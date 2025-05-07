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Новости Заморозка войны
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Келлог говорит, что Украина готова заморозить войну по нынешней линии фронта: Будет 30-километровая зона

кіт,келлог

В США утверждают, что Украина якобы готова заморозить войну и предлагают создать 30-километровую демилитаризованную зону.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в комментарии Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, официальный Киев якобы выступает за замораживание войны по нынешней линии фронта. Кэллог не исключил создание 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.

По его словам, украинская армия и армия РФ могут отойти на 15 километров от нынешней линии соприкосновения. Это позволит создать демилитаризованную зону и наблюдать за ней.

Также читайте: Россия не сможет выиграть эту войну. Пришло время россиянам столкнуться с этой реальностью, - Келлог

"Это будет 30-километровая зона, которую можно будет контролировать", - сказал Келлог.

По его словам, если Россия согласится на такой вариант замораживания войны, президент США Дональд Трамп сможет обеспечить его выполнение на практике.

Ранее Келлог заявлял, что Украина согласна пойти на территориальные уступки России для урегулирования войны.

Автор: 

США (26853) Кит Келлог (128)


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Топ комментарии
+40
Сотні тисяч вбитих і поранених, сотні зруйнованих міст, втрати територій, мільйони в еміграції і знову прийшли до "мінських угод". Плюс до всього - узурпована влада, розграбована країна, повна відсутність закону і прав у холопів. Це результат шестирічного правління напівграмотного веселого паяца
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07.05.2025 07:53
+29
Шашличний вже має досвід розведення військ, коли русня займала облаштовані українськи оборонні рубежі, а ЗСУ відходили в чисте поле
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07.05.2025 07:45
+28
Він знову пообіцяє потужний справедливий мир, зарплату вчителям 8000$, космічну станцію і нарід проголосує потужно
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07.05.2025 07:42
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Правила форума Совет форумчан
Не Україна, а зермак ...😡
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07.05.2025 07:32 Ответить
А кокая разніца!?
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07.05.2025 07:34 Ответить
Це слухі.Зеленському не не вигідно.Його переоберуть на другій термін тільки,як що Украіна переможе Інших варіантів не мае для нього.Або пан обо пропав.
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07.05.2025 07:34 Ответить
Він знову пообіцяє потужний справедливий мир, зарплату вчителям 8000$, космічну станцію і нарід проголосує потужно
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07.05.2025 07:42 Ответить
Або, якщо буде тривати вічна війна, що зараз й відбувається
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07.05.2025 07:49 Ответить
Вічна війна буде (але не довго- до повного знищення України), якщо укласти зараз "мир" з росією - замість додавити росію зараз, коли їх економіка максимально виснажуєтся.
Бо саме росія потребує зараз "заморозки" - для поновлення своїх запасів зброї, зняття санкцій, відновлення своєї економіки.
Відповідно, наратив про "вічну війну в разі неукладення "миру" - поширюють росіяни, проросійські "боти" та корисні росіянам ідіоти - з метою деморалізації українців та примусу їх до фактичної капітуляції (на даному етапі війни) під "соусом" "укладення миру"/"заморозки" війни і т д.
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07.05.2025 10:06 Ответить
Розкажи нам як на рашці проходить бусифікація, у них закінчуються корейські війська, іранські дрони, сізи пінь заморожує торгівлю з рашкою, європа купує менше газу і нафти рашки на меншу суму ніж виділяє на на допомогу. Розкажи нам ідіотам про проблеми вісі зла і як самі українці мають перемогти всю цю орду. Якщо перемога то має воювати міжнародна коаліція сил ООН на чолі з США з перевагою в повітрі, хоча в Кореї вони тільки нічиєї домоглися.
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07.05.2025 10:40 Ответить
Та буде Єрмак, бо він переміг.
