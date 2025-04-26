Украина и Россия очень близки к соглашению, большинство основных пунктов согласованы, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия очень близки к заключению мирного соглашения.
Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, прибыв в Рим вместе с женой на похороны Папы Римского Франциска, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам главы Белого дома, большинство основных пунктов соглашения уже согласовано, и обеим сторонам "необходимо встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить его".
"Только что приземлился в Риме. Хороший день для переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить это"
Дополняется...
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"Орвел" в "російській" версії:
Офіцер КДБ, стоячи на трибуні з гербом Російської імперії, розташований на Мавзолеї, де лежить руйнівник Російської імперії (Ленін), під прапором РОА (Російської визвольної армії, що воювала на боці німецьких нацистів, (які планували знищить росіян, як націю), допомагаючи їм поневолить Росію), повідомляє про перемогу над фашизмом, яка сталася 80 років тому, країною, яка існує лише 32 роки...
"я мовляв і за Крим би поліг, якби я тоді був Президетом!"
(нічого не нагадує? Байден-Порошенко?)
якби не ухилився 4 рази і в Горлівці перед сепарами не виплясував!
і суворо брови вони кольoрові, рудий і зелений, на попередників насупили!
і чого там вже чяїтися, наша діаспора не аби яку руку до цього додала...
перелом - 2019!
наслідок - знищєний в лайно Оборонпром.
і вій - "це партнери винуваті", що ми *******, ****** і будемо *******!
Зустрічаються якось українець з американцем. Американець каже:
- Чи ви здуріли, людоньки?! Що ви для себе вибрали?!
А українець йому:
- Ой, хто б говорив?! Ви перші почали!!!
А тепер я й взагалі не знаю...
в Україні такий же самий шмат.
З.І. ну подивимось це просто надування щок Трампом чи таке якісь колуарні домовленності є.
Наступною фазою буде шукати винних. І зрозуміло, що це буде не він і не його друзі.
А китайці потім заперечили, мовляв ніяких перемовин немає.
а ну донік піддай на китайців щє мита відсотків так 500!
**** ломатися тудом-сюдом кожний раз....
Найбільш критично налаштовані молодь, жінки, а також люди з вищою освітою.
Про це свідчать результати спільного національного https://www.nytimes.com/interactive/2025/04/25/us/elections/times-siena-poll-crosstabs.html опитування, проведеного The New York Times та Siena College.
Згідно з дослідженням, 56% респондентів загалом не схвалюють підхід Трампа до війни, включно з 42% тих, хто висловив категоричне несхвалення. Підтримку діям президента висловили 35% опитаних: 20% ‒ "рішуче схвалюють", ще 15% ‒ "певною мірою схвалюють". Також 9% респондентів утримались від відповіді або не визначилися.
Розбіжності за політичними групами
Очікувано, партійна приналежність є найсильнішим чинником, що впливає на оцінки виборців. Серед республіканців дії Трампа підтримують 74%, а 90% демократів ‒ рішуче не схвалюють його позицію. Незалежні виборці теж переважно критично ставляться до підходу американського лідера: 62% проти, 29% ‒ за.
Однак навіть серед тих, хто голосував за Трампа у 2024 році, не все однозначно: 45% тих, хто і далі планує голосувати за нього, підтримують його підхід до війни, тоді як 34% ‒ виступають проти.
Гендерні, вікові та етнічні відмінностіЖінки менш схильні підтримувати дії Трампа: 29% підтримують, 61% ‒ не схвалюють.Чоловіки ‒ більш прихильні: 42% схвалюють, 52% ‒ не підтримують.Найбільш критично налаштованими є молоді виборці (18-29 років) ‒ 66% висловили несхвалення, лише 25% підтримують.Найвищий рівень підтримки спостерігається серед вікової групи 65+ ‒ 40% підтримують, 52% ‒ проти його підходу.
Етнічні розбіжності також є виразними. Білі виборці найбільше схильні схвалювати дії Трампа (40%), хоча й серед них рівень несхвалення залишається значним (52%). Чорношкірі, латиноамериканці та інші етнічні групи демонструють нижчий рівень підтримки та вищу опозицію.
Освітній та регіональний контексти
Освіта виявилась ще одним значущим фактором:
Серед респондентів із вищою освітою лише 26% підтримують підхід Трампа, тоді як 66% виступають проти.Люди без вищої освіти ‒ менш критичні: 40% схвалюють, 53% ‒ не схвалюють.
Найвищу підтримку Трамп має на півдні США (43% схвалюють, 52% ‒ не підтримують), а найнижчу ‒ у північно-східній частині країни (33% підтримують, 62% ‒ проти його підходу).
Опитування New York Times/Сієнського коледжу, в якому взяли участь 913 виборців по всій країні, з яких 723 повністю заповнили анкету, проводилося англійською та іспанською мовами з мобільних і стаціонарних телефонів з 21 по 25 квітня 2025 року. Похибка вибірки серед зареєстрованих виборців становить 3,8%.
Нагадаємо, https://zn.ua/ukr/usa/amerikantsi-neodnoznachno-otsinjujut-tarifi-trampa-ta-joho-immihratsijnu-politiku-shcho-pokazujut-opituvannja.html американці неоднозначно оцінюють політику Трампа. Якщо імміграційна політика виявилася виграшною для президента США, то тарифи різко знизили прихильність виборців, ставши для нього "тягарем".
Також опитування Economist/YouGov на початку квітня показало, що https://zn.ua/ukr/usa/trokhi-bilshe-polovini-amerikantsiv-ne-skhvaljujut-robotu-trampa-opituvannja-.html рейтинг схвалення Трампа знижується. Близько 51% опитаних американців висловили незадоволення роботою президента, тоді як 43% ‒ задоволені.
Навіть, судячи з розподілу сил, ані повстання, ані, не дай бог, громадянська війна нічого не дадуть - зброя, агресія, відчайдушність та фанатизм на боці електорату трампа. Інтелігент із газеткою навряд чи переможе реднека з бейсбольною бітою та дробовиком...
Може, вам на місці якось по-іншому видно, аніж мені з-за океану? То я б була щаслива.
не знаю шо там кацапняві вже курличють, а не чіпає від слова зовсім.
а як би я щє за бабусями пішов, я би знову її саме і знайшов!
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/26/7509256/
▪️ Крим та всі окуповані територія - це Україна, і їхню втрату не визнають;
▪️ ВСУ і оборонна промисловість України не підлягають обмеженням;
▪️ Украина не погодиться на жодне вето стосовно вступу до НАТО.
а плюнути в те зелене можна, з харчка так?
чи теж парахобот?
Тепер те ж саме- вимагає сдєлку про рідкоземи і одночасно викручує руки для капітулірен. Але одне стримує. Не може озвучити умови капітулірен офіційно, тільки піз......жом. бо всякий офіціоз про про примус до втрати суверенітету іншими державами-це злочин по законодавству США.
Того то Рудий бив в барабан по приєднанню Канади та Гренландії, бо ждав реакції. Всі покрутили пальцем біля скроні і почали насміхатись над бордельним левом. і почався словесний понос- нє моя война, строків на припинення БД не має, віноват Зелєнській, сдєлка по рідкоземам на виході, умови капітулірен узгоджені, х.....согласєн і т.д. ВЄРЬТЄ МНЄ, ЛЮДИ. Паразит.