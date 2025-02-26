Текст соглашения с США рассмотрят сегодня, оно напрямую привязано к гарантиям безопасности, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодня правительство рассмотрит текст соглашения с США.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие. Это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины.

"Соглашение привязано к гарантиям безопасности. В этом предыдущем соглашении пункт 10 говорит о том, что это соглашение о фонде составляет неотъемлемый элемент архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления длительного мира, укрепления экономическо-безопасной устойчивости и отражения целей, определенных в преамбуле к этому соглашению. И правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира", - пояснил он.

Премьер добавил, что Кабмин сегодня рассмотрит текст соглашения с США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада провалила голосование за вызов чиновников для разъяснений по соглашению об ископаемых

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ нападет на Украину снова, то вступит в войну со всеми участниками будущих мирных переговоров, - Макрон