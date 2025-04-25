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Новини Гарантії безпеки для України
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Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю та системи Patriot, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки

Україна очікує, що гарантії безпеки від США будуть такими сильними, як у Ізраїлю. Гарантії безпеки необхідні на суші, в повітрі, і на морі.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Є питання, яке я обговорюю... щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як у Ізраїлю", - сказав президент.

За словами Зеленського, гарантії безпеки необхідні на суші, в повітрі, і на морі.

Також, як сказав президент, Україна очікує військового контингенту від європейських партнерів.

"Ми працюємо над інфраструктурою гарантій безпеки. Навіть там, де є європейські війська, ми говоримо про бекстоп Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський.

За його словами, він говорив з президентом США Дональдом Трампом, що для України "бекстоп" не обов'язково "boots on the ground" в Україні.

Окрім цього, очільник держави наголосив, що Україна потребує системи ППО Patriot для захисту від російських повітряних атак.

Читайте також: Україна зробить все, щоб рішення про безпековий контингент виконувались швидко,- Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) США (22879) Patriot (310) гарантії безпеки (120)


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Топ коментарі
+10
Шашличний забуває розповісти про безпекову угоду з США, яка була підписана в минулому році і розповідалося про найпотужніше досягнення потужного
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25.04.2025 20:12
+9
Як жеж ти вже всіх заї...ав, гарантіяии безпеки, мирними угодами, та іншими твоїми висерами. За 3 місяця трампового шапіто, Україна багато допомоги отримала від США?
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25.04.2025 19:59
+9
А як же 30 ПОТУЖНИХ "безпекових угод" (в тому числі із США),яки підписав найвеличніший?
Невже не працюють?!
І хтож це наробив?!
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25.04.2025 20:03
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Так,давіти потрибно трампа,щоб знав,куди вліз і яка відповідальність.
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25.04.2025 19:57 Відповісти
Трамп тойже самий,що і в 2018!
А от в Україні щось змінилося.
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25.04.2025 20:06 Відповісти
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25.04.2025 20:51 Відповісти
А чого так не було у 2018?! Навіть зє визнав,що Україна почалася ДО 2019.
Знов питаня! Що змінилося?
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25.04.2025 20:57 Відповісти
І як будете давити, шановний?
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25.04.2025 20:28 Відповісти
Та дуже просто,бо трамп не приймае складних рішень.
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25.04.2025 20:32 Відповісти
Варіанти які будуть? Пропозиції?
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25.04.2025 20:36 Відповісти
Давіти просто і мьякенько.
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25.04.2025 20:37 Відповісти
Друге вухо...
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25.04.2025 20:38 Відповісти
Вухо, це театральна постанова була для підняття рейтингу. Стрілець можливо і був реальний, але він значно промазав. Кров зʼявилась від травми при падінні, коли секьюріті на нього накинулись прикривати тілами, а його політтехнологи розкрутили байку про "повернув вчасно голову і заділо вухо".
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25.04.2025 20:45 Відповісти
Там ще трохи, то точно буде, що Трамп скаже - та іпіться як хочете і звалить. Разом із військовою допомогою і розвідкою.

Щоб вимагати гарантії, то треба було в 1991 році відразу в НАТО прагнути, а не труселями в Криму та Одесі махати «НАТУ геть».
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25.04.2025 20:45 Відповісти
Трамп і не давав ніякої військової допомоги. Коли там останній раз розвідка трампа дала координати, куди лупанути атакамсом чи стормшедоу?

Звалить - і легше стане.
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25.04.2025 20:58 Відповісти
Значить Петровій у генштабі доповіли, що цілевказівок не надходило? Ай-яй-яй, як же так....