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07.05.2025 09:12 Ответить
то вжє все одно , якщо зейло тупорилі барани , переоберуть - Україна не переживе
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07.05.2025 10:46 Ответить
Хотелось бы понять, что помешает оркам в какой то момент быстро преодолеть 25-30 км, и захватить столько территории, сколько им не удалось за последние три года
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07.05.2025 07:35 Ответить
Шашличний вже має досвід розведення військ, коли русня займала облаштовані українськи оборонні рубежі, а ЗСУ відходили в чисте поле
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07.05.2025 07:45 Ответить
Добрий день, чи не дасте посилання: звідки саме відійшли та куди? Бо я в той час не уточнював деталі, а зараз лише чую згадки про якійсь відхід, на кшталт Вашої, без конкретики. Завчасно дякую.
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07.05.2025 08:35 Ответить
Шукай в мережі факти про розведення у Золотому та інших місцях і спогади і коментарі бійців ЗСУ, які приймали участь у розведенні.
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07.05.2025 08:46 Ответить
Не врубай окуня, все ти пам'ятаєш і про Аружіє убєрі, і про я ж не лохи какой то. Чи ***** пам'ять відбло.
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07.05.2025 10:08 Ответить
Відчувається, що пам'ять дуже коротка у пана Николай Декапольцев, непогано б її освіжити. Та й Гугл, начебто, в нього не забанений -- сам зможе знайти потрібну йому інформацію.
Завчасно -- рус. заранее.
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07.05.2025 11:51 Ответить
Супутниковий моніторинг, як тільки десь створюється ударний кулак, на тій ділянці фронту концентрують заслін із ударних дронів. Як кажуть професійні військові такі як Арті Грін таку кілзону проскочити одним ривком не вдасться, можна тільки в неї вклинитись з великими втратами. Росіяни вмились кров'ю навряд чи вони захочуть по новій все розпочинати. Хоча треба якось підписувати мирний договір, щоб не залишати конфлікт нашим дітям. Ми ж воюємо не тільки з росією а зі всією віссю зла. Україна вискочила з диктаторських лещат за часів януковича, тому всим диктаторським режимам хочеться нас наказати тому що подаємо поганий приклад. Білоруська недореволюція чи болотна в москві заставила диктаторів діяти. Мир для рашки з такою недоперемогою може бути гірше гарячої фази, тому слід дати шанс їм розвалитися з середини.
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07.05.2025 11:05 Ответить
Шо ви всі доїбались до України - путлєр хоче миру?
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07.05.2025 07:36 Ответить
Так "дойобуються" ж завжди не до того, хто може "дать здачі" - а до того, хто не зможе відповісти...
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07.05.2025 07:51 Ответить
Вони попутали хто агресор
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07.05.2025 07:53 Ответить
Предлагаю Трампону с братвой сделать такие же 30-км демилитаризированные зоны по границам США с Канадой (включая Аляску) и Мексикой. Может, после этого до этого недоделанного дойдёт, что посягать на чужие земли в 21-м веке может только конченое чмо, которое не может навести порядок на своей собственной территории.
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07.05.2025 07:36 Ответить
Насерти їм на ваши пропозиції,якщо вже є згода,то вас питати точно не будуть,а ви після цього знов ********* в коментах тиждень,вам якусь херню в новинах підкинуть і все це хабудеться,бо терпіли,а ще з кацапів сміялись.
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07.05.2025 08:27 Ответить
А, что изменилось в 21-м веке? И в прошлые века было так же и в будущие ничего не изменится. Разве, что второе пришествие Христа или инопланетяне подкорректируют наши низменные чувства что то в наших цепочках ДНК изменят и мы потеряем такие свойства как обида, месть, эгоизм, агрессию, зависть, жадность, лень, обман, страх и т.п. А Вы сами то согласны на такие изменения в своём организме? Войны кончатся когда в обществе будут только здоровые отношения.
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07.05.2025 10:17 Ответить
тах*йтам...
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07.05.2025 07:38 Ответить
Ішаку підійде усе, що не призведе до скасування воєнного стану, а відтак до проведення виборів. Заморозка й буде підставою продовження воєнного стану.
