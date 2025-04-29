Трамп оптимістично, але реалістично оцінює шанси на мир в Україні, - Білий дім
Американський лідер Дональд Трамп залишається оптимістичним щодо мирного розв'язання війни Росії проти України, однак він дивиться на ситуацію реалістично.
Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що ситуація між Україною та Росією "надзвичайно складна".
Речниця Трампа переклала провину за початок війни на попередника Джо Байдена, назвавши його "психічно некомпетентним".
За її словами, Путін утримувався від нападу на Україну під час першого президентства Трампа, оскільки той погрожував російському диктатору "всією міццю США".
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+5 Огусто
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+4 Псамметих II
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+2 Валентин Коваль #587289
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реалістично: це ж його хер у мене в сраці
оптимістично, але реалістично: але ж його хер у нікого іншого у сраці
Досить звинувачувати президента Байдена ,
так як вина повністю лежить на кремлівському окупанту і терористу
номер один в світі , путлєру !!🤬
Прикро, що він діє. Принаймі, на значну частину американців.
Очередной раз убеждаешься, что Америкой сегодня управляют дегенераты и дебилы.
«Образованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванский университетУчёная степеньhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA бакалавр наук (https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1968)»