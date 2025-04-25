Украина юридически не будет признавать временно оккупированные территории частью РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отдать свои территории России, поскольку они принадлежат украинскому народу.

Об этом глава государства сообщил в Киеве, во время посещения места российской атаки 25 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша позиция неизменна - только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории - временно оккупированы, и все принадлежат Украине... Весь мир, или большинство мира поддерживает нас в этом. Даже те страны, которые балансируют постоянно в отношениях между нами и Россией - даже они признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский признал, что у нас сегодня нет достаточно оружия, чтобы освободить Крым, и Украина соглашается идти дипломатическим путем, но только после полного прекращения огня.

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