Россия не сможет выиграть эту войну. Пришло время россиянам столкнуться с этой реальностью, - Келлог

Россия не выиграет войну в Украине, поскольку не имеет значительных успехов в последнее время. Эту войну можно закончить только переговорами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

"Россия не выиграет эту войну. Россия не достигла никаких значительных успехов за последние полтора года. Они не захватили Киев, столицу. Они не продвинулись на запад от реки Днепр, которая является главным препятствием. Они не захватили Одессу. Они потеряли сотни тысяч солдат и они на самом деле ничего не достигли. Они продвигаются метрами, а не милями. А украинцы воюют на своей земле. Они воюют упорно", - сказал Келлог.

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