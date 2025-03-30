Стубб рассказал, что Трамп спрашивал его, можно ли доверять Путину: ответил, что нет
Президент США Дональд Трамп интересовался у своего финского коллеги Александра Стубба, можно ли доверять диктатору РФ Владимиру Путину.
Об этом Стубб рассказал на пресс-конференции после встречи с Трампом в его поместье во Флориде, передает Yle, информирует Цензор.НЕТ.
Президент Финляндии поделился, что встреча с американским лидером была полезной, и они обсудили две темы - двусторонние отношения между Финляндией и США и захватническую войну России против Украины.
Стубб рассказал, что передал Трампу решительную поддержку Финляндией и Европой Украины в войне против России, и отметил, что в этой войне "был только один инициатор".
Кроме этого, политик рассказал, что Трамп спросил его, можно ли доверять Путину.
"Я ответил, что нет", - сказал финский президент.
Также Стубб выразил убеждение, что после его общения с Трампом "отношения между Финляндией и США, безусловно, сделали еще один шаг вперед".
Напомним Стубб также сказал, что терпение Соединенных Штатов относительно позиции России "кончается" и новый пакет санкций может появиться уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
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це відрізняється від стану ідіотизму
це значно, значно гірше - як за діями, так і за наслідками, при цьому має прогресію у розвитку
ЗЄля, кидай свій дурний КВН та вчись грати в гольфа - нині без нього в політиці ніяк
а рудий триндить дай дороги, не зупиниш, у мисленні теж не відмовиш, бо махінатори ще той
це інше
за ******* судову психіатрію написав вище
нарцисизм поєднаний із маразмом, деменцією, ускладнений психічними розладами у виді шизофренії у формі манії величі та захоплення абсолютною владою
Та тобі ж написав, що використав слово у якості розповсюдженої характеристики людини, без медичного контексту.
Тобі ж сказано було, це слово вживається не у медичному значеннні.
Я і слово під..а..с. може бути вживане у хорошому і поганому сенсі
у хорошому та поганому сенсі
хвора?
Тай Пєтя президентський пост зайняв в 2014 році , а комбіната в Липіцьку позбавився лише в 2017 році ... Причому , цілих дві угоди примудрився скласти з *********** . Та марив НАТОю замість того, що почати формувати ЗСУ на принципах завдяки яким Цахаль вже 70 років перемагає . Це тільки требо була політична воля й жертовність своїм рейтингом заради майбутнього України . Але навіть фахівець-дипломат Пєтя , політичний вовк-вожак й той не промоделював того, що ***** готує тотальне вторгення . Що можно вимагати с аматора фофіка й аматора дональд-дака ?! В них бракує освіти , знань й вміння прислуховуватися до фахівців !
Короткий підсумок: порівняв членограя з менеджером.
У 19-му році казали, що клоун набагато кращий і він нічого не зробив за свою каденцію, нічого доброго. а тепер кажуть, що Порошенко не краще ніж клоун. При цьому пийло влаштовували усі кандидати окрім Порошенко і зараз те саме. Але пуйла повністю влаштовує єрмак та портніков.