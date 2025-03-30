Прекращение огня в Украине усилит угрозу со стороны России для стран Балтии, - FT

Министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности для Балтийского региона, поскольку Россия продолжит перевооружаться и начнет передислокацию войск на северо-восточный фланг НАТО.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится в Украине после того, как администрация Трампа заключит соглашение о прекращении огня. Балтийские страны указывают на то, что Кремль уже изложил планы по увеличению военного производства и дополнительных войск вдоль их границ.

"Мы все понимаем, что когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы, - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Financial Times. "Это означает, что уровень угрозы также значительно возрастет очень быстро".

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сделал аналогичные замечания во время недавнего визита в Великобританию:

"Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем обманывать себя, что с Россией будет покончено после Украины. Россия воспользуется временем после прекращения огня, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая станет еще больше".

Певкур считает, что из 600 000 российских военнослужащих, которые, по оценкам, сейчас находятся в Украине, 300 000 будут передислоцированы на другие участки.

Отмечается, что балтийские страны особенно обеспокоены масштабными военными учениями "Запад", которые состоятся этой осенью вблизи их границ в России и Беларуси. Эти учения, проводимые каждые четыре года, имитируют конфликт со странами НАТО и включают десятки тысяч солдат, танков, самолетов и артиллерии.

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Оба министра также предостерегли от передислокации любых войск НАТО из их стран для формирования так называемых европейских "сил сдерживания", которые будут отправлены в постконфликтную Украину как средство сдерживания России от повторного нападения.

"Мы не можем поставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО, - сказал Певкур. "Мы не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом закреплены в Украине. Тогда мы будем иметь риски на нашей границе".

Страны восточного фланга НАТО, в том числе Польша и Румыния, заявили, что они не могут взять на себя обязательства по развертыванию миротворческих войск в Украине за счет собственной безопасности. Эстония также выступила против планов Великобритании передислоцировать в Украину британские войска, предназначенные для обороны Балтии.

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