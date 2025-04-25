Украина передала США в Лондоне предложения по формату защиты, предусмотренному 5-й статьей НАТО, - Зеленский
Украинская делегация во время встречи в Лондоне передала американской стороне свой ответ на "мирные предложения" США, в частности, относительно контингента и формата защиты Украины, как это предусматривает 5-я статья договора НАТО.
Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Были американские предложения или видение, на это в Лондоне рабочая группа, которая состояла из наших коллег из Европы и США, предложила наше видение на те предложения, которые открыла США. Там есть ответы", - сказал он.
По словам Зеленского, предложения касаются гарантий безопасности, в частности альтернативы членству Украины в НАТО.
Президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО зависит не от желаний РФ, а прежде всего от союзнической позиции партнеров.
"И поэтому, если ее нет, то на это время нам нужны гарантии безопасности. Мы абсолютно открыты, это предложено в этой бумаге - я не знаю, как это сказать, потому что это еще не документ, это предложения и наши ответы на эти предложения. Там есть абсолютно конструктивные предложения, как я сказал, и контингент, и формат пятой поправки. Не самой пятой поправки, а именно тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка", - резюмировал Зеленский.
Мирные переговоры в Лондоне
Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.
Тако состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.
Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.
Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
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Що можна хотіти від такого: на співпрацю з президентом США не йде,а загадав статтю,яка не поширюється на Україну.
Живе в іншій реальності,в якій він лупцює Донні у його Овальному кабінеті...
Нікого не можна притягати до відповідальності за злочин вдруге; нікого не можна примушувати свідчити проти себе за обвинувачення в будь-якому кримінальному злочині, а також нікого не можна позбавити життя, свободи чи власності без законної процедури.
Бо ми не у казці живемо.
Для наглядности публикую с указанием всех правок. Чтобы сразу была понятна разница было/стало.
Зачёркнуто то, что Украина и Европа посчитали неприемлемым. Жирным прописано то, что Украина и Европа добавили.
P.S. Аплодирую украинским переговорщикам. Это пример всему миру, как защищать свои интересы в таких тяжелейших условиях.
P.P.S. За наводку спасибо Шрайку. (https://t.me/ShrikeNews/22018)
"Схема сделки между Россией и Украиной.
Условия представляют финальное предложение Соединённых Штатов обеим сторонам.
Прекращение огня.
▪️Полная и безоговорочная приверженность постоянному прекращению огня в небе, на земле и на море.
▪️Обе стороны немедленно начинают техническую имплементацию переговоров при участии США и европейских стран. Параллельно идёт подготовка повестки дня и модальностей для полной мирной сделки.
▪️Мониторинг прекращения огня, возглавляемый США и поддерживаемый третьими странами.
▪️Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещённых украинских детей. Обмен военнопленных по принципу "всех на всех". Россия должна освободить всех гражданских заключённых.
Гарантии безопасности для Украины.
▪️Украина получает надёжные гарантии безопасности, включая подобные 5-й статье НАТО от США до тех пор, пока среди союзников нет консенсуса насчёт вступления Украины в НАТО.
▪️Никаких ограничений для Сил обороны Украины.
▪️Гарантами будут европейские государства, плюс желающие за пределами Европы. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции от дружественных иностранных вооружённых сил на территории Украины.
▪️
Украина не будет пытаться вступить в НАТО.
▪️Украина может стремиться к вступлению в ЕС.
Территории.
▪️
США де-юре признаёт Крым российским. ▪️США де-факто признаёт контроль РФ над Луганской областью. ▪️США де-факто признаёт российский контроль над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. ▪️Украина возвращает Харьковскую область.
▪️Все территориальные вопросы будут обсуждены и решены после полного и безоговорочного прекращения огня.
▪️Переговоры о территориях начинаются на основе нынешней линии соприкосновения.
▪️Украина возвращает Запорожскую АЭС при американском участии
передаёт контроль над ней США, а электричество будет распределяться обеим сторонам.
▪️Украина возвращает контроль над Каховской ГЭС.
▪️Украина получает беспрепятственный проход по Днепру. (Там, где линия разграничения проходит в Херсонской и Запорожской областях, - прим.)
▪️Украина возвращает контроль над Кинбурнской косой.
Экономика.
▪️США и Украина внедряют экономическое сотрудничество, предусмотренное в ресурсной сделке.
▪️Украина будет полностью реконструирована, Украина получит полную финансовую компенсацию, в том числе за счёт замороженных российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.
▪️Санкции с России, наложенные на её в 2014 году,
будут полностью снятымогут постепенно ослабляться после того, как будет достигнут устойчивый мир, но будут введены обратно в случае нарушения мирного соглашения.
▪️
США и РФ будут сотрудничать в энергетических и других производственных секторах".