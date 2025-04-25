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Новости Членство Украины в НАТО Мирные переговоры в Лондоне
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Украина передала США в Лондоне предложения по формату защиты, предусмотренному 5-й статьей НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Украинская делегация во время встречи в Лондоне передала американской стороне свой ответ на "мирные предложения" США, в частности, относительно контингента и формата защиты Украины, как это предусматривает 5-я статья договора НАТО.

Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Были американские предложения или видение, на это в Лондоне рабочая группа, которая состояла из наших коллег из Европы и США, предложила наше видение на те предложения, которые открыла США. Там есть ответы", - сказал он.

По словам Зеленского, предложения касаются гарантий безопасности, в частности альтернативы членству Украины в НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает от США сильных гарантий безопасности, как у Израиля и системы Patriot, - Зеленский

Президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО зависит не от желаний РФ, а прежде всего от союзнической позиции партнеров.

"И поэтому, если ее нет, то на это время нам нужны гарантии безопасности. Мы абсолютно открыты, это предложено в этой бумаге - я не знаю, как это сказать, потому что это еще не документ, это предложения и наши ответы на эти предложения. Там есть абсолютно конструктивные предложения, как я сказал, и контингент, и формат пятой поправки. Не самой пятой поправки, а именно тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка", - резюмировал Зеленский.

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Мирные переговоры в Лондоне

Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.

Тако состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.

Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Читайте также: Пришло время двигаться вперед по директиве Трампа, - Келлог после переговоров с Украиной в Лондоне

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) США (26701) членство в НАТО (1511) война в Украине (3940)


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Топ комментарии
+2
Не забувайте,що трамп не має до цього відношення. У всьому винен Барак Хусейн Обама. Якби трамп був президентом,то нічого б не було.
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25.04.2025 21:07
+2
Там імпічмент скоріше.
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25.04.2025 21:08
+2
Интересно, а он сам хотя бы читал эту "5 статью" НАТО?) Ведь там же все так размыто написано, что это по сути "меморандум".
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25.04.2025 21:15
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Правила форума Совет форумчан
Не забувайте,що трамп не має до цього відношення. У всьому винен Барак Хусейн Обама. Якби трамп був президентом,то нічого б не було.
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25.04.2025 21:07 Ответить
Причем это было понятно и ожидаемо после результатов выборов в штатах.
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25.04.2025 21:09 Ответить
Через півтора роки в США вибори, не все так безнадійно
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25.04.2025 21:07 Ответить
Там імпічмент скоріше.
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25.04.2025 21:08 Ответить
І?Ми то час маємо?Для нас 1.5 роки то фігня?
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25.04.2025 21:16 Ответить
Йому то що. Він в Польщі.
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25.04.2025 21:19 Ответить
"Україна передала США в Лондоні пропозиції щодо формату захисту, передбаченого 5-ю статтею НАТО, - Зеленський".
Що можна хотіти від такого: на співпрацю з президентом США не йде,а загадав статтю,яка не поширюється на Україну.
Живе в іншій реальності,в якій він лупцює Донні у його Овальному кабінеті...
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25.04.2025 21:07 Ответить
Трамп сказав - я захищати Україну не збираюсь і перевів стрілки на Європу
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25.04.2025 21:07 Ответить
Голограма кругом...Цензор опамятайтесь ! Де Ваша честь і совість ?
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25.04.2025 21:10 Ответить
ЗЕденок у НАТы есть пятая Статья, а пятая поправка - это в Конституции сша-
Нікого не можна притягати до відповідальності за злочин вдруге; нікого не можна примушувати свідчити проти себе за обвинувачення в будь-якому кримінальному злочині, а також нікого не можна позбавити життя, свободи чи власності без законної процедури.
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25.04.2025 21:11 Ответить
Интересно, а он сам хотя бы читал эту "5 статью" НАТО?) Ведь там же все так размыто написано, что это по сути "меморандум".
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25.04.2025 21:15 Ответить
Я вас умоляю, кого-чего спрашивать?
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25.04.2025 21:20 Ответить
А в тих пропозиціях, щодо формату захисту, е пункт, що у форc-мiнорному випадку , мае по замовчуванню прилетiти кацапам упереджувальний домiнантсептакорд, тiпо, москва - наша.
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25.04.2025 21:17 Ответить
Весь світ летить шкереберть . Чекали поки одне ***** до кобздона піде , то ще одне з'явилося . Європа і не думає трезвіти . У німців відпало питання передачі ракет . Ліві перемагають правих . Узаконюється вбивство і йськовий захват чужих земель . Повний треш тільки на старті .
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25.04.2025 21:19 Ответить
Але ж бо, тепер чекаемо у вiдношеннi обох (не-э, трьох), ондого .
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25.04.2025 21:23 Ответить
Коли БОМЖ бажає мати "тільки принцесу", то не має НІКОГО!
Бо ми не у казці живемо.
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25.04.2025 21:22 Ответить
Понад усе - Повний треш. Навiть ядернi Пакистан з Iндiею зчепилися...
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25.04.2025 21:26 Ответить
"Контора пишет" говаривал О.Бендер
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25.04.2025 21:29 Ответить
❗️Reuters опубликовали (https://www.reuters.com/world/ukrainian-european-peace-deal-counterproposals-us-talks-london-2025-04-25/) полный текст ответа Украины и Европы в Лондоне 23 апреля на Парижское предложение Уиткоффа.

