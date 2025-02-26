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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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СМИ обнародовали детали соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США

Соглашение о редкоземельных металлах: опубликован полный текст документа

Журналисты опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Основные положения документа уже согласованы.

Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, потенциально возможно внесение точечных изменений (в частности, смена подписантов), но основные положения уже согласованы.

"ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что американский народ желает инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину;

Читайте: Текст соглашения с США рассмотрят сегодня, оно напрямую привязано к гарантиям безопасности, - Шмыгаль

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и длительному партнерству между их двумя народами и правительствами;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который сделала Украина в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки и Украина желают обеспечить, чтобы те государства и другие лица, которые действовали враждебно против Украины в конфликте, не получили выгоды от восстановления Украины после прихода длительного мира;

ПОЭТОМУ, ОТНЫНЕ Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины (каждый из которых - "Участник") заключают настоящее Двустороннее соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления с целью углубления партнерства между Соединенными Штатами Америки и Украиной, как изложено в настоящем документе.

  1. Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки с целью достижения длительного мира в Украине намерены создать Инвестиционный фонд восстановления (Фонд), создав партнерство в Фонде через совместную собственность, которая будет далее определена Соглашением о Фонде. Совместная собственность будет учитывать фактические взносы Участников, как определено в разделах 3 и 4. Управление Фондом будет осуществляться совместно представителями Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Более детальные условия относительно управления и деятельности Фонда будут изложены в дальнейшем соглашении (Соглашение о Фонде), которое будет согласовано в переговорах сразу после заключения этого Двустороннего соглашения. Максимальный процент владения собственным капиталом и финансовыми интересами Фонда, который будет принадлежать Правительству Соединенных Штатов Америки, а также полномочия представителей Правительства Соединенных Штатов Америки по принятию решений, будут в пределах, разрешенных действующим законодательством Соединенных Штатов Америки.

    Ни один из Участников не будет продавать, передавать или иным образом прямо или косвенно отчуждать любую часть своей доли в Фонде без предварительного письменного согласия другого Участника.

  2. Фонд будет собирать и реинвестировать доходы, которые вносятся в Фонд, за вычетом расходов, понесенных Фондом, и зарабатывать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), как определено в разделе 3.

  3. Правительство Украины будет вносить в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), определенных как месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов и другая инфраструктура, соответствующие природно-ресурсным активам (таким, как терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура) с согласия обоих Участников, как может быть дополнительно описано в Соглашении о Фонде. Во избежание сомнений, такие будущие источники поступлений не включают нынешние источники поступлений, которые уже входят в состав общих доходов бюджета Украины. Временные рамки, объем и стабильность взносов будут определены далее в Соглашении о Фонде.

    По своему усмотрению Фонд может зачислять или возвращать Правительству Украины фактические расходы, понесенные по вновь созданным проектам, от которых Фонд получает доходы.

    Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться по крайней мере раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины, что будет дополнительно определено в Соглашении о Фонде. Соглашение о Фонде также будет иметь положения о будущих дивидендах.

  4. В соответствии с действующим законодательством Соединенных Штатов Америки, Правительство Соединенных Штатов Америки будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически процветающей Украины. Дальнейшие взносы могут состоять из средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов, критически важных для восстановления Украины.

  5. Инвестиционный процесс Фонда будет разработан таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития, обработки и монетизации всех государственных и частных активов, включая следующее, и не только это: месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов, инфраструктуру, порты и государственные предприятия, как может быть дополнительно описано в Соглашении о Фонде. Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины намерены, чтобы инвестиционный процесс приводил к созданию возможностей для распределения дополнительных средств и большего реинвестирования для обеспечения достаточного поступления капитала для восстановления Украины, как будет определено в Соглашении о Фонде.

    Участники оставляют за собой право предпринимать необходимые действия для защиты и максимизации ценности своих экономических интересов в Фонде.

