Украина передала США в Лондоне предложения по формату защиты, предусмотренному 5-й статьей НАТО, - Зеленский

Украинская делегация во время встречи в Лондоне передала американской стороне свой ответ на "мирные предложения" США, в частности, относительно контингента и формата защиты Украины, как это предусматривает 5-я статья договора НАТО.

Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Были американские предложения или видение, на это в Лондоне рабочая группа, которая состояла из наших коллег из Европы и США, предложила наше видение на те предложения, которые открыла США. Там есть ответы", - сказал он.

По словам Зеленского, предложения касаются гарантий безопасности, в частности альтернативы членству Украины в НАТО.

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Президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО зависит не от желаний РФ, а прежде всего от союзнической позиции партнеров.

"И поэтому, если ее нет, то на это время нам нужны гарантии безопасности. Мы абсолютно открыты, это предложено в этой бумаге - я не знаю, как это сказать, потому что это еще не документ, это предложения и наши ответы на эти предложения. Там есть абсолютно конструктивные предложения, как я сказал, и контингент, и формат пятой поправки. Не самой пятой поправки, а именно тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка", - резюмировал Зеленский.

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Мирные переговоры в Лондоне

Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.

Тако состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.

Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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