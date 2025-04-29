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Новини Трамп про Зеленського Мирна угода щодо припинення війни
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Із Путіним домовлятися легше, ніж із Зеленським. У того "немає козирів", - Трамп

Трамп: З Путіним легше мати справу, ніж із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому простіше домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирної угоди, ніж з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав в інтерв'ю американському ведучому Гленну Беку, підсумовуючи свої перші 100 днів президентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп також заявив, що український голова держави нібито "немає козирів" у цій війні. Він звинуватив Зеленського у небажанні йти на компроміс, попри слабкі позиції України у війні.

Трамп зауважив, що саме завдяки його впливу Путін нібито готовий укласти мирну угоду.

"Я сподіваюся, що він (Путін, — ред.) збирається це зробити, тому що я не вірю, що Володимир Путін зробив би це для когось іншого, крім мене. Багато людей теж це сказали. Я думаю, що він готовий піти на угоду. Він готовий домовлятись. І я б сказав, що поки що з ним було легше мати справу, ніж із Зеленським", - сказав республіканець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп оптимістично, але реалістично оцінює шанси на мир в Україні, - Білий дім

За його словами, Росія має багато солдатів і велику армію, а Україна — ні, тому він намагається припинити цю війну.

Президент США також згадав зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті.

"Коли Зеленський був в Овальному кабінеті, я говорив про те, щоб це зробити (закінчити війну, — ред.). І він починає кричати: "Але нам потрібна безпека". Це означає безпеку після закінчення. Я сказав: "Безпека? Я навіть не знаю, чи зможемо ми укласти цю угоду". Він просить все більше і більше. Але він немає козирів", - каже Трамп.

Американський лідер вкотре назвав повномасштабну війну в Україні "війною Байдена" і заявив, що США надали Україні військової допомоги на 350 млрд доларів.

"Я кажу це завжди — це війна Байдена, не моя. Я просто намагаюся її завершити. І я справді її завершую, так, за гроші, але не лише заради цього. Я завершую її, бо щотижня гине 5 тисяч людей. Гинуть молоді солдати — і росіяни, і українці", - резюмував Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський рухається в неправильному напрямку на мирних переговорах, Трамп розчарований, - Білий дім (оновлено)

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що йому важко знайти спільну мову з президентом Володимиром Зеленським, і домовитися виявилося складніше, ніж він очікував.

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) путін володимир (23846) Трамп Дональд (5740) війна в Україні (4032)


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Топ коментарі
+27
накуй тут це зараз постити? уже 6 днів пройшло як Рудий це сказав. і сказав він це у той день, коли Рубіо відмінив свій візит у Париж чи то Лондон..

Просьба к некомпетентным телеграм-каналам, которые достают консервы и закидывают это в качестве молний: прекратите это делать, проверяйте хотя бы ДАТУ ВИДЕО.

Интервью, которое вы сейчас все разносите, в котором Трамп говорит MAGA-пропагандисту Гленну Беку, что с Путиным ему легче иметь дело, чем с Зеленским, что у Зеленского нет карт, а он просит всё больше и больше, вышло в прошлую среду 23 АПРЕЛЯ. (https://www.theblaze.com/columns/opinion/exclusive-100-day-interview-trump-teases-potential-for-military-in-mexico-maybe-somethings-gonna-have-to-happen)

23 апреля - это тот день, когда Рубио и Уиткофф отменили визит в Лондон, а Трамп набросился (https://t.me/ToBeOr_Official/17694) на Зеленского в твиттере в связи с Крымом, и напряжение между ними достигло пика.

Это было ДО российского удара по жилому в Киеве, (https://t.me/ToBeOr_Official/17697) когда погибло 13 человек.

Это было ДО поездки Уиткоффа в Москву, (https://t.me/ToBeOr_Official/17742) где он получил отказ от Путина.

Это было ДО встречи Трампа и Зеленского в Риме, (https://t.me/ToBeOr_Official/17715) после которой Трамп чуть смягчил риторику.

