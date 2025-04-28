У МЗС анонсували нові дипломатичні зустрічі після переговорів у Парижі та Лондоні: Деякі з них вже в роботі

Міністерство закордонних справ анонсувало нові дипломатичні зустрічі з партнерами після переговорів у Парижі та Лондоні. Деякі з них вже в роботі, проте місце та дату поки не розголошують.

Про це на брифінгу 28 квітня заявив речник МЗС Григорій Тихий, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми впевнені, що цей формат буде продовжувати функціонувати, і таких зустрічей буде більше. Деякі з них вже в роботі, але я поки що не можу розголошувати місце або дату", - сказав Тихий.

Він зазначив, що переговорний формат, у межах якого Україна веде консультації з Францією, Великою Британією, Німеччиною та США, є ефективним.

"Цей формат надав чудову можливість у Парижі та Лондоні для керівника Офісу президента України, міністрів Сибіги і Умєрова поділитися думками зі своїми колегами, і ми дуже цінуємо конструктивну співпрацю з колегами", - сказав речник.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що нові зустрічі є частиною ширших зусиль із просування дипломатичних ініціатив на підтримку України.

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Мирні переговори в Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні відбулися переговори щодо завершення війни Росії проти України. У діалозі брали участь українські, французькі, британські, німецькі та американські чиновники.

Тако відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Спочатку США мали представляти держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Але 22 квітня стало відомо, що вони відмовилися їхати до Лондона. Тому від США був тільки спецпосланець Кіт Келлог.

У зустрічі з боку України брали участь голова ОП Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров.

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