Трамп говорил по телефону с Путиным о завершении войны в Украине
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.
Об этом Трамп сказал он в эксклюзивном интервью The Post на борту Air Force One, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.
"Лучше бы я не говорил", - ответил Трамп, когда его спросили, сколько раз говорили они по телефону.
Но он почему-то считает, что Путину якобы "небезразличны" убийства на поле боя.
"Он хочет, чтобы люди перестали умирать", - убежден Трамп.
"Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, хорошие люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины", - добавил он.
Трамп в очередной раз повторил, что полномасштабной войны в Украине не было бы, если бы он был президентом в 2022 году, заявил Трамп.
"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным", - сказал он.
"Байден был позором для нашей нации. Полный позор", - также добавил Трамп.
Кроме того, он заявил, что у него есть конкретный план прекращения войны.
Я надеюсь, что это будет скоро. Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", - заверил он.
Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Волцу, Трамп сказал: "Давайте начнем эти встречи".
"Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. С обеих сторон. По всему полю боя", - резюмировал президент США.
Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа. Также Зеленский хочет, чтобы Трамп сначала встретился с ним, а потом с Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Журналіст Віталій Портников в етері "Еспресо" у власній програмі "Суботній політклуб" провів паралель між ізраїльсько-палестинською та касапсько-українською війнами, а також впливом президента США Д.Трампа з досягнення миру в їх ході. За його словами, вирішенню цих проблем стали дуже важливим для Трампа. Врегулюванню близькосхідному конфлікту він присвятив все своє перше президентство. Тому потрібно враховувати це, коли йдеться про його підхід до української кризи.
"Наступного тижня Зеленський приїде до Трампа. Ми всі будемо говорити: "Яке щастя, Зеленський приїхав до Трампа, і Трамп з ним поговорив перед Путіним". І ось Трамп може сказати щось подібне Зеленському. Що нам робити, якщо він скаже: "Можливо, варто виїхати звідти, де все зруйновано. Чого вам там залишатися? Переселяйте людей до Польщі, Угорщини та Чехії?", - зауважив він.
Трамп постійно говорить про Україну, як про Сектор Гази. Він стверджує: "Газа повністю зруйнована, ці місця непридатні для життя". Хоча це не відповідає дійсності, зауважив Портников.
"Якщо під час зустрічі з Зеленським пролунають такі заяви, як нам реагувати? Що робити, якщо Трамп скаже: "На Донбасі все зруйноване, чому ви тримаєтеся за ці території? Що ви захищаєте? Переселяйтесь краще туди, де можна жити. Навіщо вам ця земля? Найближчі 100 років тут нічого не буде. Коли Трамп говорить, що Газа повністю зруйнована, він фактично допомагає пропаганді ХАМАСу. Після припинення бойових дій з'ясувалося, що масштаби руйнувань не такі значні, як стверджувала пропаганда. Трамп своїми заявами допомагає ХАМАСу заявити: "Все зруйновано настільки, що навіть Трамп визнає, що тут жити неможливо". Це і є апологія ненависті", - додав він.
Повне відео передачі "Суботній політклуб" від 08/02.25р.
https://www.youtube.com/watch?v=It1oT5WdIyk
у них є своя емблема у війську - одинорог