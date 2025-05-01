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Новости Мирные переговоры Мирное соглашение
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Существует "очень большая пропасть" между требованиями Украины и России по мирному соглашению США, - Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс

Между позициями Украины и России остается "очень большая пропасть", несмотря на взаимные заявления о готовности заключить мирное соглашение. Администрация Дональда Трампа попытается преодолеть ее в течение следующих 100 дней.

Об этом вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал в интервью Fox News на 101-й день пребывания Дональда Трампа в должности, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, США уже сделали "первый шаг" к урегулированию войны РФ против Украины - достижение мирного предложения от каждой из сторон.

"И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Это то, чего мы хотим". Россияне сказали: "Это то, чего мы хотим". А теперь задача дипломатии заключается в том, чтобы попытаться определенным образом сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о прекращении огня в Украине в самом разгаре. Я более оптимистичен, чем две недели назад, - Вэнс

Вэнс подчеркнул, что администрация Трампа пытается остановить войну.

"Он хотел бы довести российско-украинский конфликт до долгосрочного решения, где не будет 5000 человек, которые гибнут каждую неделю с обеих сторон этого конфликта", - сказал он.

Американский вице-президент рассказал, что будет происходить дальше.

"Итак, у нас есть первый шаг. Мы выдвинули и опубликовали мирное предложение, и мы будем очень упорно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться сблизить эти стороны", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп до сих пор убежден, что Путин хочет мира: Если бы не я, он желал бы захватить всю Украину

Автор: 

США (26763) война в Украине (4022) Джей Ди Вэнс (89)


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Топ комментарии
+8
А Венс вообще черная дыра в логике и в здравом смысле.
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01.05.2025 15:13
+8
О, ещё 100 дней
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01.05.2025 15:15
+4
Поверніть ядерну зброю, яку віджали з кацапами в 90-х і забили на виконання угоди і прірва скоротиться миттєво.
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01.05.2025 15:14
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А Венс вообще черная дыра в логике и в здравом смысле.
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01.05.2025 15:13 Ответить
" Існує "дуже велика прірва" між вимогами України та Росії щодо мирної угоди..." Слава яйцям!!! Настало прозріння у пана Венса!!!
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01.05.2025 15:34 Ответить
Воно так і не зрозуміло, що війна носить світоглядний характер.
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01.05.2025 16:15 Ответить
Венс вообще черная дыра,или днищное дно.
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01.05.2025 15:39 Ответить
Не чекаю добрих новин від рудого дегенерата і його команди дегенератів!
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01.05.2025 15:43 Ответить
Поверніть ядерну зброю, яку віджали з кацапами в 90-х і забили на виконання угоди і прірва скоротиться миттєво.
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01.05.2025 15:14 Ответить
Україна вкористає ядерну зброю проти РФ? Що тоді залишиться після удару у відповідь від України?
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01.05.2025 15:29 Ответить
Не правильно ставите питання. Чи наважиться кацапня продовжувати війну, якщо в нас буде ядерна зброя? А так виходить що американці - це ті ж самі кацапи тільки на стероїдах (чи на фентанілі), договір з якими не вартий паперу на якому підписаний.
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01.05.2025 15:40 Ответить
Те що i вiд росii,сусiдство зробить свою справу.
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01.05.2025 15:40 Ответить
пшик
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01.05.2025 15:48 Ответить
Амеры ничего не отжали, всю зброю Кучма отдал кацапам и подавляющее большинство украинцев его в этом поддерживало
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01.05.2025 15:36 Ответить
У амерів ще були й обовʼязки згідно з тим гнилим меморандумом в разі нападу на Україну.
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01.05.2025 15:41 Ответить
тут не про повернення ядерної зброї потрібно вести мову. мову потрібно вести про те, раз ви відібрали в України ядерну зброю, тому тоді візьміть Україну під ядерну парасольку НАТО як заміну від того, що Україна відмовилась від ядерної зброї.
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01.05.2025 16:18 Ответить
Вимагаємо ядерну зброю, а сходимось на «ядерній парасольці».
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01.05.2025 16:28 Ответить
О, ещё 100 дней
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01.05.2025 15:15 Ответить
Існує велика прірва між венсом та здоровим глуздом і їі не подолати!
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01.05.2025 15:15 Ответить
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01.05.2025 16:19 Ответить
І ти впадешь в тут прірву, бородата піхва.
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01.05.2025 15:15 Ответить
прірва між США тими що є і тими що мають бути
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01.05.2025 15:17 Ответить
Это пропасть надо завалить тушами ватных тварей и всё будет ОК.
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01.05.2025 15:18 Ответить
А ви блєть не знали,) венс ти з Марсу?)
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01.05.2025 15:18 Ответить
Крашений ***** йде нах.
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01.05.2025 15:19 Ответить
До того часу поки Венс та інші MAGAвці будут ставити знак рівно між агресором та тим хто захищається від агресії ці білодомівці не будуть розуміти що ця "прірва" є природньою і що вимоги України є справедливими, а Московії (т.з. "роССії") є нічим не обгрунтованими та злочинними!!!
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01.05.2025 15:20 Ответить
якось швидко у рудого донні його "24 години" трансформувалися у "довгу дорогу у дюнах"
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01.05.2025 15:22 Ответить
"дуже велика прірва" це мiж всiм тим що ти кажеш и що має якийсь сенс.
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01.05.2025 15:23 Ответить
ну це очевидні речі: між убивцею і жертвою завжди прірва у вимогах
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01.05.2025 15:23 Ответить
Довгострокове вирішення це на який термін? Бо насправді довгострокове можливе тільки у разі якщо зробити московію не здатною до агресії . А виконати забаганки агресора це рішення тільки до того часу як він висуне нові забаганки.

