13:14 Ответить
Щоб мериканці пообсирали дамбасам усі під'їзди?
09.02.2025 13:43 Ответить
Ага. Та заразили гейством місцеву ватку.
09.02.2025 13:51 Ответить
Кожного дня президент Т. все більше відкриває свою позицію, говорячи, що в путіну не байдуже на вбивства на полі бою. Це неприкрите відбілювання терориста і вбивці.
09.02.2025 12:59 Ответить
Для початку треба забрати родовища у теперішніх власників.Забрати по можливості інтелігентно,без убивств,посадок і мордобоїв.А вже потім віддавати їх закордонним,при цьому пам"ятаючи одну істину - нема гіршого пана ніж свій власний...
09.02.2025 13:16 Ответить
Слідкуйте хто голосно кричить проти.
09.02.2025 13:16 Ответить
Дебілів в Україні ще дофігіща
09.02.2025 13:37 Ответить
"Гарантії безпеки" -- це як мінімум три американських військових бази, під Джанкоєм, Маріуполем і Луганськом. При кожній ескадрилья літаків, 5000 осіб персоналу, і на додачу пару авіаносців, що постійно чергують у Чорному морі.

Сподіваюся, це Трумп мав на увазі?
09.02.2025 13:36 Ответить
Горлянка у Раші душиться елегантно і безкровно. Як придушили сересеру
09.02.2025 13:39 Ответить
Це вони нам випишуть ще один папірець як будапештський меморандум
09.02.2025 13:50 Ответить
ні. Новий папірець а ля буд. меморандум нью вершион
09.02.2025 20:04 Ответить
Сумма смешная, там нужно еще 2000 межконтинентальных ракет включить в эти гроши, глядишь , миллиардов на 200-300 и набежит, а то у психов типа трампа и венса память на долги короткая.
09.02.2025 15:16 Ответить
Добре, Доня, вперёд! Только сперва гарантии безопасности в таком потенциале, чтобы болотный многомах даже на векА забыл о существовании Украины!
09.02.2025 15:49 Ответить
США беруть Україну під захист за символічну ціну - це означає, що або хуьло відповзає, або дуже велика війна.
09.02.2025 16:15 Ответить
нічого вони не беруть. Черговий дешевий триндьож для лохів
09.02.2025 20:05 Ответить
Зжереш свої шкарпетки, коли це станеться?
09.02.2025 21:01 Ответить
якісь у вас методи бидлуваті...
Поки Сша нас кинули з буд.меморандумом і я не бачу передумов, шоб вони повели себе краще в іншій ситуації.
09.02.2025 21:19 Ответить
послухай, що сьогодні Борис Джонсон сказав
09.02.2025 22:12 Ответить
поняття не маю що він сказав і хто він на сьогодні?
10.02.2025 00:11 Ответить
До уваги заброньованих диванних патріотів - Пункт перший - Україні просто за красиві очі ні американці ,ні європейці ніяких гарантій безпеки давати не будуть ,Пункт другий - ні американці ,ні європейці після заключення перемир"я ( як в корейській війні в 1953 році ) окуповані територїі відвойовувати не будуть , і заради цього починати нову війну,на це ніхто не піде ,Пункт третій - то вже буде американська ,чи якоїсь іншої країни ,скажімо Великобританії чи Франції і т,д власність ,яка буде знаходитись під захистом країни яка ним володіє ,простіше кажучи неокупована частина України переходить до західної сфери впливу ,а теперішня лінія фронту ,чи якою вона буде на момент переговорів стає новою "залізною завісою " між рашкою і вільним світом. Ну а якщо зєля на таке не погодиться ,тоді Трамп пошле його нахрін і припинить військову допомогу ,а слідом за ним це зроблять і наші європейські союзники , І Україна залишиться один на один з рашкою і чи довго вона втримається після цього ?
09.02.2025 16:27 Ответить
Європа навряд чи нас похерить то му що це і її безпека теж
09.02.2025 16:47 Ответить
Ну а якщо наші ура-патріоти і далі будуть молоти маячню про "перемогу і кордони 91 року " то тоді і в європейців терпець лусне від наших хотєлок.
09.02.2025 17:04 Ответить
Дональд Фрідріхович нагнав туману, як воно й треба коли маєш справу з бандюками. Ви ж не знаєте що він пропонує в обмін на 500 мільйонів (смішна сума) ? Про Україну він нічого не уточнив, сам путін (тобто слуга патрушєва васіліч) відмовився коментувати, значить Трамп на них тисне. Причому активно тисне, часто дзвонить.

Мене вже не дивує агресивний натовп на "Цензорі" який накидається на будь кого хто має альтернативну думку - цей натовп не цікавлять думки, йому треба виволати свою обуреність життєвими невдачами. Але навіщо журналісти кидають новини з смаженими заголовками і не додають деталей ? От вчора "Цензор" опублікував що Маску заблокували доступ до Казначейства, а сьогодні Fox пише що 100 мільйярдів на рік виплачується людям без SSN, а ціль виплати не вказана. Ну якщо це "зарплата інформаторів ЦРУ", то сховайте їхні імена, але напишіть ціль виплати, чому й вона відсутня ?! Отож.
09.02.2025 16:34 Ответить
Это метод легализовать армию США в Украине - не более и бункерный это понимает. Если армию США легализуют в Украине, то серая зона подконтрольная американцам будет аж до самой Москвы
09.02.2025 18:48 Ответить
🤣
09.02.2025 20:07 Ответить
500 миллиардов это стоимость 10 тон металла либо стоимость размещения предприятий, либо же стоимость разведданных о местоположении металлов. Когда 22 триллиона поступят в бюджет?
09.02.2025 18:45 Ответить
500 млн. доларів це забагато. може трумп скине ціну до 5 000 грн., а зелень буде згоден.
09.02.2025 19:06 Ответить
500 тисяч америкосів на передову і воювати ними за вихід на кордони 1991
09.02.2025 19:55 Ответить
в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні

Будь-яке можна було організувати будь-коли. Вимоги ***** відомі.
10.02.2025 02:01 Ответить
