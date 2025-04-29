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Новини Переговори із США Мирні перемовини в Лондоні
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На переговорах у Лондоні погодили перелік умов, який включає 22 дії, — Келлог

кіт,келлог

На переговорах у Лондоні українська та американська делегації розробили список умов, який містить 22 "дуже конкретні" дії.

Про це заявив спеціальний представник президента США Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Їм [українцям] сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори. Але я думаю, що ми з ними у досить хорошому становищі… коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо", — наголосив Келлог.

Окремо він прокоментував заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який допускає перемогу Росії у війні. На переконання Келлога, така риторика не відповідає дійсності.

"Росія не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних серйозних успіхів… Вони втратили сотні тисяч солдатів, (вони) рухаються на метри, а не на милі. І українці воюють на своїй власній землі. Вони воюють запекло. Тому, коли Росія каже, що вони перемагають, це не так", — зазначив Келлог.

Також читайте: Трамп хоче всеосяжного припинення вогню між Україною та РФ щонайменше на 30 днів, - Келлог

Також спецпредставник Трампа наголосив, що Росії слід усвідомити зміну обставин: Україна перебуває в хорошій позиції, а європейські партнери активізуються і формують сили підтримки без участі США — зокрема, під керівництвом Великої Британії та Франції.

"І вони дуже, дуже готові зараз посилити, якщо буде потрібно, свою підтримку України", — додав Келлог.

На його думку, ніхто не виграє цю війну військовим шляхом — вихід можливий лише через дипломатію.

"І я думаю, що українці тепер це досить добре розуміють після минулого тижня. І я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти", — підсумував Келлог.

Також читайте: Україна передала США в Лондоні пропозиції щодо формату захисту, передбаченого 5-ю статтею НАТО, - Зеленський

Автор: 

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Нам не потрібен мір на умовах путіна.Ми вороги навікі з кацапами.
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29.04.2025 22:56 Відповісти
Дайте діду ліки і відправте спати. Даже не вірю що це каже американський військовий а не якась повія. Якщо воно не розуміє що Сосію можна перемогти тільки військовим чином інакше кацапоїди добровільно ніколи не підуть
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29.04.2025 22:59 Відповісти
а п'ять потужних кроків *********** зєлєнскава вони включають?
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29.04.2025 23:00 Відповісти
суцільна болтологія яка свідчить лише про одне - війна має продовжуватись доти, доки Захід не переозброється.
не існує кращого стимулу для розвитку фундаментальної науки та нових технологій аніж війна.
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29.04.2025 23:05 Відповісти
"І я думаю, що українці тепер це досить добре розуміють після минулого тижня. І я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти", - підсумував Келлог. Джерело: https://censor.net/ua/n3549536
Це що? Він явно натякає на збільшення інтенсивності бомбування цивільного населення. Схоже, що останні масовані атаки на наші міста були замовлені віткофами, щоб змусити Україну на умови, які диктує трампівське кодло, бо ж їхньому шефу дуже пердак свербить.
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29.04.2025 23:05 Відповісти
Мир повинен будуватися тільки на принципах міжнародного права, що передбачає в першу чергу територіальну цілісність України в межах загально визнаних кордонів. Окрім того, воєнні злочини повинні бути покарані, як і злочини проти людяності. Це також передбачено нормами міжнародного права . Руйнування міжнародного порядку та безкарність приведе до зростання війн в світі
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29.04.2025 23:05 Відповісти
Немає вже аніякого "міжнародного права", ви ще це не зрозуміли?? Вони обговорюють ВСЕ! крім так званого міжнародного права, а зростання війн в світі, це неминуча дійсність того, до чого прийшла цивілізація.
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29.04.2025 23:32 Відповісти
 
 