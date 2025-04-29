Трамп оптимистично, но реалистично оценивает шансы на мир в Украине, - Белый дом

Американский лидер Дональд Трамп остается оптимистичным относительно мирного решения войны России против Украины, однако он смотрит на ситуацию реалистично.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что ситуация между Украиной и Россией "чрезвычайно сложная".

Пресс-секретарь Трампа переложила вину за начало войны на предшественника Джо Байдена, назвав его "психически некомпетентным".

По ее словам, Путин воздерживался от нападения на Украину во время первого президентства Трампа, поскольку тот угрожал российскому диктатору "всей мощью США".

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