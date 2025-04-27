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Новини Мирні перемовини
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Наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо завершення війни в Україні, - Рубіо

Марко Рубіо про перемовини щодо мирної угоди

Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо "досягнення угоди про припинення війни в Україні".

Про це Рубіо сказав в ефірі телеканалу NBC, його заяву цитує Clash Report, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступний тиждень буде вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні", - заявив глава американської дипломатії.

Рубіо також сказав, що є підстави для оптимізму, але водночас є причини бути реалістами.

"Є причини для оптимізму, але є й причини для реалізму також. Ми близькі, але недостатньо близькі (до угоди, - ред.)", - сказав глава Держдепу.

Окрім цього, посадовець заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти РФ, оскільки хочуть "зблизити конфліктуючі сторони".

"Тоді, коли ви починаєте робити таке (запроваджувати санкції, - ред.), ви продовжуєте війну ще на роки. Ви маєте побачити, що ніхто у світі не говорить з обома сторонами - лише США. І ми хочемо бути впевненими, що ми не покинемо роботу, яку можна виконати. Та ми не хочемо витрачати час на щось, що не дасть результату. Тому ми хочемо запевнитись, що обидві сторони хочуть миру, і на що вони готові піти заради цього",- сказав Рубіо.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна та Росія дуже близькі до укладання мирної угоди.

Читайте також: США показали Україні та РФ "фінішну пряму" для припинення війни, - Рубіо

Автор: 

США (22890) Рубіо Марко (173) війна в Україні (3988)


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Топ коментарі
+8
Поки що немає ніяких думок.Летить балістика.Але знаю,що буду говорити завжди: хутін- пуйло!
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27.04.2025 16:49
+6
"кубік-рубік "кубинського походження - складається швидко , легко- улесливо, зі страхом бути викинутим на смітник свого політичного майбутнього . А приходив з в комнаді Нарциса як сильний республіканець-ненависник Кремля ... КАРИКАТУРА !!!
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27.04.2025 16:58
+3
За один день сто днів
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27.04.2025 16:49
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Поки що немає ніяких думок.Летить балістика.Але знаю,що буду говорити завжди: хутін- пуйло!
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27.04.2025 16:49 Відповісти
"кубік-рубік "кубинського походження - складається швидко , легко- улесливо, зі страхом бути викинутим на смітник свого політичного майбутнього . А приходив з в комнаді Нарциса як сильний республіканець-ненависник Кремля ... КАРИКАТУРА !!!
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27.04.2025 16:58 Відповісти
Хто йому платить той його і танцює
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27.04.2025 17:05 Відповісти
тому він і є "Рубліо".
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27.04.2025 17:18 Відповісти
Ну це як переможець олімпіади, звання не можна забирати. Тому згоден, що ху...ло це звання довічне, навіть після того, як він здохне, ще довге на могилі про це будуть нагадуватимуть
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27.04.2025 17:03 Відповісти
За один день сто днів
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27.04.2025 16:49 Відповісти
ЩЕ НЕ ВЕЧІР!!!
"...46% опитаних сказали, що підхід Трампа до Росії є занадто дружнім, тоді як 11% сказали, що він є занадто конфронтаційним, а 40% сказали, що він є приблизно правильним...."

