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Новости Мирные переговоры
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Следующая неделя станет решающей в переговорах по завершению войны в Украине, - Рубио

Марко Рубио о переговорах по мирному соглашению

Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей по "достижению соглашения о прекращении войны в Украине".

Об этом Рубио сказал в эфире телеканала NBC, его заявление цитирует Clash Report, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующая неделя будет решающей в переговорах по достижению соглашения о прекращении войны в Украине", - заявил глава американской дипломатии.

Дополняется...

Автор: 

США (26709) Рубио Марко (169) война в Украине (3953)


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Топ комментарии
+11
Поки що немає ніяких думок.Летить балістика.Але знаю,що буду говорити завжди: хутін- пуйло!
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27.04.2025 16:49
+7
"кубік-рубік "кубинського походження - складається швидко , легко- улесливо, зі страхом бути викинутим на смітник свого політичного майбутнього . А приходив з в комнаді Нарциса як сильний республіканець-ненависник Кремля ... КАРИКАТУРА !!!
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27.04.2025 16:58
+5
За один день сто днів
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27.04.2025 16:49
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Поки що немає ніяких думок.Летить балістика.Але знаю,що буду говорити завжди: хутін- пуйло!
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27.04.2025 16:49 Ответить
"кубік-рубік "кубинського походження - складається швидко , легко- улесливо, зі страхом бути викинутим на смітник свого політичного майбутнього . А приходив з в комнаді Нарциса як сильний республіканець-ненависник Кремля ... КАРИКАТУРА !!!
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27.04.2025 16:58 Ответить
Хто йому платить той його і танцює
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27.04.2025 17:05 Ответить
тому він і є "Рубліо".
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27.04.2025 17:18 Ответить
Ну це як переможець олімпіади, звання не можна забирати. Тому згоден, що ху...ло це звання довічне, навіть після того, як він здохне, ще довге на могилі про це будуть нагадуватимуть
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27.04.2025 17:03 Ответить
За один день сто днів
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27.04.2025 16:49 Ответить
ЩЕ НЕ ВЕЧІР!!!
"...46% опитаних сказали, що підхід Трампа до Росії є занадто дружнім, тоді як 11% сказали, що він є занадто конфронтаційним, а 40% сказали, що він є приблизно правильним...."

