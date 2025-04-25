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Новини Окуповані території Зеленський про територіальні поступки
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Україна юридично не визнаватиме тимчасово окуповані території частиною РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може віддати свої території Росії, оскільки вони належать українському народові. 

Про це глава держави повідомив у Києві, під час відвідування місця російської атаки 25 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ

"Наша позиція незмінна – тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території – тимчасово окуповані, і всі належать Україні… Весь світ, або більшість світу підтримує нас в цьому. Навіть ті країни, які балансують постійно у відносинах між нами й Росією – навіть вони визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим", - наголосив він.

Водночас Зеленський визнав, що у нас сьогодні немає достатньо зброї, щоб звільнити Крим, і Україна погоджується йти дипломатичним шляхом, але тільки після повного припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про поступки територіями: Усе, що суперечить нашій Конституції, не може бути у жодних домовленостях

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) окупація (6697) територіальна цілісність (162) війна в Україні (3975)


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Топ коментарі
+6
Господин Зеленский, прекратите нести чушь!

Украина никогда не будет признавать оккупированные территории рашистскими, ни де-юре, ни де-

факто!

трамповский бандитский мир не пройдёт, даже и не надейтесь!
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25.04.2025 20:10
+4
Юридично не визнає - але кацапам це пох - будуть хазяйнувати
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25.04.2025 19:57
+4
Це говорить той,хто мовив "Мыб там все умерли,но Крым не отдали!".
А сам здав 40%(цитую самого зє!) території України,і не вмер.
Цікавий факт.
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25.04.2025 20:12
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Світ змінюється і незнамо як цей світ в майбутньому заспіває .
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25.04.2025 19:50 Відповісти
хто небудь, поясніть дипломованому юристу зе!дегенерату, що його пустопорожні гундоси, та навіть підпис, та навіть відсос рудому, не змінить юридичні кордони держави україна!!!
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25.04.2025 19:52 Відповісти
Його підпис може змінити юридично тільки його статус в подальшому.
А для ухвалення територіальних змін потрібен референдум.
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25.04.2025 19:58 Відповісти
Вы, наверное, невнимательно прочли. "Україна юридично не визнаватиме тимчасово окуповані території частиною РФ, - Зеленський" Джерело: https://censor.net/ua/n3548861
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25.04.2025 21:05 Відповісти
Юридично не визнає - але кацапам це пох - будуть хазяйнувати
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25.04.2025 19:57 Відповісти
совєти скіки хазяйнували у гедеер? у результаті що?
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25.04.2025 20:09 Відповісти
В результаті там виникла партія за яку проголосували 27% виборців і набирає сили
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25.04.2025 20:13 Відповісти
Правильне це було рішення, чи ні, я вам не про це, я за фактом.
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25.04.2025 20:44 Відповісти
ФРГ - ГДР - там переміг рівень життя - коли Україна буде заможніша за рашку - до нас теж потягнуться
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25.04.2025 20:57 Відповісти
Так а я вам про що?
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25.04.2025 21:01 Відповісти
Господин Зеленский, прекратите нести чушь!

Украина никогда не будет признавать оккупированные территории рашистскими, ни де-юре, ни де-

факто!

трамповский бандитский мир не пройдёт, даже и не надейтесь!
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25.04.2025 20:10 Відповісти
Досить мітингувати Володя,) все правильно він робить, Він не несе "чушь", він ставить трампа до відома про неприйняття його Ідіотської ідеї, і до речі між рядками, нагадує, що цілісність та суверенітет України, був підтверджений резолюцією Конгресу, від 20 березня 2025р., до речі - двопартійною підтримкою, в якому йдеться, що встановлені 1991 року кордони України залишаються українськими. І це не залежить від російської воєнної окупації, політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії. -- "Так само, як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати агресивну війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою", - трамп не може особисто, скасувати рішення конгресу, це узурпація влади, і прямий шлях до імпічменту. ось нехай тепер!!! рудий поц подумає, що робити та як розрулювати ситуацію.
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25.04.2025 20:37 Відповісти
Хоче де-факто здать. Педалює цю тему часто.
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25.04.2025 20:11 Відповісти
Це говорить той,хто мовив "Мыб там все умерли,но Крым не отдали!".
А сам здав 40%(цитую самого зє!) території України,і не вмер.
Цікавий факт.
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25.04.2025 20:12 Відповісти
"Ми погодимось. Але скажемо, що юридично ні, ніколи"
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25.04.2025 20:16 Відповісти
Де гроші , які призначалися для купівлі воєнноі зброі ,
Зепрезеденте ?
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25.04.2025 20:23 Відповісти
В крипте, которую задекларируют благодаря своему закону без объяснений происхождения.Вавалисапедный ничего никому не должен.
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25.04.2025 20:54 Відповісти
О, а отеті шабес-гої думали їм Вовка кофе в Ялті
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25.04.2025 21:00 Відповісти
 
 