З.І.Ще 100 днів будуть фігнею страдати . Сподіваюсь висловлювання Черчеля правдиве і таки в кінці кінців амереканці зроблять усе правильно.
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01.05.2025 15:24 Ответить
Твою ж дивизию, решили продлить этот идиотский сериал: "За 24 часа - Я пошутил", "За сто дней - Я обделался", на третий сезон "За вторые 100 дней", а я уж думал финальная развязка близко
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01.05.2025 15:25 Ответить
Вмовлятимуть грабіжника віддати половину навіть не награбованого, а того, що ще награбувати не встиг, але хоче.
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01.05.2025 15:25 Ответить
Знову 100 днів, далі знову 100 днів. Так і Термін президентства Трампа спливе.
Нагадує фільм про "Скарби нації".
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01.05.2025 15:30 Ответить
Невжеж цього "мага" вже "Божа іскра" чиркнула по тім'ячку?, - "дивно".
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01.05.2025 15:31 Ответить
Цей Венс просто клінічний ідіот.
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01.05.2025 15:33 Ответить
Ні, він просто так вихований. Так каже його двоюрідний брат, який воював в ЗСУ років з півтора.
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01.05.2025 16:18 Ответить
Існує "дуже велика прірва" між вимогами України та Росії - І CША РАЗОМ З РОСІЄЮ, ВЗЯЛИСЯ РАЗОМ ЗАПХАТИ ЩЕ ГЛИБШЕ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД В ЦЮ ПРІРВУ.
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01.05.2025 15:37 Ответить
"Отже, у нас є перший крок. Ми висунули та опублікували мирну пропозицію, і ми будемо дуже наполегливо працювати впродовж наступних 100 днів, щоб спробувати зблизити ці сторони"

Как сблизить стороны принудить рф к подписанию мирного договора на адекватных условиях, все просто ватсон Венс: Пункт 1. Даете Украине много-много оружия. Пункт 2. Отворачиваетесь и делаете вид что ничего не слышите. Пункт 3. Поворачиваетесь и видите согласную рф заключить мирный договор на условиях Украины.
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01.05.2025 15:42 Ответить
Воно ******* і думає що "я" тут несу!!! Адміністрація трампа, це жах якого Америка і світ ще не бачили!!!
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01.05.2025 15:43 Ответить
Єдина адміністрація яка має бажання та спроможності.
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01.05.2025 16:29 Ответить
 
 