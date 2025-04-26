Україна і Росія дуже близькі до угоди, більшість основних пунктів узгоджено, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія дуже близькі до укладання мирної угоди.
Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social, прибувши до Риму разом з дружиною на похорон Папи Римського Франциска, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами глави Білого дому, більшість основних пунктів угоди вже узгоджено, і обом сторонам "необхідно зустрітися на дуже високому рівні, щоб завершити її".
"Щойно приземлився в Римі. Гарний день для переговорів та зустрічей з Росією і Україною. Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити це". Більшість основних пунктів узгоджено. Ми будемо там, де це буде необхідно, щоб допомогти сприяти завершенню цієї жорстокої і безглуздої війни! Зупиніть кровопролиття, зараз", - написав Трамп.
Раніше Трамп заявляв, що він не має жодного крайнього терміну у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни.
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"я мовляв і за Крим би поліг, якби я тоді був Президетом!"
(нічого не нагадує? Байден-Порошенко?)
якби не ухилився 4 рази і в Горлівці перед сепарами не виплясував!
і суворо брови вони кольoрові, рудий і зелений, на попередників насупили!
і чого там вже чяїтися, наша діаспора не аби яку руку до цього додала...
перелом - 2019!
наслідок - знищєний в лайно Оборонпром.
і вій - "це партнери винуваті", що ми *******, ****** і будемо *******!