  6. Соглашение о Фонде будет включать надлежащие заявления и гарантии, в том числе необходимые для обеспечения того, чтобы любые обязательства, которые Правительство Украины может иметь перед третьими сторонами, или такие обязательства, которые оно может взять на себя в будущем, не вызывали продажу, перемещение, передачу, залог или другие обременения взносов Правительства Украины в Фонд, или активов, от которых происходят такие взносы, или распоряжение средствами со стороны Фонда.

    При разработке Соглашения о Фонде Участники будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз или ее обязательствами по договоренностям с международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами.

  7. Соглашение о Фонде будет предусматривать, среди прочего, признание того, что как само Соглашение о Фонде, так и деятельность, предусмотренная в нем, имеют коммерческий характер.

    Соглашение о Фонде будет подлежать ратификации Парламентом Украины в соответствии с Законом Украины "О международных договорах Украины".

  8. В Соглашении о Фонде будет уделено особое внимание механизмам контроля, которые сделают невозможным ослабление, нарушение или обход санкций и других ограничительных мер.

  9. Текст Соглашения о Фонде будет безотлагательно разработан рабочими группами под председательством уполномоченных представителей Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Контактными лицами, ответственными за подготовку Соглашения о Фонде на основе этого Двустороннего соглашения, являются: от Правительства Соединенных Штатов Америки: Министерство финансов; от Правительства Украины: Министерство финансов и Министерство экономики.

  10. Это Двустороннее соглашение и Соглашение о Фонде будут составлять неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги для установления длительного мира, укрепления экономически безопасной устойчивости и отражения целей, определенных в преамбуле этого Двустороннего соглашения.

    Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания прочного мира. Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде.

  11. Это Двустороннее соглашение является обязательным для выполнения и будет выполняться каждым Участником в соответствии с их внутренними процедурами. Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины обязуются немедленно приступить к проведению переговоров по Соглашению о Фонде", - говорится в тексте соглашения по ископаемым между Украиной и США.

Подписано на английском и украинском языках, оба текста являются равно аутентичными, добавляет "ЕП".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит $350 млрд, много военной техники и право воевать, - Трамп о соглашении о полезных ископаемых

Автор: 

