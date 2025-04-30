Євросоюз готує план щодо збереження санкцій проти РФ, якщо США вийдуть з мирних переговорів, - Каллас

Європейський Союз готує план щодо збереження економічних санкцій проти Росії, якщо адміністрація США відмовляться від мирних переговорів щодо війни Росії проти України та прагнутиме зближення з Москвою.

Про це в в інтерв'ю Financial Times заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

Каллас розповіла, що у ЄС спостерігають за поведінкою США і можливим виходом Вашингтона із мирних переговорів щодо завершення війни.

"Ми бачимо ознаки того, що вони розмірковують, чи варто їм піти з України, а не намагатися укласти угоду з росіянами, бо це важко",- заявила топдипломатка.

Окрім цього, Каллас сказала, що деякі країни-члени ЄС розмірковують над тим, щоб полишити Україну та перезавантажити відносини з Росією, якщо це зроблять США.

"Зрозуміло, що такі дискусії тривають у деяких державах-членах, і, можливо, є надія, що нам більше не доведеться підтримувати Україну. Але це також хибна надія, бо якщо подивитися на Росію, яка інвестує понад 9% свого ВВП у військові потреби, вони знову захочуть їх використовувати", - сказала очільниця європейської дипломатії.

Каллас також додала, що у США є інструменти тиску на Росію для того, щоб та погодилась на переговори для завершення війни та припинення вогню.

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"Президент Трамп заявив, що хоче, щоб убивства припинилися. Він повинен тиснути на того, хто вбиває",- додала топдипломатка.

Нагадаємо, що нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна повинні представити "конкретні пропозиції" щодо припинення війни найближчим часом. Інакше Вашингтон відмовиться від ролі посередника, якщо прогресу не буде.

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