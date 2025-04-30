Україна згодна піти на територіальні поступки Росії для врегулювання війни, - Келлог

Спеціальний представник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що Україна нібито готова поступитися територіями РФ, щоб покласти край війні.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, США готові в рамках мирного врегулювання війни частково погодитися на територіальні вимоги Росії.

Келлог пояснив, що Київ готовий визнати лише території, які наразі окуповані Росією.

З іншого боку, наголосив він, Україна не збирається офіційно визнавати ці території частиною Росії.

"Вони розуміють, що після встановлення перемир'я кожна сторона залишиться на своїх позиціях. До цього вони готові. Минулого тижня вони сказали мені, що вже обговорили цю угоду. Вони готові до перемир'я на нинішніх позиціях", - додав Келлог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Лондоні погодили перелік умов, який включає 22 дії, — Келлог

Нагадаємо, раніше спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп підтримує ідею повного припинення вогню у війні РФ проти України щонайменше на 30 днів.