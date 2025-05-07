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Новости Мирное соглашение
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Путин является препятствием на пути к прекращению огня в Украине, - Келлог

Владимир Путин

Украина пока согласна на 30-дневное всеобъемлющее перемирие. Единственным препятствием на пути к его установлению является российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в комментарии Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они (украинцы, - ред.) согласились, что необходимо всеобъемлющее перемирие на земле, на воде и в небе, на 30 дней, которое может быть продлено. Они хотят этого сегодня. Мы вернулись из Лондона две недели назад, мы общались с "коалицией решительных", которую возглавляют британцы, французы и немцы, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию, с множеством условий. И украинцы на это согласны", - заявил Келлог.

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Он добавил, что не все условия нравятся Украине, но "мы выходим на то, что это путь, по которому надо двигаться". Спецпредставитель США считает, что стороны "близки" к возможному перемирию.

"Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может принести результат - это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас, нашим препятствием на пути к прогрессу является президент России, который не соглашается", - сказал Келлог.

Напомним, Келлог заявлял, что Украина согласна пойти на территориальные уступки России для урегулирования войны. Также он утверждает, что Украина якобы готова заморозить войну по нынешней линии фронта. Вдоль нее должна быть 30-километровая зона.

Автор: 

путин владимир (31325) Кит Келлог (128) прекращения огня (175)


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Топ комментарии
+11
Значить перешкоду треба ліквідувати.
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07.05.2025 10:54
+5
Та ти Шо?! Трмпу свому скажи- нехай погуглить удари путіна СЬОГОДНІ навіть не по прифронтових Сумах чи Херсону, а по Києву!
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07.05.2025 10:49
+3
Тампон, ну никак не хочет в этом признаться.
тампону хочется с ху.лом дружить и торговать.
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07.05.2025 10:57
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Та ти Шо?! Трмпу свому скажи- нехай погуглить удари путіна СЬОГОДНІ навіть не по прифронтових Сумах чи Херсону, а по Києву!
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07.05.2025 10:49 Ответить
Незмінна перешкода.
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07.05.2025 10:52 Ответить
Значить перешкоду треба ліквідувати.
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07.05.2025 10:54 Ответить
Тампон, ну никак не хочет в этом признаться.
тампону хочется с ху.лом дружить и торговать.
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07.05.2025 10:57 Ответить
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07.05.2025 10:58 Ответить
Та невже?? А вбити його не пробували? Там дрючком тикни і розсипеться.
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07.05.2025 10:58 Ответить
Константація фактів - а надавмтм на рашку?
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07.05.2025 10:59 Ответить
Може ще карту тобі показати. Бульбафюрера запитай, а цензор таємницями не торгує
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07.05.2025 11:05 Ответить
Це тобі в Америці підказали
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07.05.2025 11:03 Ответить
А чому ви відразу виключаєте ордени розенкрейцерів, масонів чи якихось інших "рептилоїдів"?
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07.05.2025 11:12 Ответить
Ху...ло на то і ху....ло. що ще сказати
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07.05.2025 11:01 Ответить
От і ми кажемо, що це є прешопричина, яку треба усунути.
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07.05.2025 11:09 Ответить
Не тільки ***** є перешкодою, а ще кабаева і всі ******** яких вона народжувала для *****, а ще всі каЦапи від мацкви до сахалина ! Хай здохнуть ВСІ !!! Слава УКРАЇНІ !!!
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07.05.2025 11:10 Ответить
Перешкодою є не путін - а сама росія. І саме цю причину треба усувати.
На росії править "колективний путін", котрий кожного разу призначає нового "путіна" виконувати роль путіна.
Причина війни - не в путіні. А саме - в самій росії.
Навіть, коли росія була слабка, після розвалу срср, то же самий "ліберальний" Єльцин цілком свідомо проводив військову агресію проти Молдови, Азербайджану, Грузії, Таджикистану (зі встановленням, в підсумку, проросійського режиму в тій країні), проводив геноцидну війну в Чечні, проводив агресивні дії проти України в Криму в 1992-1994 рр. направлені на підрив територіальної цілісності та суверенітету України.
Той же самий "ліберал" Навальний цілком свідомо схвалював російську анексію Криму в України.
Тобто, від "перестановки "путіна" - вектор агресивної поведінки росії не зміниться.
росія може лише вдавати з себе "демократичну країну" - з метою легітимізації в міжнародній політиці та з метою нарощування власних ресурсів, які, в підсумку, вона завжди використовує лише для одного - вчинення чергових провокацій та чергової військової агресії проти інших суверенних країн.
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07.05.2025 11:35 Ответить
во мля дійшло
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07.05.2025 11:38 Ответить
до реднеківської жирафи дійшло невже... 11років
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07.05.2025 11:55 Ответить
 
 