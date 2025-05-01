Существует "очень большая пропасть" между требованиями Украины и России по мирному соглашению США, - Венс
Между позициями Украины и России остается "очень большая пропасть", несмотря на взаимные заявления о готовности заключить мирное соглашение. Администрация Дональда Трампа попытается преодолеть ее в течение следующих 100 дней.
Об этом вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал в интервью Fox News на 101-й день пребывания Дональда Трампа в должности, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, США уже сделали "первый шаг" к урегулированию войны РФ против Украины - достижение мирного предложения от каждой из сторон.
"И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Это то, чего мы хотим". Россияне сказали: "Это то, чего мы хотим". А теперь задача дипломатии заключается в том, чтобы попытаться определенным образом сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы", - отметил он.
Вэнс подчеркнул, что администрация Трампа пытается остановить войну.
"Он хотел бы довести российско-украинский конфликт до долгосрочного решения, где не будет 5000 человек, которые гибнут каждую неделю с обеих сторон этого конфликта", - сказал он.
Американский вице-президент рассказал, что будет происходить дальше.
"Итак, у нас есть первый шаг. Мы выдвинули и опубликовали мирное предложение, и мы будем очень упорно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться сблизить эти стороны", - отметил он.
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З.І.Ще 100 днів будуть фігнею страдати . Сподіваюсь висловлювання Черчеля правдиве і таки в кінці кінців амереканці зроблять усе правильно.
Нагадує фільм про "Скарби нації".
Как
сблизить стороныпринудить рф к подписанию мирного договора на адекватных условиях, все просто ватсонВенс: Пункт 1. Даете Украине много-много оружия. Пункт 2. Отворачиваетесь и делаете вид что ничего не слышите. Пункт 3. Поворачиваетесь и видите согласную рф заключить мирный договор на условиях Украины.