На переговорах в Лондоне согласовали перечень условий, который включает 22 действия, - Келлог

На переговорах в Лондоне украинская и американская делегации разработали список условий, который содержит 22 "очень конкретных" действия.

Об этом заявил специальный представитель президента США Кит Келлог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Им [украинцам] понравились не все, но никому не понравится окончательная позиция, которую вы выработаете. Это нормально, когда у вас есть какие-то переговоры. Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся", - подчеркнул Келлог.

Отдельно он прокомментировал заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который допускает победу России в войне. По убеждению Келлога, такая риторика не соответствует действительности.

"Россия не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не достигла никаких серьезных успехов... Они потеряли сотни тысяч солдат, (они) движутся на метры, а не на мили. И украинцы воюют на своей собственной земле. Они воюют ожесточенно. Поэтому, когда Россия говорит, что они побеждают, это не так", - отметил Келлог.

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Также спецпредставитель Трампа отметил, что России следует осознать изменение обстоятельств: Украина находится в хорошей позиции, а европейские партнеры активизируются и формируют силы поддержки без участия США - в частности, под руководством Великобритании и Франции.

"И они очень, очень готовы сейчас усилить, если потребуется, свою поддержку Украины", - добавил Келлог.

По его мнению, никто не выиграет эту войну военным путем - выход возможен только через дипломатию.

"И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И я думаю, что россияне должны это понять", - подытожил Келлог.

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