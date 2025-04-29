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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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Трамп оптимістично, але реалістично оцінює шанси на мир в Україні, - Білий дім

Трамп реалістично оцінює перспективи миру в Україні

Американський лідер Дональд Трамп залишається оптимістичним щодо мирного розв'язання війни Росії проти України, однак він дивиться на ситуацію реалістично.

Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що ситуація між Україною та Росією "надзвичайно складна".

Речниця Трампа переклала провину за початок війни на попередника Джо Байдена, назвавши його "психічно некомпетентним".

За її словами, Путін утримувався від нападу на Україну під час першого президентства Трампа, оскільки той погрожував російському диктатору "всією міццю США".

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Автор: 

Трамп Дональд (5740) війна в Україні (4032) Левітт Керолайн (18)


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Топ коментарі
+5
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29.04.2025 20:53
+4
Сколько жополизов у него в команде ?
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29.04.2025 20:53
+2
Реал - це як? - заглядає в чорну діру?
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29.04.2025 20:54
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29.04.2025 20:53 Відповісти
З_дохне трамп, буде ще кращий Венс. Так що скучно ні нам, ні світу не буде.
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29.04.2025 21:14 Відповісти
Сколько жополизов у него в команде ?
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29.04.2025 20:53 Відповісти
Ни одного. А профессиональных анальных массажистов оральными ласками - почти все.
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29.04.2025 20:57 Відповісти
звичайно-бо іньших там не має бути,схоже що вони навіть кастинг проходили-хто це краще зробить...
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29.04.2025 20:58 Відповісти
Реал - це як? - заглядає в чорну діру?
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29.04.2025 20:54 Відповісти
Судя по тому, как виртуозно эта Керолайн выворачивает истину своим языком - она профессиональная минетчица. Одна из лучших, если не самая.
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29.04.2025 20:55 Відповісти
Вона - на спор - у роті - язиком склала кубік Рубіка
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29.04.2025 21:00 Відповісти
Ага, авжеж... Де Трамп, а де реальність..... Вони нажаль ніколи ще не пересікались....
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29.04.2025 20:57 Відповісти
оптимистично: це ж його хер у мене в сраці
реалістично: це ж його хер у мене в сраці
оптимістично, але реалістично: але ж його хер у нікого іншого у сраці
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29.04.2025 20:59 Відповісти
та подаруйте йому вже білу сорочку з довгими рукавами!...
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29.04.2025 21:03 Відповісти
І де ваша міцць сьогодні , шановні американці ?
Досить звинувачувати президента Байдена ,
так як вина повністю лежить на кремлівському окупанту і терористу
номер один в світі , путлєру !!🤬
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29.04.2025 21:03 Відповісти
"Оптимістично, але реалістично" - це так, як дурень оцінює показаний йому середній палець? 🤔 Наче нічого поганого не сказали, у морду не плюнули, але є якась підозра, що це не до добра?
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29.04.2025 21:04 Відповісти
Суцільний піздьож.
Прикро, що він діє. Принаймі, на значну частину американців.
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29.04.2025 21:06 Відповісти
а це як???? роби щось падло риже , а то тільки *********
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29.04.2025 21:21 Відповісти
А ось і майбутній президент США
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29.04.2025 21:28 Відповісти
Оптимістично, но реалістично, із долею песимізму.
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29.04.2025 21:38 Відповісти
А что же он сегодня не угрожает быдлостану, а целует его в задницу?

Очередной раз убеждаешься, что Америкой сегодня управляют дегенераты и дебилы.
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29.04.2025 21:39 Відповісти
А ви знаєте що Трамп не получив повної вищої освіти тобто магістра , а довчився лиш до бакалавра ( тобто закінчив технікум чи училище )
«Образованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванский университетУчёная степеньhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA бакалавр наук (https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1968)»
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29.04.2025 21:45 Відповісти
 
 