Существует "очень большая пропасть" между требованиями Украины и России по мирному соглашению США, - Венс

Между позициями Украины и России остается "очень большая пропасть", несмотря на взаимные заявления о готовности заключить мирное соглашение. Администрация Дональда Трампа попытается преодолеть ее в течение следующих 100 дней.

Об этом вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал в интервью Fox News на 101-й день пребывания Дональда Трампа в должности, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, США уже сделали "первый шаг" к урегулированию войны РФ против Украины - достижение мирного предложения от каждой из сторон.

"И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Это то, чего мы хотим". Россияне сказали: "Это то, чего мы хотим". А теперь задача дипломатии заключается в том, чтобы попытаться определенным образом сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о прекращении огня в Украине в самом разгаре. Я более оптимистичен, чем две недели назад, - Вэнс

Вэнс подчеркнул, что администрация Трампа пытается остановить войну.

"Он хотел бы довести российско-украинский конфликт до долгосрочного решения, где не будет 5000 человек, которые гибнут каждую неделю с обеих сторон этого конфликта", - сказал он.

Американский вице-президент рассказал, что будет происходить дальше.

"Итак, у нас есть первый шаг. Мы выдвинули и опубликовали мирное предложение, и мы будем очень упорно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться сблизить эти стороны", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп до сих пор убежден, что Путин хочет мира: Если бы не я, он желал бы захватить всю Украину