Стубб рассказал, что Трамп спрашивал его, можно ли доверять Путину: ответил, что нет

Президент США Дональд Трамп интересовался у своего финского коллеги Александра Стубба, можно ли доверять диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом Стубб рассказал на пресс-конференции после встречи с Трампом в его поместье во Флориде, передает Yle, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Финляндии поделился, что встреча с американским лидером была полезной, и они обсудили две темы - двусторонние отношения между Финляндией и США и захватническую войну России против Украины.

Стубб рассказал, что передал Трампу решительную поддержку Финляндией и Европой Украины в войне против России, и отметил, что в этой войне "был только один инициатор".

Кроме этого, политик рассказал, что Трамп спросил его, можно ли доверять Путину.

"Я ответил, что нет", - сказал финский президент.

Также Стубб выразил убеждение, что после его общения с Трампом "отношения между Финляндией и США, безусловно, сделали еще один шаг вперед".

Напомним Стубб также сказал, что терпение Соединенных Штатов относительно позиции России "кончается" и новый пакет санкций может появиться уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом в его имении в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

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