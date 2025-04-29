Трамп оптимістично, але реалістично оцінює шанси на мир в Україні, - Білий дім

Американський лідер Дональд Трамп залишається оптимістичним щодо мирного розв'язання війни Росії проти України, однак він дивиться на ситуацію реалістично.

Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що ситуація між Україною та Росією "надзвичайно складна".

Речниця Трампа переклала провину за початок війни на попередника Джо Байдена, назвавши його "психічно некомпетентним".

За її словами, Путін утримувався від нападу на Україну під час першого президентства Трампа, оскільки той погрожував російському диктатору "всією міццю США".

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