США "все ближе" к достижению мирного соглашения между Украиной и РФ, - Уолц
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц считает, что Украина и РФ "все ближе и ближе" к заключению соглашения о завершении войны.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Процесс урегулирования войны в Украине продвигается, стороны "все ближе и ближе" к соглашению. Мы близки к достижению соглашения между Украиной и Россией", - заявил Уолц.
Ранее советник Трампа сказал, что Россия и Украина должны как можно быстрее достичь мирного соглашения, поскольку президент США Дональд Трамп не собирается долго терпеть чрезмерных проволочек в дипломатическом процессе.
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