США (26381) Украина (44912) ископаемые (112) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+33
...Уряд сполучених штатів підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки...
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26.02.2025 15:14
+29
де прописани гарантії безпеки та відповідальність США, не бачу жодного натяку
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26.02.2025 15:11
+29
Угода про кідалово на підставі мародерства однієї сторони яка користується безвихіддю іншої.
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26.02.2025 15:13
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Насправді все що викладено носить загальний декларативний характер а конкретика буде визначатися лише в угоді котра ще відсутня та буде розроблятися. Єдине що мені дуже не сподобалось одразу то це згадування лише про дотримання законодавства США і ніякого згадування про законодавство України! А хід із ратифікацією як доречний так і досить хитрий, бо таким чином усі питання будуть до Ради котра повинна взяти на себе відповідальність за це рішення конституційною більшістю голосів, що стосується й Конгресу та Сенату Штатів і це може стати чималою перешкодою до того аби угода почала діяти!!!
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26.02.2025 17:15 Ответить
Тут всі зайняті обговоренням угоди,але ніхто не згадав про те що найвеличніший кричав що небуде нічого підписувати бо все належить народу,і найпотужніші підтримки його невтіклій особі прокатились по Україні. ААААУУУУУ де ті захисники потужних яєць,які рвали на собі сорочки що зеленський сила,не прогнеться,він за Україну???
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26.02.2025 17:26 Ответить
За 30 років корисні копалини ніколи не належали народу. Все було тількі під олигархами. Найзаможніши нехай прозябають на своєму острові, щастя їм з папуасами.
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27.02.2025 08:33 Ответить
Якщо що ,до папуасів більше поваги,ніж до цих акул.
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27.02.2025 08:35 Ответить
Головне хто буде начальнегом! фонду.
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26.02.2025 17:28 Ответить
Уряд України вноситиме до Фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, що є у державній власності України (незалежно від того, чи вони перебувають у прямій або непрямій державній власності України), визначених як родовища корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу та інших видобувних матеріалів та інша інфраструктура, відповідні до природно-ресурсних активів (таких, як термінали скрапленого природного газу та портова інфраструктура) Джерело: https://censor.net/ua/n3538057
1.Тобто українці будуть платити 50% не від рентабельності інвестицій у корисні копалини , як бреше нам Зеленський, який запропонував цю угоду Трампу, а від надходжень усіх природних ресурсів що є у держави , тоб-то якщо українці споживають газ чи отримують в бюджет ренту від корисних копалень то потрібно віддати 50 %, або піднявши ціну на газ і нафту на 50%, або просто віддати 50% від ренти різніх руд та інших копален яка повинна йти 100% в бюджет, воюючої країни. Іншими словами якщо цей Фонд не матиме прибутку, то США спільно з так званою українською владою підійме тарифи і віддасть ренту - 50% у валюті .
2. По друге це плата ні за яке постачання зброї у майбутньому чи справжні гарантії безпеки, за які Україна доречі вже заплатила знищивши 1,4 тис. ядерних боєголовок бувшого СРСР разом з ракетами і шахтами націлених на США а плата за вже поставлене озброєння як нам казали безоплатно, то якщо за зброю потрібно платити то США теж повинні заплатити Україні за знищину ЯЗ після знищення якої відносно незабаром і почалася агресія РФ.
3. По третє яку сумму вимагає заплатити США і кажучи чесно разом з Зеленським - 100 мільярдів яку надали США доречі частина з якіх була скорумпована на тіх же прокурорах-інвалідах і *********** та щей з яких зробили замість зброї - брак - чи значно більше, якщо так то таке враження чо Зеленський з Трампом хочуть получити з України репарації за те що ми напали на США- по іншому не назвеш.
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26.02.2025 17:50 Ответить
Беручи до уваги, що ультиматум Рябкова адресований США і НАТО, а Україна була обрана як найвразливіша ціль, територію якої, людські життя і матеріальні активи США перетворили на буфер захисту власних інтересів.
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26.02.2025 17:51 Ответить
даже нет смысла читать, яйца бениного Оманского Нарика в кремле (Оманский договорняк) и у тампона аудит фин. и гум. помощи со списком украденного четырежды уклонистом и фсбэшником Елдаком, так что там Украине ни чего не светит....это результат по приколу, хуже не будет , поржем, абы не порох....
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26.02.2025 18:18 Ответить
Після такої чудової здачі країни Україна становиться 51-м штатом США, навіть раніше ніж Гренландія, і "Міністерству з повернення українців" треба приготуватись для депортації масового повернення аборигенів на конопельні плантації Старшого Брата.
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26.02.2025 18:23 Ответить
відбудова України за рахунок України. 50% вносить Україна а це насправді 100% бо США нічого не надає, можливо нададуть безкоштовно екскаватори як "інвестиці". Про репарації і відшкодування збитків за рахунок агресора вже забули. Гарантій безпеки немає теж.
... що це було?
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26.02.2025 18:23 Ответить
Я не експерт і ярий не сторонник цієї влади,але .... Пам*ятаю,як волав народ,коли індусам продали Криворіжсталь,ой тоді і було,а на виході вийшло,що робітникам стало краще і всі надходження в бюджет були справними,а коли зробили аналіз,то вийшло,що індуси заплатили в бюджет стільки,скільки Ахметов з усіх свох вмісті взятих!!! Мені,як пересічному громадянину,ПОФІГ,куди піде чистий прибуток,головне,заплати достойно людям і зроби всі виплати в бюджет,а далі,що хочеш тей роби. А в нас,наші рідненькі бізнесмени і грошей не платять,і з податками махлюють,і гроші всі вивозять в офшори всілякі,то і думаєш,що краще
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26.02.2025 18:32 Ответить
Сенс цієї угоди, що Україна виплачує борг не з прибутку від інвестицій , а з надходжень від продажу корисних копален тобто з продажної ціни в яку входять витрати і ні якої розмови про розумного іноземного інвестора тут мови не йде. З того-ж газу прийдеця підняти тариф на 50%, тому що це теж надходження від корисних копален, а якщо не підіймуть тариф на газ то віддадуть просто з бюджету "компенсувавши" з інших статей бюджету. Тим паче Україна повинна віддати кошти за допомогу від США надану без оплатно при Байдені з незрозумілою сумою, тому що навіть 100 мільярдів це сума завищена, а віддати вимагають значно більшу сумму і не долларами а копаленами , а це пожиттево, як казав трамп його не хвилює буде Україна чи ні, але копалени будуть не українські, як не дивно вони будуть і не американського народу, а приватних компаній, яка до бюджету США будуть сплачувати не велику сумму.
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26.02.2025 21:03 Ответить
Вважаю, що за всі рішення уряду ЗеЛідора, повинні нести особисту відповідальність команда Зе.
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26.02.2025 18:42 Ответить
БУНТ ПРОТИВ ТРАМПА! Конгрессмены вийшли с ЭКСТРЕННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ об Украине. ЖЁСТКИЙ ответ путину https://www.youtube.com/watch?v=jIzx25-DAAk
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26.02.2025 18:49 Ответить
Ты ещё расскажи о недовольстве Трампом в Израиле, вы готовы облизать его с головы до пят, мама и папа Зетаньяху наверняка ему стоя аплодируют.
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26.02.2025 19:02 Ответить
ты мне не тычь-хуйло с баштана!мне *******,всосал?******* что там наши ссученные правители делают,я всем сердцем поддерживаю Украину и весь её народ и регулярно доначу на ВСУ.а от тебя хоть ты и пишешь под греческим флажком за версту разит кацапским ботом с ваших болот!так что пшёл ***** кацапская проблядь!
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26.02.2025 19:24 Ответить
Да я вижу ты весь "испереживался", сходи лучше проведай родителей Зетаньяху, может надо бассейн почистить или в магазин метнуться.
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26.02.2025 19:28 Ответить
я твою маму ****!
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26.02.2025 19:37 Ответить
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26.02.2025 19:41 Ответить
Напевно торгаші, в угоду путіну, активують всю світову мародерську нечисту силу, стерв'ятників, які під виглядом компенсації, повернення наданої Україні допомоги, підуть на розграбунок, знищення українського народу і пораненої війною України!? Там немає ні честі, ні совісті, ні страху Божого, одне $ бабло в голові, вони служать мамону?
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26.02.2025 21:47 Ответить
я думаю что трамп завербованная чекистами мразь и отрабатывает свои иудины сребянники!будь он проклят!
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26.02.2025 22:04 Ответить
Дійсно, це студенти якісь за три копійки формулювали?

