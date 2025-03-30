РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6043 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Стубба
5 891 39

Стубб рассказал, что Трамп спрашивал его, можно ли доверять Путину: ответил, что нет

Трамп спрашивал Стубба, можно ли доверять Путину

Президент США Дональд Трамп интересовался у своего финского коллеги Александра Стубба, можно ли доверять диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом Стубб рассказал на пресс-конференции после встречи с Трампом в его поместье во Флориде, передает Yle, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Финляндии поделился, что встреча с американским лидером была полезной, и они обсудили две темы - двусторонние отношения между Финляндией и США и захватническую войну России против Украины.

Стубб рассказал, что передал Трампу решительную поддержку Финляндией и Европой Украины в войне против России, и отметил, что в этой войне "был только один инициатор".

Кроме этого, политик рассказал, что Трамп спросил его, можно ли доверять Путину.

"Я ответил, что нет", - сказал финский президент.

Также Стубб выразил убеждение, что после его общения с Трампом "отношения между Финляндией и США, безусловно, сделали еще один шаг вперед".

Напомним Стубб также сказал, что терпение Соединенных Штатов относительно позиции России "кончается" и новый пакет санкций может появиться уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Читайте также: Финляндия считает 20 апреля удачной датой для начала полного прекращения огня без всяких условий, - Стубб после встречи с Трампом

Автор: 

путин владимир (31224) Трамп Дональд (5134) Стубб Александр (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
він самозакоханий нарцис із прогресуючим маразмом та початковою стадією деменції
це відрізняється від стану ідіотизму
це значно, значно гірше - як за діями, так і за наслідками, при цьому має прогресію у розвитку
показать весь комментарий
30.03.2025 21:04
+9
Ні те, ні інше. Трумп просто ідіот.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:00
+8
Буде перемога і розпад кацапів.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це Трамп так підйобує чи просто знущається?
показать весь комментарий
30.03.2025 20:57 Ответить
Ні те, ні інше. Трумп просто ідіот.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:00 Ответить
він самозакоханий нарцис із прогресуючим маразмом та початковою стадією деменції
це відрізняється від стану ідіотизму
це значно, значно гірше - як за діями, так і за наслідками, при цьому має прогресію у розвитку
показать весь комментарий
30.03.2025 21:04 Ответить
Також Стубб висловив переконання, що після його спілкування з Трампом "відносини між Фінляндією і США, безумовно, зробили ще один крок вперед"

