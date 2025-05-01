РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11635 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире
3 615 16

Россия не сможет выиграть эту войну. Пришло время россиянам столкнуться с этой реальностью, - Келлог

Келлог о завершении войны в Украине

Россия не выиграет войну в Украине, поскольку не имеет значительных успехов в последнее время. Эту войну можно закончить только переговорами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

"Россия не выиграет эту войну. Россия не достигла никаких значительных успехов за последние полтора года. Они не захватили Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от реки Днепр, которая является главным препятствием. Они не захватили Одессу. Они потеряли сотни тысяч солдат и они на самом деле ничего не достигли. Они продвигаются метрами, а не милями. А украинцы воюют на своей земле. Они воюют упорно", - сказал Келлог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз готовит план по сохранению санкций против РФ, если США выйдут из мирных переговоров, - Каллас

Автор: 

россия (95629) Украина (44963) Кит Келлог (125) война в Украине (4022)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
А як би ви були б справжніми союзниками і гарантами як обіцяли коли ядерку забирали то ***** вже б висів на спаській башті.
показать весь комментарий
01.05.2025 06:52
+2
Цинічний пи₴дун.
показать весь комментарий
01.05.2025 06:50
+2
Все так и есть поэтому никто серьезно в Европе и не вкладывается в свои армии что бы там не трындела наша и их пропаганда. Все увидели мощь второй армии мира и поняли что как минимум технологи шагнули настолько что копеечные дроны нивелируют все те дорогущие километровые колонны бронетехники.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цинічний пи₴дун.
показать весь комментарий
01.05.2025 06:50 Ответить
А як би ви були б справжніми союзниками і гарантами як обіцяли коли ядерку забирали то ***** вже б висів на спаській башті.
показать весь комментарий
01.05.2025 06:52 Ответить
Все так и есть поэтому никто серьезно в Европе и не вкладывается в свои армии что бы там не трындела наша и их пропаганда. Все увидели мощь второй армии мира и поняли что как минимум технологи шагнули настолько что копеечные дроны нивелируют все те дорогущие километровые колонны бронетехники.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:00 Ответить
Він сказав багато неприємних речей про "українських" переговорників. Але все цитувати зіпсується настрій років на 1000.
показать весь комментарий
01.05.2025 07:15 Ответить
ну чому, українці мають знати, що їх представляє і як ведеться переговори, бо виглядає тільки як зарада, а не переговори
показать весь комментарий
01.05.2025 08:02 Ответить
А шо сі сталось шо риторіку змінив?
За пару тижднів і шулер та визнаний судом шахрай Труп скаже шо у друзяки ***** нема козирних карт?
показать весь комментарий
01.05.2025 07:17 Ответить
Ви дійсно праі, годинник -- тік-так-тік-так,, ),а подати піплу нічого, воно і так, ще нічого не зробивши, заявило своїм виборцям-опухам про майже зароблені в Україні, 350 лярдів,) коротше - раденький що дурненький,)
показать весь комментарий
01.05.2025 07:46 Ответить
таке враження, що у більшості коментаторів склероз. трамп говорив, що спочтаку буде спроба підписати мир, якщо кацапи відмовляться - то він дасть зброю. поки що все йде по плану.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:49 Ответить
Наівність людська не має меж.
Як і дурість з жадібністю.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:57 Ответить
...кручу, верчу, всех запутать хочу... а Трумпло давеча говорил совсем другое, вы уж там определитесь
показать весь комментарий
01.05.2025 07:20 Ответить
Ви там вже домовтеся між собою,бо маятник заграв вже(
показать весь комментарий
01.05.2025 07:44 Ответить
Слова правильные, но кто и с какой целью их говорит, вот в чём вопрос.

Как вам можно верить, если вы на день по сто раз меняете свою позицию?
показать весь комментарий
01.05.2025 07:51 Ответить
Війну неможливо закінчити з окупованими територіями і торжеством зла. Будь які дипломатичні зусилля які легітимізуватимуть загарбане військовим шляхом призведуть до ще більшої війни. Тільки примус. Військовий та економічний. Врешті розвал федерації і початок громадянської війни за контроль над ресурсними центрами змусить ***** чи там *****-2,3 вивести війська з України. Стан війни має продовжуватись до виплати репарацій і зникнення загрози повторного нападу.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:06 Ответить
"Вони просуваються метрами, а не милями." А "вони" нікуди і не поспішають. Років через 100 може і до Київа дійдуть.
показать весь комментарий
01.05.2025 08:16 Ответить
Це тобі, звіздуну, саме ***** нашептало, що воно нікуди не поспішає.
показать весь комментарий
01.05.2025 09:27 Ответить
 
 