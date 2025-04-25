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Новини Похорон Папи Римського
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Трамп заявив, що "можливо" зустрінеться із Зеленським на похоронах Папи Римського

ТРамп допустив, що може зустрітися із Зеленським на похоронах Папи

Американський лідер Дональд Трамп не виключив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на похоронах Папи Римського Франциска.

Про це пишуть The Washington Post та CNN з посиланням на заяву глави Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

ЗМІ не наводять прямої цитати Трампа, однак пишуть, що "поки президент Дональд Трамп вирушає до Ватикану для участі в похоронах папи Франциска, він заявив, що "можливо" зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським там".

Зазначається, що президенти США і України сидітимуть окремо на похоронній церемонії, оскільки Ватикан дотримуватиметься протоколу, який передбачає розміщення делегацій за французьким алфавітним порядком, а не англійським. Тому американська делегація може опинитися поруч з офіційними особами з Естонії та Есватіні (Південна Африка).

Проте якби їх розміщували за англійським алфавітним порядком, делегація України сиділа б дуже близько до делегації США, оскільки обидві країни починаються на літеру U.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планував поїздку на похорон Папи Римського 26 квітня, та поки невідомо чи скасував Зеленський свій візит до Ватикану.

Дивіться також: Прощання з Папою Римським Франциском відбудеться 26 квітня у базиліці Святого Петра, - Reuters. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ватикан (142) Зеленський Володимир (23845) похорон (1284) Папа Франциск (189) Трамп Дональд (5652)


