США відмовляться від посередництва, якщо не буде досягнуто прогресу на шляху до миру в Україні, - Держдеп

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна повинні представити "конкретні пропозиції" щодо припинення війни найближчим часом. Інакше Вашингтон відмовиться від ролі посередника, якщо прогресу не буде.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз настав час, коли обидві сторони повинні представити конкретні пропозиції щодо припинення цього конфлікту. Як ми будемо діяти далі, вирішуватиме президент [Дональд Трамп]. Якщо прогресу не буде, ми відмовимося від ролі посередника у цьому мирному процесі", - заявила речниця Держдепу Теммі Брюс, цитуючи слова Рубіо.

Речниця Держдепу відмовилась уточнювати, про які часові рамки може йтись, водночас додала, що це – "дуже чітка заява" Рубіо.

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Пізніше Брюс додала, що конкретні пропозиції в заяві стосуються "досягнення повного, тривалого припинення вогню".

"Не триденного, щоб можна було святкувати щось інше. Повне, тривале припинення вогню і закінчення конфлікту", - додала вона.

Раніше Рубіо заявив, що цей тиждень буде "критичним" для угоди між Росією та Україною і для участі Вашингтона як посередника, але не назвав конкретних термінів для ухвалення цього рішення.

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