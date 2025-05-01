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США "все ближе" к достижению мирного соглашения между Украиной и РФ, - Уолц

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц считает, что Украина и РФ "все ближе и ближе" к заключению соглашения о завершении войны.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс урегулирования войны в Украине продвигается, стороны "все ближе и ближе" к соглашению. Мы близки к достижению соглашения между Украиной и Россией", - заявил Уолц.

Ранее советник Трампа сказал, что Россия и Украина должны как можно быстрее достичь мирного соглашения, поскольку президент США Дональд Трамп не собирается долго терпеть чрезмерных проволочек в дипломатическом процессе.

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Мирное соглашение Украины и РФ: Волц заявил о прогрессе в переговорах

Автор: 

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Такое впечатление, что все эти Трамповские выкормиши хотят трудоустроится в Вечерний Квартал...
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01.05.2025 15:55 Ответить
В рижих свій дурдом не гірший. Трімп - повелитель всесвіту. І йому так весело, так весело, що ще раз нюхне, і...стане папою римським.
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01.05.2025 16:03 Ответить
Вссьо глубже і глубже... як там трап відчуває?
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01.05.2025 15:56 Ответить
Я напевно проспав три місяці, я щось пропустив???? Де воно бере цю інфо, і для кого??? Воно не макароник щоб так спагеті іншим на вуха кидати!!! Дебіл ***....!!!
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01.05.2025 15:58 Ответить
Трапм говорит одно, Венс другое, Волц третье...
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01.05.2025 16:04 Ответить
Пустобріх.
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01.05.2025 16:04 Ответить
Точно , точно в течении первых 24 часов.
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01.05.2025 16:17 Ответить
чтоб стать ближе- что еще нужно отдать?
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01.05.2025 16:40 Ответить
Головне це постійно повторювати для самонавіювання?
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01.05.2025 16:41 Ответить
 
 