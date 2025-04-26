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Новости Мирный план Трампа Мирные переговоры
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Украина и Россия очень близки к соглашению, большинство основных пунктов согласованы, - Трамп

Трамп о соглашении между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия очень близки к заключению мирного соглашения.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, прибыв в Рим вместе с женой на похороны Папы Римского Франциска, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы Белого дома, большинство основных пунктов соглашения уже согласовано, и обеим сторонам "необходимо встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить его".

"Только что приземлился в Риме. Хороший день для переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить это"

Дополняется...

Автор: 

россия (95580) соглашение (1317) Трамп Дональд (5260) война в Украине (3940)


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Топ комментарии
+19
"Україна і Росія дуже близькі до угоди" - просто вони цього ще не знають?
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26.04.2025 01:45
+14
Ясно, значить дуже далекi
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26.04.2025 01:49
+14
нарешті росіяни перестануть розказувати, що вони воюють з Америкою. Тепер у них залишиться тільки війна з Україною.
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26.04.2025 01:52
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"Україна і Росія дуже близькі до угоди" - просто вони цього ще не знають?
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26.04.2025 01:45 Ответить
США начали давить на Путина по Украине | Лишь перемирие может спасти Трампа после серии фиаско -ютуб Яковина
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26.04.2025 02:35 Ответить
....Повний розбір статті Давіда Ігнатіоса про наближення результатів на перемовинах про мирний договір
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26.04.2025 02:36 Ответить
Развелось этих военных экспертов,осталось Арестовича ещё послушать и станет всё ясно.
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26.04.2025 06:09 Ответить
Це поважний і авторитетний журналіст, можно ссилку
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26.04.2025 08:09 Ответить
А ця угода аже непотріб. Зброю від Байдена майже всю отримали, нової не буде, тоді...пішов під три чорти, хер тобі, а не нобель, викручуйся, бо рейтинг на нулі
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26.04.2025 03:54 Ответить
Впродовж тижня головний пепсіканець скаже, що саме Україна зірвала ,,угоду''. Не треба бути пророком
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26.04.2025 01:49 Ответить
Ясно, значить дуже далекi
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26.04.2025 01:49 Ответить
Дуже близько сто днів. Тому і "халва, халва, халва".
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26.04.2025 07:28 Ответить
нарешті росіяни перестануть розказувати, що вони воюють з Америкою. Тепер у них залишиться тільки війна з Україною.
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26.04.2025 01:52 Ответить
Впевнений,що перестануть?
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26.04.2025 03:55 Ответить
Не тіш себе ілюзіями... У них відсутнє поняття "когнитивного дисонансу"...
"Орвел" в "російській" версії:
Офіцер КДБ, стоячи на трибуні з гербом Російської імперії, розташований на Мавзолеї, де лежить руйнівник Російської імперії (Ленін), під прапором РОА (Російської визвольної армії, що воювала на боці німецьких нацистів, (які планували знищить росіян, як націю), допомагаючи їм поневолить Росію), повідомляє про перемогу над фашизмом, яка сталася 80 років тому, країною, яка існує лише 32 роки...
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26.04.2025 06:50 Ответить
Скажуть що як і в Вєлікаю Атєчєствєннаю воюють разом з США проти нацистської Європи.
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26.04.2025 07:14 Ответить
Вони вже так і кажуть! Навіть карікатурку намалювали у стилі кукриніксів:
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26.04.2025 11:17 Ответить
намаханий ...🤠 трамп...Україна близька до мирної угоди , ніяких реперацій , русня продовжую вбивати та окуповувати ,грабує , і ні за що відповідати не буде , якшо 🤡 таку угоду підпіше, то тоді він буде не тільки чмо обнюхане ,а намахане чмо, якого люди розірвуть і розітруть об асфаль ,який він виклав ,замість зброї для ЗСУ !!! ...
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26.04.2025 01:54 Ответить
доніни "мирні плани", це тільки відмазка для буби.
"я мовляв і за Крим би поліг, якби я тоді був Президетом!"
(нічого не нагадує? Байден-Порошенко?)
якби не ухилився 4 рази і в Горлівці перед сепарами не виплясував!
і суворо брови вони кольoрові, рудий і зелений, на попередників насупили!
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26.04.2025 01:55 Ответить
А все-таки важка у клоуна робота. В.О. (він же виконувач обовʼязків)не дасть збрехати.
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26.04.2025 02:04 Ответить
П*здить
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26.04.2025 02:18 Ответить
точно в цель сказал, как снайпер
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26.04.2025 03:10 Ответить
сумну ***** ми зараз наблюдаємо, панове, дуже сумну.
і чого там вже чяїтися, наша діаспора не аби яку руку до цього додала...
перелом - 2019!
наслідок - знищєний в лайно Оборонпром.
і вій - "це партнери винуваті", що ми *******, ****** і будемо *******!
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26.04.2025 02:21 Ответить
Колись у 2019-му я склала сумний анекдот:
Зустрічаються якось українець з американцем. Американець каже:
- Чи ви здуріли, людоньки?! Що ви для себе вибрали?!
А українець йому:
- Ой, хто б говорив?! Ви перші почали!!!