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07.05.2025 07:41 Ответить
Цього вилупка з автоматом на нуль під Покровськ - нехай спробує контролювати п'ятнадцятикілометрову зону, і подивитися скільки часу воно зможе її контролювати.
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07.05.2025 07:47 Ответить
Сотні тисяч вбитих і поранених, сотні зруйнованих міст, втрати територій, мільйони в еміграції і знову прийшли до "мінських угод". Плюс до всього - узурпована влада, розграбована країна, повна відсутність закону і прав у холопів. Це результат шестирічного правління напівграмотного веселого паяца
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07.05.2025 07:53 Ответить
Зеленський неодноразово стверджував, що "мінська 3" не буде! Як можна не президенту?
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07.05.2025 08:27 Ответить
Воно багато чого обіцяло. По факту - тринділо і крало.
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07.05.2025 08:37 Ответить
Відсутнісь закону та прав у холопів, тобто фактичне відновлення Абсолютної Монархії та кастового суспільства "як було до 1917 року" - це результат прийняття ще Сралінської Конституції у 1937, яка скасувала Радянську Владу. А те, що зараз - лише намагання великої Монархії завоювати меншу за себе. Звичайна практика Середньовіччя.
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07.05.2025 08:41 Ответить
Вибір був між брехлом, про яке вже знали, що воно брехло, і тим, про кого взнали,що теж брехло...
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07.05.2025 11:40 Ответить
Так, і тут далеко шашличнику до "мінських", це скоріше за все "оманські" і навіть "стамбульські", але воно ж кричало і кричитиь українцям, що "мінських" не буду. Як на мене, то каже правду, бо до "мінських" йому ніколи не дорости. При "мінських" ми жили прекрасно, війна була десь там далеко на Донбасі, жодна ракета не летіла на наші міста і економіка працювала на зростання, в людей була одна турбота - куди поїхати на вихідні, до Варшави, Парижу чи Лондону.
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07.05.2025 12:19 Ответить
Це результат того, що ти в Польщі, а не в окопі.
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07.05.2025 12:30 Ответить
Цікаво - у оточення Трампа навмисно підбирали "ДЛБЙБів", чи вони такими поставали, коли з ним працювать почали?
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07.05.2025 07:53 Ответить
Погодились на заморозку конфлікту не долбо..би Трампа,а долбо..би зеленського,але про них ви не згадуєте чомусь.
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07.05.2025 08:28 Ответить
А де у переліку правил форуму, вказано, що я зобов"язаний це робить? Що хочу - те й пишу... І мова у темі - саме "ДЛБЙБи Трампа - а не "Блазня"... Чи тобі "срач" захотілося, зі мною, розвести?
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07.05.2025 08:32 Ответить
Т.е. Келлог предлагает признать территорию от ЛБС на 15 км внутрь оккупантов - территорией рф? И где он сделают одолжение когда куда-то отойдут?
p.s. Что только не выдумывают, только бы принудить Украину к капитуляции.
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07.05.2025 07:55 Ответить
Капітуляцію і здачу копалин запропонували не амери. А гнусяве чмо.
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07.05.2025 08:39 Ответить
І хто ж буде контролювати цю 30ти кілометрову зону? Пан Келлог не сказав?
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07.05.2025 07:56 Ответить
Проспіться,а потім до нарколога.
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07.05.2025 08:29 Ответить
Порох не відводив, а відвойовував. Слов'янськ, Марік....де вони тепер...??
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07.05.2025 08:40 Ответить
Наскільки я пам'ятаю тоді відводили тільки важке озброєння а не все військо
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07.05.2025 09:04 Ответить
" мудрий" нарід у 2019 замість Пороху обрав В.А.Зє(лін), отож маємо, те, що маємо, думай- те...
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07.05.2025 10:42 Ответить
І хто забезпечить цю 30 кілометрову зону? Альфацентарвці?
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07.05.2025 08:00 Ответить
от молодець, рудий фрік.
копалини підписав.
війська розвів.
хуситів переміг.
індія з пакистаном, то не його справа.
