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Новини Членство України в НАТО Мирні перемовини в Лондоні
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Україна передала США в Лондоні пропозиції щодо формату захисту, передбаченого 5-ю статтею НАТО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Українська делегація під час зустрічі в Лондоні передала американській стороні свою відповідь на "мирні пропозиції" США, зокрема, щодо контингенту та формату захисту України, як це передбачає 5-та стаття договору НАТО.

Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Були американські пропозиції чи бачення, на це в Лондоні робоча група, яка складалася з наших колег з Європи й США, запропонувала наше бачення на ті пропозиції, які відкрила США. Там є відповіді", - сказав він.

За словами Зеленського, пропозиції стосуються гарантій безпеки, зокрема альтернативи членству України в НАТО.

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Президент наголосив, що вступ України до НАТО залежить не від бажань РФ, а насамперед від союзницької позиції партнерів.

"І тому, якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки. Ми абсолютно відкриті, це запропоновано в цьому папері – я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції й наші відповіді на ці пропозиції. Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат п'ятої поправки. Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка", - резюмував Зеленський.

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Мирні переговори в Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Тако відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але 22 квітня стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

У зустрічі з боку України брали участь голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23857) США (22879) членство в НАТО (1720) війна в Україні (3975)


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Навіть коментувати не хочеться.Пішло все нахрен.Несемося в прірву
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25.04.2025 21:03 Відповісти
Не забувайте,що трамп не має до цього відношення. У всьому винен Барак Хусейн Обама. Якби трамп був президентом,то нічого б не було.
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25.04.2025 21:07 Відповісти
Причем это было понятно и ожидаемо после результатов выборов в штатах.
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25.04.2025 21:09 Відповісти
ЗЕденок у НАТы есть пятая Статья, а пятая поправка - это в Конституции сша-
Нікого не можна притягати до відповідальності за злочин вдруге; нікого не можна примушувати свідчити проти себе за обвинувачення в будь-якому кримінальному злочині, а також нікого не можна позбавити життя, свободи чи власності без законної процедури.29 мар. 2024 г.
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25.04.2025 21:07 Відповісти
Да какая разница! Главное же цифру пять назвал
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25.04.2025 21:09 Відповісти
Через півтора роки в США вибори, не все так безнадійно
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25.04.2025 21:07 Відповісти
Там імпічмент скоріше.
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25.04.2025 21:08 Відповісти
"Україна передала США в Лондоні пропозиції щодо формату захисту, передбаченого 5-ю статтею НАТО, - Зеленський".
Що можна хотіти від такого: на співпрацю з президентом США не йде,а загадав статтю,яка не поширюється на Україну.
Живе в іншій реальності,в якій він лупцює Донні у його Овальному кабінеті...
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25.04.2025 21:07 Відповісти
Трамп сказав - я захищати Україну не збираюсь і перевів стрілки на Європу
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25.04.2025 21:07 Відповісти
Голограма кругом...Цензор опамятайтесь ! Де Ваша честь і совість ?
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25.04.2025 21:10 Відповісти
 
 