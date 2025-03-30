Финляндия считает 20 апреля удачной датой для начала полного прекращения огня без всяких условий, - Стубб после встречи с Трампом
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что 20 апреля это "удачная" дата для полного прекращения огня в Украине.
Об этом Стубб сказал в воскресенье на пресс-конференции в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Президент отметил, что Финляндия считает 20 апреля удачной датой для начала полного прекращения огня без всяких условий.
"Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет в должности уже три месяца", - пояснил Стубб.
Напомним Стубб также сказал, что терпение Соединенных Штатов относительно позиции России "урывается" и новый пакет санкций может появиться уже в ближайшее время.
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+11 Urs
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Тобто ніякого зняття санкцій, ніяких добрив-шмобрив, ніякого свіфту россільгоспбанку і навіть ніяких щє неозвучених майбутніх умов - безумовне.
Багато курців коноплі з Північної Америки продовжують зустрічатися о 16:20, щоб покурити коноплю спільно. Зі зростанням вживання терміна 420, він також поширився і на дату https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 20 квітня («4/20» у скороченому форматі запису дати в США).
Цей день став контркультурним святом, коли прийнято збиратися і вживати коноплі разом.
На жаль, і мої "вважання", і "вважання" пана Стубба - лише нездійснені мрії.
а то Україна припинить вогонь, а ***** ні
що тоді?
висловлення несамовитих погроз гіпернищівними санкціями, колись, у майбутньому, можливо…
щось мені підказує, що пасха буде навряд чи без обстрілів