Що за "50% усіх надходжень" - це податки, мита, дохід від державних підприємств або ж прибуток?

А яка роль США - просто забирати гроші?

Без такої угоди значто краще, ніж із нею.
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26.02.2025 18:57 Ответить
Дуже хотілося б, щоб ратифікація Угоди відбулася за нової влади. Зараз Верховної Ради як парламенту, що виконує законодавчі й контролюючі функції, немає. Є театр ляльок "більшості", що управляється ОПЗЄ.
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26.02.2025 19:18 Ответить
Усьму свій час.
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27.02.2025 08:38 Ответить
Зрозуміло одне -розпочалось ще одне загарбання країни,все, що не відібрали московити у країни завдяки цій жидокацапській владі, майже задарма отримуює новий заокеанські грабіжник і головне контроль практично над всією державою. Який буде механізм,це діло часу,початок покладений вкрай брехливою сумою у 500, чи інших ярдів. А мораль про те ,що допомога була тіпа безоплатною купа зелених придурків патякали підспівуючи "дарителям" вже нікого не цікавить. Тварі,вони у всьому світі тварі ,не тільки у країні. Що заїнтересували бізнесмена трампа та "впливову "єврейську " діаспору? Недоумки кляті, пацанів найкращих жалко, вони б цього не допустили. "..Славних пращурів великих правнуки погані..." Кляті зевиборці. Де повернення наших територій,згідно договору 1994, що скажуть падли-"ніхто нікому нічого не обіцяв-то просто наміри."
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26.02.2025 21:38 Ответить
С текстом понятно ещё меньше, чем до него