Для наглядности публикую с указанием всех правок. Чтобы сразу была понятна разница было/стало.

Зачёркнуто то, что Украина и Европа посчитали неприемлемым. Жирным прописано то, что Украина и Европа добавили.

P.S. Аплодирую украинским переговорщикам. Это пример всему миру, как защищать свои интересы в таких тяжелейших условиях.
P.P.S. За наводку спасибо Шрайку. (https://t.me/ShrikeNews/22018)

"Схема сделки между Россией и Украиной.

Условия представляют финальное предложение Соединённых Штатов обеим сторонам.

Прекращение огня.

▪️Полная и безоговорочная приверженность постоянному прекращению огня в небе, на земле и на море.
▪️Обе стороны немедленно начинают техническую имплементацию переговоров при участии США и европейских стран. Параллельно идёт подготовка повестки дня и модальностей для полной мирной сделки.
▪️Мониторинг прекращения огня, возглавляемый США и поддерживаемый третьими странами.
▪️Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещённых украинских детей. Обмен военнопленных по принципу "всех на всех". Россия должна освободить всех гражданских заключённых.

Гарантии безопасности для Украины.

▪️Украина получает надёжные гарантии безопасности, включая подобные 5-й статье НАТО от США до тех пор, пока среди союзников нет консенсуса насчёт вступления Украины в НАТО.
▪️Никаких ограничений для Сил обороны Украины.
▪️Гарантами будут европейские государства, плюс желающие за пределами Европы. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции от дружественных иностранных вооружённых сил на территории Украины.
▪️Украина не будет пытаться вступить в НАТО.
▪️Украина может стремиться к вступлению в ЕС.

Территории.

▪️США де-юре признаёт Крым российским.
▪️США де-факто признаёт контроль РФ над Луганской областью.
▪️США де-факто признаёт российский контроль над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
▪️Украина возвращает Харьковскую область.
▪️Все территориальные вопросы будут обсуждены и решены после полного и безоговорочного прекращения огня.
▪️Переговоры о территориях начинаются на основе нынешней линии соприкосновения.
▪️Украина возвращает Запорожскую АЭС при американском участии передаёт контроль над ней США, а электричество будет распределяться обеим сторонам.
▪️Украина возвращает контроль над Каховской ГЭС.
▪️Украина получает беспрепятственный проход по Днепру. (Там, где линия разграничения проходит в Херсонской и Запорожской областях, - прим.)
▪️Украина возвращает контроль над Кинбурнской косой.

Экономика.

▪️США и Украина внедряют экономическое сотрудничество, предусмотренное в ресурсной сделке.
▪️Украина будет полностью реконструирована, Украина получит полную финансовую компенсацию, в том числе за счёт замороженных российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.
▪️Санкции с России, наложенные на её в 2014 году, будут полностью сняты могут постепенно ослабляться после того, как будет достигнут устойчивый мир, но будут введены обратно в случае нарушения мирного соглашения.
▪️США и РФ будут сотрудничать в энергетических и других производственных секторах".
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25.04.2025 21:30 Ответить
Гарно, але фантастично... На превеликий жаль...
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25.04.2025 21:45 Ответить
та буде видно. Україна ж не одна. а зараз ще Мерц потужно підключиться.
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25.04.2025 21:54 Ответить
і це поки рускіє напали на Україну. Страшно уявити, які вимоги будуть у Зеленського, якщо Україна почне захоплювати російські землі. Так шо Путєн - поспіши погоджуватись
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25.04.2025 21:47 Ответить
тоді не уявляй, якщо страшно.
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25.04.2025 21:55 Ответить
Недолідор , мародерив , передав владу завгоспу. Притягнув усіх риг до влади , воно тепер требує щось від когось для хмарафона який ніхто недивиттся
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25.04.2025 22:00 Ответить
 
 