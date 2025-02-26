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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Текст соглашения с США рассмотрят сегодня, оно напрямую привязано к гарантиям безопасности, - Шмыгаль

Соглашение с США рассмотрят сегодня, заявил Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодня правительство рассмотрит текст соглашения с США.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитирует РБК-Украина.

"По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие. Это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины.

"Соглашение привязано к гарантиям безопасности. В этом предыдущем соглашении пункт 10 говорит о том, что это соглашение о фонде составляет неотъемлемый элемент архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления длительного мира, укрепления экономическо-безопасной устойчивости и отражения целей, определенных в преамбуле к этому соглашению. И правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира", - пояснил он.

Премьер добавил, что Кабмин сегодня рассмотрит текст соглашения с США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада провалила голосование за вызов чиновников для разъяснений по соглашению об ископаемых

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ нападет на Украину снова, то вступит в войну со всеми участниками будущих мирных переговоров, - Макрон

Автор: 

Кабмин (14024) США (26381) Шмыгаль Денис (2669) гарантии безопасности (112)


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Топ комментарии
+18
Вже мали один папірець з США. І шо воно нам сильно допомогло?
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26.02.2025 13:31
+11
Вопрос не в этом. А в том, что пытаются втюхать как гарантии новую копию Будапештского меморандума. "Мир в обмен на недра" взамен "Мир в обмен на ЯО". Идиоты необучаемы.
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26.02.2025 13:37
+9
Так США отказались от гарантий в этом договоре. Кто вешает плебсу лапшу на уши?
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26.02.2025 13:34
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Правила форума Совет форумчан
Вже мали один папірець з США. І шо воно нам сильно допомогло?
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26.02.2025 13:31 Ответить
На цьому підпису русні не передбачається.
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26.02.2025 13:34 Ответить
А шо США якимось чином порушили умови того папірця?
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26.02.2025 13:34 Ответить
Вопрос не в этом. А в том, что пытаются втюхать как гарантии новую копию Будапештского меморандума. "Мир в обмен на недра" взамен "Мир в обмен на ЯО". Идиоты необучаемы.
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26.02.2025 13:37 Ответить
Та я згіден. Але по обміну на ЯЗ все ок збоку США. Та й тут казали що це просто угода, без безпекових гарантій.
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26.02.2025 14:22 Ответить
Это была просто бумажка не о чем. Какие могут быть претензии?
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26.02.2025 14:43 Ответить
Так, от саме США та кацапстану цей папірець реально допоміг. США нас розброїти. Кацапії віджати 20% територій. Тобто, комусь, крім нас, він таки допоміг.
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26.02.2025 13:37 Ответить
Мы сами идиоты. Кравчук и Кучма прекрасно представляли что именно делают. Не дети малые.
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26.02.2025 13:39 Ответить
Ні, я ні у якому разі не знімаю відповідальність з наймудрєйшева наріду.
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26.02.2025 13:42 Ответить
Тем более, что все тактическое ЯО мы отдали рашке сами задолго до всяких меморандумов и без всяких обязательств. Кравчук гнида
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26.02.2025 13:50 Ответить
Гадаю, Кравчуку нормально так у свій час "закинули кешбеку". Але тепер з нього нічого не спитати. Тіпок прібарахлілся і тіха ушєл.
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26.02.2025 14:05 Ответить
Может быть. Жалко что подох и нельзя судить. Так и Кучму никто не заставлял отдавать носители для этого ЯО за искусственные газовые долги в 1999\2000 годах и опять-же без всяких меморандумов.
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26.02.2025 14:08 Ответить
Так цей теж не погано так "прібарахлілся". А зараз "поважна" людина на пожиттєвому державному забезпечені.
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26.02.2025 14:11 Ответить
И житель Монако, ****.
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26.02.2025 14:18 Ответить
Кучма підписував ..не тупіть