Короче, насколько я понимаю, вся основная информация будет в Соглашении о Фонде, вокруг которого будут ломаться основные копья . . .
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26.02.2025 22:07 Ответить
Это вообще о чем, они забирают 50% у нас а что конкретно взамен . Если оружие то опят дадут что не достает до раши , без самолетов. Это все должно быть прописано какое именно оружие. Америкосы старое 90' хлам скинут который и так обновлять будут. С этим хламом без современного дального оружия не победить. Если уже запад которые импотенты нас дурят то о чем можно говорить
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26.02.2025 22:43 Ответить
треба китайцям показати бо якщо продаватись як курва у бурделі то максимально дорого
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26.02.2025 23:16 Ответить
Коли в будапешті здавалася ядерна зброя та стратегічна авіація з ракетами - це була пряма зрада національних інтересів.
Коли сша отримають 50% того що ніколи не належало пересічному громадянину, і громадянин навіть вже дров у лісі назбирати не може, то мені абсолютно все одно у яких олігархів ці ресурси будуть відібрані.
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26.02.2025 23:36 Ответить
Бубон з Дерьмаком таки в програші - продали Алієву продуктопровід на Вєнгрію та титанові рудники за спасібо. А тепер хер там - все йде Донні Чубчику. Тільки обскубли приватівських газовиків-тепер віддай доходи. І Одеський припортовий і поліметалічні рудники. З чого харчєваться ?
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26.02.2025 23:53 Ответить
Хай поц Труханов йде лісом разом з шоблою прокацаплених, краще мерикоси, хоч поржем коли авто можна буде отримати й разтаможити в одеському порту за 5 хвилин! Нам хватило свого КОПАЧА КОПАЛИН Лазаренка по гланди!
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27.02.2025 00:05 Ответить
Тепер будемо мати "Будапештський меморандум 2"
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27.02.2025 00:23 Ответить
Еміграція і резервація, майно здати новим власникам.
youtube.com/watch?v=fltu2AQgrDw
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27.02.2025 00:31 Ответить
це ж вже було, у 1991 році!
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27.02.2025 01:20 Ответить
А що треба було б назвати господаря овальним кабінетом - придурком...?
Хоче блазень угоду, будь ласка...Угода...
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27.02.2025 06:35 Ответить
Текст англійською
https://archive.is/7v4vM BILATERAL AGREEMENT ESTABLISHING TERMS AND CONDITIONS FOR A RECONSTRUCTION INVESTMENT FUND
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27.02.2025 07:37 Ответить
Це не угода а декларація про наміри. Англійська версія цілком нормальна, як на мою думку. Схожих декларацій у кожний день у світі підписують сотні. Конкретика буде в наступних документах.
Виходячи зі змісту мені здається що угода має дві основні мети:
- попередити ситуацію як в Іраку після війни 2003 року, коли воювала Коаліція Бажаючих а контракти забрали собі ті хто до неї не входив, китайці і навіть частину кацапи.
- продемонструвати "мистецтво угоди" Трампа, що після Панамського, Канадського, та Грендландського наскоків виглядає трошечки лохом. Коли почуєте що угода на 10 квадриліонів то не дивуйтеся, це звідси ноги ростут.
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27.02.2025 07:54 Ответить
Там все пучком, начхати Трампу на розподіл. Головне факт підписання.
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27.02.2025 14:24 Ответить
Зеля - дурень, там є речі більш гірші, ніж борг - це контроль за видобуванням та права на ресурси, навіть на окупованих територіях!

Ця угода - це юридична пастка, яка дозволить Росії продавати рідкоземельні метали із окупованих територій!

також "Частку фонду не можна продати чи передати без згоди сторін." - так згоду вони в нас отримають на раз на користь росії, знову шантажуючи війною, грошима!
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27.02.2025 14:50 Ответить
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