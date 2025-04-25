Україна юридично не визнаватиме тимчасово окуповані території частиною РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може віддати свої території Росії, оскільки вони належать українському народові.

Про це глава держави повідомив у Києві, під час відвідування місця російської атаки 25 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ

"Наша позиція незмінна – тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території – тимчасово окуповані, і всі належать Україні… Весь світ, або більшість світу підтримує нас в цьому. Навіть ті країни, які балансують постійно у відносинах між нами й Росією – навіть вони визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим", - наголосив він.

Водночас Зеленський визнав, що у нас сьогодні немає достатньо зброї, щоб звільнити Крим, і Україна погоджується йти дипломатичним шляхом, але тільки після повного припинення вогню.

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