Це прі тому що - це опитування було завершено до того, як минулого тижня адміністрація почала тиснути на Україну, щоб вона прийняла угоду про припинення вогню, вигідну для Росії.
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27.04.2025 17:02 Відповісти
І звідки він про це знає, мабуть Віткоф йому розповів.
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27.04.2025 16:49 Відповісти
Знае.
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27.04.2025 17:29 Відповісти
Потужно!
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27.04.2025 16:50 Відповісти
Ні, не стане !
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27.04.2025 16:50 Відповісти
каже щоб рудий довбик не ображався!
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27.04.2025 16:50 Відповісти
Пiшов ****** португальский обрубок! 😁
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27.04.2025 16:50 Відповісти
Ну или, на следующей неделе, скажут что на следующей неделе, как это было в предыдущей неделе
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27.04.2025 16:51 Відповісти
Для того вони і не кажуть дати, це як спортом начинають займатися з понеділка
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27.04.2025 16:58 Відповісти
Чиста політика--на усі боки триндіти щось обнадійливе, аби усім сподобалось. Ну, й фєйс шефа ж треба відбілювати та репутацію рятувати. Але у команди "краснова" це досить погано виходить. Саме цікаве те, під яким саме соусом трампон збирається санкції знімати, бо у Конгресі можуть і не зрозуміти.
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27.04.2025 17:24 Відповісти
Вони там самі із собою розмовляють?????????????
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27.04.2025 16:53 Відповісти
Воно Кубу свою ***** вiддало, щей хоче Украiну, портова швойда. 🥳
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27.04.2025 16:53 Відповісти
Для кого вирішальний? Трамп збирається опкинути цей грішний світ?
А як не стане - тоді що? Нічого... Буде наступний тиждень.
Реально який САМОГІПНОЗ.
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27.04.2025 16:56 Відповісти
Дивився сьогодні історію становлення нацизму в Німеччині від його виникнення і до його закінчення. Якщо не дивитися а слухати, то виникає відчуття, що говорять про ху....лостан і його лідерів. Єдине це ху...ло більше дебільний, а інші більш тупи
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27.04.2025 16:57 Відповісти
кожен тиждень одне й те ж саме талдичать,наркомани,шолє?
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27.04.2025 16:57 Відповісти
Ми близькі до миру - але далекі - Рубіо
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27.04.2025 16:59 Відповісти
А шо ***** сказало, що наступного тижня подохне?
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27.04.2025 17:03 Відповісти
все як завжди було у шпани невігласів підворотні, а інакше не було ніколи-
є причини для оптимізму, є й причини для реалізму тобто для песимізму.
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27.04.2025 17:03 Відповісти
Цього тижня Трамп планує відвідати штат Мічиган для мітингу, присвяченого досягненню рубежу у 100 днів на посаді. Треба встигнути
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27.04.2025 17:05 Відповісти
...яйцями закупитися.
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27.04.2025 17:25 Відповісти
"Ми близькі, але недостатньо близькі.."
З Україною ваша команда і не намагалася бути "близькими", зате з кацапами ви взасос, і не тільки в тому що торкається угод, а й ментально, заради особливої користі і примарного "величия".
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27.04.2025 17:13 Відповісти
Хайл ху...ло,
хайл трампон,
поговоримо пізніше поки сході відмитися у фсб
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27.04.2025 18:22 Відповісти
це вже вшосте:
Наступний тиждень стане вирішальним...кіздежом
трампона про "велику угоду""
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27.04.2025 17:13 Відповісти
Мовою оригіналу:
Царевич целовал лягушку
И в рот, и в попу, и в живот,
А та шептала: "Превращаюсь...
Вот-вот..."
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27.04.2025 17:29 Відповісти
така яскрава потужна фотосесія на табуретках, тому підтвердження!
зелений лідар, так заглядав так заглядав в очко рудому лідару.
то, навіщо переносити на наступний тиждень?
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27.04.2025 17:14 Відповісти
у трампона бала собака(тобто жінка)
-він її любив
вона з'їла шматок сала
він її прибив..
Прибив,закопав(на полі для гольфу)
та надпис написав...
..наступний тиждень...
..у трампона була...
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27.04.2025 17:17 Відповісти
Каждый день всё новые и новые заявления, так достали, что даже отпало желание посылать их на

три буквы.
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27.04.2025 17:18 Відповісти
Головне до 9го не прогнутися. Хочуть дожати нас до дня побєдобесія.
Далі буде легше
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27.04.2025 17:20 Відповісти
і запустити, хоча б дрони по мацквє в ніч на 9мая ділдов на палках.
а, краще пару трійку ракет.
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27.04.2025 17:30 Відповісти
Якщо жаби квакають про мир, то це точно не про мир
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27.04.2025 17:22 Відповісти
Це про дощ.
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27.04.2025 17:31 Відповісти
Кожен тиждень так кажуть. Виглядають як недоумки.
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27.04.2025 17:26 Відповісти
Та скільки вже можна з цими "наступними" носитися??? Чи вони сподіваються, що у кацапів у голові щось перемкнеться?
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27.04.2025 17:29 Відповісти
Поспішають ************* до пАбедАбесія.
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27.04.2025 17:38 Відповісти
Мабуть дідусь у труні перевертається, всю війну пройшов а фашизм/нацизм не перемог, а ще до рашки пропустив
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27.04.2025 18:26 Відповісти
ви вже підзаїбали, ***** його патякать
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27.04.2025 17:49 Відповісти
Ще один рубистович
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27.04.2025 17:57 Відповісти
Ішов 228-й вирішальний тиждень
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27.04.2025 17:59 Відповісти
After next week, Ukraine's wish will be granted and the US will finally f*ck off.
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27.04.2025 18:12 Відповісти
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27.04.2025 18:19 Відповісти
може хто не знав , що на 9 травня нас подадуть на тарілці пуйлові
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27.04.2025 18:28 Відповісти
 
 