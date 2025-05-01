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Росія не зможе виграти цю війну. Настав час росіянам зіткнутися з цією реальністю, - Келлог
Росія не виграє війну в Україні, оскільки не має значних успіхів останнім часом. Цю війну можна закінчити лише переговорами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.
"Росія не виграє цю війну. Росія не досягла жодних значних успіхів за останні півтора року. Вони не захопили Київ, столицю. Вони не просунулися на захід від річки Дніпро, яка є головною перешкодою. Вони не захопили Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів і вони насправді нічого не досягли. Вони просуваються метрами, а не милями. А українці воюють на своїй землі. Вони воюють наполегливо", - сказав Келлог.
Топ коментарі
+12 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар01.05.2025 06:52
+2 Gary Grant
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+2 Andrew Moshenok #601032
показати весь коментар01.05.2025 07:00
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За пару тижднів і шулер та визнаний судом шахрай Труп скаже шо у друзяки ***** нема козирних карт?
Як і дурість з жадібністю.
Как вам можно верить, если вы на день по сто раз меняете свою позицию?