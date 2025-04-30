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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Территориальные уступки
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Украина согласна пойти на территориальные уступки России для урегулирования войны, - Келлог

Кіт Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что Украина якобы готова уступить территории РФ, чтобы положить конец войне.

Об этом он сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, США готовы в рамках мирного урегулирования войны частично согласиться на территориальные требования России.

Келлог пояснил, что Киев готов признать только территории, которые сейчас оккупированы Россией.

С другой стороны, подчеркнул он, Украина не собирается официально признавать эти территории частью России.

"Они понимают, что после установления перемирия каждая сторона останется на своих позициях. К этому они готовы. На прошлой неделе они сказали мне, что уже обсудили это соглашение. Они готовы к перемирию на нынешних позициях", - добавил Келлог.

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Напомним, ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп поддерживает идею полного прекращения огня в войне РФ против Украины минимум на 30 дней.

Автор: 

США (26763) территориальная целостность (224) Кит Келлог (125) война в Украине (4022)


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Топ комментарии
+6
Цікаво, хто і коли йому це сказав?
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30.04.2025 23:13
+5
Схоже, якщо Келлога не послали на×уй, то він вважає день змарнованим.
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30.04.2025 23:15
+5
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30.04.2025 23:20
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Цікаво, хто і коли йому це сказав?
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30.04.2025 23:13 Ответить
Але "За вибори президента" речі не було.Ось це головне
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30.04.2025 23:13 Ответить
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30.04.2025 23:32 Ответить
Схоже, якщо Келлога не послали на×уй, то він вважає день змарнованим.
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30.04.2025 23:15 Ответить
Меньше нюхайте кокаин и не курите так много навоза, придурки трамповские!
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30.04.2025 23:20 Ответить
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30.04.2025 23:20 Ответить
Заголовок не відповідає змісту.
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30.04.2025 23:24 Ответить
це коли заголовок та стаття дещо різні
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30.04.2025 23:26 Ответить
Із цитат Келога, приведених у статті виходить, що Україна це якісь «вони». Проблема в тому, що «вони» взагалі не мають відношення до України. Просто працюють на території України, але, виключно, на ворога.
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30.04.2025 23:26 Ответить
Це ще шо за маячня, невиспався чи шо ?
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30.04.2025 23:29 Ответить
Єдина проблема в тому, що РФ це не влаштує, їм байдуже до чого готова Україна, вони окреслили, що їм потрібно і будуть перти доки не получать, або доко зможуть...
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30.04.2025 23:43 Ответить
С американского языка на общедоступный: правительство Украины понимает, что не может отбить захваченные кацапом территории силой. И поэтому согласно прекратить войну не признавая юридически сложившегося положения. Осталось уболтать кремлевского выродка, что все, на что он может рассчитывать, это те земли, что уже под контролем свинопсов.
Всем *********, которые посылают Келлога наюх, предлагаю делиться своими вариантами окончания войны, с учетом имеющихся обстоятельств - от рудого чорта в Белом Доме до кацапни в Торецке и у Покровска.
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30.04.2025 23:47 Ответить
цікаво ,скільки ху* ло платить Білому дому ,за зраду демократії та совісті ?! келЛох в США , янеЛох в Україні не тількі однакові на звук а і в дії схожі ...
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30.04.2025 23:52 Ответить
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30.04.2025 23:58 Ответить
Масковсько-трамповскі ізвращенія, поступитися, але не офіційно. А коли підпишешь, скажуть що визнав офіційно. Не можна с шахраями грати, завжди програєш☝️
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01.05.2025 00:04 Ответить
 
 