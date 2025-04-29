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Новости Переговоры с США Мирные переговоры в Лондоне
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На переговорах в Лондоне согласовали перечень условий, который включает 22 действия, - Келлог

кіт,келлог

На переговорах в Лондоне украинская и американская делегации разработали список условий, который содержит 22 "очень конкретных" действия.

Об этом заявил специальный представитель президента США Кит Келлог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Им [украинцам] понравились не все, но никому не понравится окончательная позиция, которую вы выработаете. Это нормально, когда у вас есть какие-то переговоры. Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся", - подчеркнул Келлог.

Отдельно он прокомментировал заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который допускает победу России в войне. По убеждению Келлога, такая риторика не соответствует действительности.

"Россия не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не достигла никаких серьезных успехов... Они потеряли сотни тысяч солдат, (они) движутся на метры, а не на мили. И украинцы воюют на своей собственной земле. Они воюют ожесточенно. Поэтому, когда Россия говорит, что они побеждают, это не так", - отметил Келлог.

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Также спецпредставитель Трампа отметил, что России следует осознать изменение обстоятельств: Украина находится в хорошей позиции, а европейские партнеры активизируются и формируют силы поддержки без участия США - в частности, под руководством Великобритании и Франции.

"И они очень, очень готовы сейчас усилить, если потребуется, свою поддержку Украины", - добавил Келлог.

По его мнению, никто не выиграет эту войну военным путем - выход возможен только через дипломатию.

"И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И я думаю, что россияне должны это понять", - подытожил Келлог.

Также читайте: В МИД анонсировали новые дипломатические встречи после переговоров в Париже и Лондоне: некоторые из них уже в работе

Автор: 

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Нам не потрібен мір на умовах путіна.Ми вороги навікі з кацапами.
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29.04.2025 22:56 Ответить
Дайте діду ліки і відправте спати. Даже не вірю що це каже американський військовий а не якась повія. Якщо воно не розуміє що Сосію можна перемогти тільки військовим чином інакше кацапоїди добровільно ніколи не підуть
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29.04.2025 22:59 Ответить
а п'ять потужних кроків *********** зєлєнскава вони включають?
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29.04.2025 23:00 Ответить
суцільна болтологія яка свідчить лише про одне - війна має продовжуватись доти, доки Захід не переозброється.
не існує кращого стимулу для розвитку фундаментальної науки та нових технологій аніж війна.
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29.04.2025 23:05 Ответить
"І я думаю, що українці тепер це досить добре розуміють після минулого тижня. І я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти", - підсумував Келлог. Джерело: https://censor.net/ua/n3549536
Це що? Він явно натякає на збільшення інтенсивності бомбування цивільного населення. Схоже, що останні масовані атаки на наші міста були замовлені віткофами, щоб змусити Україну на умови, які диктує трампівське кодло, бо ж їхньому шефу дуже пердак свербить.
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29.04.2025 23:05 Ответить
Мир повинен будуватися тільки на принципах міжнародного права, що передбачає в першу чергу територіальну цілісність України в межах загально визнаних кордонів. Окрім того, воєнні злочини повинні бути покарані, як і злочини проти людяності. Це також передбачено нормами міжнародного права . Руйнування міжнародного порядку та безкарність приведе до зростання війн в світі
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29.04.2025 23:05 Ответить
Немає вже аніякого "міжнародного права", ви ще це не зрозуміли?? Вони обговорюють ВСЕ! крім так званого міжнародного права, а зростання війн в світі, це неминуча дійсність того, до чого прийшла цивілізація.
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29.04.2025 23:32 Ответить
 
 