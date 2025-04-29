Із Путіним домовлятися легше, ніж із Зеленським. У того "немає козирів", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому простіше домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирної угоди, ніж з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав в інтерв'ю американському ведучому Гленну Беку, підсумовуючи свої перші 100 днів президентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп також заявив, що український голова держави нібито "немає козирів" у цій війні. Він звинуватив Зеленського у небажанні йти на компроміс, попри слабкі позиції України у війні.

Трамп зауважив, що саме завдяки його впливу Путін нібито готовий укласти мирну угоду.

"Я сподіваюся, що він (Путін, — ред.) збирається це зробити, тому що я не вірю, що Володимир Путін зробив би це для когось іншого, крім мене. Багато людей теж це сказали. Я думаю, що він готовий піти на угоду. Він готовий домовлятись. І я б сказав, що поки що з ним було легше мати справу, ніж із Зеленським", - сказав республіканець.

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За його словами, Росія має багато солдатів і велику армію, а Україна — ні, тому він намагається припинити цю війну.

Президент США також згадав зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті.

"Коли Зеленський був в Овальному кабінеті, я говорив про те, щоб це зробити (закінчити війну, — ред.). І він починає кричати: "Але нам потрібна безпека". Це означає безпеку після закінчення. Я сказав: "Безпека? Я навіть не знаю, чи зможемо ми укласти цю угоду". Він просить все більше і більше. Але він немає козирів", - каже Трамп.

Американський лідер вкотре назвав повномасштабну війну в Україні "війною Байдена" і заявив, що США надали Україні військової допомоги на 350 млрд доларів.

"Я кажу це завжди — це війна Байдена, не моя. Я просто намагаюся її завершити. І я справді її завершую, так, за гроші, але не лише заради цього. Я завершую її, бо щотижня гине 5 тисяч людей. Гинуть молоді солдати — і росіяни, і українці", - резюмував Трамп.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що йому важко знайти спільну мову з президентом Володимиром Зеленським, і домовитися виявилося складніше, ніж він очікував.