А тепер я й взагалі не знаю...
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26.04.2025 11:24 Ответить
Шмат наївного ідіота.
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26.04.2025 02:56 Ответить
і шо цікаво?
в Україні такий же самий шмат.
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26.04.2025 03:21 Ответить
а за скільки зелених , переглянутих серій кіна слугу народу про лісапет можна стати членом партії голобородька?
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26.04.2025 03:30 Ответить
Трамхло повний ідіот, як і 3/15.
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26.04.2025 03:36 Ответить
Стало цікаво що це за основні пункти які узгоджені? Бо те що є в публічному просторі не схоже на узгоджені пункти..

З.І. ну подивимось це просто надування щок Трампом чи таке якісь колуарні домовленності є.
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26.04.2025 03:44 Ответить
Україні дозволено їсти, пити і дихати. Все.😬
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26.04.2025 03:56 Ответить
Ну хоч дихати дозволили
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26.04.2025 04:02 Ответить
Нічого не узгоджено. Трамп мусить так говорити, бо його кожен день запитують журналісти - і про війну за 24 години, і про копалини, і про тарифи, і про Канаду з Гренландією. Нічого у нього не виходить, бо із самого начала все це була маячня (розумні розуміли, але його електорат не відмічено розумом і дуже казки любить!). Але визнавати свої помилки нарцис не може фізично, тому і каже: "Все на мазІ! Ось-ось! Мабуть завтра!"...
Наступною фазою буде шукати винних. І зрозуміло, що це буде не він і не його друзі.
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26.04.2025 11:31 Ответить
Цей перець вже казав що перемовини з Китаєм йдуть добре.
А китайці потім заперечили, мовляв ніяких перемовин немає.
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26.04.2025 03:47 Ответить
це була помилка з китайської сторони!
а ну донік піддай на китайців щє мита відсотків так 500!
**** ломатися тудом-сюдом кожний раз....
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26.04.2025 03:55 Ответить
бикувать так бикувать, а не пятитися...
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26.04.2025 04:15 Ответить
ільшість американських зареєстрованих виборців не схвалюють https://zn.ua/ukr/usa/ostatochna-propozitsija-trampa-shchodo-miru-vimahaje-vid-ukrajini-pohoditisja-na-rosijsku-okupatsiju-axios.html спосіб, у який президент США Дональд Трамп намагається вирішити проблему війни між Росією та Україною.

Найбільш критично налаштовані молодь, жінки, а також люди з вищою освітою.

Про це свідчать результати спільного національного https://www.nytimes.com/interactive/2025/04/25/us/elections/times-siena-poll-crosstabs.html опитування, проведеного The New York Times та Siena College.

Згідно з дослідженням, 56% респондентів загалом не схвалюють підхід Трампа до війни, включно з 42% тих, хто висловив категоричне несхвалення. Підтримку діям президента висловили 35% опитаних: 20% ‒ "рішуче схвалюють", ще 15% ‒ "певною мірою схвалюють". Також 9% респондентів утримались від відповіді або не визначилися.

