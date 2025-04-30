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Новини Окуповані території Територіальні поступки
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Україна згодна піти на територіальні поступки Росії для врегулювання війни, - Келлог

Кіт Келлог

Спеціальний представник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог заявив, що Україна нібито готова поступитися територіями РФ, щоб покласти край війні.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, США готові в рамках мирного врегулювання війни частково погодитися на територіальні вимоги Росії.

Келлог пояснив, що Київ готовий визнати лише території, які наразі окуповані Росією.

З іншого боку, наголосив він, Україна не збирається офіційно визнавати ці території частиною Росії.

"Вони розуміють, що після встановлення перемир'я кожна сторона залишиться на своїх позиціях. До цього вони готові. Минулого тижня вони сказали мені, що вже обговорили цю угоду. Вони готові до перемир'я на нинішніх позиціях", - додав Келлог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Лондоні погодили перелік умов, який включає 22 дії, — Келлог

Нагадаємо, раніше спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп підтримує ідею повного припинення вогню у війні РФ проти України щонайменше на 30 днів.

Автор: 

США (22950) територіальна цілісність (164) Келлог Кіт (125) війна в Україні (4057)


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Топ коментарі
+8
Цікаво, хто і коли йому це сказав?
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30.04.2025 23:13
+6
Схоже, якщо Келлога не послали на×уй, то він вважає день змарнованим.
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30.04.2025 23:15
+6
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30.04.2025 23:20
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Цікаво, хто і коли йому це сказав?
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30.04.2025 23:13 Відповісти
Але "За вибори президента" речі не було.Ось це головне
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30.04.2025 23:13 Відповісти
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30.04.2025 23:32 Відповісти
Схоже, якщо Келлога не послали на×уй, то він вважає день змарнованим.
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30.04.2025 23:15 Відповісти
Меньше нюхайте кокаин и не курите так много навоза, придурки трамповские!
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30.04.2025 23:20 Відповісти
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30.04.2025 23:20 Відповісти
Заголовок не відповідає змісту.
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30.04.2025 23:24 Відповісти
це коли заголовок та стаття дещо різні
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30.04.2025 23:26 Відповісти
Із цитат Келога, приведених у статті виходить, що Україна це якісь «вони». Проблема в тому, що «вони» взагалі не мають відношення до України. Просто працюють на території України, але, виключно, на ворога.
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30.04.2025 23:26 Відповісти
Це ще шо за маячня, невиспався чи шо ?
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30.04.2025 23:29 Відповісти
Єдина проблема в тому, що РФ це не влаштує, їм байдуже до чого готова Україна, вони окреслили, що їм потрібно і будуть перти доки не получать, або доко зможуть...
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30.04.2025 23:43 Відповісти
С американского языка на общедоступный: правительство Украины понимает, что не может отбить захваченные кацапом территории силой. И поэтому согласно прекратить войну не признавая юридически сложившегося положения. Осталось уболтать кремлевского выродка, что все, на что он может рассчитывать, это те земли, что уже под контролем свинопсов.
Всем *********, которые посылают Келлога наюх, предлагаю делиться своими вариантами окончания войны, с учетом имеющихся обстоятельств - от рудого чорта в Белом Доме до кацапни в Торецке и у Покровска.
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30.04.2025 23:47 Відповісти
цікаво ,скільки ху* ло платить Білому дому ,за зраду демократії та совісті ?! келЛох в США , янеЛох в Україні не тількі однакові на звук а і в дії схожі ...
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30.04.2025 23:52 Відповісти
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30.04.2025 23:58 Відповісти
Масковсько-трамповскі ізвращенія, поступитися, але не офіційно. А коли підпишешь, скажуть що визнав офіційно. Не можна с шахраями грати, завжди програєш☝️
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01.05.2025 00:04 Відповісти
 
 