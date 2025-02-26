Текст соглашения с США рассмотрят сегодня, оно напрямую привязано к гарантиям безопасности, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодня правительство рассмотрит текст соглашения с США.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует РБК-Украина.
"По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие. Это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его", - сказал глава правительства.
По словам Шмыгаля, соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины.
"Соглашение привязано к гарантиям безопасности. В этом предыдущем соглашении пункт 10 говорит о том, что это соглашение о фонде составляет неотъемлемый элемент архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления длительного мира, укрепления экономическо-безопасной устойчивости и отражения целей, определенных в преамбуле к этому соглашению. И правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира", - пояснил он.
Премьер добавил, что Кабмин сегодня рассмотрит текст соглашения с США.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
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Будапештський меморандум - Підписанти Л. Кучма, Б. Єльцин, Дж. Мейджор, Б. Клінтон
нема підпису - нема договору ..все.
міг за півроку вибити нормальні доповнення ..а не підмахувати як стара шльондра
і президент з 18.07.1994
Кучма має гнити на нарах ..все відбувалось при ньому
знаходити відмазки можна завжди... не було підпису - нема про що говорити.
ну нехай погниє на 10% того часу що в нього залишилось - я не проти
ну як завжди кожен при своїй думці
https://www.radiosvoboda.org/a/skipalskyy-yak-********-vtratyla-taktychnu-yadernu-zbroyu/33286756.html Як Україна втратила тактичну ядерну зброю. Розповідає ветеран української військової розвідки генерал Скіпальський
кажете очолював ГУР в 1992-1994 ..ну ну
дуже зручно потім постфактум відбріхуватись
а те що він "руховець" додає істинності словам ? ))..
Зеленського вже ніби викликали до США прикласти палець до угоди.
І що наш потєшний "кабмін" буде розглядати - свої пупки?
Єрмак дав дозвіл, покерувати?
Його, принаймі, мають прочитати депутати Верховної Ради.
Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка, а не ОФісно-гейклубівська.
з часів Яника один завгосп тільки попав, тому що ху..ло носиться з ним як з маріонеткою але всі решта, проти них вже зняті санкції і всі кошти в ЄС в безпеці...
А ось це
"Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". І фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію"
в рамочку і повісити в кожній аудиторії, де вивчають право...
А якщо хтось не буде платити у "Фонд", то США враз заблокують експорт такої компанії.
Тож, зрозуміло, що після підписання цієї "угоди" США немає сенсу вкладатись в якісь інвестиції коли можна просто отримувати кеш зі свого права на український викопний ресурс.
Але оця теперішня "угода" - це справжня кабала для України, яка на десятиліття вперед ставить хрест на будь-яких вкладеннях вітчизняних і закордонних інвесторів у розробку нових й експлуатацію існуючих родовищ викопних ресурсів.
І що найбільш прикро, - ця кабала не лише безстрокова, але й міцна, бо її не вдасться розірвати без згоди США, а інакше - санкції!
Мирному врегулюванні?!!! А про воєнну допомогу, та озброєння взагалі не ідеться!!!
Як кажуть ''диявол ховається в деталях''!
Естественно, после остановки войны и отмены военного положения.
Ох...льні гарантії безпеки