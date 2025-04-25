Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю та системи Patriot, - Зеленський

Україна очікує, що гарантії безпеки від США будуть такими сильними, як у Ізраїлю. Гарантії безпеки необхідні на суші, в повітрі, і на морі.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Є питання, яке я обговорюю... щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як у Ізраїлю", - сказав президент.

За словами Зеленського, гарантії безпеки необхідні на суші, в повітрі, і на морі.

Також, як сказав президент, Україна очікує військового контингенту від європейських партнерів.

"Ми працюємо над інфраструктурою гарантій безпеки. Навіть там, де є європейські війська, ми говоримо про бекстоп Сполучених Штатів Америки", - сказав Зеленський.

За його словами, він говорив з президентом США Дональдом Трампом, що для України "бекстоп" не обов'язково "boots on the ground" в Україні.

Окрім цього, очільник держави наголосив, що Україна потребує системи ППО Patriot для захисту від російських повітряних атак.

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