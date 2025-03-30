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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Финляндия считает 20 апреля удачной датой для начала полного прекращения огня без всяких условий, - Стубб после встречи с Трампом

Стубб встретился с Трампом

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что 20 апреля это "удачная" дата для полного прекращения огня в Украине.

Об этом Стубб сказал в воскресенье на пресс-конференции в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Президент отметил, что Финляндия считает 20 апреля удачной датой для начала полного прекращения огня без всяких условий.

"Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет в должности уже три месяца", - пояснил Стубб.

Читайте: В Европе сомневаются в возможности длительного прекращения огня в ближайшее время, - WP

Напомним Стубб также сказал, что терпение Соединенных Штатов относительно позиции России "урывается" и новый пакет санкций может появиться уже в ближайшее время.

Автор: 

Трамп Дональд (5134) Стубб Александр (79) прекращения огня (116)


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Топ комментарии
+11
це, виявляється, заразне.
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30.03.2025 20:47
+8
А я вважаю 31.03.2025 вдалою датою для того, аби ***** здохло в корчах.

На жаль, і мої "вважання", і "вважання" пана Стубба - лише нездійснені мрії.
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30.03.2025 20:47
+4
Це він кому сказав? йухлу? Так той навряд чи почує.
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30.03.2025 20:51
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це, виявляється, заразне.
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30.03.2025 20:47 Ответить
Тут ключове безумовне.

Тобто ніякого зняття санкцій, ніяких добрив-шмобрив, ніякого свіфту россільгоспбанку і навіть ніяких щє неозвучених майбутніх умов - безумовне.
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30.03.2025 21:03 Ответить
ніякого припинення вогню не буде, ні безумовного, ні умовного.
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30.03.2025 21:07 Ответить
Ви нічого не розумієте про 20 квітня...
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30.03.2025 21:23 Ответить
Оце теж багато пояснює

Багато курців коноплі з Північної Америки продовжують зустрічатися о 16:20, щоб покурити коноплю спільно. Зі зростанням вживання терміна 420, він також поширився і на дату https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 20 квітня («4/20» у скороченому форматі запису дати в США).

Цей день став контркультурним святом, коли прийнято збиратися і вживати коноплі разом.
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30.03.2025 21:32 Ответить
Фюрер нєрвнічає, - а вдруг Трамп не оправдає його довєрія...

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30.03.2025 21:57 Ответить
А я вважаю 31.03.2025 вдалою датою для того, аби ***** здохло в корчах.

На жаль, і мої "вважання", і "вважання" пана Стубба - лише нездійснені мрії.
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30.03.2025 20:47 Ответить
У Стубба скоріш за все не "вважання", а узгодження дедлайнів терпіння з Трампом
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30.03.2025 21:07 Ответить
Так я теж свої побажання узгодив. І теж з рудим. З сусідським псом Бобіком. Який теж бреше як дихає.
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31.03.2025 10:08 Ответить
Финские военные перестанут "стрелять"?)
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30.03.2025 20:47 Ответить
Це він кому сказав? йухлу? Так той навряд чи почує.
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30.03.2025 20:51 Ответить
***** питали?
а то Україна припинить вогонь, а ***** ні
що тоді?
висловлення несамовитих погроз гіпернищівними санкціями, колись, у майбутньому, можливо…
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30.03.2025 20:53 Ответить
кацап-провокатор
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30.03.2025 20:57 Ответить
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30.03.2025 21:40 Ответить
20-ого Великдень, свято. Давайте в інший.
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30.03.2025 20:56 Ответить
Подивись в очі Путіна і домовся на 21 квітня.
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30.03.2025 20:58 Ответить
І середню зарплату в 10 000$ всі по планеті
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30.03.2025 20:59 Ответить
У финнов есть опыт в перемириях, только вот свои территории они потеряли навсегда. Московский мирный договор (1940) и Парижский мирный договор между СССР и Финляндией (1947) закрепили территориальные приобретения СССР: Карельский перешеек, Петсамо, Салла - Куусамо и отдалённые острова Финского залива (Гогланд, Большой Тютерс, Мощный и Сескар).
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30.03.2025 21:00 Ответить
Не факт що назавжди, ці території після війни з Україною якраз можуть попроситися додому.
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30.03.2025 21:05 Ответить
Хочу знати як звати фінську Вангу.? Або їхнього Вольфа Мессінга
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30.03.2025 21:22 Ответить
фантазер ты меня называла
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30.03.2025 21:29 Ответить
який подарунок для хла...
щось мені підказує, що пасха буде навряд чи без обстрілів
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30.03.2025 21:43 Ответить
Його також ***** покусав?
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30.03.2025 21:50 Ответить
Смотрю на календар, 20 апреля ровно через три недели. Хоть какие-то намеки на то, что через три недели война закончится есть? Нет, даже и близко. Зачме эти пустые разговоры?
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30.03.2025 21:54 Ответить
Після зустрічі з трампом позбувся здорового глузду.
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30.03.2025 22:22 Ответить
Мені це нагадує фільм «Руйнівник» зі Сталоне: поокинувся зі світу де довести своє право на існування лише силою, у світі людей, які підтираються ракушкою та бояться вжарити
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30.03.2025 23:05 Ответить
Але гамбургер з м'ясом криси залишився, тобто не все було втрачено
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31.03.2025 08:13 Ответить
 
 