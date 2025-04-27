Наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо завершення війни в Україні, - Рубіо
Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо "досягнення угоди про припинення війни в Україні".
Про це Рубіо сказав в ефірі телеканалу NBC, його заяву цитує Clash Report, інформує Цензор.НЕТ.
"Наступний тиждень буде вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні", - заявив глава американської дипломатії.
Рубіо також сказав, що є підстави для оптимізму, але водночас є причини бути реалістами.
"Є причини для оптимізму, але є й причини для реалізму також. Ми близькі, але недостатньо близькі (до угоди, - ред.)", - сказав глава Держдепу.
Окрім цього, посадовець заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти РФ, оскільки хочуть "зблизити конфліктуючі сторони".
"Тоді, коли ви починаєте робити таке (запроваджувати санкції, - ред.), ви продовжуєте війну ще на роки. Ви маєте побачити, що ніхто у світі не говорить з обома сторонами - лише США. І ми хочемо бути впевненими, що ми не покинемо роботу, яку можна виконати. Та ми не хочемо витрачати час на щось, що не дасть результату. Тому ми хочемо запевнитись, що обидві сторони хочуть миру, і на що вони готові піти заради цього",- сказав Рубіо.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна та Росія дуже близькі до укладання мирної угоди.
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"...46% опитаних сказали, що підхід Трампа до Росії є занадто дружнім, тоді як 11% сказали, що він є занадто конфронтаційним, а 40% сказали, що він є приблизно правильним...."
Це прі тому що - це опитування було завершено до того, як минулого тижня адміністрація почала тиснути на Україну, щоб вона прийняла угоду про припинення вогню, вигідну для Росії.
А як не стане - тоді що? Нічого... Буде наступний тиждень.
Реально який САМОГІПНОЗ.
є причини для оптимізму, є й причини для реалізму тобто для песимізму.
З Україною ваша команда і не намагалася бути "близькими", зате з кацапами ви взасос, і не тільки в тому що торкається угод, а й ментально, заради особливої користі і примарного "величия".
хайл трампон,
поговоримо пізніше поки сході відмитися у фсб
Наступний тиждень стане вирішальним...кіздежом
трампона про "велику угоду""
Царевич целовал лягушку
И в рот, и в попу, и в живот,
А та шептала: "Превращаюсь...
Вот-вот..."
зелений лідар, так заглядав так заглядав в очко рудому лідару.
то, навіщо переносити на наступний тиждень?
-він її любив
вона з'їла шматок сала
він її прибив..
Прибив,закопав(на полі для гольфу)
та надпис написав...
..наступний тиждень...
..у трампона була...
три буквы.
Далі буде легше
а, краще пару трійку ракет.