Будапештський меморандум - Підписанти Л. Кучма, Б. Єльцин, Дж. Мейджор, Б. Клінтон
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26.02.2025 15:26 Ответить
Почитайте внимательно о чем речь. И не тупите сами. И почитайте что-то о тех событиях для общего развития. Бывает полезно.
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26.02.2025 15:30 Ответить
почитав..при Кравчуку Кучма прем'єр ..а у нас парламентсько-президентська все ж таки

нема підпису - нема договору ..все.
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26.02.2025 15:35 Ответить
Нет. Тогда была президентская республика. Изменения внесли в 2004 году. Я же говорю - вначале почитайте что-нибудь.
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26.02.2025 15:37 Ответить
Не грубіть. Краще почитайте про ті події. І я не заперечую, що підписав меморандум Леонід Данилович.
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26.02.2025 15:51 Ответить
так Кучма ж Будапешт підписував..
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26.02.2025 15:25 Ответить
Кучма уже формализировал договор. Все согласовал еще Кравчук. Кучме осталось только поставить подпись. К тому моменту от ЯО уже и след простыл. Хотя, его гандона, Миттеран предупреждал, что это бумажка не о чем и ее нельзя подписывать.
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26.02.2025 15:29 Ответить
тим не менше ..Кучма був Президентом з 18 липня ..договір підписано 4 грудня
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26.02.2025 15:31 Ответить
От 2800 до 4200 тактических боеголовок ЯО Кравчук отдал рашке еще в 1992 году задолго до всяких меморандумов. Даже точно фиксировать число **** не стал. Стратегических боеголовок у нас было намного меньше - 1700 шт.
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26.02.2025 15:34 Ответить
"Последняя боеголовка с территории страны(Украины) была вывезена в Россию в июне 1996 года."
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26.02.2025 15:42 Ответить
Не было их уже. Читайте участников событий. Того-же генерала Скипальского - ех-руководителя контрразведки СБУ в то время.
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26.02.2025 15:50 Ответить
ну зрозумів ..кучма прекрасний )..а на труп кравчука можна вішати все що завгодно ))
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26.02.2025 15:52 Ответить
Висеть должны оба. Передача рашке сотен носителей, которыми обстреливают нас сейчас - это на все 200% **** Кучма. Это чисто его подляна Украине.
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26.02.2025 15:54 Ответить
до тих пір поки не підписано - все фігня..

міг за півроку вибити нормальні доповнення ..а не підмахувати як стара шльондра
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26.02.2025 15:32 Ответить
Мог поторговаться, но оружия уже не было в Украине. Уже все вывезли.
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26.02.2025 15:35 Ответить
Леонід Кучма - прем'єр-міністр України з 13 жовтня 1992 по 21 вересня 1993
і президент з 18.07.1994

Кучма має гнити на нарах ..все відбувалось при ньому
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26.02.2025 15:37 Ответить
Ну и как бы он вернул оружие с рашки? Каким образом? Кучма гнида, слов нет, но тут 90% Кравчук.
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26.02.2025 15:39 Ответить
останні ракеті вивозились до 1996 року..

знаходити відмазки можна завжди... не було підпису - нема про що говорити.

ну нехай погниє на 10% того часу що в нього залишилось - я не проти
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26.02.2025 15:43 Ответить
Ракеты - не боеголовки. И нахрен нам нужны были МБР? По Америке пулять болванками? Я же и говорю что у Кучмы свои 10%
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26.02.2025 15:48 Ответить
питання формалізації гарантій.. "Последняя боеголовка с территории страны была вывезена в Россию в июне 1996 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#cite_note-7 [7]"

ну як завжди кожен при своїй думці
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26.02.2025 15:50 Ответить
Можете считать как угодно. Я уже давно не читаю Вики по истории. Там много вранья и мифов. Орки правят статьи как хотят. Я читал воспоминания непосредственных участников тех событий. Например генерала Скипальского

https://www.radiosvoboda.org/a/skipalskyy-yak-********-vtratyla-taktychnu-yadernu-zbroyu/33286756.html Як Україна втратила тактичну ядерну зброю. Розповідає ветеран української військової розвідки генерал Скіпальський
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26.02.2025 15:57 Ответить
а в мене мало довіри до слів колишнього кгбіста сформованого при совку