Петрова, іди краще за своїх тцкунів сраку рви, це єдина тема, в якій ти хоч щось розумієш
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25.04.2025 21:02 Відповісти
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25.04.2025 19:57 Відповісти
Як жеж ти вже всіх заї...ав, гарантіяии безпеки, мирними угодами, та іншими твоїми висерами. За 3 місяця трампового шапіто, Україна багато допомоги отримала від США?
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25.04.2025 19:59 Відповісти
Лучше умно молчать, чем глупо говорить... (с)
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25.04.2025 20:00 Відповісти
Так, щоб розумно мовчати, потрібно мати розум! А квартальні виступи ніяк цього дати не могли!
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25.04.2025 20:05 Відповісти
Трамп ніяких гарантій не дає - киває на Європу
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25.04.2025 20:01 Відповісти
Трамп не має бажання навіть продати нам ті системи , щоб ***** не розгнівати .
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25.04.2025 20:01 Відповісти
А як же 30 ПОТУЖНИХ "безпекових угод" (в тому числі із США),яки підписав найвеличніший?
Невже не працюють?!
І хтож це наробив?!
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25.04.2025 20:03 Відповісти
Невже це наробили правокуколди, які захопили владу в США і потихеньку зливають сверхдержаву під русню?
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25.04.2025 20:25 Відповісти
Хіба вони підписували потужні "безпекови угоди"?!
Піарився на цьому хтось інший.
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25.04.2025 20:47 Відповісти
Так угоди підписати це півсправи. Угоди треба щє виконувати, а правокуколди не хочуть.
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25.04.2025 20:56 Відповісти
Какие гарантии? 1 раздел Украины - захват Крыма, 2 раздел - захват части Донбасса,3 раздел - захват 20% территорий. У кого-то есть сомнения, что следующий захват и раздел случится очень скоро, если Зеленский подпишет капитуляцию?
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25.04.2025 20:03 Відповісти
В 20% тимчасово окупованих територій входить і Крим і ОРДЛО.
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25.04.2025 20:26 Відповісти
Согласен. Я просто хочу показать тенденцию, что Путин не собирается останавливаться на достигнутом/захваченном. Порошенко тоже надеялся на минские договорняки. А Зеленский всех вдохновлял границами 1991 года, а в ССаудовской Аравии сдулся с Ермаком. Как это объяснить? А сейчас танцует под дудку Трампа
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25.04.2025 20:33 Відповісти
Ну чисто технічно, Мінськи були укладені із розрахунком на те, що рашка їх буде виконувати добровільно, без гарантій від інших держав. Тому якщо прописати конкретні зобовʼязання, хто скільки яких ракет чи танків за який строк має надати у випадку порушення перемирʼя, то це може бути дієвим способом прогарантувати те, що рашка зассить нападати.

А 1 і 2 це один і той самий епізод, в рамках одних домовленостей. Ніяких окремих домовленостей за перемирʼя після окупації Криму не було, тоді тільки-тільки готувались до виборів президента України.
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25.04.2025 20:51 Відповісти
Що пропонуєте? Продовжувати воювати до усрачки коли вже останній «людський ресурс» тцкуни з вулиць вигрібають? Зараз нальоти шахедів щоночі по сотні. До осені буде вже по дві сотні. І це ще вони ракети збирають і за півроку масових нальотів не було ще
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25.04.2025 20:48 Відповісти
А ви, Дмитро, вже сильно воюєте, чи так, на півшишечки поки?
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25.04.2025 20:52 Відповісти
На півшишечки тільки тцкуни воюють. Кому як не тобі, тцкунихе, це знати. Так, Петрова? )
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25.04.2025 20:54 Відповісти
Тоді пропоную тобі не воювати до усрачки, а трохи підзасунутись назад під мамкіну спідничку і трішечки підзабити своє нерелевантне дуло.
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25.04.2025 21:00 Відповісти
Петрова, твоя думка нікого тут не іпет. Тому не влазь у чужий діалог, затичка припортова
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25.04.2025 21:05 Відповісти
якщо рудий це зробить путин його вб'є
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25.04.2025 20:04 Відповісти
Что может ждать от дебильного президента Америки, человек, находящийся в здравом уме?
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25.04.2025 20:06 Відповісти
Це він про що???
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25.04.2025 20:08 Відповісти
Він уявив себе директором Землі і розпоряджається США і Європою - хто що йому винен. Так буває коли не розрахуєш с ...
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25.04.2025 20:13 Відповісти
Якщо США не дають гарантії безпеки, їх можна просто виключити з переговорного процесу і забути.
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25.04.2025 20:31 Відповісти
Ну тоді можна забути і про самі переговори. Ви серьезно вірите що Україна і рашисти про щось зможуть домовитися?
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25.04.2025 20:57 Відповісти
Рашисти вочевидь недоговороспроможні, а от з Європою якраз можно.
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25.04.2025 21:02 Відповісти
Якщо так себе вести, то можна взагалі про всіх забути і воювати самим своєю зброєю на свої гроші. Пару місяців. А потім лопатами Кулеби.
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25.04.2025 20:58 Відповісти
Чому про всіх забути? Тільки про тих, хто втратив свою вагу в геополітиці, як наприклад США.
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25.04.2025 21:04 Відповісти
Наївний!
Від Трампа, не те, що Ізраїль, навіть Тайвань не дуже вже очікують "гарантій безпеки"...
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25.04.2025 20:09 Відповісти
Але ж при атаці Ірану на Ізраіль були задіяни всі сили. І США і Європи. Без лишніх манців. Нами нехтують четвертий рік.
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25.04.2025 20:19 Відповісти
По перше НЕ "всі сили".
По друге, це ще було "при Байдене".
По трете, це було тільки при 2-3 масованих обстрілах.
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25.04.2025 20:48 Відповісти
А ногою тупнув перед Трампом, коли це все заявляв?
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25.04.2025 20:12 Відповісти
Дрібно сучив ногами.
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25.04.2025 20:27 Відповісти
Шашличний забуває розповісти про безпекову угоду з США, яка була підписана в минулому році і розповідалося про найпотужніше досягнення потужного
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25.04.2025 20:12 Відповісти
Ви мабуть десь під камнем живете, але в цьому році в США до влади дорвались правокуколди, які не визнають міжнародне право і підписані попередньою адміністрацією договори.
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25.04.2025 20:33 Відповісти
Трамп наобіцяє все, але обіцянки цяцянки, дурнику радість.
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25.04.2025 20:12 Відповісти
ой, дебіл! ну, дебіл же!
навіть, як що нам купити патріоти, то до них потрібен сервіс, комплектуючі, а саме головне ракети.
ракети, котрі в нас вже закінчились, чи от от закінчяться!!!
ти, зе!гніда, за три роки війни, зробив хоч прототип подібної для патріота? для хаймарса? для ф 16?
в тебе ж нема зброї крим визволяти. чи, вже почав тестувати українців на капітуляцію?
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25.04.2025 20:14 Відповісти
Прототип Петріота це круто. В республіки Молдова попроси пару десятків.
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25.04.2025 20:41 Відповісти
Как там мир в глазах путіна?
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25.04.2025 20:14 Відповісти
А отримає визнання Криму територією кацапстану!
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25.04.2025 20:14 Відповісти
Та хай визнає, його "визнання" в тому Truth social хіба що жовта преса читає, якій треба смажений клікбейтний заголовок для новини.
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25.04.2025 20:38 Відповісти
Вся активність Зелєнскіх в Світі це "Ми очікуємо".
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25.04.2025 20:14 Відповісти
И ключи от дома, где деньги лежат!😎
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25.04.2025 20:16 Відповісти
Думаю це просто нагадування Трампу, що хер він отримає копалини без допомоги. Тут втрачати вже нічого.
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25.04.2025 20:17 Відповісти
Не на тих поставив. Таких гарантів за уззьким кораблем треба.
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25.04.2025 20:21 Відповісти
Угу...І ще два фортепіано....
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25.04.2025 20:27 Відповісти
Гарантії сша не варті навіть використаного піпіфаксу.

