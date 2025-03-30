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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Прекращение огня в Украине усилит угрозу со стороны России для стран Балтии, - FT

Страны Балтии опасаются прекращения огня в Украине

Министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности для Балтийского региона, поскольку Россия продолжит перевооружаться и начнет передислокацию войск на северо-восточный фланг НАТО.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится в Украине после того, как администрация Трампа заключит соглашение о прекращении огня. Балтийские страны указывают на то, что Кремль уже изложил планы по увеличению военного производства и дополнительных войск вдоль их границ.

"Мы все понимаем, что когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы, - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Financial Times. "Это означает, что уровень угрозы также значительно возрастет очень быстро".

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сделал аналогичные замечания во время недавнего визита в Великобританию:

"Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем обманывать себя, что с Россией будет покончено после Украины. Россия воспользуется временем после прекращения огня, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая станет еще больше".

Певкур считает, что из 600 000 российских военнослужащих, которые, по оценкам, сейчас находятся в Украине, 300 000 будут передислоцированы на другие участки.

Отмечается, что балтийские страны особенно обеспокоены масштабными военными учениями "Запад", которые состоятся этой осенью вблизи их границ в России и Беларуси. Эти учения, проводимые каждые четыре года, имитируют конфликт со странами НАТО и включают десятки тысяч солдат, танков, самолетов и артиллерии.

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Оба министра также предостерегли от передислокации любых войск НАТО из их стран для формирования так называемых европейских "сил сдерживания", которые будут отправлены в постконфликтную Украину как средство сдерживания России от повторного нападения.

"Мы не можем поставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО, - сказал Певкур. "Мы не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом закреплены в Украине. Тогда мы будем иметь риски на нашей границе".

Страны восточного фланга НАТО, в том числе Польша и Румыния, заявили, что они не могут взять на себя обязательства по развертыванию миротворческих войск в Украине за счет собственной безопасности. Эстония также выступила против планов Великобритании передислоцировать в Украину британские войска, предназначенные для обороны Балтии.

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Автор: 

Латвия (1331) Литва (2450) Балтия (352) Эстония (1418) прекращения огня (116)