Интервью шестидневной давности, но тогда на него никто не обратил внимание, потому что Гленн Бек - маргинальный MAGA, чьи видео набирают по 10-20 тысяч просмотров на Ютубе и плюс-минус столько же в Твиттере, что для Америки чуть менее, чем ноль (на Трампе он набрал аж 30 тысяч).

Фильтруйте хоть немного, что вы постите.
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29.04.2025 23:03
+22
..коли ти вже награєшся в карти, ублюдок?
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29.04.2025 23:03
+12
Я читал давно инфу, что Трамп верит последнему человеку с которым он только что разговаривал. После его недавних смен позиции от проукраинской до антиукраинской за короткий срок я уверен что так все и есть.
Круг Трампа это купленные русские твари. Типа, Сакса.
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29.04.2025 23:04
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..коли ти вже награєшся в карти, ублюдок?
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29.04.2025 23:03 Відповісти
він точно кришею поїхав !

.
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29.04.2025 23:57 Відповісти
козир, це trump. він під каблуком у путіна, а не у зеленського.
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30.04.2025 01:03 Відповісти
накуй тут це зараз постити? уже 6 днів пройшло як Рудий це сказав. і сказав він це у той день, коли Рубіо відмінив свій візит у Париж чи то Лондон..

Просьба к некомпетентным телеграм-каналам, которые достают консервы и закидывают это в качестве молний: прекратите это делать, проверяйте хотя бы ДАТУ ВИДЕО.

Интервью, которое вы сейчас все разносите, в котором Трамп говорит MAGA-пропагандисту Гленну Беку, что с Путиным ему легче иметь дело, чем с Зеленским, что у Зеленского нет карт, а он просит всё больше и больше, вышло в прошлую среду 23 АПРЕЛЯ. (https://www.theblaze.com/columns/opinion/exclusive-100-day-interview-trump-teases-potential-for-military-in-mexico-maybe-somethings-gonna-have-to-happen)

23 апреля - это тот день, когда Рубио и Уиткофф отменили визит в Лондон, а Трамп набросился (https://t.me/ToBeOr_Official/17694) на Зеленского в твиттере в связи с Крымом, и напряжение между ними достигло пика.

Это было ДО российского удара по жилому в Киеве, (https://t.me/ToBeOr_Official/17697) когда погибло 13 человек.

Это было ДО поездки Уиткоффа в Москву, (https://t.me/ToBeOr_Official/17742) где он получил отказ от Путина.

Это было ДО встречи Трампа и Зеленского в Риме, (https://t.me/ToBeOr_Official/17715) после которой Трамп чуть смягчил риторику.

Интервью шестидневной давности, но тогда на него никто не обратил внимание, потому что Гленн Бек - маргинальный MAGA, чьи видео набирают по 10-20 тысяч просмотров на Ютубе и плюс-минус столько же в Твиттере, что для Америки чуть менее, чем ноль (на Трампе он набрал аж 30 тысяч).

Фильтруйте хоть немного, что вы постите.
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29.04.2025 23:03 Відповісти
Клікбейт ніхто не відміняв.
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29.04.2025 23:05 Відповісти
Це не клікабейт.
Це добре проплачена інформаційна компанія по прийняттю мудрим нарідом кацапських хотєлок. Зверніть увагу всі, майже без винятку, новини подаються в ключі - "нас примушують до капітуляції, у нас нема іншого виходу"і т.д.
Позитивного тільки - "кацапу скидом відірвало ножку, бугага". А якщо про закордон то виключно зрада, всьо пропало, якийсь хєр сказав що на тризда...
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29.04.2025 23:13 Відповісти
Є таке.
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29.04.2025 23:14 Відповісти
тю, і як ці новини змусять тебе демобілізуватися і скласти зброю, здатися?
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29.04.2025 23:22 Відповісти
Така подача новин створює вікно Овертона для сприйняття лохторатом непопулярних рішень, які можуть бути прийняті ЗЄрмаками.
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29.04.2025 23:31 Відповісти
Ну а друкують чомусь не тільки зєрьмаки, заміть.
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29.04.2025 23:49 Відповісти
Бо всі спішать накинути на вентилятор, передруковуючи один одного.

