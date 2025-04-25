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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Зеленский о территориальных уступках
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Украина юридически не будет признавать временно оккупированные территории частью РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отдать свои территории России, поскольку они принадлежат украинскому народу.

Об этом глава государства сообщил в Киеве, во время посещения места российской атаки 25 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша позиция неизменна - только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории - временно оккупированы, и все принадлежат Украине... Весь мир, или большинство мира поддерживает нас в этом. Даже те страны, которые балансируют постоянно в отношениях между нами и Россией - даже они признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский признал, что у нас сегодня нет достаточно оружия, чтобы освободить Крым, и Украина соглашается идти дипломатическим путем, но только после полного прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об уступках территориям: Все, что противоречит нашей Конституции, не может быть ни в каких договоренностях

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) оккупация (10146) территориальная целостность (223) война в Украине (3940)


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Топ комментарии
+6
гандон - все своїми ратицями перетоптав споганив і втече.забирайте свою Україну - вона вже нікому й нах не потрібна.
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25.04.2025 19:49
+4
Господин Зеленский, прекратите нести чушь!

Украина никогда не будет признавать оккупированные территории рашистскими, ни де-юре, ни де-

факто!

трамповский бандитский мир не пройдёт, даже и не надейтесь!
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25.04.2025 20:10
+3
Юридично не визнає - але кацапам це пох - будуть хазяйнувати
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25.04.2025 19:57
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гандон - все своїми ратицями перетоптав споганив і втече.забирайте свою Україну - вона вже нікому й нах не потрібна.
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25.04.2025 19:49 Ответить
Світ змінюється і незнамо як цей світ в майбутньому заспіває .
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25.04.2025 19:50 Ответить
хто небудь, поясніть дипломованому юристу зе!дегенерату, що його пустопорожні гундоси, та навіть підпис, та навіть відсос рудому, не змінить юридичні кордони держави україна!!!
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25.04.2025 19:52 Ответить
Його підпис може змінити юридично тільки його статус в подальшому.
А для ухвалення територіальних змін потрібен референдум.
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25.04.2025 19:58 Ответить
Юридично не визнає - але кацапам це пох - будуть хазяйнувати
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25.04.2025 19:57 Ответить
совєти скіки хазяйнували у гедеер? у результаті що?
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25.04.2025 20:09 Ответить
В результаті там виникла партія за яку проголосували 27% виборців і набирає сили
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25.04.2025 20:13 Ответить
Пєтя спетляв у Європу і гадить там Україну на радість кацапам

Порошенко у Європі просуває кремлівський наратив про "диктатуру" в Україні.Петро Порошенко під час візиту до Європи робить заяви, які шкодять країні, бо їх в своїх цілях використовує російська пропаганда
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25.04.2025 20:01 Ответить
И как это вредит?
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25.04.2025 20:02 Ответить
соевая гнида с путлером на одной волне.Скоро пеця заговорит о демилитаризации Украины
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25.04.2025 20:06 Ответить
Нет, он же обогащается на войне. А Путин хороший парень.
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25.04.2025 20:10 Ответить
Вас же забанять, Ви що?!
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25.04.2025 20:17 Ответить
Рома, ти вже не боїшся на вулицю, де ТЦК, вийти?
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25.04.2025 20:05 Ответить
каждый день мимо них хожу.У меня бронь.А ты не боишься?
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25.04.2025 20:08 Ответить
А, бронь. Зрозуміло.
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25.04.2025 20:10 Ответить
а, нафіга ти кожного дня мимо них ходиш?
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25.04.2025 20:16 Ответить
От такі ПІД,,,И як ти наголосували по приколу,тепер на броні,а 23% знову прикривають своїм життям твій зад!! Щоб ти,падло,гавкало тут з дивану броньованого,Порох був барига,а це чудо,навіть підходячого слова немає!! Мінськ був поганий,зате Оман буде хороший!! ТВАРЮКИ,так і не доходить,що натворили своїм приколом.
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25.04.2025 20:20 Ответить
Господин Зеленский, прекратите нести чушь!

Украина никогда не будет признавать оккупированные территории рашистскими, ни де-юре, ни де-

факто!

трамповский бандитский мир не пройдёт, даже и не надейтесь!
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25.04.2025 20:10 Ответить
Досить мітингувати Володя,) все правильно він робить, Він не несе "чушь", він ставить трампа до відома про неприйняття його Ідіотської ідеї, і до речі між рядками, нагадує, що цілісність та суверенітет України, був підтверджений резолюцією Конгресу, від 20 березня 2025р., до речі - двопартійною підтримкою, в якому йдеться, що встановлені 1991 року кордони України залишаються українськими. І це не залежить від російської воєнної окупації, політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії. -- "Так само, як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати агресивну війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою", - трамп не може особисто, скасувати рішення конгресу, це узурпація влади, і прямий шлях до імпічменту. ось нехай тепер!!! рудий поц подумає, що робити та як розрулювати ситуацію.
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25.04.2025 20:37 Ответить
Хоче де-факто здать. Педалює цю тему часто.
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25.04.2025 20:11 Ответить
Це говорить той,хто мовив "Мыб там все умерли,но Крым не отдали!".
А сам здав 40%(цитую самого зє!) території України,і не вмер.
Цікавий факт.
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25.04.2025 20:12 Ответить
"Ми погодимось. Але скажемо, що юридично ні, ніколи"
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25.04.2025 20:16 Ответить
Де гроші , які призначалися для купівлі воєнноі зброі ,
Зепрезеденте ?
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25.04.2025 20:23 Ответить
 
 