Келлог говорит, что Украина готова заморозить войну по нынешней линии фронта: Будет 30-километровая зона
В США утверждают, что Украина якобы готова заморозить войну и предлагают создать 30-километровую демилитаризованную зону.
Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в комментарии Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, официальный Киев якобы выступает за замораживание войны по нынешней линии фронта. Кэллог не исключил создание 30-километровой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.
По его словам, украинская армия и армия РФ могут отойти на 15 километров от нынешней линии соприкосновения. Это позволит создать демилитаризованную зону и наблюдать за ней.
"Это будет 30-километровая зона, которую можно будет контролировать", - сказал Келлог.
По его словам, если Россия согласится на такой вариант замораживания войны, президент США Дональд Трамп сможет обеспечить его выполнение на практике.
Ранее Келлог заявлял, что Украина согласна пойти на территориальные уступки России для урегулирования войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо саме росія потребує зараз "заморозки" - для поновлення своїх запасів зброї, зняття санкцій, відновлення своєї економіки.
Відповідно, наратив про "вічну війну в разі неукладення "миру" - поширюють росіяни, проросійські "боти" та корисні росіянам ідіоти - з метою деморалізації українців та примусу їх до фактичної капітуляції (на даному етапі війни) під "соусом" "укладення миру"/"заморозки" війни і т д.
Завчасно -- рус. заранее.
p.s. Что только не выдумывают, только бы принудить Украину к капитуляции.
копалини підписав.
війська розвів.
хуситів переміг.
індія з пакистаном, то не його справа.
залишилось китай дотиснути та канаду з гренландією дохитати.
бачите які насичені 100 днів?
дайте, ще 100 днів.
про кацапські ракети і не згадує
да, здувається Америка на очах
"Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати" -
кем и как контролировать?
Это уже было. Зеля в Золотом отводил войска с оборудованных позиций в чистое поле, зимой. результат печальный.
Я из Днепра.