ЗЄля, кидай свій дурний КВН та вчись грати в гольфа - нині без нього в політиці ніяк
показать весь комментарий
30.03.2025 22:09 Ответить
Зєля не може - коли грає в гольф то або м'ячик недалеко котиться або пісюн надто болить.
показать весь комментарий
30.03.2025 22:28 Ответить
Ой лишенько, та що ж тепер буде?
показать весь комментарий
30.03.2025 20:59 Ответить
Буде перемога і розпад кацапів.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:01 Ответить
Трамп віддасть хйлу Фінляндію
показать весь комментарий
30.03.2025 21:10 Ответить
Трамп дурачок
показать весь комментарий
30.03.2025 21:00 Ответить
Наврядчи , йде гра
показать весь комментарий
30.03.2025 21:02 Ответить
Американці проголосували по приколу, як ти в 2019.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:02 Ответить
Я не голосував ні за Зеленського, ні за його партію
показать весь комментарий
30.03.2025 21:05 Ответить
Стубб професійний гольфіст, мячик з Трамплом поганяв, десь йому піддався, десь ні, але зацікавив, а от такі неформальні розмови мають важливе значенняя
показать весь комментарий
30.03.2025 21:01 Ответить
це зайвий раз доводить, що трамп ідіот. Хоча після шести банкрутств це і так ясно.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:03 Ответить
ідіотизм - психічний розлад, основною ознакою якого є майже повна відсутність мовлення та мислення, хворий лише промовляє окремі, незрозумілі звуки без будь-якої послідовності
а рудий триндить дай дороги, не зупиниш, у мисленні теж не відмовиш, бо махінатори ще той
це інше
показать весь комментарий
30.03.2025 21:08 Ответить
я десь читав, що ідіотами називали у древній греції людей, які не голосували ні за кого, не ходили на виборчи дільниці бо не цікавились політикой.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:21 Ответить
так, це саме початкове значення цього терміну. Якщо переносити його у **********, то останні вибори показали, що у нас одинадцять мільйонів ідіотів.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:25 Ответить
нажаль це так.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:36 Ответить
так, форма камуфляжу політичного невігластва у стародавній Греції
за ******* судову психіатрію написав вище
показать весь комментарий
30.03.2025 21:28 Ответить
я просто не намагався докладно тут описувати психотип трампа, тому обійшовся одним словом. Але якщо трохи розгорнуто його охарактеризувати, то він має риси активного психопата з патологічною поведінкою, з схильністю до нарцисизму, який не має системи цінностей, а до людського життя ставиться з повною зневагою, навіть з огидою і затятим цинізмом, як затятий мізантроп. При цьому він абсолютно не відчуває почуття каяття або провини за свої вчинки, оскільки в нього відсутня совість.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:22 Ответить
і це не ідіотія
нарцисизм поєднаний із маразмом, деменцією, ускладнений психічними розладами у виді шизофренії у формі манії величі та захоплення абсолютною владою
показать весь комментарий
30.03.2025 21:25 Ответить
розумію, що це не ідіотія, просто використав загальновживаний у побуті термін.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:32 Ответить
Слухай, ти як п'яний до радіо.
Та тобі ж написав, що використав слово у якості розповсюдженої характеристики людини, без медичного контексту.
показать весь комментарий
30.03.2025 21:32 Ответить
до того ж хворі на ідіотизм не можуть себе самостійно обслуговувати та потребують постійного догляду - санітарного, медичного косметичного, мають незграбний, неохайний вигляд, в очі не дивляться, міміка невиразна
показать весь комментарий
30.03.2025 21:13 Ответить
Слухай,а ти сам, того, не і..т , часом?
Тобі ж сказано було, це слово вживається не у медичному значеннні.
Я і слово під..а..с. може бути вживане у хорошому і поганому сенсі
показать весь комментарий
30.03.2025 21:34 Ответить
приховування літер іншими символами ознака психічного розладу
у хорошому та поганому сенсі
показать весь комментарий
30.03.2025 21:40 Ответить
Нє, паря, ти точно пропускаєш сеанси електролікування
показать весь комментарий
31.03.2025 00:00 Ответить
нашо із радіо теревениш?
хвора?
показать весь комментарий
31.03.2025 19:41 Ответить
Трамп - що ж ти мені відразу не сказав?!
показать весь комментарий
30.03.2025 21:06 Ответить
Якось воно буде
показать весь комментарий
30.03.2025 21:07 Ответить
ой ***...ща опісяюсь от уміленія...
показать весь комментарий
30.03.2025 21:08 Ответить
Трампон у дитинстві із хмарочоса не випадав?
показать весь комментарий
30.03.2025 21:10 Ответить
І ше пальці в розетку сувати не треба, Стабб скажи йому
показать весь комментарий
30.03.2025 21:23 Ответить
А шизоїд Тампон до сих пір не зрозумів хто таке *****? Тампон сам являється брехуном, шахраєм і маніпулятором. А брехун брехуна бачить здалека. Хіба що у Тампона вже макітра не варить і старечий склероз, особливо якщо послухати що воно щодня несе
показать весь комментарий
30.03.2025 21:24 Ответить
А через скільки років це зрозумів Щоневтіка ?! Скільки фофан розбудував доріг біля кордону з ворогом на цілих 100 млрд. грівен ?!
Тай Пєтя президентський пост зайняв в 2014 році , а комбіната в Липіцьку позбавився лише в 2017 році ... Причому , цілих дві угоди примудрився скласти з *********** . Та марив НАТОю замість того, що почати формувати ЗСУ на принципах завдяки яким Цахаль вже 70 років перемагає . Це тільки требо була політична воля й жертовність своїм рейтингом заради майбутнього України . Але навіть фахівець-дипломат Пєтя , політичний вовк-вожак й той не промоделював того, що ***** готує тотальне вторгення . Що можно вимагати с аматора фофіка й аматора дональд-дака ?! В них бракує освіти , знань й вміння прислуховуватися до фахівців !
показать весь комментарий
30.03.2025 22:16 Ответить
Брехня сприймається краще, коли до неї додаєш трохи правди. Але забув сказати, при кому були збудовані оборонні споруди, які кацапи не могли взяти дуже довго, хто розробляв ракетні програми, а хто розміновував Чонгар і так далі.
Короткий підсумок: порівняв членограя з менеджером.
У 19-му році казали, що клоун набагато кращий і він нічого не зробив за свою каденцію, нічого доброго. а тепер кажуть, що Порошенко не краще ніж клоун. При цьому пийло влаштовували усі кандидати окрім Порошенко і зараз те саме. Але пуйла повністю влаштовує єрмак та портніков.
показать весь комментарий
31.03.2025 14:43 Ответить
Вчіться пане Зе, вчіться
показать весь комментарий
30.03.2025 21:33 Ответить
Тоже самое спросил Бы!Тампон у ху*ла путина!а можно доверять Бенладену!)ну ваще мозг на бикрень старичёк боровичёк!как вообще с терористами Базарить?!
показать весь комментарий
31.03.2025 00:58 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2025 08:40 Ответить
 
 