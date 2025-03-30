Финляндия считает 20 апреля удачной датой для начала полного прекращения огня без всяких условий, - Стубб после встречи с Трампом

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что 20 апреля это "удачная" дата для полного прекращения огня в Украине.

Об этом Стубб сказал в воскресенье на пресс-конференции в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Президент отметил, что Финляндия считает 20 апреля удачной датой для начала полного прекращения огня без всяких условий.

"Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет в должности уже три месяца", - пояснил Стубб.

Читайте: В Европе сомневаются в возможности длительного прекращения огня в ближайшее время, - WP

Напомним Стубб также сказал, что терпение Соединенных Штатов относительно позиции России "урывается" и новый пакет санкций может появиться уже в ближайшее время.