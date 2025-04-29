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Новости Мирное соглашение
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Трамп оптимистично, но реалистично оценивает шансы на мир в Украине, - Белый дом

Трамп реалистично оценивает перспективы мира в Украине

Американский лидер Дональд Трамп остается оптимистичным относительно мирного решения войны России против Украины, однако он смотрит на ситуацию реалистично.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что ситуация между Украиной и Россией "чрезвычайно сложная".

Пресс-секретарь Трампа переложила вину за начало войны на предшественника Джо Байдена, назвав его "психически некомпетентным".

По ее словам, Путин воздерживался от нападения на Украину во время первого президентства Трампа, поскольку тот угрожал российскому диктатору "всей мощью США".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ должны как можно быстрее подписать мирное соглашение, прежде чем у Трампа лопнет терпение, - Волц

Автор: 

Трамп Дональд (5320) война в Украине (3998) Ливитт Кэролайн (19)


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Топ комментарии
+8
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29.04.2025 20:53
+7
Сколько жополизов у него в команде ?
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29.04.2025 20:53
+4
Реал - це як? - заглядає в чорну діру?
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29.04.2025 20:54
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29.04.2025 20:53 Ответить
З_дохне трамп, буде ще кращий Венс. Так що скучно ні нам, ні світу не буде.
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29.04.2025 21:14 Ответить
Сколько жополизов у него в команде ?
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29.04.2025 20:53 Ответить
Ни одного. А профессиональных анальных массажистов оральными ласками - почти все.
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29.04.2025 20:57 Ответить
звичайно-бо іньших там не має бути,схоже що вони навіть кастинг проходили-хто це краще зробить...
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29.04.2025 20:58 Ответить
Реал - це як? - заглядає в чорну діру?
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29.04.2025 20:54 Ответить
Судя по тому, как виртуозно эта Керолайн выворачивает истину своим языком - она профессиональная минетчица. Одна из лучших, если не самая.
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29.04.2025 20:55 Ответить
Вона - на спор - у роті - язиком склала кубік Рубіка
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29.04.2025 21:00 Ответить
Ага, авжеж... Де Трамп, а де реальність..... Вони нажаль ніколи ще не пересікались....
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29.04.2025 20:57 Ответить
оптимистично: це ж його хер у мене в сраці
реалістично: це ж його хер у мене в сраці
оптимістично, але реалістично: але ж його хер у нікого іншого у сраці
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29.04.2025 20:59 Ответить
та подаруйте йому вже білу сорочку з довгими рукавами!...
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29.04.2025 21:03 Ответить
І де ваша міцць сьогодні , шановні американці ?
Досить звинувачувати президента Байдена ,
так як вина повністю лежить на кремлівському окупанту і терористу
номер один в світі , путлєру !!🤬
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29.04.2025 21:03 Ответить
"Оптимістично, але реалістично" - це так, як дурень оцінює показаний йому середній палець? 🤔 Наче нічого поганого не сказали, у морду не плюнули, але є якась підозра, що це не до добра?
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29.04.2025 21:04 Ответить
Суцільний піздьож.
Прикро, що він діє. Принаймі, на значну частину американців.
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29.04.2025 21:06 Ответить
а це як???? роби щось падло риже , а то тільки *********
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29.04.2025 21:21 Ответить
А ось і майбутній президент США
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29.04.2025 21:28 Ответить
Оптимістично, но реалістично, із долею песимізму.
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29.04.2025 21:38 Ответить
А что же он сегодня не угрожает быдлостану, а целует его в задницу?

Очередной раз убеждаешься, что Америкой сегодня управляют дегенераты и дебилы.
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29.04.2025 21:39 Ответить
А ви знаєте що Трамп не получив повної вищої освіти тобто магістра , а довчився лиш до бакалавра ( тобто закінчив технікум чи училище )
«Образованиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванский университетУчёная степеньhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA бакалавр наук (https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1968)»
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29.04.2025 21:45 Ответить
краще грав би у гольф
у ростові
з говнюковичем
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29.04.2025 22:51 Ответить
 
 