Так багато наших журналістів бачить свою роботу. Нажаль.
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29.04.2025 23:58 Відповісти
Бо ЗЄ бьється на фронті, як лев.
"Нам би ніч простояти та день протриматися".

А прокляті буржуїни зрадили нашого совєцького Мальчіша Кібальчіша.
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29.04.2025 23:24 Відповісти
Іменно.
Мовляв, бубася наша незламна і рада б щось зробить, але ви он новини почитайте - всьо ж пропало...ск...
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29.04.2025 23:30 Відповісти
Я читал давно инфу, что Трамп верит последнему человеку с которым он только что разговаривал. После его недавних смен позиции от проукраинской до антиукраинской за короткий срок я уверен что так все и есть.
Круг Трампа это купленные русские твари. Типа, Сакса.
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29.04.2025 23:04 Відповісти
А ви знаєте що Трамп не получив повної вищої освіти тобто магістра , а довчився лиш до бакалавра ( тобто закінчив технікум чи училище )
«Образованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванский университетУчёная степеньhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA бакалавр наук (https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1968)»
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29.04.2025 23:06 Відповісти
Короткотривала память і є ознакою деменції. Іншими словами, простір для оперативної інформації обмежений і нова інфа стирає попередню.
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29.04.2025 23:11 Відповісти
Он всегда таким был говорят. Но это ведь работает. Президентом стал, богач всю жизнь. Живет на всю катушку.
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29.04.2025 23:13 Відповісти
У Трампа есть старенькое видео с Сашой Бароном Коэном который Борат. Вот там он приходит к Трампу и начинает нести чушь. Чаще всего люди покупаются на трюки Саши и начинают повторять за ним. Трамп же хитрожопый чел - он быстренько понял что Борат хочет его развести и забил на него.
https://www.youtube.com/watch?v=sP5ElraFHHE&ab_channel=SmartyMax

Вот посмотрите это видео и как ведет себя Трамп и многое поймете о нем. Больше чем сотни статей о том какой.
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29.04.2025 23:19 Відповісти
Я сам прийшов до такого висновку. Хто йому останній в уші насцяв - той і правий. Те воно і вякає.
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29.04.2025 23:52 Відповісти
Ему просто похрен, а человеку приятно что его слушают.
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30.04.2025 00:10 Відповісти
Тому, ти, чмо неосвічене вирішив ***** Крим подарувати
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29.04.2025 23:05 Відповісти
Якщо це не шиза, то що?! 100 днів одна в та ж брехня...
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29.04.2025 23:07 Відповісти
Кажу давно - час почати загравати з Китаєм. Подивимся потім чи є у нас карти.
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29.04.2025 23:08 Відповісти
Китай не та країна з якою можна фліртувати. Впускати їх до себе не можна ні за яких обставин, а спілкуватись з ними можна лише на чужій (нейтральній) території. Експансію Китаю потрібно обмежувати і скеровувати в потрібних нам напрямках. Всі пропозиції Китаю завжди спрямовані на створення залежності і монополії. Це древня авторитарна та жорстока цивілізація. Вони про торгівлю вже забули те про що ми навіть не здогадувались. Електронний контроль населення в Китаї вже досяг такого рівня що свобода там взагалі неможлива.
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29.04.2025 23:25 Відповісти
1. У путлера есть компромат на Тампона
2.. Тампон тупо ненавидит Зеленского и хочет торговать с рашкой
3. Тампон полезный идиот
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29.04.2025 23:11 Відповісти
Ну який нафіг компромат з слабкої і убогої помийки ***** може в ********* світі, навіть теоретично, налякати Трампа (в 78 років!) і на посаді Президента США?
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29.04.2025 23:30 Відповісти
Економіка рашки як один штат Техас.
Чем торговать с убогой рашкой?
Картошкой з колорадо?
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29.04.2025 23:40 Відповісти
Їдь вже грати в гольф і не з@***** людей своєю тупістю.
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29.04.2025 23:12 Відповісти
О чём же ты с ним договариваешься, паскуда вонючая, если он тебе диктует, а ты просто

выполняешь его прихоти ?

