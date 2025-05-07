Келлог говорит, что Украина готова заморозить войну по нынешней линии фронта: Будет 30-километровая зона

В США утверждают, что Украина якобы готова заморозить войну и предлагают создать 30-километровую демилитаризованную зону.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в комментарии Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, официальный Киев якобы выступает за замораживание войны по нынешней линии фронта. Кэллог не исключил создание 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.

По его словам, украинская армия и армия РФ могут отойти на 15 километров от нынешней линии соприкосновения. Это позволит создать демилитаризованную зону и наблюдать за ней.

Также читайте: Россия не сможет выиграть эту войну. Пришло время россиянам столкнуться с этой реальностью, - Келлог

"Это будет 30-километровая зона, которую можно будет контролировать", - сказал Келлог.

По его словам, если Россия согласится на такой вариант замораживания войны, президент США Дональд Трамп сможет обеспечить его выполнение на практике.

Ранее Келлог заявлял, что Украина согласна пойти на территориальные уступки России для урегулирования войны.