залишилось китай дотиснути та канаду з гренландією дохитати.
бачите які насичені 100 днів?
дайте, ще 100 днів.
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07.05.2025 08:01 Ответить
Панама ще, та Газа
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07.05.2025 08:43 Ответить
І ще воно, оце наше чмо, щось патякало про нехороші мінські домовленості.
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07.05.2025 08:03 Ответить
І про то як би він вмер але Крим не здав би...
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07.05.2025 08:29 Ответить
На красній площі танцював...
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07.05.2025 08:42 Ответить
А потім з Лондону пруть фури на фронт. На відміну від гнусявого чма, яке тільки краде і саботує. Вже волонтерам закрили доступ до поставок на передову, все роблять щоб більше території москалям відлати. Сцуки.
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07.05.2025 08:44 Ответить
Келлог ,такий же старий та безтолковий корч,як і його рудий начальник -самодур...
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07.05.2025 08:14 Ответить
Якраз про Келлога я б не сказав що безтолковий. Він лише злив закулісні тьорки Зелі і допускаю, що може навіть спеціально, щоб дурнуватий лекторат Янелоха зняв з вух локшину, яку йому щодня і щовечора вішають потужний брехун та його марахвоньська команда. В нашому випадку - чмирити потрібно не того, хто пропонує, а хто погоджується на пропозицію.
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07.05.2025 11:39 Ответить
З яким рахунком він останнього разу продув рудому у гольф?
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07.05.2025 08:26 Ответить
Зеленський згоден на все.
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07.05.2025 09:11 Ответить
Мінська 3 не буде!!!!!!!Буде щось набагато гірше....
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07.05.2025 09:18 Ответить
тільки ми відійдем на 15 км - москалі відразу ці 15 км займуть - це вже було
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07.05.2025 09:20 Ответить
СОШЛІСЬ ПОСЄРЭДІНЄ. а вам же це і обіцяв наркоман боневтік оманський.а ви ухилянти не вірили.
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07.05.2025 09:33 Ответить
Завдяки воєнному стану зєлєнскій став як путін і лукашенко
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07.05.2025 10:10 Ответить
Він ще краще, бо він зі своїм народом успішно бореться
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07.05.2025 10:57 Ответить
дід мислить артилерійськими відстанями
про кацапські ракети і не згадує
да, здувається Америка на очах
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07.05.2025 10:12 Ответить
чув вранці по радіо про цей "******** план", де контролювати 30км зону будуть українські та орковські військові...це ***** ЯК?
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07.05.2025 10:48 Ответить
Келлог марить ! А інших людей у Трампа нема.
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07.05.2025 10:53 Ответить
Нісенітниця
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07.05.2025 11:04 Ответить
а ну здогадайтеся що буде якщо ми відійдемо на 15 км?
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07.05.2025 11:24 Ответить
офіційний Київ -це хто?
"Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати" -
кем и как контролировать?
Это уже было. Зеля в Золотом отводил войска с оборудованных позиций в чистое поле, зимой. результат печальный.
Я из Днепра.
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07.05.2025 11:39 Ответить
Что надо делать Украине? Получать наступательное вооружение и освобождать территории или пусть путин отдаёт Крым, как и забрал, без единого выстрела. Всё, других вариантов нет. И как только Украина вернёт свои территории, надо возвращать из рф вывезенных и документировать преступления.
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07.05.2025 11:42 Ответить
Це марення певно Зеленський пропонував.
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07.05.2025 11:46 Ответить
Якщо зе на це погодився або погодиться, то йому треба готуватись до трибуналу. Бо відійти з тих позицій що хлопці займають сьогодні це здати Покровськ, Мирноград, Куп'янськ і підпустити ворога впритул до Запоріжжя, Славіка, Крама......
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07.05.2025 11:58 Ответить
 
 