Трамп хочет заключить с Зеленским соглашение на $500 млн о доступе к ресурсам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Об этом Трамп сказал он в эксклюзивном интервью The Post на борту Air Force One, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.

Как пишет издание, в самолете присутствовал советник по национальной безопасности Майк Волтц, обращаясь к которому, Трамп сказал, что нужно продолжить встречи по прекращению войны в Украине, поскольку "ежедневно убивают молодых красивых солдат" по всей линии фронта с обеих сторон.

Трамп считает, что российскому диктатору Владимиру Путину "не безразличны" убийства на поле боя.

Отмечается, что вице-президент Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

Предложение Трампа о редкоземельных ресурсах в Украине

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что пытается найти способ для обмена редкоземельных металлов Украины на американскую помощь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не предлагает просто передать свои редкоземельные ресурсы Соединенным Штатам, а наоборот, стремится выстроить взаимовыгодное партнерство для их совместного использования на территории Украины.

7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа.