У тебя нет другого пути, как заставить путлера закончить войну и отдать всю нашу территорию,

иначе, ты войдёшь в мировую историю, как самый сраный и вшивый президент!
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29.04.2025 23:12 Відповісти
а завтра воно скаже, що ***** його брат, і що їхні народи-братські. цікаво, американці це проковтнуть?)
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29.04.2025 23:22 Відповісти
Кажуть, що на зустрічі під час похорону Папи трампон вроді прозрів... А тепер знову зайчикогоробчик зайобчик прискакав
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29.04.2025 23:13 Відповісти
Трампу просто при зустрічі з зеленьким на похороні забрали третій стульчик на якому лежала колода карт...
Він спеціально одів синій костюмчик як у казино для гри в триньку.
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29.04.2025 23:42 Відповісти
та ні, тут ЦЕНЗОР херню упоров, це інтерв'ю було минулої середи, тиждень тому, ще до похорону Папи...
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30.04.2025 01:05 Відповісти
DW
Трампу довелося усвідомити, що він не зможе покласти край війні протягом одного дня. США працюють над досягненням миру без особливої координації зі своїми союзниками - і перебувають ближче до російської сторони, ніж до української. Трамп пішов на далекосяжні поступки російському агресору у своїй першій же телефонній розмові з путіним.

Навпаки, Зеленський отримав у Білому домі прочухана від Трампа і його віцепрезидента Джей Ді Венса за те, що нібито виявився невдячним. Військова допомога Україні була припинена. А нещодавно Трамп розкритикував Київ за те, що той дотримується позиції повернення Криму Україні замість того, щоб віддати його ворогові в ім'я досягнення миру. Змучений війною народ України з шоком реагує на те, як розгорнулася політика його найголовнішого прихильника.
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29.04.2025 23:15 Відповісти
Хоча Білий дім підготував для Кремля щедрий пакет пропозицій, включаючи зняття санкцій, спільні бізнес-проекти і навіть визнання Криму, путін продовжує наполягати на максималістських амбіціях, включно з «денацифікацією» України.

