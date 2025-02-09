Трамп говорил по телефону с Путиным о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

Об этом Трамп сказал он в эксклюзивном интервью The Post на борту Air Force One, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.

"Лучше бы я не говорил", - ответил Трамп, когда его спросили, сколько раз говорили они по телефону.

Но он почему-то считает, что Путину якобы "небезразличны" убийства на поле боя.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать", - убежден Трамп.

"Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, хорошие люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины", - добавил он.

Трамп в очередной раз повторил, что полномасштабной войны в Украине не было бы, если бы он был президентом в 2022 году, заявил Трамп.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным", - сказал он.

"Байден был позором для нашей нации. Полный позор", - также добавил Трамп.

Кроме того, он заявил, что у него есть конкретный план прекращения войны.

Я надеюсь, что это будет скоро. Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", - заверил он.

Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Волцу, Трамп сказал: "Давайте начнем эти встречи".

"Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. С обеих сторон. По всему полю боя", - резюмировал президент США.

Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа. Также Зеленский хочет, чтобы Трамп сначала встретился с ним, а потом с Путиным.