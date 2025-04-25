Украина ожидает от США сильных гарантий безопасности, как у Израиля, и системы Patriot, - Зеленский
Украина ожидает, что гарантии безопасности от США будут такими сильными, как у Израиля. Гарантии безопасности необходимы на суше, в воздухе, и на море.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть вопрос, который я обсуждаю... относительно гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. Мы очень хотим, чтобы они были сильны, как минимум, как у Израиля", - сказал президент.
По словам Зеленского, гарантии безопасности необходимы на суше, в воздухе, и на море.
Также, как сказал президент, Украина ожидает военного контингента от европейских партнеров.
"Мы работаем над инфраструктурой гарантий безопасности. Даже там, где есть европейские войска, мы говорим о бэкстопе Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский.
По его словам, он говорил с президентом США Дональдом Трампом, что для Украины "бэкстоп" не обязательно "boots on the ground" в Украине.
Кроме этого, глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в системе ПВО Patriot для защиты от российских воздушных атак.
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А от в Україні щось змінилося.
Знов питаня! Що змінилося?
Щоб вимагати гарантії, то треба було в 1991 році відразу в НАТО прагнути, а не труселями в Криму та Одесі махати «НАТУ геть».
Звалить - і легше стане.
Петрова, іди краще за своїх тцкунів сраку рви, це єдина тема, в якій ти хоч щось розумієш
Невже не працюють?!
І хтож це наробив?!
Піарився на цьому хтось інший.
А 1 і 2 це один і той самий епізод, в рамках одних домовленостей. Ніяких окремих домовленостей за перемирʼя після окупації Криму не було, тоді тільки-тільки готувались до виборів президента України.
Від Трампа, не те, що Ізраїль, навіть Тайвань не дуже вже очікують "гарантій безпеки"...
По друге, це ще було "при Байдене".
По трете, це було тільки при 2-3 масованих обстрілах.
навіть, як що нам купити патріоти, то до них потрібен сервіс, комплектуючі, а саме головне ракети.
ракети, котрі в нас вже закінчились, чи от от закінчяться!!!
ти, зе!гніда, за три роки війни, зробив хоч прототип подібної для патріота? для хаймарса? для ф 16?
в тебе ж нема зброї крим визволяти. чи, вже почав тестувати українців на капітуляцію?
Україна вже мала ці нікчемні гарантії сша у Будапешті.
В принципі, поки "визнання Криму" тільки на язику у рудого балабола, то де юре і США досі дотримуються Будапештсьского меморандуму.
Але лідор цього не знає, там рояля не було.
Але я сумніваюсь що ви влізим...
Чи він для цього дєрьмака використовує?
Тому, такі заяви розраховані на те щоб нам нічого не дали