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Україна і Росія дуже близькі до угоди, більшість основних пунктів узгоджено, - Трамп

Трамп про угоду між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія дуже близькі до укладання мирної угоди.

Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social, прибувши до Риму разом з дружиною на похорон Папи Римського Франциска, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави Білого дому, більшість основних пунктів угоди вже узгоджено, і обом сторонам "необхідно зустрітися на дуже високому рівні, щоб завершити її".

"Щойно приземлився в Римі. Гарний день для переговорів та зустрічей з Росією і Україною. Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити це". Більшість основних пунктів узгоджено. Ми будемо там, де це буде необхідно, щоб допомогти сприяти завершенню цієї жорстокої і безглуздої війни! Зупиніть кровопролиття, зараз", - написав Трамп.

допис Трампа

Раніше Трамп заявляв, що він не має жодного крайнього терміну у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Читайте також: Трамп заявив, що "можливо" зустрінеться із Зеленським на похороні Папи Римського

Автор: 

росія (65238) угода (648) Трамп Дональд (5678) війна в Україні (3975)


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Топ коментарі
+3
нарешті росіяни перестануть розказувати, що вони воюють з Америкою. Тепер у них залишиться тільки війна з Україною.
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26.04.2025 01:52
+1
"Україна і Росія дуже близькі до угоди" - просто вони цього ще не знають?
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26.04.2025 01:45
+1
Ясно, значить дуже далекi
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26.04.2025 01:49
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"Україна і Росія дуже близькі до угоди" - просто вони цього ще не знають?
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26.04.2025 01:45 Відповісти
США начали давить на Путина по Украине | Лишь перемирие может спасти Трампа после серии фиаско -ютуб Яковина
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26.04.2025 02:35 Відповісти
....Повний розбір статті Давіда Ігнатіоса про наближення результатів на перемовинах про мирний договір
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26.04.2025 02:36 Відповісти
Впродовж тижня головний пепсіканець скаже, що саме Україна зірвала ,,угоду''. Не треба бути пророком
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26.04.2025 01:49 Відповісти
Ясно, значить дуже далекi
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26.04.2025 01:49 Відповісти
нарешті росіяни перестануть розказувати, що вони воюють з Америкою. Тепер у них залишиться тільки війна з Україною.
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26.04.2025 01:52 Відповісти
намаханий ...🤠 трамп...Україна близька до мирної угоди , ніяких реперацій , русня продовжую вбивати та окуповувати ,грабує , і ні за що відповідати не буде , якшо 🤡 таку угоду підпіше, то тоді він буде не тільки чмо обнюхане ,а намахане чмо, якого люди розірвуть і розітруть об асфаль ,який він виклав ,замість зброї для ЗСУ !!! ...
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26.04.2025 01:54 Відповісти
доніни "мирні плани", це тільки відмазка для буби.
"я мовляв і за Крим би поліг, якби я тоді був Президетом!"
(нічого не нагадує? Байден-Порошенко?)
якби не ухилився 4 рази і в Горлівці перед сепарами не виплясував!
і суворо брови вони кольoрові, рудий і зелений, на попередників насупили!
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26.04.2025 01:55 Відповісти
А все-таки важка у клоуна робота. В.О. (він же виконувач обовʼязків)не дасть збрехати.
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26.04.2025 02:04 Відповісти
П*здить
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26.04.2025 02:18 Відповісти
точно в цель сказал, как снайпер
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26.04.2025 03:10 Відповісти
сумну ***** ми зараз наблюдаємо, панове, дуже сумну.
і чого там вже чяїтися, наша діаспора не аби яку руку до цього додала...
перелом - 2019!
наслідок - знищєний в лайно Оборонпром.
і вій - "це партнери винуваті", що ми *******, ****** і будемо *******!
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26.04.2025 02:21 Відповісти
Шмат наївного ідіота.
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26.04.2025 02:56 Відповісти
 
 