Розбіжності за політичними групами

Очікувано, партійна приналежність є найсильнішим чинником, що впливає на оцінки виборців. Серед республіканців дії Трампа підтримують 74%, а 90% демократів ‒ рішуче не схвалюють його позицію. Незалежні виборці теж переважно критично ставляться до підходу американського лідера: 62% проти, 29% ‒ за.

Однак навіть серед тих, хто голосував за Трампа у 2024 році, не все однозначно: 45% тих, хто і далі планує голосувати за нього, підтримують його підхід до війни, тоді як 34% ‒ виступають проти.

Гендерні, вікові та етнічні відмінностіЖінки менш схильні підтримувати дії Трампа: 29% підтримують, 61% ‒ не схвалюють.Чоловіки ‒ більш прихильні: 42% схвалюють, 52% ‒ не підтримують.Найбільш критично налаштованими є молоді виборці (18-29 років) ‒ 66% висловили несхвалення, лише 25% підтримують.Найвищий рівень підтримки спостерігається серед вікової групи 65+ ‒ 40% підтримують, 52% ‒ проти його підходу.

Етнічні розбіжності також є виразними. Білі виборці найбільше схильні схвалювати дії Трампа (40%), хоча й серед них рівень несхвалення залишається значним (52%). Чорношкірі, латиноамериканці та інші етнічні групи демонструють нижчий рівень підтримки та вищу опозицію.

Освітній та регіональний контексти

Освіта виявилась ще одним значущим фактором:

Серед респондентів із вищою освітою лише 26% підтримують підхід Трампа, тоді як 66% виступають проти.Люди без вищої освіти ‒ менш критичні: 40% схвалюють, 53% ‒ не схвалюють.

Найвищу підтримку Трамп має на півдні США (43% схвалюють, 52% ‒ не підтримують), а найнижчу ‒ у північно-східній частині країни (33% підтримують, 62% ‒ проти його підходу).

Опитування New York Times/Сієнського коледжу, в якому взяли участь 913 виборців по всій країні, з яких 723 повністю заповнили анкету, проводилося англійською та іспанською мовами з мобільних і стаціонарних телефонів з 21 по 25 квітня 2025 року. Похибка вибірки серед зареєстрованих виборців становить 3,8%.
Нагадаємо, https://zn.ua/ukr/usa/amerikantsi-neodnoznachno-otsinjujut-tarifi-trampa-ta-joho-immihratsijnu-politiku-shcho-pokazujut-opituvannja.html американці неоднозначно оцінюють політику Трампа. Якщо імміграційна політика виявилася виграшною для президента США, то тарифи різко знизили прихильність виборців, ставши для нього "тягарем".

Також опитування Economist/YouGov на початку квітня показало, що https://zn.ua/ukr/usa/trokhi-bilshe-polovini-amerikantsiv-ne-skhvaljujut-robotu-trampa-opituvannja-.html рейтинг схвалення Трампа знижується. Близько 51% опитаних американців висловили незадоволення роботою президента, тоді як 43% ‒ задоволені.
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26.04.2025 03:57 Ответить
На жаль, схвалюють чи не схвалюють, на терміні у 4 роки не позначиться. А те, що він робить із системою, взагалі наводить на сумну думку, що більше виборів не буде, чи будуть номінальні, як в рашці - "один з одного".