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Топ комментарии
+22
Ну так це зрозуміло, що Європі вигідно, щоби тут воювали чим подовше, бо чим довше війна тут - тим довше нема війни там.
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30.03.2025 09:58
+16
Європа цілком підтримує продовження війни в Україні. І буде продовжувати її фінансування, не через доброту душевну, а тому що для них краще, щоб рашка загрузла у війні в Україні, а не становила загрозу Європі. Нехай краще гинуть українці, а не європейці та руйнуються українські міста, а не європейські.
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30.03.2025 09:59
+15
Європейці живуть дуже безпечно. Вони не так далеко від війни як їм здається. А ще радують опитування пересічних, які в більшості не готові захищати свої держави, якщо напад станеться.У них манікюр у графіку. Яка війна.
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30.03.2025 09:51
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Коротше, європі ***** !
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30.03.2025 09:44 Ответить
НАТО напружиться і перекине до краін Балтіі сотню - другу тисяч вояк - нє?
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30.03.2025 09:47 Ответить
У НАТИ своїх військ немає.
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30.03.2025 11:15 Ответить
А на початку війни чого не долучилися ? Якби тоді дооучилися військами то від мордору лишилася б територія. Але тоді боялися ескалації, а тепер ота есуалація гримає в двері Европи
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30.03.2025 09:50 Ответить
Хто " не долучився""?
Всі чекали команди ведмедчука, подивись, у тебе повинно бути записано
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30.03.2025 11:17 Ответить
та й добре! ми їх підтримаємо потужно!
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30.03.2025 09:50 Ответить
Європейці живуть дуже безпечно. Вони не так далеко від війни як їм здається. А ще радують опитування пересічних, які в більшості не готові захищати свої держави, якщо напад станеться.У них манікюр у графіку. Яка війна.
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30.03.2025 09:51 Ответить
Х*ло дебіл повний. Трамп - його золотий і єдиний шанс якщо не знищити, по понівичити ненависне НАТО. Зараз миттєво пристати на пропозицію США, підписати мир з Україною і вперед, на беззахисну Балтію, до Калінінграду. Але воно вчепилося в Україну, яку йому ніколи не завоювати.
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30.03.2025 13:25 Ответить
Ну почему, если Трамп поможет вооружением - то завоюет
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30.03.2025 14:24 Ответить
Ну так це зрозуміло, що Європі вигідно, щоби тут воювали чим подовше, бо чим довше війна тут - тим довше нема війни там.
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30.03.2025 09:58 Ответить
Європа цілком підтримує продовження війни в Україні. І буде продовжувати її фінансування, не через доброту душевну, а тому що для них краще, щоб рашка загрузла у війні в Україні, а не становила загрозу Європі. Нехай краще гинуть українці, а не європейці та руйнуються українські міста, а не європейські.
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30.03.2025 09:59 Ответить
У тебе особисто яка " прапаззіція"., Кац прєдлагаєть здацца"?
Що там в останніх методичках написано відносно на яку территорію України ви із алтайського краю претендуєте?
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30.03.2025 11:21 Ответить
Вони це вже відкрито кажуть - ви головне, війну не припиняйте, краще здохніть усі, тільки не пустіть до нас хла. Лицемірні виродки. Краще б в нас у союзниках Пончик був, ніж ці куколди.
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30.03.2025 13:21 Ответить
Ще один Кац із алтайського краю, під жіночим погонялом
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30.03.2025 13:36 Ответить
Віддайте трампону рідкоземельні метали. І його крашена мавпа венс скаже що все в порядку.
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30.03.2025 10:03 Ответить
шпроти?
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30.03.2025 11:04 Ответить
Так хто вам заважав тренувати ваші армії пліч о пліч з ЗСУ. Беріть приклад з товстуна Ина.Якби ваші регулярні армії стояли пліч о пліч з ЗСУ то коли б на вас напали - ЗСУ стояли б разом з вами.
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30.03.2025 10:05 Ответить
це маніпулятивна інформація ...по перше країни Балтикі намагаються змусити ЄС, прийняти Україну до ЄС , по друге Балтійські країни знають шо кремль готується окуповувати їх теріторії обов'язково в любому випадку ...а те шо в ЄС є кремлівські козачкі ,то на сьогодні це є головна проблема Заходу , тому шо відтягуючі питання з Україною , Захід підтягує війну в свою хату !!!
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30.03.2025 10:09 Ответить
Ну правительства стран Балтии уже давно об этом говорят.
Война должна закончится капитуляцией рф, с признанием решений международных судов, а не просто перемирием.
Поэтому все так косо смотрят на идеи трампона.
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30.03.2025 10:11 Ответить
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30.03.2025 13:44 Ответить
Идея трампона - натравить хло на ненавистную ему Европу
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30.03.2025 14:26 Ответить
Ханно Певкур, а ты там не *****? А чего мы должны за вас воевать? Я чо-то не вижу прибалтийской бригады на фронте.
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30.03.2025 13:11 Ответить
УкрЛитПолБригада ... до речі - де вона зараз ?
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30.03.2025 13:45 Ответить
Не хвилюйтеся, ми вас підтримаємо! Такої потужної стурбованості ви ні від кого не почуїте! Навіть Гундоса на той час випустимо з тюряги, щоб він вас потужно та незламно підтримав. А воювати ми за вас не будемо, навоювалися вже до межі державності.
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30.03.2025 13:19 Ответить
Європі потрібно, щоб війна в України тривала. А вони будуть у безпеці доти, доки Україна воює. Але допомогати військами? - ні в якому разі! Давати Таурси? - да ви що! Наші громадяни не схвалять. А ви, дурні українси, гиньте кожну мінуту.
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30.03.2025 14:21 Ответить
досить цинічна заява.
Ми проти відправити війська нато в Україну, бо раптом на нас нападуть (а може і ні), то нас це не влаштовує.
А де ви були нешановні, коли тут 3 роки кров лилася рікою? що зробли, щоб навчити своїх солдат? може відправили їх на допомогу Україні? ні ні ні. А тепер навіть ні ні ні відправці миротворців, бо нам самим тут сс*ктно. Гнилі люди
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30.03.2025 19:54 Ответить
 
 