Це прі тому що - це опитування було завершено до того, як минулого тижня адміністрація почала тиснути на Україну, щоб вона прийняла угоду про припинення вогню, вигідну для Росії.
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27.04.2025 17:02 Ответить
І звідки він про це знає, мабуть Віткоф йому розповів.
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27.04.2025 16:49 Ответить
Знае.
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27.04.2025 17:29 Ответить
Потужно!
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27.04.2025 16:50 Ответить
Ні, не стане !
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27.04.2025 16:50 Ответить
каже щоб рудий довбик не ображався!
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27.04.2025 16:50 Ответить
Пiшов ****** португальский обрубок! 😁
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27.04.2025 16:50 Ответить
Ну или, на следующей неделе, скажут что на следующей неделе, как это было в предыдущей неделе
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27.04.2025 16:51 Ответить
Для того вони і не кажуть дати, це як спортом начинають займатися з понеділка
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27.04.2025 16:58 Ответить
В нього дедлайн - 100 днів, а в Ху?ла 9 травня.
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27.04.2025 19:11 Ответить
Чиста політика--на усі боки триндіти щось обнадійливе, аби усім сподобалось. Ну, й фєйс шефа ж треба відбілювати та репутацію рятувати. Але у команди "краснова" це досить погано виходить. Саме цікаве те, під яким саме соусом трампон збирається санкції знімати, бо у Конгресі можуть і не зрозуміти.
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27.04.2025 17:24 Ответить
Вони там самі із собою розмовляють?????????????
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27.04.2025 16:53 Ответить
Воно Кубу свою ***** вiддало, щей хоче Украiну, портова швойда. 🥳
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27.04.2025 16:53 Ответить
Для кого вирішальний? Трамп збирається опкинути цей грішний світ?
А як не стане - тоді що? Нічого... Буде наступний тиждень.
Реально який САМОГІПНОЗ.
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27.04.2025 16:56 Ответить
Дивився сьогодні історію становлення нацизму в Німеччині від його виникнення і до його закінчення. Якщо не дивитися а слухати, то виникає відчуття, що говорять про ху....лостан і його лідерів. Єдине це ху...ло більше дебільний, а інші більш тупи
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27.04.2025 16:57 Ответить
І це Ви ще дивилися офіційну історію, спотворену на догоду совку. Справжня ж історія полягає в тому, що ідеологами та першими спонсорами нацизму були русскіє, аристократи-емігранти з Російської імперії. Як от Головний ідеолог Третього рейху - Альфред Розенберг, що закінчив Московське ВТУ імені Баумана вже за радянської влади, чи генерал Біскупський, полковник Вінберг, Арно Шікеданц, Макс Ріхтер, та багато інших, звісно ж за стартові гроші Кирила Романова, його дружини Вікторії Меліти Кобургської, Карловарської РПЦ тощо.
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27.04.2025 19:19 Ответить
кожен тиждень одне й те ж саме талдичать,наркомани,шолє?
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27.04.2025 16:57 Ответить
Ми близькі до миру - але далекі - Рубіо
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27.04.2025 16:59 Ответить
А шо ***** сказало, що наступного тижня подохне?
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27.04.2025 17:03 Ответить
все як завжди було у шпани невігласів підворотні, а інакше не було ніколи-
є причини для оптимізму, є й причини для реалізму тобто для песимізму.
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27.04.2025 17:03 Ответить
Цього тижня Трамп планує відвідати штат Мічиган для мітингу, присвяченого досягненню рубежу у 100 днів на посаді. Треба встигнути
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27.04.2025 17:05 Ответить
...яйцями закупитися.
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27.04.2025 17:25 Ответить
"Ми близькі, але недостатньо близькі.."
З Україною ваша команда і не намагалася бути "близькими", зате з кацапами ви взасос, і не тільки в тому що торкається угод, а й ментально, заради особливої користі і примарного "величия".
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27.04.2025 17:13 Ответить
Хайл ху...ло,
хайл трампон,
поговоримо пізніше поки сході відмитися у фсб
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27.04.2025 18:22 Ответить
це вже вшосте:
Наступний тиждень стане вирішальним...кіздежом
трампона про "велику угоду""
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27.04.2025 17:13 Ответить
Мовою оригіналу:
Царевич целовал лягушку
И в рот, и в попу, и в живот,
А та шептала: "Превращаюсь...
Вот-вот..."
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27.04.2025 17:29 Ответить
така яскрава потужна фотосесія на табуретках, тому підтвердження!
зелений лідар, так заглядав так заглядав в очко рудому лідару.
то, навіщо переносити на наступний тиждень?
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27.04.2025 17:14 Ответить
у трампона бала собака(тобто жінка)
-він її любив
вона з'їла шматок сала
він її прибив..
Прибив,закопав(на полі для гольфу)
та надпис написав...
..наступний тиждень...
..у трампона була...
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27.04.2025 17:17 Ответить
Каждый день всё новые и новые заявления, так достали, что даже отпало желание посылать их на

три буквы.
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27.04.2025 17:18 Ответить
Головне до 9го не прогнутися. Хочуть дожати нас до дня побєдобесія.
Далі буде легше
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27.04.2025 17:20 Ответить
і запустити, хоча б дрони по мацквє в ніч на 9мая ділдов на палках.
а, краще пару трійку ракет.
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27.04.2025 17:30 Ответить
Да все, что есть, на пабедабесие, по мацкве. Только так!
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27.04.2025 18:51 Ответить
Якщо жаби квакають про мир, то це точно не про мир
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27.04.2025 17:22 Ответить
Це про дощ.
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27.04.2025 17:31 Ответить
Кожен тиждень так кажуть. Виглядають як недоумки.
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27.04.2025 17:26 Ответить
Та скільки вже можна з цими "наступними" носитися??? Чи вони сподіваються, що у кацапів у голові щось перемкнеться?
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27.04.2025 17:29 Ответить
Поспішають ************* до пАбедАбесія.
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27.04.2025 17:38 Ответить
Мабуть дідусь у труні перевертається, всю війну пройшов а фашизм/нацизм не перемог, а ще до рашки пропустив
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27.04.2025 18:26 Ответить
ви вже підзаїбали, ***** його патякать
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27.04.2025 17:49 Ответить
Ще один рубистович
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27.04.2025 17:57 Ответить
Ішов 228-й вирішальний тиждень
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27.04.2025 17:59 Ответить
After next week, Ukraine's wish will be granted and the US will finally f*ck off.
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27.04.2025 18:12 Ответить
Неприличными словами не выражаться!
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27.04.2025 18:48 Ответить
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27.04.2025 18:19 Ответить
може хто не знав , що на 9 травня нас подадуть на тарілці пуйлові
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27.04.2025 18:28 Ответить
То Украину за неделю победят, то теперь мир за неделю. Скажите этому *********** кто, что мир зависит от ***** или распада *********, но не от хотелок чьих-то.
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27.04.2025 18:46 Ответить
Скільки вже тих тижнів минуло? А балістика як летіла по українських містах так і летить...
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27.04.2025 19:07 Ответить
сколько этих недель решающих уже было?
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27.04.2025 19:11 Ответить
 
 