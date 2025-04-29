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Новини Мирні перемовини Мирна угода щодо припинення війни
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США відмовляться від посередництва, якщо не буде досягнуто прогресу на шляху до миру в Україні, - Держдеп

Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна повинні представити "конкретні пропозиції" щодо припинення війни найближчим часом. Інакше Вашингтон відмовиться від ролі посередника, якщо прогресу не буде.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз настав час, коли обидві сторони повинні представити конкретні пропозиції щодо припинення цього конфлікту. Як ми будемо діяти далі, вирішуватиме президент [Дональд Трамп]. Якщо прогресу не буде, ми відмовимося від ролі посередника у цьому мирному процесі", - заявила речниця Держдепу Теммі Брюс, цитуючи слова Рубіо. 

Речниця Держдепу відмовилась уточнювати, про які часові рамки може йтись, водночас додала, що це – "дуже чітка заява" Рубіо.

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Пізніше Брюс додала, що конкретні пропозиції в заяві стосуються "досягнення повного, тривалого припинення вогню".

"Не триденного, щоб можна було святкувати щось інше. Повне, тривале припинення вогню і закінчення конфлікту", - додала вона.

Раніше Рубіо заявив, що цей тиждень буде "критичним" для угоди між Росією та Україною і для участі Вашингтона як посередника, але не назвав конкретних термінів для ухвалення цього рішення.

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Автор: 

Держдепартамент США (1631) перемовини (2915) США (22925) Рубіо Марко (176) війна в Україні (4032)


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Топ коментарі
+12
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29.04.2025 22:28
+8
О, крутые 24 часа, обосрались очередной раз.
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29.04.2025 22:25
+7
"Від###іться" -- чомусь тільки це слово спадає на думку після таких заяв.

P.S. До параші в Рубіо жодних претензій.
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29.04.2025 22:29
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О, крутые 24 часа, обосрались очередной раз.
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29.04.2025 22:25 Відповісти
Ще один думав,що тільки бровью поведе,і украінци здадуцця.
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29.04.2025 22:36 Відповісти
"Бівис і Батхед" у реальному часі.
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29.04.2025 22:28 Відповісти
Що, знову?
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29.04.2025 22:28 Відповісти
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29.04.2025 22:28 Відповісти
Браво.
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29.04.2025 22:38 Відповісти
"Від###іться" -- чомусь тільки це слово спадає на думку після таких заяв.

P.S. До параші в Рубіо жодних претензій.
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29.04.2025 22:29 Відповісти
Головне шоб американські шулери себе рідкоземельні не забрали
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29.04.2025 22:30 Відповісти
Щоб їх забрати - потрібно спочатку побудувати шахти ,заводи та енергетику для їх видобутку - а для цього потрібні мільярди доларів та роки - і щось не видно черги інвесторів вкладатися в таку " вигідну" оборудку з Пуйлом під боком...
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29.04.2025 22:33 Відповісти
А деякі думають, що ці рідкоземельні мінерали можна як картоплю на городі викопувати Я тут одним телепням нещодавно розповідав, що в Україні немає ні технологій, ні обладнання ні грошей на такий видобуток.
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29.04.2025 22:41 Відповісти
Деякі думають що мова йде про лише про рідкоземи...
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29.04.2025 22:48 Відповісти
А там ще потрібно енергетичні потужності - а нас навіть стара енергетика розхєрачєна...
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29.04.2025 22:49 Відповісти
Все як хотіли "тилові патріоти" - зможуть тепер з легким серцем воювати до кордонів 91 року, визволяти Крим та перемагати ********* - рижий гандон Трамп не буде їм більше заважати...
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29.04.2025 22:30 Відповісти
А ти шо хотіло?
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29.04.2025 22:49 Відповісти
Я б хотів ,що б українцям трохи розуму і притомності додалося ...
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29.04.2025 23:00 Відповісти
А розум це під сумні співи піз'дувать в плєн? Чи ти думаєш тебе, такого мудрого на вишку з кулеметом оприділять?
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29.04.2025 23:17 Відповісти
Розум - це не сподіватися якихось перемох коли в тебе кєровніки - Мародери і Корупціонери .
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29.04.2025 23:23 Відповісти
В принципі Україні доить ще трохи протриматись і раша сама піде з України і буде її століттями боятись як боїться банерівців. В раші справи хренові, раша застряла по вуха і не знає як вилізти з ситуації яку сама створила. Х-ло вже б вивів війська, але розуміє що то його кінець, свої з ним розберуться і досить швидко.
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29.04.2025 22:49 Відповісти
Думаю ,що ні. Так зробили б розумні люди. Але оскільки ********** керують дебіли - вони будуть триматися за ці землі поки раша не розвалиться
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29.04.2025 22:58 Відповісти
Значить розвалиться !!
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29.04.2025 23:01 Відповісти
Старий Трамп сам, ОСОБИСТО, заявив і взявся за 24 години, припинити московську війну, свого дрючбана ******!
А воно, он, як тепер йому неловко …. Єлозить задом, меле що попало, ультиматуми ставить ВИКЛЮЧНО жертві окупації, Україні!
На московію у нього, одна діарея і переляк, - «третя світова»….
Байден, такого не робив, як цей Трамп за 100 днів!
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29.04.2025 22:30 Відповісти
У добру путь. 😁
Толку з тих зусиль, як з свистка у дупі - смішно, гучно і пуками смердить.
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29.04.2025 22:30 Відповісти
Ми це вже чули кілька разів...
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29.04.2025 22:31 Відповісти
то відмовляйтеся. давно пора. ставайте разом з українцями бити ту орду. кацапи крім добрячих пістов більше ніяких переговорів не сприймають. то й нічого з ними панькатися. Байден це прекрасно знав, то навіть не хотів маратися у те гімно. шкода тільки, що зброї малувато виділяв.
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29.04.2025 22:32 Відповісти
Повий#бувались і в кущі!
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29.04.2025 22:32 Відповісти
США відмовляються ніяк не спробувавши вплинути на *****.Лиш Україну,президента та український народ принижували публічно: не така держава,не такий костюм,не така угода щодо металів,не такі слова щодо агресора...Поїздки тих дибілів до ***** не рахуються.Їздили для двіжухи.
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29.04.2025 22:32 Відповісти
А який баран буде розмовляти з наріком просроченим???У Порошенка не було конфліктних ситуацій з США,тоді був Трамп!!!Можливо проблема всетаки в зеленій гниді???
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29.04.2025 22:38 Відповісти
Маладая ******* старічка трампона. Обісралися з Газою, тарифами, Іраном та кацапією. А ще скінчив війну в Україні та мільйон мігрантів на місяць( по факту 11000) все зробив от тільки наоборот))))
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29.04.2025 22:34 Відповісти
Нехай США повернуть в Україну ядерні **********, яки вони за допомогою кацапів та інших покитьів віідібраали , і йдуть на#й.
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29.04.2025 22:35 Відповісти
Та ще літаки з ракетами
Трампу треба список всього що в Україні забрали представити
І як літаки американські спеці різали
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29.04.2025 22:41 Відповісти
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29.04.2025 22:43 Відповісти
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29.04.2025 22:44 Відповісти
ЗАПІЗНІЛЕ КАЯТТЯ
Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.
Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.

Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
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29.04.2025 22:46 Відповісти
Саме США профінансували позбавлення України статусу ядерної держави. Було розроблено «Програму спільного скорочення загрози», під яку міністерство оборони США виділило 27 мільйонів доларів. Власне утилізацією літаків займалася американська фірма Raytheon Technical Service Company, з якою міністерство уклало контракт. А вже вона взяла субпідрядником ліквідаційних робіт державне підприємство Міноборони «Українська авіаційна транспортна компанія».
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29.04.2025 22:48 Відповісти
ПОРІЗАНІ ЛІТАКИ: ЯК УКРАЇНУ ПОЗБАВИЛИ ЯДЕРНОГО СТАТУСУ
https://umoloda.kyiv.ua/number/3891/159/181140/
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29.04.2025 22:50 Відповісти
В ті роки проведи референдум де ціна на газ на 2 копійки чи літаки, то вибір був би 99,99% за дешевий газ...
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29.04.2025 23:20 Відповісти
не гризи себе Білле,януковоч її б всеодно віддав би.Як той уран.
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29.04.2025 22:50 Відповісти
А до чого тут ми.У трампа питалі,як він зупиніть війну.Памьятаете,що він відповів:позвоню путіну.Так хай звоніть,чи кішка тонка.
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29.04.2025 22:35 Відповісти
Трамп повинен звільнити цього невдаху з хрестом на лобі ще до свого імпічменту.
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29.04.2025 22:38 Відповісти
Мені це починає нагадувати старий анекдот, коли чоловік, прийшовши додому пізно, п'яним і у жіночому спідньому, на питання дружини "що це?", каже " ти ж у мене така розумна, ну вигадай щось."
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29.04.2025 22:38 Відповісти
Здриснув, крутий ковбой! Слабак, веселий ******!
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29.04.2025 22:41 Відповісти
трумп відчував дупою що нічого не вийде тому так спішить угоду про копалини з України видерти.Хер тобі в дупу трумпе!
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29.04.2025 22:44 Відповісти
Якщо мацкали продовжать вбивати українців
накажемо Україну
трампологіка
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29.04.2025 22:47 Відповісти
ну, якщо відмовляться від посередництва, то на чію сторону тоді пристануть?
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29.04.2025 22:49 Відповісти
Будуть Китай та кндр від усього світу захищати.
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29.04.2025 22:52 Відповісти
Ця клоунада нагадує вже - останнє китайське попередження .
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29.04.2025 22:52 Відповісти
Ну і йдіть нах****. Сша не посередник а адвокат Сосії. З такими посередниками і ворогів не потрібно
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29.04.2025 22:52 Відповісти
Тобто зробите те що ху-йло вимагало ще з 2022-го? Кинете, так-сказать, його в терновий кущ...
Ай, маладци...
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29.04.2025 22:53 Відповісти
Кацапи й піндоси - браття навєк.
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29.04.2025 22:59 Відповісти
Кому вы вешаете эту лапшу, что вы бросите?

У вас нет другого пути, как решить этот вопрос по справедливости, в противном случае, все

страны, включая даже племя папуасов, пошлют вас на хрен, великой Америки больше не будет!

трампа за язык никто не тянул, он или выполнит своё обещание или с позором уйдёт в отставку.
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29.04.2025 23:04 Відповісти
Не треба оспішати з копалинами, якщо вони готові нас кинути у такий складний час то набіса нам такі партнери?
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29.04.2025 23:28 Відповісти
Так ви ж самі полізли в посередники. Трамп просто балабол з 24 годинами, який крім цілувати в дупу ху"ло нічого не може. Просто лузер ще й Америку в рецесію загоняє.
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29.04.2025 23:28 Відповісти
 
 