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Трамп заявил, что Зеленский 28 февраля приедет в США подписать соглашение относительно ископаемых

Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 28 февраля, его украинский коллега Владимир Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения по разработке полезных ископаемых в Украине.

Об этом Трамп сказал во время заседания министров администрации США, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский должен прибыть в пятницу, теперь это подтверждено. И мы должны подписать соглашение, это будет большое соглашение", - заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что Европа якобы потратила на помощь Украине 100 миллиардов долларов, в то время как США - вроде бы 350 миллиардов.

"Самое важное на сегодняшний день - мы собираемся заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы прекратить убивать людей", - сказал американский лидер.

Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Основные положения документа уже согласованы. 

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада провалила голосование за вызов чиновников для разъяснений по соглашению об ископаемых

Автор: 

визит (3070) Зеленский Владимир (20210) США (26381) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+17
Дуду маринували 1,5 години.
Гарантую, шо Бубою будуть демонстративно витирати жопу...
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26.02.2025 19:01
+9
або 28 лютого або 29 лютого - день-два нічого не вирішує
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26.02.2025 18:58
+8
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26.02.2025 18:59
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Правила форума Совет форумчан
або 28 лютого або 29 лютого - день-два нічого не вирішує
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26.02.2025 18:58 Ответить
звісно краще 29 ..ця дата просто осяяна неземною благодаттю

