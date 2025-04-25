Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю та системи Patriot, - Зеленський
Україна очікує, що гарантії безпеки від США будуть такими сильними, як у Ізраїлю. Гарантії безпеки необхідні на суші, в повітрі, і на морі.
Про це сказав президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Є питання, яке я обговорюю... щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як у Ізраїлю", - сказав президент.
За словами Зеленського, гарантії безпеки необхідні на суші, в повітрі, і на морі.
Також, як сказав президент, Україна очікує військового контингенту від європейських партнерів.
"Ми працюємо над інфраструктурою гарантій безпеки. Навіть там, де є європейські війська, ми говоримо про бекстоп Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський.
За його словами, він говорив з президентом США Дональдом Трампом, що для України "бекстоп" не обов'язково "boots on the ground" в Україні.
Окрім цього, очільник держави наголосив, що Україна потребує системи ППО Patriot для захисту від російських повітряних атак.
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А от в Україні щось змінилося.
Знов питаня! Що змінилося?
Щоб вимагати гарантії, то треба було в 1991 році відразу в НАТО прагнути, а не труселями в Криму та Одесі махати «НАТУ геть».
Звалить - і легше стане.
Петрова, іди краще за своїх тцкунів сраку рви, це єдина тема, в якій ти хоч щось розумієш
Невже не працюють?!
І хтож це наробив?!
Піарився на цьому хтось інший.
А 1 і 2 це один і той самий епізод, в рамках одних домовленостей. Ніяких окремих домовленостей за перемирʼя після окупації Криму не було, тоді тільки-тільки готувались до виборів президента України.
Від Трампа, не те, що Ізраїль, навіть Тайвань не дуже вже очікують "гарантій безпеки"...
По друге, це ще було "при Байдене".
По трете, це було тільки при 2-3 масованих обстрілах.
навіть, як що нам купити патріоти, то до них потрібен сервіс, комплектуючі, а саме головне ракети.
ракети, котрі в нас вже закінчились, чи от от закінчяться!!!
ти, зе!гніда, за три роки війни, зробив хоч прототип подібної для патріота? для хаймарса? для ф 16?
в тебе ж нема зброї крим визволяти. чи, вже почав тестувати українців на капітуляцію?
Україна вже мала ці нікчемні гарантії сша у Будапешті.
В принципі, поки "визнання Криму" тільки на язику у рудого балабола, то де юре і США досі дотримуються Будапештсьского меморандуму.
Але лідор цього не знає, там рояля не було.
Але я сумніваюсь що ви влізим...
Чи він для цього дєрьмака використовує?
Тому, такі заяви розраховані на те щоб нам нічого не дали