Із Путіним домовлятися легше, ніж із Зеленським. У того "немає козирів", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому простіше домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирної угоди, ніж з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він сказав в інтерв'ю американському ведучому Гленну Беку, підсумовуючи свої перші 100 днів президентства, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп також заявив, що український голова держави нібито "немає козирів" у цій війні. Він звинуватив Зеленського у небажанні йти на компроміс, попри слабкі позиції України у війні.
Трамп зауважив, що саме завдяки його впливу Путін нібито готовий укласти мирну угоду.
"Я сподіваюся, що він (Путін, — ред.) збирається це зробити, тому що я не вірю, що Володимир Путін зробив би це для когось іншого, крім мене. Багато людей теж це сказали. Я думаю, що він готовий піти на угоду. Він готовий домовлятись. І я б сказав, що поки що з ним було легше мати справу, ніж із Зеленським", - сказав республіканець.
За його словами, Росія має багато солдатів і велику армію, а Україна — ні, тому він намагається припинити цю війну.
Президент США також згадав зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті.
"Коли Зеленський був в Овальному кабінеті, я говорив про те, щоб це зробити (закінчити війну, — ред.). І він починає кричати: "Але нам потрібна безпека". Це означає безпеку після закінчення. Я сказав: "Безпека? Я навіть не знаю, чи зможемо ми укласти цю угоду". Він просить все більше і більше. Але він немає козирів", - каже Трамп.
Американський лідер вкотре назвав повномасштабну війну в Україні "війною Байдена" і заявив, що США надали Україні військової допомоги на 350 млрд доларів.
"Я кажу це завжди — це війна Байдена, не моя. Я просто намагаюся її завершити. І я справді її завершую, так, за гроші, але не лише заради цього. Я завершую її, бо щотижня гине 5 тисяч людей. Гинуть молоді солдати — і росіяни, і українці", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що йому важко знайти спільну мову з президентом Володимиром Зеленським, і домовитися виявилося складніше, ніж він очікував.
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Просьба к некомпетентным телеграм-каналам, которые достают консервы и закидывают это в качестве молний: прекратите это делать, проверяйте хотя бы ДАТУ ВИДЕО.
Интервью, которое вы сейчас все разносите, в котором Трамп говорит MAGA-пропагандисту Гленну Беку, что с Путиным ему легче иметь дело, чем с Зеленским, что у Зеленского нет карт, а он просит всё больше и больше, вышло в прошлую среду 23 АПРЕЛЯ. (https://www.theblaze.com/columns/opinion/exclusive-100-day-interview-trump-teases-potential-for-military-in-mexico-maybe-somethings-gonna-have-to-happen)
23 апреля - это тот день, когда Рубио и Уиткофф отменили визит в Лондон, а Трамп набросился (https://t.me/ToBeOr_Official/17694) на Зеленского в твиттере в связи с Крымом, и напряжение между ними достигло пика.
Это было ДО российского удара по жилому в Киеве, (https://t.me/ToBeOr_Official/17697) когда погибло 13 человек.
Это было ДО поездки Уиткоффа в Москву, (https://t.me/ToBeOr_Official/17742) где он получил отказ от Путина.
Это было ДО встречи Трампа и Зеленского в Риме, (https://t.me/ToBeOr_Official/17715) после которой Трамп чуть смягчил риторику.
Интервью шестидневной давности, но тогда на него никто не обратил внимание, потому что Гленн Бек - маргинальный MAGA, чьи видео набирают по 10-20 тысяч просмотров на Ютубе и плюс-минус столько же в Твиттере, что для Америки чуть менее, чем ноль (на Трампе он набрал аж 30 тысяч).
Фильтруйте хоть немного, что вы постите.
Це добре проплачена інформаційна компанія по прийняттю мудрим нарідом кацапських хотєлок. Зверніть увагу всі, майже без винятку, новини подаються в ключі - "нас примушують до капітуляції, у нас нема іншого виходу"і т.д.
Позитивного тільки - "кацапу скидом відірвало ножку, бугага". А якщо про закордон то виключно зрада, всьо пропало, якийсь хєр сказав що на тризда...
Так багато наших журналістів бачить свою роботу. Нажаль.
"Нам би ніч простояти та день протриматися".
А прокляті буржуїни зрадили нашого совєцького Мальчіша Кібальчіша.
Мовляв, бубася наша незламна і рада б щось зробить, але ви он новини почитайте - всьо ж пропало...ск...
Круг Трампа это купленные русские твари. Типа, Сакса.
«Образованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванский университетУчёная степеньhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA бакалавр наук (https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1968)»
https://www.youtube.com/watch?v=sP5ElraFHHE&ab_channel=SmartyMax
Вот посмотрите это видео и как ведет себя Трамп и многое поймете о нем. Больше чем сотни статей о том какой.
2.. Тампон тупо ненавидит Зеленского и хочет торговать с рашкой
3. Тампон полезный идиот
Чем торговать с убогой рашкой?
Картошкой з колорадо?
выполняешь его прихоти ?
У тебя нет другого пути, как заставить путлера закончить войну и отдать всю нашу территорию,
иначе, ты войдёшь в мировую историю, как самый сраный и вшивый президент!
зайчикогоробчикзайобчик прискакав
Він спеціально одів синій костюмчик як у казино для гри в триньку.
Трампу довелося усвідомити, що він не зможе покласти край війні протягом одного дня. США працюють над досягненням миру без особливої координації зі своїми союзниками - і перебувають ближче до російської сторони, ніж до української. Трамп пішов на далекосяжні поступки російському агресору у своїй першій же телефонній розмові з путіним.
Навпаки, Зеленський отримав у Білому домі прочухана від Трампа і його віцепрезидента Джей Ді Венса за те, що нібито виявився невдячним. Військова допомога Україні була припинена. А нещодавно Трамп розкритикував Київ за те, що той дотримується позиції повернення Криму Україні замість того, щоб віддати його ворогові в ім'я досягнення миру. Змучений війною народ України з шоком реагує на те, як розгорнулася політика його найголовнішого прихильника.
За даними джерел FT, путін відмовився погодитися на те, щоб Україна утримувала обороноздатну армію, всупереч схваленню цього пункту Сполученими Штатами.
коли він вже лусне від своєї пихатості..
Допоки зе не позбудеться козиря-допоти навряд чи можливі якісь зміни у вирішенні питання перемиря чи миру.Тому що мир,як висловився один дипломат,щоправда-дещо заавульовано,політична смерть зе,що означає кінець ферми козиря.
який не повинен сунути свого в політику ,
так як це буде для США крахом , якось так !
наступного разу зєлєнскій може сказати "дональд, ти мій єдиний трамп !"