може й шашлики подадуть до столу
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26.02.2025 19:01 Ответить
Зеленському непотрібно їхати до США, нічого доброго з цієї поїздки не вийде
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26.02.2025 19:06 Ответить
Візит останньої надії.
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26.02.2025 20:14 Ответить
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26.02.2025 19:07 Ответить
🤣
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26.02.2025 19:01 Ответить
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26.02.2025 18:59 Ответить
Зенелох ти квиток на потяг купив ? ..бо там через корупційні схеми - нереально ...турбуюсь дуже
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26.02.2025 19:00 Ответить
йому дЄрмак по "убд" візьме або як інваліду, без черги в касі для депутатів!!!
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26.02.2025 19:02 Ответить
Дуду маринували 1,5 години.
Гарантую, шо Бубою будуть демонстративно витирати жопу...
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26.02.2025 19:01 Ответить
Янелох ввійде через "чорний" вхід
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26.02.2025 19:03 Ответить
а зайде кудой?
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26.02.2025 19:05 Ответить
....одразу в овальний кабінет ! там коли стіл "із козявками" виносили - ще одні двері прорубали...
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26.02.2025 19:09 Ответить
Ага, а Макрона теж якась тітка зустрічала.
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26.02.2025 19:36 Ответить
Білии дім сумнівається - Трамп каже шо Зеля приіде - якись різнобіи
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26.02.2025 19:01 Ответить
Білии дім ще в мережі "Х" новини не читав
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26.02.2025 19:04 Ответить
Білий дім в ****)...
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26.02.2025 19:08 Ответить
хай привезе трампу сувенір у вигляді настольної мапи України з полірованого скандію.
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26.02.2025 19:03 Ответить
лучше из нытия и зрадиума)
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26.02.2025 19:06 Ответить
вони не рідкісноземельні, у нас такого гівна скрізь повно.
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26.02.2025 19:09 Ответить
Колега? Два поца...
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26.02.2025 19:05 Ответить
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26.02.2025 19:14 Ответить
Нехай цензор читають,вона тут надрукована українським шрифтом
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26.02.2025 20:14 Ответить
На цензорі з'явилась пізніше, ніж депутати захотіли взнати про державні справи.
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26.02.2025 21:02 Ответить
Наскільки я зрозумів, це буде рамкова угода, щось на зразок Будапештського меморандуму. Щоб дійшло до діла - потрібні конкретизації угоди
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26.02.2025 19:19 Ответить
саме тому тут особливо і обговорювати нічого. Хай зеленській привезе цей "міморандум" і сувєнір у вигляді настольної мапи України з полірованого скандію. Задоволений трамп далі піде займатись будівництвом Рів'єри у Газі та іншою колонізацією марса.
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26.02.2025 19:28 Ответить
вірно сказати: підписати капітуляцію
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26.02.2025 19:20 Ответить
Рудий а як же 4%?
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26.02.2025 19:20 Ответить
Він вже забув.
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26.02.2025 20:03 Ответить
Це не діло. Завжди нові справи починалися на молодий місяць,а не стару луну. Так.що Дональд Дак вибрав не той день...
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26.02.2025 19:23 Ответить
Питання Трампу слід ставити руба:
1. За яких умов Україна одержить американську зброю тієї номенклатури, яка здатна через силу переконати кацапстан припинити війну і перейти у режим тривалого миру, ймовірно, без негайного повернення тимчасово окупованих територій з 2014 року? Усе вирішує зброя, а не обіцянки і домовленості на папері.
У разі позитивної відповіді обіцяти і підписувати усе, що бажають США з того, що не сприяє задоволенню ультимативних прагнень кацапстану. Папір усе витримає, доведено будапештським меморандумом. Пізніше будь-яким договірним папером підтераються, доведено історією людства.
У разі негативної відповіді щодо зброї або поліваріантних дієвих пропозицій щодо збереження незалежності України і відновлення у майбутньому її територіальної цілісності .... латентно розпочати і якнайшвидше завершити мінування усіх АЕС. У критичний момент перейти до шантажу ворогів і союзників з рішучістю без вагань реалізувати погрозу. Перед цією акцією майже усе населення України має масово перейти західний кордон, зі швидкістю сарани прямуючи до Біскайської затоки. Ось такий сценарій фільму "Вихід (ісход) від безвиході. Апокаліпсис". Тут треба пам"ятати, що життя - театр, а ми у ньому - актори.
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26.02.2025 19:27 Ответить
Якщо не підпише то його з США агент краснов не випустить а якщо підпише і зажене всіх хто залишився Українців в рабство для США то мабуть йому ліпше в Україну не повертатись. Третій варіант це втеча або навіть залишитись в сша поруч з люською прип*здович та житт на пограбоване бо СеШеАх тепер це цілком підтримує навіть золоті карти за 5$ міліонів продають всім кому попало навіть російським олігархам. В любому випадку щось буба загрався...ліпше би с Європою угоду на рівних підписав а не з країною яка щойно приєдналась до кацапів і проголосувала проти незалежності та територіальної цілісності України в оон
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26.02.2025 19:27 Ответить
Хай забирають МаЙже всiм вже похер,головне бабло.
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26.02.2025 19:28 Ответить
Цікаво коли Зеленський не підпише, то випадково подорозі назад літак не " впаде"? 😳🤔
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26.02.2025 19:38 Ответить
Прокуроры, ссуркисы могут строить свои личные набережные и причалы с охраной и заборами вдоль рек нарушая ту же статью, то тут никто никого и спрашивать не будет. Если речь идёт о референдуме, то тогда и выборы к месту.
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26.02.2025 19:40 Ответить
"Це буде дуже велика угода": Трамп підтвердив візит Зеленського до США у п'ятницю. Відео. Ми будемо дійсно співпрацювати з Україною, нам дуже потрібні рідкісноземельний елементи", - зазначив президент США. Окрім того, він наголосив, що не збирається давати надто багато гарантій безпеки Україні.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/tse-bude-duzhe-velika-ugoda-tramp-pidtverdiv-vizit-zelenskogo-do-ssha-u-pyatnitsyu.htm
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26.02.2025 19:46 Ответить
Зеленский совершает очередную ошибку, трамп не захочет с ним встречаться даже при подписании, он пришлёт какого-нибудь мелкого клерка, а это будет унизительно.
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26.02.2025 19:59 Ответить
А піаніно буде?
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26.02.2025 20:13 Ответить
Зеленскому нужно перенести встречу с Трампом на 29 февраля. А ещё лучше на 30
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26.02.2025 20:36 Ответить
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26.02.2025 20:47 Ответить
Подписывай буба, жта бумага - до физды дверца. В Украине глава государства - примьер.
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26.02.2025 21:09 Ответить
 
 