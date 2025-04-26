Украина и Россия очень близки к соглашению, большинство основных пунктов согласованы, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия очень близки к заключению мирного соглашения.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, прибыв в Рим вместе с женой на похороны Папы Римского Франциска, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы Белого дома, большинство основных пунктов соглашения уже согласовано, и обеим сторонам "необходимо встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить его".

"Только что приземлился в Риме. Хороший день для переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить это"

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