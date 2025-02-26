Россия предложила США соглашение по полезным ископаемым на оккупированных территориях Украины, - NBC

На переговорах в Саудовской Аравии представители РФ предложили администрации президента США Дональда Трампа заключить соглашение по полезным ископаемым и редкоземельным металлам, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом пишет NBC со ссылкой на источники в правительстве США, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия подготовила к обсуждению с официальными лицами США сценарии, которые могли бы предоставить администрации Трампа доступ к полезным ископаемым на ВОТ Донецкой и Запорожской областей.

Администрация президента Трампа не взяла на себя обязательства заключать американо-российское соглашение по редкоземельным металлам, но не исключила его, говорит собеседник издания.

"Трамп - бизнесмен, поэтому Путин, понимая это, предложил такой контрход", - рассказал собеседник NBC, добавив, что россияне четко видят как интерес Трампа к природным ресурсам Украины, так и колебания Зеленского.

Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Основные положения документа уже согласованы.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

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Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.