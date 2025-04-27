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Следующая неделя станет решающей в переговорах по завершению войны в Украине, - Рубио
Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей по "достижению соглашения о прекращении войны в Украине".
Об этом Рубио сказал в эфире телеканала NBC, его заявление цитирует Clash Report, информирует Цензор.НЕТ.
"Следующая неделя будет решающей в переговорах по достижению соглашения о прекращении войны в Украине", - заявил глава американской дипломатии.
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+11 Світлана #580894
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"...46% опитаних сказали, що підхід Трампа до Росії є занадто дружнім, тоді як 11% сказали, що він є занадто конфронтаційним, а 40% сказали, що він є приблизно правильним...."
Це прі тому що - це опитування було завершено до того, як минулого тижня адміністрація почала тиснути на Україну, щоб вона прийняла угоду про припинення вогню, вигідну для Росії.
А як не стане - тоді що? Нічого... Буде наступний тиждень.
Реально який САМОГІПНОЗ.
є причини для оптимізму, є й причини для реалізму тобто для песимізму.
З Україною ваша команда і не намагалася бути "близькими", зате з кацапами ви взасос, і не тільки в тому що торкається угод, а й ментально, заради особливої користі і примарного "величия".
хайл трампон,
поговоримо пізніше поки сході відмитися у фсб
Наступний тиждень стане вирішальним...кіздежом
трампона про "велику угоду""
Царевич целовал лягушку
И в рот, и в попу, и в живот,
А та шептала: "Превращаюсь...
Вот-вот..."
зелений лідар, так заглядав так заглядав в очко рудому лідару.
то, навіщо переносити на наступний тиждень?
-він її любив
вона з'їла шматок сала
він її прибив..
Прибив,закопав(на полі для гольфу)
та надпис написав...
..наступний тиждень...
..у трампона була...
три буквы.
Далі буде легше
а, краще пару трійку ракет.