За даними джерел FT, путін відмовився погодитися на те, щоб Україна утримувала обороноздатну армію, всупереч схваленню цього пункту Сполученими Штатами.
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29.04.2025 23:29 Відповісти
Проблемка в тім ,що Європа санкції не зніме поки рф не вийде з усієї території України, тому США немає чого запропонувати путіну.
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29.04.2025 23:58 Відповісти
Блефун блефує блефуна…
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29.04.2025 23:16 Відповісти
воно чокнуте цей трамп 🤠 , і цікаво те шо нема серед консерваторів здорових ,як шо такого кремлівського агента випхали на президента ,який сцить де бачить ліжко ... хоча наш 🤡теж не Слава Богу , нюжає та у відосах преться ...
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29.04.2025 23:20 Відповісти
******
коли він вже лусне від своєї пихатості..
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29.04.2025 23:24 Відповісти
"Президент США Дональд Трамп заявив, що сам хотів би стати новим Папою Римським". Цікаво, дупа в нього не розірветься?
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29.04.2025 23:26 Відповісти
Воно то і без Трампа зрозуміло,що в пу нема нашого козиря,а в зе є його козир.
Допоки зе не позбудеться козиря-допоти навряд чи можливі якісь зміни у вирішенні питання перемиря чи миру.Тому що мир,як висловився один дипломат,щоправда-дещо заавульовано,політична смерть зе,що означає кінець ферми козиря.
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29.04.2025 23:30 Відповісти
Трампу легше домовлятися з путлєром, який готовий піти на угоду тільки заради поваги до трампа і .... прийняти капітуляцію України, до якої її уже 100 днів ********** трамп. Феєрична дурня!!! Отже перемовини на стільцях біля трупа Папи Римського набули ознак абсолютного нуля. Усі тіж, там само і тому що. Трамп не має ні стратегії, ні тактики щодо припинення війни. Україна має продовжувати боротьбу, спираючись на європейських союзників. А також про всяк випадок мінувати реактори усіх АЕС. Можливо, це наш останній козир з усіх можливих аргументів врятувати цю нікчемну "цивілізацію" псевдо хомосапієнс.
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29.04.2025 23:31 Відповісти
да, Трамп руда потвора, але у зельмана немає балістичних ракет, у нього взагалі нічого не має. і не буде, бо він поклдається на свій довгий язик та лупаті очі. а робити нічого не буде.
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29.04.2025 23:32 Відповісти
Дядя, а ти пробував щось робити?
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29.04.2025 23:56 Відповісти
Я не знаю які там "козирі"є у Зеленського, але я знаю що краще помру з боєм,ніж віддам хоча б ту частину Херсонщини,яку звільняв у свої за 50 років,а руда, обіссяна собака -нехай повзе нах...
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29.04.2025 23:34 Відповісти
Западные лидеры даже перед Эрдоганом заискивают, бояться ненароком рассердить. Терпят все его заявления и выходки. Потому что может устроить истерику и послать их на**й. Тогда беспомощная Европа оказалась бы в полном дерьме. А Трамп твердо намерен скрутить рога китайским коммунякам. Приходится искать варианты, европейская богадельня в этом деле не помощник.
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29.04.2025 23:40 Відповісти
Крутілку нехай тільки реанімує для початку, а то вже відсохла.
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29.04.2025 23:58 Відповісти
Так достатньо зробити далекобійні ракети тоді поставите росії ультиматум забирайтеся з української території або вся газотранспортна система рф буде знищена і це все ,мат путіну, без енергетики імперія відразу зачахне.
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29.04.2025 23:56 Відповісти
Так усі сцють *********** ЯЗ. В цьому й проблема.
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30.04.2025 00:00 Відповісти
то що робити? штані спустити і руки підняти?
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30.04.2025 00:08 Відповісти
З рф треба балакати тільки силою, до ЕС нарешті це дійшло, а трамп- лох, показав слабкість США ще й намагався похитнути позиції союзників.
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30.04.2025 00:12 Відповісти
Шо опять!!
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29.04.2025 23:58 Відповісти
Батько Трампа колись назвав його ідіотом ,
який не повинен сунути свого в політику ,
так як це буде для США крахом , якось так !
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30.04.2025 00:03 Відповісти
Видно, знов програв Венсу в дурня.
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30.04.2025 00:15 Відповісти
Mєлан'ю. А **** было делоть?)))
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30.04.2025 00:35 Відповісти
Ідіотина проклята.
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30.04.2025 00:22 Відповісти
Бовдур. Пора якось цензурувати його на Цензорі!!!! Не те що зрозуміти, читати вже важко!!!?
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30.04.2025 00:31 Відповісти
якби в росії була така велика армія, то північнокорейців не залучали б. Схоже,що путін готовий піти на все заради знищення України. А от "союзнички " чи то як виявилося лише "партнери" зайняли дуже хитрожопу позицію у відстоюванні своїх інтересів. Коли треба, то вони лише принципові демократи з повним набором цінностей, а коли вигідно, то тільки бізнес, і нічого більше
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30.04.2025 00:54 Відповісти
прізвище трамп перекладається як "козир"
наступного разу зєлєнскій може сказати "дональд, ти мій єдиний трамп !"
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30.04.2025 01:07 Відповісти
 
 