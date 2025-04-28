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В МИД анонсировали новые дипломатические встречи после переговоров в Париже и Лондоне: некоторые из них уже в работе

ТИХИЙ анонсировал новые дипломатические встречи

Министерство иностранных дел анонсировало новые дипломатические встречи с партнерами после переговоров в Париже и Лондоне. Некоторые из них уже в работе, однако место и дату пока не разглашают.

Об этом на брифинге 28 апреля заявил спикер МИД Григорий Тихий, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уверены, что этот формат будет продолжать функционировать, и таких встреч будет больше. Некоторые из них уже в работе, но я пока не могу разглашать место или дату", - сказал Тихий.

Он отметил, что переговорный формат, в рамках которого Украина ведет консультации с Францией, Великобританией, Германией и США, является эффективным.

"Этот формат предоставил прекрасную возможность в Париже и Лондоне для руководителя Офиса президента Украины, министров Сибиги и Умерова поделиться мыслями со своими коллегами, и мы очень ценим конструктивное сотрудничество с коллегами", - сказал спикер.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что новые встречи являются частью более широких усилий по продвижению дипломатических инициатив в поддержку Украины.

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Мирные переговоры в Лондоне

Напомним, 23 апреля в Лондоне состоялись переговоры по завершению войны России против Украины. В диалоге принимали участие украинские, французские, британские, немецкие и американские чиновники.

Также состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Изначально США должны были представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но 22 апреля стало известно, что они отказались ехать в Лондон. Поэтому от США был только спецпосланник Кит Келлог.

Во встрече со стороны Украины участвовали глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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Автор: 

МИД (6957) переговоры (4975)


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Діяти треба негайно. Путін вже не один.Кім і сі вже його союзники.
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28.04.2025 20:31 Ответить
МЗС дЄрмака може працювати тільки на "Козир"я
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28.04.2025 20:42 Ответить
Хтось ще пам'ятає напружену минулорічну роботу над "самітом миру?"
Результат буде такий же - втримання фокусу на Україні та вибивання допомоги.
А задекларована мета? Яка різниця що там задекларовано.
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28.04.2025 20:49 Ответить
Хватить п....ти!!!!
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28.04.2025 21:00 Ответить
Чи це для вс кино?!
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28.04.2025 21:01 Ответить
ппр...
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28.04.2025 21:40 Ответить
 
 