кажете очолював ГУР в 1992-1994 ..ну ну

дуже зручно потім постфактум відбріхуватись
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26.02.2025 16:02 Ответить
Если бы это был он один. Это же подтверждал "руховец" Костенко, который был тогда в рабочей группе Рады. Это же подтверждал и Удовенко. Почитайте как-нибудь.
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26.02.2025 16:09 Ответить
до речі в статті мова про тактичну

а те що він "руховець" додає істинності словам ? ))..
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26.02.2025 16:11 Ответить
Нет, он был противником Кучмы и ему нет никакого резона его оправдывать. Скорее наоборот. И тактика - это то, чего рашка боялась больше всего. Американцев она не особенно волновала в отличие от стратегического ЯО, которое было нацелено на них. И тактика в отличие от стратегии могла храниться на складах десятки лет без всякого обслуживания.
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26.02.2025 16:18 Ответить
а їх тоже до крейсера треба
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28.02.2025 19:45 Ответить
Так США отказались от гарантий в этом договоре. Кто вешает плебсу лапшу на уши?
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26.02.2025 13:34 Ответить
ХТО-ХТО ? ЗЄЛЄНСКІЙ. Великий Лідор всіх часів та народів.
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26.02.2025 13:44 Ответить
Данунах..
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26.02.2025 13:35 Ответить
А кому ж вірити? Шмигалю чи заявам з Білого дому? Щось все дуже не зрозуміле. Може варто просто опублікувати повний текст з додатками цієї "угоди"...
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26.02.2025 13:36 Ответить
ТЕКСТУ УГОДИ ! Яку вам ніколи не покажуть, або закриють Додатками ваш вхід до Істини.
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26.02.2025 13:45 Ответить
Щось ця дірка від нужника з бейджиком "прем'єр-міністр" пізно вякнула.
Зеленського вже ніби викликали до США прикласти палець до угоди.
І що наш потєшний "кабмін" буде розглядати - свої пупки?
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26.02.2025 13:37 Ответить
Дивно, а що, зявився отой шмигаль, як КЕРОВНІК Уряду?
Єрмак дав дозвіл, покерувати?
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26.02.2025 13:37 Ответить
Хто в Україні окрім Зермаків та Шмигаля зможе ознайомитись із текстом цієї угоди?
Його, принаймі, мають прочитати депутати Верховної Ради.
Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка, а не ОФісно-гейклубівська.
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26.02.2025 13:39 Ответить
Краще б сказав. Мені подобаються Будапештські меморандуми ! Кучму не посадили, то його точно посадять. Не сумніваюсь. Нехай ставить підпис. Розстріляють і всю партію зєлєнскіх, якщо не втечуть в Африку до племені ліліпутів.
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26.02.2025 13:40 Ответить
Нікого не посадять та не ростріляють згадають табличку ділення із школи та і все... З часів Кучми всі олігархи зараз при владі та дійові особи дуже добре себе почувають...
з часів Яника один завгосп тільки попав, тому що ху..ло носиться з ним як з маріонеткою але всі решта, проти них вже зняті санкції і всі кошти в ЄС в безпеці...
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26.02.2025 13:44 Ответить
Санкції знімали при Лідорі. Тому заперечень не мало бути. Татаров все порішав. Після Ющенко та Пороха якщо у народу не з'явиться чергова ИЗВИЛИНА, то українцям жити вічно з януковичами та зєлєнскімі.
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26.02.2025 13:48 Ответить
Частина санкцій зняті ще за попередньої влади, тому що прокуратура за 5 років рослідування так і ніх... недовела, ні по одній справі, крім справи Яника...
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26.02.2025 13:49 Ответить
усі попєрєдніки такі ж гниди хоча мабуть розумніші за яника та зеленого
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28.02.2025 19:50 Ответить
Де ви бачили хорошу владу ? Є погана влада і ще найгірша. У нас зараз така, яку українці ще не бачили за Незалежність.
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01.03.2025 14:21 Ответить
