В Европе сомневаются в возможности длительного прекращения огня в ближайшее время, - WP
Многие в Европе сомневаются, что длительное прекращение огня в Украине будет достигнуто в ближайшее время.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
В статье говорится, что еропейские чиновники обвиняют диктатора РФ Владимира Путина в том, что он медлит с прекращением огня, чтобы добиться уступок и вбить более глубокий клин между Европой и администрацией Трампа.
Европа контролирует санкции, которые Россия хочет отменить, и которые исключают РФ из международной платежной системы SWIFT со штаб-квартирой в Бельгии. Однако лидеры Европы пока остаются непреклонными.
Один из чиновников сказал, что если Кремль хочет говорить о санкциях, "всем придется говорить с нами".
В то же время, как пишет издание, дипломаты остерегаются, чтобы из-за такой позиции европейцев не обвинили в блокировании мирных переговоров. Это может поставить Европу и США на путь столкновения в то время, как они уже конфликтуют по вопросам торговли и обороны.
"Европейские лидеры обратились к любимой мантре Трампа "мир с позиции силы". Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что это не означает "начинать с отмены санкций". Он сказал, что они продолжат "доносить наше видение" в диалоге с Соединенными Штатами, и что "мы должны быть в состоянии защитить наши интересы"", - говорится в материале.
Неназванный европейский дипломат говорит, что многие в Европе сомневаются, что длительное прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время. А некоторые дипломаты описывают европейские планы, в том числе по отправке войск в Украину, как упражнение по подготовке и использованию рычагов влияния.
"Европейские чиновники признают, что ослабление санкций будет частью переговоров, хотя, по их мнению, сначала должно произойти временное прекращение огня. Только после этого переговоры могут вернуться к таким вопросам, как санкции", - сказано в статье.
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Бо чудово розуміють, що наступними цілями русні одразу стануть Прибалтика з Польщею. Відповідно Україна повинна виконувати роль живого щита якнайдовше.
И в статье об этом сказано
""Водночас, як пише видання, дипломати остерігаються, щоб через таку позицію європейців не звинуватили у блокуванні мирних переговорів.""
Пряма мова: "Також можливо, що кокретна загроза чи спроба шантажу з боку Росії проти європейських держав станеться раніше, ніж передбачали досі… Раніший час завершення війни в Україні дозволив би росіянам переспрямувати енергію туди, куди їм найбільше хочеться - проти Європи".