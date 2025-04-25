Украина юридически не будет признавать временно оккупированные территории частью РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отдать свои территории России, поскольку они принадлежат украинскому народу.
Об этом глава государства сообщил в Киеве, во время посещения места российской атаки 25 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наша позиция неизменна - только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории - временно оккупированы, и все принадлежат Украине... Весь мир, или большинство мира поддерживает нас в этом. Даже те страны, которые балансируют постоянно в отношениях между нами и Россией - даже они признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым", - подчеркнул он.
В то же время Зеленский признал, что у нас сегодня нет достаточно оружия, чтобы освободить Крым, и Украина соглашается идти дипломатическим путем, но только после полного прекращения огня.
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А для ухвалення територіальних змін потрібен референдум.
Порошенко у Європі просуває кремлівський наратив про "диктатуру" в Україні.Петро Порошенко під час візиту до Європи робить заяви, які шкодять країні, бо їх в своїх цілях використовує російська пропаганда
Украина никогда не будет признавать оккупированные территории рашистскими, ни де-юре, ни де-
факто!
трамповский бандитский мир не пройдёт, даже и не надейтесь!
А сам здав 40%(цитую самого зє!) території України,і не вмер.
Цікавий факт.
Зепрезеденте ?