Навіть, судячи з розподілу сил, ані повстання, ані, не дай бог, громадянська війна нічого не дадуть - зброя, агресія, відчайдушність та фанатизм на боці електорату трампа. Інтелігент із газеткою навряд чи переможе реднека з бейсбольною бітою та дробовиком...
Може, вам на місці якось по-іншому видно, аніж мені з-за океану? То я б була щаслива.
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26.04.2025 11:43 Ответить
цей рудий бик оказався телям
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26.04.2025 04:03 Ответить
а я собі знайшов дівчину милу, ой красиву, ой красиву..
не знаю шо там кацапняві вже курличють, а не чіпає від слова зовсім.
а як би я щє за бабусями пішов, я би знову її саме і знайшов!
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26.04.2025 04:26 Ответить
Трамп ідіот, і вже маємо офіційну незгоду України, Британії, Франції і країн Балтії на **********-трампівський ультиматум.
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26.04.2025 05:32 Ответить
Чувак забув, що він приїхав на похорон.
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26.04.2025 05:33 Ответить
Агент Краснов приїхав на зустріч з куратором. А похорон папи, схоже, просто привід.
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26.04.2025 05:44 Ответить
А хіба путіна пустили до Риму?
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26.04.2025 11:44 Ответить
Буде як в радянському анекдоті: Брежнєв: - Товарищи, ганьба. Вчора, на похороні товарища такого-то, до речі де він?, коли заграла музика, ніхто крім мене не здогадався запросити вдову на танець.
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26.04.2025 09:46 Ответить
Donald,STOP пи₴діти.
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26.04.2025 05:43 Ответить
що воно нюхає
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26.04.2025 06:01 Ответить
Дупу кремлівського *уйла
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26.04.2025 07:47 Ответить
У цього покидька життя проходить під гаслами "ось-ось" та "дуже добре". Звісно, що насправді все абсолютно не так. Але ж треба випромінювати безглуздий оптимізм. Ну ось воно й плескає язиком...
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26.04.2025 07:08 Ответить
Він моральний і розумовий банкрут
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26.04.2025 07:18 Ответить
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26.04.2025 07:19 Ответить
Оманський договір для усіх учасників цієї багаторічної вистави під час важкої кровопролитної війни завершився перемогою на жаль над Україною...а херпіду і надалі грає роль презедента-хероя борцуна
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26.04.2025 07:17 Ответить
План президента США Дональда Трампа передбачає збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями - ця умова є "остаточною". За даними The Times, ідеться про ультиматум для Києва: або погодитися, або втратити підтримку США.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/26/7509256/
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26.04.2025 07:23 Ответить
МЗС України озвучило три ключові позиції України за мирним планом:

▪️ Крим та всі окуповані територія - це Україна, і їхню втрату не визнають;
▪️ ВСУ і оборонна промисловість України не підлягають обмеженням;
▪️ Украина не погодиться на жодне вето стосовно вступу до НАТО.
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26.04.2025 07:26 Ответить
Змагання в брехні між рудим півнем і пуйлом
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26.04.2025 07:25 Ответить
Піаніст суєтится, щось багато белькоче про Крим. Може вже готовий потужно просрать.
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26.04.2025 07:57 Ответить
збережем бубу! - бо інакше ти парахабот!
а плюнути в те зелене можна, з харчка так?
чи теж парахобот?
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26.04.2025 08:37 Ответить
Рижа мавпа. Йди до дупи
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26.04.2025 09:08 Ответить
Ото риже - в якому світі, на якій планеті воно живе?
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26.04.2025 09:39 Ответить
тебя, рыжий недоумок, уже ничего не спасет
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26.04.2025 10:22 Ответить
Бордельний лєв повторюється. В Афгані уклав сдєлку с урядом про надра, сдєлал це Помпео і тут же уклав з талібами сдєлку про вивід військ, сдєлал це Макмастер. нє моя война. На всяк випадок відклав до нових виборів.
Тепер те ж саме- вимагає сдєлку про рідкоземи і одночасно викручує руки для капітулірен. Але одне стримує. Не може озвучити умови капітулірен офіційно, тільки піз......жом. бо всякий офіціоз про про примус до втрати суверенітету іншими державами-це злочин по законодавству США.
Того то Рудий бив в барабан по приєднанню Канади та Гренландії, бо ждав реакції. Всі покрутили пальцем біля скроні і почали насміхатись над бордельним левом. і почався словесний понос- нє моя война, строків на припинення БД не має, віноват Зелєнській, сдєлка по рідкоземам на виході, умови капітулірен узгоджені, х.....согласєн і т.д. ВЄРЬТЄ МНЄ, ЛЮДИ. Паразит.
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26.04.2025 11:00 Ответить
І ще одне, в Парижі маленький Рубіо з Вітьком Донні викручували руки про капітулірен, їх попросили показати офіційно. Ми привеземо у Лондон, а біля трапу літака Рубіо повідомив, не погодитесь, в Лондон не поїдемо і ми виходимо з переговорів. А коли Рудий побачив, що на пі......ж уваги не звертають, знову включив ідіота.
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26.04.2025 11:05 Ответить
 
 