до чого тупе це питання?...щоб у бесіду влізти? але дам відповідь зелена влада найгірша... то що?
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01.03.2025 15:56 Ответить
Який шанс, шо яйцяпосімнадцять як завди пздить і нічого подібного в договорі не буде? Я даю 100 відсотків.
А ось це
"Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". І фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію"
в рамочку і повісити в кожній аудиторії, де вивчають право...
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26.02.2025 13:43 Ответить
По суті ця "угода" не є інвестиційною в класичному розумінні. Й тим більше не є безпековою. А є лише своєрідним фінансовим інструментом з отримання пасивних доходів шляхом викачування коштів з України на користь США. Механізм доволі простий - якщо якась компанія з резиденцією будь-якої країни наважиться вкладатись у видобуток корисних копалин в Україні, то має віддавати у так званий новостворений "Фонд" 50% від усіх своїх доходів від продажу сировини чи готової продукції. Те саме стосується і % з доходів морських портів, що відвантажують руду, іншу стровину, напівфабрикати і готову продукцію за предметом цієї "угоди".
А якщо хтось не буде платити у "Фонд", то США враз заблокують експорт такої компанії.
Тож, зрозуміло, що після підписання цієї "угоди" США немає сенсу вкладатись в якісь інвестиції коли можна просто отримувати кеш зі свого права на український викопний ресурс.
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26.02.2025 13:47 Ответить
Отож. Лідор з угодами у минулому році влетів по самі яйця. Тепер він вирішив продати Україну заради підпису президента США на туалетному папірці. Бо торішні вже використали за призначенням. Трамп аж підскочив ! Йому й не снилось отримати такого блазня та ще й з країною.
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26.02.2025 13:53 Ответить
Про минулорічні безпекові угоди, підписані Зеленським, зокрема із США, вже всі забули. А це красномовно говорить про їх справжній статус, який Ви вже влучно охарактеризували.
Але оця теперішня "угода" - це справжня кабала для України, яка на десятиліття вперед ставить хрест на будь-яких вкладеннях вітчизняних і закордонних інвесторів у розробку нових й експлуатацію існуючих родовищ викопних ресурсів.
І що найбільш прикро, - ця кабала не лише безстрокова, але й міцна, бо її не вдасться розірвати без згоди США, а інакше - санкції!
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26.02.2025 14:09 Ответить
Чесно. Я не розумію цю угоду. Кабала вона чи ні. Одне ясно, що зєлєнскій хоче перетягти Трампа на свій бік. І нічим не гребує. Тобто, українське не моє - то чого б не поміняти чи продати. На папірці "його бажань" - гарантії. У мене немає ніяких гарантій, що я завтра буду живий. І ніхто мені не надасть гарантій у протилежному.
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01.03.2025 14:26 Ответить
Ціль Трампа і ***** забрати в України все за що б ми могли купувати зброю в інших країн. Тому що Тампакс категорично заявив що зброї від сша ми не отримаємо ні в якості допомоги ні даже за гроші. Також у Європи і інших країн пропаде всілякий інтерес допомагати Україні вижити так як все в Україні буде належати рашистам і трампістам і всі питання по Україні потрібно буде їхати вирішувати в моцкву або вашингтон. Одним словом рашисти окупували Україну фізично а Тампакс економічно. Це повний ******* а не угода.
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26.02.2025 14:08 Ответить
Договора еще и сам Трамп не видел, но ты уже все знаешь.
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26.02.2025 15:16 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2025/02/26/7205922/ Ось почитай.
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26.02.2025 15:44 Ответить
Гуд. Дякую.
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01.03.2025 14:27 Ответить
Ох і бреше обрізаний шмигаль - менеджер ахметки!!!!
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26.02.2025 13:50 Ответить
