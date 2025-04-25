Украина ожидает от США сильных гарантий безопасности, как у Израиля, и системы Patriot, - Зеленский

Украина ожидает, что гарантии безопасности от США будут такими сильными, как у Израиля. Гарантии безопасности необходимы на суше, в воздухе, и на море.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть вопрос, который я обсуждаю... относительно гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. Мы очень хотим, чтобы они были сильны, как минимум, как у Израиля", - сказал президент.

По словам Зеленского, гарантии безопасности необходимы на суше, в воздухе, и на море.

Также, как сказал президент, Украина ожидает военного контингента от европейских партнеров.

"Мы работаем над инфраструктурой гарантий безопасности. Даже там, где есть европейские войска, мы говорим о бэкстопе Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский.

По его словам, он говорил с президентом США Дональдом Трампом, что для Украины "бэкстоп" не обязательно "boots on the ground" в Украине.

Кроме этого, глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в системе ПВО Patriot для защиты от российских воздушных атак.

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