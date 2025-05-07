Путин является препятствием на пути к прекращению огня в Украине, - Келлог
Украина пока согласна на 30-дневное всеобъемлющее перемирие. Единственным препятствием на пути к его установлению является российский диктатор Владимир Путин.
Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в комментарии Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Они (украинцы, - ред.) согласились, что необходимо всеобъемлющее перемирие на земле, на воде и в небе, на 30 дней, которое может быть продлено. Они хотят этого сегодня. Мы вернулись из Лондона две недели назад, мы общались с "коалицией решительных", которую возглавляют британцы, французы и немцы, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию, с множеством условий. И украинцы на это согласны", - заявил Келлог.
Он добавил, что не все условия нравятся Украине, но "мы выходим на то, что это путь, по которому надо двигаться". Спецпредставитель США считает, что стороны "близки" к возможному перемирию.
"Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может принести результат - это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас, нашим препятствием на пути к прогрессу является президент России, который не соглашается", - сказал Келлог.
Напомним, Келлог заявлял, что Украина согласна пойти на территориальные уступки России для урегулирования войны. Также он утверждает, что Украина якобы готова заморозить войну по нынешней линии фронта. Вдоль нее должна быть 30-километровая зона.
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тампону хочется с ху.лом дружить и торговать.
На росії править "колективний путін", котрий кожного разу призначає нового "путіна" виконувати роль путіна.
Причина війни - не в путіні. А саме - в самій росії.
Навіть, коли росія була слабка, після розвалу срср, то же самий "ліберальний" Єльцин цілком свідомо проводив військову агресію проти Молдови, Азербайджану, Грузії, Таджикистану (зі встановленням, в підсумку, проросійського режиму в тій країні), проводив геноцидну війну в Чечні, проводив агресивні дії проти України в Криму в 1992-1994 рр. направлені на підрив територіальної цілісності та суверенітету України.
Той же самий "ліберал" Навальний цілком свідомо схвалював російську анексію Криму в України.
Тобто, від "перестановки "путіна" - вектор агресивної поведінки росії не зміниться.
росія може лише вдавати з себе "демократичну країну" - з метою легітимізації в міжнародній політиці та з метою нарощування власних ресурсів, які, в підсумку, вона завжди використовує лише для одного - вчинення чергових провокацій та чергової військової агресії проти інших суверенних країн.