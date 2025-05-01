3 615 16
Россия не сможет выиграть эту войну. Пришло время россиянам столкнуться с этой реальностью, - Келлог
Россия не выиграет войну в Украине, поскольку не имеет значительных успехов в последнее время. Эту войну можно закончить только переговорами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.
"Россия не выиграет эту войну. Россия не достигла никаких значительных успехов за последние полтора года. Они не захватили Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от реки Днепр, которая является главным препятствием. Они не захватили Одессу. Они потеряли сотни тысяч солдат и они на самом деле ничего не достигли. Они продвигаются метрами, а не милями. А украинцы воюют на своей земле. Они воюют упорно", - сказал Келлог.
Топ комментарии
+12 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий01.05.2025 06:52
+2 Gary Grant
показать весь комментарий01.05.2025 06:50
+2 Andrew Moshenok #601032
показать весь комментарий01.05.2025 07:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За пару тижднів і шулер та визнаний судом шахрай Труп скаже шо у друзяки ***** нема козирних карт?
Як і дурість з жадібністю.
Как вам можно верить, если вы на день по сто раз меняете свою позицию?