Украина согласна пойти на территориальные уступки России для урегулирования войны, - Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что Украина якобы готова уступить территории РФ, чтобы положить конец войне.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, США готовы в рамках мирного урегулирования войны частично согласиться на территориальные требования России.

Келлог пояснил, что Киев готов признать только территории, которые сейчас оккупированы Россией.

С другой стороны, подчеркнул он, Украина не собирается официально признавать эти территории частью России.

"Они понимают, что после установления перемирия каждая сторона останется на своих позициях. К этому они готовы. На прошлой неделе они сказали мне, что уже обсудили это соглашение. Они готовы к перемирию на нынешних позициях", - добавил Келлог.

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Напомним, ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп поддерживает идею полного прекращения огня в войне РФ против Украины минимум на 30 дней.