"Україна передала США в Лондоні пропозиції щодо формату захисту, передбаченого 5-ю статтею НАТО, - Зеленський".

Українська делегація під час зустрічі в Лондоні передала американській стороні свою відповідь на "мирні пропозиції" США, зокрема, щодо контингенту та формату захисту України, як це передбачає 5-та стаття договору НАТО.

Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Були американські пропозиції чи бачення, на це в Лондоні робоча група, яка складалася з наших колег з Європи й США, запропонувала наше бачення на ті пропозиції, які відкрила США. Там є відповіді", - сказав він.

За словами Зеленського, пропозиції стосуються гарантій безпеки, зокрема альтернативи членству України в НАТО.

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Президент наголосив, що вступ України до НАТО залежить не від бажань РФ, а насамперед від союзницької позиції партнерів.

"І тому, якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки. Ми абсолютно відкриті, це запропоновано в цьому папері – я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції й наші відповіді на ці пропозиції. Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат п'ятої поправки. Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка", - резюмував Зеленський.

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Мирні переговори в Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Тако відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але 22 квітня стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

У зустрічі з боку України брали участь голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

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