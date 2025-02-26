Трамп заявил, что Зеленский 28 февраля приедет в США подписать соглашение относительно ископаемых

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 28 февраля, его украинский коллега Владимир Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения по разработке полезных ископаемых в Украине.

Об этом Трамп сказал во время заседания министров администрации США, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский должен прибыть в пятницу, теперь это подтверждено. И мы должны подписать соглашение, это будет большое соглашение", - заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что Европа якобы потратила на помощь Украине 100 миллиардов долларов, в то время как США - вроде бы 350 миллиардов.

"Самое важное на сегодняшний день - мы собираемся заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы прекратить убивать людей", - сказал американский лидер.

Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Основные положения документа уже согласованы.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

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