Україна вже мала ці нікчемні гарантії сша у Будапешті.
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25.04.2025 20:29 Відповісти
Как впрочем и от Великобритании, которая так же подписала этот "меморандум". А теперь, никак не может решить, то ли присылать, то ли не присылать "миротворцев".
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25.04.2025 20:35 Відповісти
В меморандумі не було згадки жодних миротворців, Британія дотримується зобовʼязань по Будапештському меморандуму.

В принципі, поки "визнання Криму" тільки на язику у рудого балабола, то де юре і США досі дотримуються Будапештсьского меморандуму.
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25.04.2025 20:41 Відповісти
Знову щось вигадує. До чого порівнювати країну з ВВП більше 50к дол на одну людину, та наший показник до нападу 4200дол. Розмір країни - київська обл. Населення на момент їхнього супротиву трішки більше 2,3 млн.
Але лідор цього не знає, там рояля не було.
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25.04.2025 20:31 Відповісти
Для цього треба евауювати Україну на Близький Схід
Але я сумніваюсь що ви влізим...
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25.04.2025 20:32 Відповісти
Очікуй вава, тільки руки не ховай, щоб було видно, що нічого не тириш
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25.04.2025 20:33 Відповісти
,От цікаво, а свій "план перемоги" зєлупень куди собі запхав?
Чи він для цього дєрьмака використовує?
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25.04.2025 20:34 Відповісти
План перемоги Зеленского/Ермака плавно превратился в план капитуляции Траммпа-Путина. Потужно Зеленского компроматом прихватили
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25.04.2025 20:36 Відповісти
Про такі речі треба не через відосики говорити і не в такому тоні.
Тому, такі заяви розраховані на те щоб нам нічого не дали
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25.04.2025 20:41 Відповісти
На початку війни "ВЗРадники України " ,за гроші куйла, провалили звернення до конгресу США за надання Україні статусу основного союзника США, поза НАТО ,аналогічно тому статусу,котрий має Ізраїль.https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html.Сьогодні "зезрадник" хоче такої ж самої допомоги, яу отримує Ізраїль....???? "зепоцріот" свідомий того,що хер Україні ,що світить,за минулу відмову голосувати звернення до США ,але "поцріота" включає
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25.04.2025 20:43 Відповісти
Великий очікун.Сам тупо бабло пиляє а від когось "очікує".Прям трамп президент України
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25.04.2025 20:55 Відповісти
 
 