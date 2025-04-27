Наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо завершення війни в Україні, - Рубіо

Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо "досягнення угоди про припинення війни в Україні".

Про це Рубіо сказав в ефірі телеканалу NBC, його заяву цитує Clash Report, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступний тиждень буде вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні", - заявив глава американської дипломатії.

Рубіо також сказав, що є підстави для оптимізму, але водночас є причини бути реалістами.

"Є причини для оптимізму, але є й причини для реалізму також. Ми близькі, але недостатньо близькі (до угоди, - ред.)", - сказав глава Держдепу.

Окрім цього, посадовець заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти РФ, оскільки хочуть "зблизити конфліктуючі сторони".

"Тоді, коли ви починаєте робити таке (запроваджувати санкції, - ред.), ви продовжуєте війну ще на роки. Ви маєте побачити, що ніхто у світі не говорить з обома сторонами - лише США. І ми хочемо бути впевненими, що ми не покинемо роботу, яку можна виконати. Та ми не хочемо витрачати час на щось, що не дасть результату. Тому ми хочемо запевнитись, що обидві сторони хочуть миру, і на що вони готові піти заради цього",- сказав Рубіо.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна та Росія дуже близькі до укладання мирної угоди.

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