якщо угода така чудова - покажіть її народу України - власнику копалин. бо виглядає так що ковбої б"ють компроматом по пикам кошерних корупціонерів і чекають у Вашінгтоні щоб їм поцілували ноги і заплатили за колишні подарунки надрами. який фонд відновлення зараз потрібен коли путєн завтра проб"є коридор до придністров"я - окупує Одесу, і залишить без Чорного моря, і будуть вам і копалини, і рускіє реактори, і фонд відновлення. жодного рішення на користь України не було ніколи , ця угода з копалинами доб" є Україну до кінця.
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26.02.2025 13:51 Ответить
Не угода доб'є, а наш ******** Лідор. З його блазнями. Вони звалять, а нам тут вигрібати "авгієві конюшні".
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26.02.2025 13:55 Ответить
як ви можете знати -якщо ви не читали тієї угоди?
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26.02.2025 14:04 Ответить
Якщо не дають читати, то значить нечисто ? Чи не так ? Чесні договори завжди публічні. Проте, я проти взагалі БЕЗПЕКОВИХ угод. І меморандумів після історій. Я ЗА лише за двохсторонню угоду військового партнерства та використання ЗБРОЙНИХ СИЛ обох країн у разі нападу на одну із них. По пунктам, скільки і який контингент надсилається на відбиття агресії. Все інше - "стурбованість та занепокоєння".
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26.02.2025 14:17 Ответить
А ви чiтали?
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26.02.2025 15:17 Ответить
і шо там ? удар коаліції по путлеру?
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28.02.2025 19:53 Ответить
А прізвища, які прив'язані до гарантій безпеки ?..
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26.02.2025 13:54 Ответить
Царі не мають прізвищ. Зазвичай у них перелік земель та кличок як у собак.
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26.02.2025 13:57 Ответить
А кацапи заявляють , що жодної України не буде . І нам кажуть , що це конкретно їхня мета ! Але ж США хочуть підписати багаторічну угоду , отже - Україна буде ...?!
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26.02.2025 13:56 Ответить
Та ні не так в історії це відбувається. Немає країни - немає угоди ! І йдіть берегом Слонової кістки.
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26.02.2025 13:58 Ответить
Це нада бути зовсім конченим щоб в це повірити. Мало того що ця так звана угода абсолютно ніяких гарантій для України не несе так ще й Україна віддає свої ресурси половина коштів з яких заберуть трапісти а друга половина піде на відбудову окупованих територій. Тобто нас хочуть трахнути аж три рази в різних позах
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26.02.2025 14:00 Ответить
це не трамп вигадав а зелень...тому трахнути нас хоче саме він коли його трахне трамп
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28.02.2025 19:38 Ответить
-"обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні"-
Мирному врегулюванні?!!! А про воєнну допомогу, та озброєння взагалі не ідеться!!!
Як кажуть ''диявол ховається в деталях''!
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26.02.2025 14:00 Ответить
Фінансову угоду, тобто продаж країни трампістам, нам подають на блюдечку як ВІЙСЬКОВУ гарантію. Е, так Трамп не домовлявся !
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26.02.2025 14:20 Ответить
А почему не опубликовать текст в открытом доступе и не провести референдум по этому соглашению?
Естественно, после остановки войны и отмены военного положения.
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26.02.2025 14:05 Ответить
Коли привезуть ядерні тамагавки тоді і підписуйте
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26.02.2025 14:42 Ответить
гарантии безопасности - это когда над Хйлом 24\7 будет летать самолет\беспилотник\спутник и периодически стрелять - рядом, но немного мимо, чтобы в бункере стены немного падали. остальное это понты.
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26.02.2025 14:53 Ответить
І уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру"
Ох...льні гарантії безпеки
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26.02.2025 14:56 Ответить
на шмигаля дивитися тошно....ніхто... звуть ніяк ...та ще тупе...але добре виходить лізати
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28.02.2025 19:33 Ответить
 
 