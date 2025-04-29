США відмовляться від посередництва, якщо не буде досягнуто прогресу на шляху до миру в Україні, - Держдеп
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна повинні представити "конкретні пропозиції" щодо припинення війни найближчим часом. Інакше Вашингтон відмовиться від ролі посередника, якщо прогресу не буде.
Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз настав час, коли обидві сторони повинні представити конкретні пропозиції щодо припинення цього конфлікту. Як ми будемо діяти далі, вирішуватиме президент [Дональд Трамп]. Якщо прогресу не буде, ми відмовимося від ролі посередника у цьому мирному процесі", - заявила речниця Держдепу Теммі Брюс, цитуючи слова Рубіо.
Речниця Держдепу відмовилась уточнювати, про які часові рамки може йтись, водночас додала, що це – "дуже чітка заява" Рубіо.
Пізніше Брюс додала, що конкретні пропозиції в заяві стосуються "досягнення повного, тривалого припинення вогню".
"Не триденного, щоб можна було святкувати щось інше. Повне, тривале припинення вогню і закінчення конфлікту", - додала вона.
Раніше Рубіо заявив, що цей тиждень буде "критичним" для угоди між Росією та Україною і для участі Вашингтона як посередника, але не назвав конкретних термінів для ухвалення цього рішення.
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P.S. До параші в Рубіо жодних претензій.
А воно, он, як тепер йому неловко …. Єлозить задом, меле що попало, ультиматуми ставить ВИКЛЮЧНО жертві окупації, Україні!
На московію у нього, одна діарея і переляк, - «третя світова»….
Байден, такого не робив, як цей Трамп за 100 днів!
Толку з тих зусиль, як з свистка у дупі - смішно, гучно і пуками смердить.
Трампу треба список всього що в Україні забрали представити
І як літаки американські спеці різали
Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.
Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.
Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
https://umoloda.kyiv.ua/number/3891/159/181140/
накажемо Україну
трампологіка
Ай, маладци...
У вас нет другого пути, как решить этот вопрос по справедливости, в противном случае, все
страны, включая даже племя папуасов, пошлют вас на хрен, великой Америки больше не будет!
трампа за язык никто не тянул, он или выполнит своё обещание или с позором уйдёт в отставку.