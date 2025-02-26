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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Россия предложила США соглашение по полезным ископаемым на оккупированных территориях Украины, - NBC

РФ предлагает США часть прав на ископаемые на ВОТ Украины

На переговорах в Саудовской Аравии представители РФ предложили администрации президента США Дональда Трампа заключить соглашение по полезным ископаемым и редкоземельным металлам, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом пишет NBC со ссылкой на источники в правительстве США, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия подготовила к обсуждению с официальными лицами США сценарии, которые могли бы предоставить администрации Трампа доступ к полезным ископаемым на ВОТ Донецкой и Запорожской областей.

Администрация президента Трампа не взяла на себя обязательства заключать американо-российское соглашение по редкоземельным металлам, но не исключила его, говорит собеседник издания.

"Трамп - бизнесмен, поэтому Путин, понимая это, предложил такой контрход", - рассказал собеседник NBC, добавив, что россияне четко видят как интерес Трампа к природным ресурсам Украины, так и колебания Зеленского.

Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Основные положения документа уже согласованы.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

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Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

Автор: 

россия (95352) США (26381) ископаемые (112) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+25
Зеленскому надо предложить Трампу алмазы Якутии.
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26.02.2025 19:38
+18
т.е. администрация США должна признать оккупированные территории за рашкой, ну - ну ...

ху.ло хочет подставить Трампа под нарушение международного закона
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26.02.2025 19:35
+10
тобто в такому випадку США МАЛИ Б ВИЗНАТИ ЮРИСДИКЦІЮ ОКУПАНТА НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ І БУДУТЬ РАЗОМ З РАШИСТОМ ОБКРАДАТИ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД ,ПРОДАЮЧИ ТЕ,ЩО НАЛЕЖИТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ,ЗГІДНО МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ ЇЇ ГРАНИЦЬ І КОРДОНІВ,ПОПОВНЮЮЧИ КАЗНУ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ГРОШИМА.ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ОКУПАЦІЇУКРАЇНИ ,,,,НІГУЯ СОБІ....
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26.02.2025 19:41
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А що запропонував Ізраїль?
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26.02.2025 19:33 Ответить
он поддержал тампона. к сожалению
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26.02.2025 19:34 Ответить
Пуйло хитре як сибірський валянок. А жадність рижого фраєра погубить.
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26.02.2025 19:41 Ответить
Напевно не пощастило Гітлеру і К , що тоді не було такого президента США "миротворця" як Трамп? Все б вони вирішили? Були б в руках фашистів всі завойовані території, пів Франції з Парижем, Варшава і німці під Москвою, а щодо загарбаних територій, злочини Бухенвальд-Буча то фігня, сдєлка це його ВСЕ?! Напевно велика біда насувається на цивілізований, демократичний Світ і ім'я її трампізм?*"!
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27.02.2025 07:30 Ответить
т.е. администрация США должна признать оккупированные территории за рашкой, ну - ну ...

