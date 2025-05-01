УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11447 відвідувачів онлайн
Новини Заяви про мир
3 688 16

Росія не зможе виграти цю війну. Настав час росіянам зіткнутися з цією реальністю, - Келлог

Келлог про завершення війни в Україні

Росія не виграє війну в Україні, оскільки не має значних успіхів останнім часом. Цю війну можна закінчити лише переговорами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

"Росія не виграє цю війну. Росія не досягла жодних значних успіхів за останні півтора року. Вони не захопили Київ, столицю. Вони не просунулися на захід від річки Дніпро, яка є головною перешкодою. Вони не захопили Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів і вони насправді нічого не досягли. Вони просуваються метрами, а не милями. А українці воюють на своїй землі. Вони воюють наполегливо", - сказав Келлог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує план щодо збереження санкцій проти РФ, якщо США вийдуть з мирних переговорів, - Каллас

Автор: 

росія (65301) Україна (5912) Келлог Кіт (125) війна в Україні (4057)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
А як би ви були б справжніми союзниками і гарантами як обіцяли коли ядерку забирали то ***** вже б висів на спаській башті.
показати весь коментар
01.05.2025 06:52
+2
Цинічний пи₴дун.
показати весь коментар
01.05.2025 06:50
+2
Все так и есть поэтому никто серьезно в Европе и не вкладывается в свои армии что бы там не трындела наша и их пропаганда. Все увидели мощь второй армии мира и поняли что как минимум технологи шагнули настолько что копеечные дроны нивелируют все те дорогущие километровые колонны бронетехники.
показати весь коментар
01.05.2025 07:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цинічний пи₴дун.
показати весь коментар
01.05.2025 06:50 Відповісти
А як би ви були б справжніми союзниками і гарантами як обіцяли коли ядерку забирали то ***** вже б висів на спаській башті.
показати весь коментар
01.05.2025 06:52 Відповісти
Все так и есть поэтому никто серьезно в Европе и не вкладывается в свои армии что бы там не трындела наша и их пропаганда. Все увидели мощь второй армии мира и поняли что как минимум технологи шагнули настолько что копеечные дроны нивелируют все те дорогущие километровые колонны бронетехники.
показати весь коментар
01.05.2025 07:00 Відповісти
Він сказав багато неприємних речей про "українських" переговорників. Але все цитувати зіпсується настрій років на 1000.
показати весь коментар
01.05.2025 07:15 Відповісти
ну чому, українці мають знати, що їх представляє і як ведеться переговори, бо виглядає тільки як зарада, а не переговори
показати весь коментар
01.05.2025 08:02 Відповісти
А шо сі сталось шо риторіку змінив?
За пару тижднів і шулер та визнаний судом шахрай Труп скаже шо у друзяки ***** нема козирних карт?
показати весь коментар
01.05.2025 07:17 Відповісти
Ви дійсно праі, годинник -- тік-так-тік-так,, ),а подати піплу нічого, воно і так, ще нічого не зробивши, заявило своїм виборцям-опухам про майже зароблені в Україні, 350 лярдів,) коротше - раденький що дурненький,)
показати весь коментар
01.05.2025 07:46 Відповісти
таке враження, що у більшості коментаторів склероз. трамп говорив, що спочтаку буде спроба підписати мир, якщо кацапи відмовляться - то він дасть зброю. поки що все йде по плану.
показати весь коментар
01.05.2025 08:49 Відповісти
Наівність людська не має меж.
Як і дурість з жадібністю.
показати весь коментар
01.05.2025 08:57 Відповісти
...кручу, верчу, всех запутать хочу... а Трумпло давеча говорил совсем другое, вы уж там определитесь
показати весь коментар
01.05.2025 07:20 Відповісти
Ви там вже домовтеся між собою,бо маятник заграв вже(
показати весь коментар
01.05.2025 07:44 Відповісти
Слова правильные, но кто и с какой целью их говорит, вот в чём вопрос.

Как вам можно верить, если вы на день по сто раз меняете свою позицию?
показати весь коментар
01.05.2025 07:51 Відповісти
Війну неможливо закінчити з окупованими територіями і торжеством зла. Будь які дипломатичні зусилля які легітимізуватимуть загарбане військовим шляхом призведуть до ще більшої війни. Тільки примус. Військовий та економічний. Врешті розвал федерації і початок громадянської війни за контроль над ресурсними центрами змусить ***** чи там *****-2,3 вивести війська з України. Стан війни має продовжуватись до виплати репарацій і зникнення загрози повторного нападу.
показати весь коментар
01.05.2025 08:06 Відповісти
"Вони просуваються метрами, а не милями." А "вони" нікуди і не поспішають. Років через 100 може і до Київа дійдуть.
показати весь коментар
01.05.2025 08:16 Відповісти
Це тобі, звіздуну, саме ***** нашептало, що воно нікуди не поспішає.
показати весь коментар
01.05.2025 09:27 Відповісти
 
 