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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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В Европе сомневаются в возможности длительного прекращения огня в ближайшее время, - WP

В Европе сомневаются в возможности длительного прекращения огня в ближайшее время

Многие в Европе сомневаются, что длительное прекращение огня в Украине будет достигнуто в ближайшее время.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

В статье говорится, что еропейские чиновники обвиняют диктатора РФ Владимира Путина в том, что он медлит с прекращением огня, чтобы добиться уступок и вбить более глубокий клин между Европой и администрацией Трампа.

Европа контролирует санкции, которые Россия хочет отменить, и которые исключают РФ из международной платежной системы SWIFT со штаб-квартирой в Бельгии. Однако лидеры Европы пока остаются непреклонными.

Один из чиновников сказал, что если Кремль хочет говорить о санкциях, "всем придется говорить с нами".

В то же время, как пишет издание, дипломаты остерегаются, чтобы из-за такой позиции европейцев не обвинили в блокировании мирных переговоров. Это может поставить Европу и США на путь столкновения в то время, как они уже конфликтуют по вопросам торговли и обороны.

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"Европейские лидеры обратились к любимой мантре Трампа "мир с позиции силы". Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что это не означает "начинать с отмены санкций". Он сказал, что они продолжат "доносить наше видение" в диалоге с Соединенными Штатами, и что "мы должны быть в состоянии защитить наши интересы"", - говорится в материале.

Неназванный европейский дипломат говорит, что многие в Европе сомневаются, что длительное прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время. А некоторые дипломаты описывают европейские планы, в том числе по отправке войск в Украину, как упражнение по подготовке и использованию рычагов влияния.

"Европейские чиновники признают, что ослабление санкций будет частью переговоров, хотя, по их мнению, сначала должно произойти временное прекращение огня. Только после этого переговоры могут вернуться к таким вопросам, как санкции", - сказано в статье.

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Автор: 

Европа (1841) россия (95413) прекращения огня (116)


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Топ комментарии
+9
Вони не тільки сумніваюттся, а й роблять усе можливе для того, щоб цього не сталося.

Бо чудово розуміють, що наступними цілями русні одразу стануть Прибалтика з Польщею. Відповідно Україна повинна виконувати роль живого щита якнайдовше.
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30.03.2025 18:28
+7
Ключ до миру - щоденні обстріли москви.
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30.03.2025 18:19
+4
В этом можно не сомневаться, в этом можно быть полностью уверенным, никаким прекращением огня и не пахнет а чтобы запахло давить надо крысу ботексную, давить со всей силы.
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30.03.2025 18:20
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Ключ до миру - щоденні обстріли москви.
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30.03.2025 18:19 Ответить
В этом можно не сомневаться, в этом можно быть полностью уверенным, никаким прекращением огня и не пахнет а чтобы запахло давить надо крысу ботексную, давить со всей силы.
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30.03.2025 18:20 Ответить
Оце вони на фото позбиралися, щоб сумніватися.
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30.03.2025 18:22 Ответить
Ключ до миру - 70-90 млн втрат рузкіх....нажаль інакше ніяк
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30.03.2025 18:26 Ответить
Вони не тільки сумніваюттся, а й роблять усе можливе для того, щоб цього не сталося.

Бо чудово розуміють, що наступними цілями русні одразу стануть Прибалтика з Польщею. Відповідно Україна повинна виконувати роль живого щита якнайдовше.
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30.03.2025 18:28 Ответить
Лол ,жертва фейків льошки говнаренко, ти знову тут. 🤣Та не потягне рашка навіть проти НАТО без США.І Європа це знає. Проте стращає своїх платників податків , щоб вони радше виділяли кошти ЗСУ на допомогу
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30.03.2025 18:37 Ответить
Лживые рашистские нарративы. ЕС мало того что несет большую нагрузку как финансовую, так и от значительно подорожавших углеводородов, но и идет на конфронтацию.. И это все ради страны которая даже не часть сообщества. Данные действия называются гуманность, чтоб украинцев еще больше не убивали не сегодня, не в будущем на которое Трампу плевать.
И в статье об этом сказано

""Водночас, як пише видання, дипломати остерігаються, щоб через таку позицію європейців не звинуватили у блокуванні мирних переговорів.""
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30.03.2025 18:48 Ответить
Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане загрозою для Європи
Пряма мова: "Також можливо, що кокретна загроза чи спроба шантажу з боку Росії проти європейських держав станеться раніше, ніж передбачали досі… Раніший час завершення війни в Україні дозволив би росіянам переспрямувати енергію туди, куди їм найбільше хочеться - проти Європи".
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30.03.2025 19:28 Ответить
Ты разводишь большую кучу пораженчества и зрады на этом форуме, но никаких идей, возможных решений проблем не предлагаешь. Что, нет ничего в методичке по теме? Какая досада.
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30.03.2025 23:36 Ответить
Вже обісрався на болотах?
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30.03.2025 20:03 Ответить
допоки лаптєстан існує - терор, криваві атаки та масові вбивства цивільних триватимуть
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30.03.2025 18:38 Ответить
Прислiв'я "Гуртом легше й батька бити" вже не актуальне?
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30.03.2025 18:51 Ответить
Скільки нулів не складай - все одно , в результаті , буде нуль !
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30.03.2025 19:04 Ответить
А ще сумніше, що не нулі при множенні на нуль перетворються в нулі! А трамп дуже небезпечний множник!
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30.03.2025 20:10 Ответить
а де Путін сказав, що хоче миру? Постійно говорить прямо протилежне
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30.03.2025 19:15 Ответить
"Трамп прійдьоть, - порядок навідьоть". (с)

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30.03.2025 19:39 Ответить
Хіба це було не ясно з самого початку цієї клоунами ?
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30.03.2025 20:18 Ответить
Портніков: «Ви вже знаєте дату, коли знову доведеться пакувати тривожні валізи чи йти до ТЦК. Це через півтора-два роки після закінчення війни. Все дуже просто, ви, принаймні, своє життя можете планувати», - додав він
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30.03.2025 20:21 Ответить
а от Стубб не сумнівається, бо завчасно не зробив щеплення до візиту до трампа.
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30.03.2025 20:59 Ответить
О так. Одна сторона хоче миру, інша - ні. При цьому тиснуть на першу. Яка несподіванка, що не виходить очікувати довгострокового перемир'я.
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31.03.2025 02:38 Ответить
Де вагання?! Усі нормальні люди впевнені що ніякого замирення не буде. Діду трумпу щось привиділось...
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31.03.2025 05:20 Ответить
 
 