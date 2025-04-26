Україна і Росія дуже близькі до угоди, більшість основних пунктів узгоджено, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія дуже близькі до укладання мирної угоди.

Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social, прибувши до Риму разом з дружиною на похорон Папи Римського Франциска, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави Білого дому, більшість основних пунктів угоди вже узгоджено, і обом сторонам "необхідно зустрітися на дуже високому рівні, щоб завершити її".

"Щойно приземлився в Римі. Гарний день для переговорів та зустрічей з Росією і Україною. Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити це". Більшість основних пунктів узгоджено. Ми будемо там, де це буде необхідно, щоб допомогти сприяти завершенню цієї жорстокої і безглуздої війни! Зупиніть кровопролиття, зараз", - написав Трамп.

Раніше Трамп заявляв, що він не має жодного крайнього терміну у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни.

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