На переговорах у Лондоні погодили перелік умов, який включає 22 дії, — Келлог

На переговорах у Лондоні українська та американська делегації розробили список умов, який містить 22 "дуже конкретні" дії.

Про це заявив спеціальний представник президента США Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Їм [українцям] сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори. Але я думаю, що ми з ними у досить хорошому становищі… коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо", — наголосив Келлог.

Окремо він прокоментував заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який допускає перемогу Росії у війні. На переконання Келлога, така риторика не відповідає дійсності.

"Росія не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних серйозних успіхів… Вони втратили сотні тисяч солдатів, (вони) рухаються на метри, а не на милі. І українці воюють на своїй власній землі. Вони воюють запекло. Тому, коли Росія каже, що вони перемагають, це не так", — зазначив Келлог.

Також читайте: Трамп хоче всеосяжного припинення вогню між Україною та РФ щонайменше на 30 днів, - Келлог

Також спецпредставник Трампа наголосив, що Росії слід усвідомити зміну обставин: Україна перебуває в хорошій позиції, а європейські партнери активізуються і формують сили підтримки без участі США — зокрема, під керівництвом Великої Британії та Франції.

"І вони дуже, дуже готові зараз посилити, якщо буде потрібно, свою підтримку України", — додав Келлог.

На його думку, ніхто не виграє цю війну військовим шляхом — вихід можливий лише через дипломатію.

"І я думаю, що українці тепер це досить добре розуміють після минулого тижня. І я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти", — підсумував Келлог.

Також читайте: Україна передала США в Лондоні пропозиції щодо формату захисту, передбаченого 5-ю статтею НАТО, - Зеленський