ху.ло хочет подставить Трампа под нарушение международного закона
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26.02.2025 19:35 Ответить
Зеленскому надо предложить Трампу алмазы Якутии.
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26.02.2025 19:38 Ответить
і нефрит в бурятії , там його мега тони .
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26.02.2025 19:43 Ответить
Як що так,то нефрит це китайська манечка.
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26.02.2025 19:55 Ответить
Опять кусок хлеба отняли, опередили! Не ,,манечка,, а вообще чманеют от восторга завидев нефрит! Скорее всего уже давно всё улетело в Китай.
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26.02.2025 21:58 Ответить
Тобто?))Три рокі "на Вашингтон"," па центрам прінятія рєшєній","ядєрний пєпєл"....,а тепер рєбята давайте жити дружно?))))
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26.02.2025 19:38 Ответить
Та, заждіть, за рік вони стверджуватимуть "А кабарди і прочіє комі ващє праізашлі ат вєлікай амєріканскай цивілізацЫі".
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26.02.2025 20:13 Ответить
Це вони (сша) тепер захищатимуть свої інвестиції по обидва боки ЛБЗ? Тіпа, якщо Україна почне права качати, то воюватимуть з нею? А якщо кацапи, то з ними будуть домовлятися?
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26.02.2025 19:39 Ответить
"Трамп - бізнесмен, тому Путін, розуміючи це, запропонував такий контрхід" ну тепер офіційно зрозуміло що агент краснов і х*йло поділили Україну як гітлер з сталіном Польщу в 39-ому. Я зелебоба їде в пʼятницю утвердить капітуляцію
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26.02.2025 19:39 Ответить
І шо? Де тепер гітле і сралін?
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26.02.2025 19:47 Ответить
Там де і десятки мільйонів вбитих по їх вині людей .
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26.02.2025 19:54 Ответить
А до чого тут те шо зелебоба їде підписувати?
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26.02.2025 20:03 Ответить
посмотрим кто будет скупать краденное
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26.02.2025 19:40 Ответить
В этом ничего удивительного нет, один бандит предлагает другому ворованное, у них так принято.
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26.02.2025 19:40 Ответить
тобто в такому випадку США МАЛИ Б ВИЗНАТИ ЮРИСДИКЦІЮ ОКУПАНТА НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ І БУДУТЬ РАЗОМ З РАШИСТОМ ОБКРАДАТИ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД ,ПРОДАЮЧИ ТЕ,ЩО НАЛЕЖИТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ,ЗГІДНО МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ ЇЇ ГРАНИЦЬ І КОРДОНІВ,ПОПОВНЮЮЧИ КАЗНУ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ГРОШИМА.ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ОКУПАЦІЇУКРАЇНИ ,,,,НІГУЯ СОБІ....
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26.02.2025 19:41 Ответить
Це вже буде: «СПІВУЧАСТЬ У ЗБРОЙНОМУ ПОГРАБУВАННІ». Хіба ні?
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26.02.2025 19:44 Ответить
гірше. В геноциді
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27.02.2025 00:06 Ответить
Така корява підстава, але жадібна руда мавпа може проковтнути і таку дурню бо він же "майстер бізнес угод".
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26.02.2025 19:44 Ответить
Україна повинна в відповідь запропонувати жопу ***** в аренду публічному дому
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26.02.2025 20:06 Ответить
Кацапи по всій кацапії , після слів ***** зараз реально в **** .. А Олєжка царьов мабуть і взагалі - уйдьот в глубокій запой !!
Запитують ***** - за што і зачем оні ваєвалі , за що мовляв - сотні тисяч кацапів здохли на Донбасі , за те щоб американцям дісталися тамтешні поклади корисних копалин .!!?
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26.02.2025 20:06 Ответить
😂

Волають "у нас разрив шаблонав, жЁпп і всєво прочєва" 😄
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26.02.2025 20:14 Ответить
..
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26.02.2025 20:25 Ответить
Я хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю в Донбасе для Трампа отдать....
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26.02.2025 20:15 Ответить
"Слава Кієвской Русі,
Наваросія -- отдай мєтали Трампу." 😁
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26.02.2025 20:19 Ответить
Теоретично у Штатів вже є така угода з Україною. Якщо вони на щось там погодяться з московієй, то то діяча угода України та США має бути онульованою.
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26.02.2025 20:21 Ответить
проскакували новини шо на окупованих територіях вже китай риє
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26.02.2025 20:25 Ответить
Китай вже активно "освоює" корисні копалини на окупованих РФ територіях України
https://inshe.tv/economics/2025-02-15/904129/
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26.02.2025 20:27 Ответить
ой зеленський🤡 ,ти **** безталанна , шо ж ти здав Україну ,бо не твоя це держава ,казочок гнусавий !!!
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26.02.2025 20:32 Ответить
Если США согласятся
Тогда точно проиграют в международных судах
и будут должны Украине 500млрд+ вполне законно
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26.02.2025 20:38 Ответить
Пока не клюнул рыжий на конфетку. А ведь было бы отлично. Все бы мостики за собой сжёг бы, вдруг опомнившись и давать заднюю. Но есть старая мулька--- ,жадность фраера сгубила,, возможно сработает таки. Ох и докуя мы уроков жизни нахватали за последние 7-10 дней! Сумеем ли извлечь пользу--- или как всегда в лужу переднем последними!?
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26.02.2025 22:04 Ответить
Вангую - смоктати український перець хєранти будуть разом. Наш народ вже довів, що вміє вносити корективи в плани мерзотників.
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26.02.2025 22:35 Ответить
 
 