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Топ коментарі
+4
Наши инсайды из Ватикана очень странны. Никто сейчас не обсуждает кто будут новым папой. Все кардиналы озабочены только тем, чтобы на похоронах лидер США не устроил балаган и не обоссал амвон.
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25.04.2025 18:47
+4
Зєля пропонує провести великий саміт у Римі в день похорон папи римського, на який зберуться світові лідери, включаючи Трампа.. Поминальний саміт.. Та ***..так папу ще ніхто не опускав з часів Малатесте , навіть при житті..
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25.04.2025 18:49
+4
фуршет з міцними напоями. карти на роздягання. та еротичні танці з доступними гетерами.
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25.04.2025 18:53
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Ну-ну...
І в чому туди приїде Хрипатий - у костюмі, чи у піжамі?!
Прогнозую.
У піжамі, і...
посвариться ще більше з Ватіканом, та і від Трампа отримає ще одного "ляпаса" по поводу "карнавального костюма".
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25.04.2025 18:39 Відповісти
головне щоб тобі все сподобалось .
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25.04.2025 18:41 Відповісти
Не сподівайся.
Мені ВСЕ НЕ СПОДОБАЄТЬСЯ.
Бо у Зеленського - цунгванг (по-гугли, що це таке).
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25.04.2025 18:46 Відповісти
а без погугли гадаєш ніяк ? а те що зараз відбувається тебе не стосується ? питання вангуєш тільки за костюм ?
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25.04.2025 18:51 Відповісти
Просто "костюм" - це ваш МАКСИМАЛЬНИЙ рівень розуміння.
Про інше з вами сперечатись взагалі немає сенсу.
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25.04.2025 18:54 Відповісти
а , то ти один тут розумний ? а в житті теж , чи тільки на цензорі коли погуглиш ?
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25.04.2025 18:57 Відповісти
По ТЕМІ новини є питання, троль?
А просто займатися словоблудом з тобою, та переходити на особистість мені не цікаво.
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25.04.2025 19:04 Відповісти
ще раз ознайомся з новиною і своїм першим коментарем і покажи між ними зв'язок , навмисник цунг .
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25.04.2025 19:23 Відповісти
А у москалів іншій, бо кроме костюма тебе нічого не цікавить
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25.04.2025 19:28 Відповісти
у москалів рівень: "скільки секунд тривало рукостискання" (якщо пам'ятаєш про що я)
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25.04.2025 19:33 Відповісти
АААААААААААААААААААААААЯ також не знаю,що таке цунгванг.Знаю цугцванг,а цунгванг не знаю.Що за звір такий?
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25.04.2025 19:08 Відповісти
а це навмисна "закладка" на тих, хто насправді полізе гуглити слово
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25.04.2025 19:18 Відповісти
Не бреши.Перед тим,як повчати інших,вивчись сам,невук.
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25.04.2025 19:23 Відповісти
Він не казав що читач, він письменник хай думають ті, хто пише методичку
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25.04.2025 19:30 Відповісти
ФІГ тобі!
Це так і було задумано і перевірка орфографії в браузері в мене включена, так що все видно.
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25.04.2025 19:31 Відповісти
не сперичайся , то в нього гугл такий невчЬОний .
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25.04.2025 19:18 Відповісти
У зеленського, головне завдання, СТАВКУ провести, а не папу римського!
Єрмак на похорони, може бути відряджений… бо папі, усе рівно…
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25.04.2025 18:40 Відповісти
Та не спрацювують його ставки! Видно, не на те ставить!
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25.04.2025 18:54 Відповісти
Ти би про Україну думав, а не каркав що попаді
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25.04.2025 19:33 Відповісти
Ліпше зустрітися на власних похоронах, одного або іншого. Хоча краще б обох.
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25.04.2025 18:44 Відповісти
Да, памятник Трамп себе уже поставил, поэтому надо бы папе составить компанию, а Зеленский проконтролирует, чтобы всё было чики-пики...
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25.04.2025 18:46 Відповісти
Уявляю ,як зєля буде бігати по Ватикану за Трампом і верещати - "ми не визнаємо Крим кацапською територією" і "прийміть нас в НАТО".
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25.04.2025 18:46 Відповісти
Якщо його ще й з похорону Папи Римського виженуть, то це буде шедевр... На всі віка увійде. Це на порядок крутіше ніж із Білого дому виперли без вечері.
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25.04.2025 19:04 Відповісти
Так я вже нічому не дивуюсь ,зельоне чмо може і на похороні скандал влаштувати.
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25.04.2025 19:13 Відповісти
Наши инсайды из Ватикана очень странны. Никто сейчас не обсуждает кто будут новым папой. Все кардиналы озабочены только тем, чтобы на похоронах лидер США не устроил балаган и не обоссал амвон.
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25.04.2025 18:47 Відповісти
Таки так, руде чмо може організувати шоу на похоронах! 😁може захоче, щоб на нього більше звертали увагу та ляже поряд в домовину до папи!
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25.04.2025 18:53 Відповісти
Ну так трамп з категорії тих, хто хоче бути скрізь головним: на весіллі - нареченим, на похоронах - покійником!
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25.04.2025 18:57 Відповісти
так що ви там по обержніше бо як свідчить історія тіран Римні згвалтував якогсь посланця папи на фамілію як злі язики кажуть трамп на очах своіх кондотьері Ну вова не тиран Римні на жаль бо він з ним тільки прізвисько одне мае- дурна голова Но і Труамп не посланець Папи
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25.04.2025 19:00 Відповісти
Зєля пропонує провести великий саміт у Римі в день похорон папи римського, на який зберуться світові лідери, включаючи Трампа.. Поминальний саміт.. Та ***..так папу ще ніхто не опускав з часів Малатесте , навіть при житті..
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25.04.2025 18:49 Відповісти
фуршет з міцними напоями. карти на роздягання. та еротичні танці з доступними гетерами.
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25.04.2025 18:53 Відповісти
та це вже було (ц) кучма
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25.04.2025 19:04 Відповісти
зе!лідар!
терміново малюй картину, де вєліколєпний доні у вигляді бога створює землю!
і придумай набір хвалебних слоганів!
ти ж вмієш плазувати. ти ж на цьому мільйонером став.
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25.04.2025 18:50 Відповісти
Трамп заявив, що "можливо" дуже скоро зустрінеться із
Папою Римськім та Кобздоном
купив попкорн..
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25.04.2025 18:52 Відповісти
Навряд, бо їх чорти варимимуть в різних казанах!
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25.04.2025 18:59 Відповісти
Скоріше б вже!
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25.04.2025 18:55 Відповісти
Ліпше зустрівся з папою римським
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25.04.2025 18:55 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣 вони обидва на це заслуговують.
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25.04.2025 19:06 Відповісти
Найкраще місце зустрічі - на похоронах в туалеті. Без охорони.
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25.04.2025 18:59 Відповісти
Може дати дрозда - Трамп на похоронах
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25.04.2025 19:02 Відповісти
Два дебіла. Один журналістам розказує , що їде на похорони щоб зустрітись з придурком, а придурок підтверджує що буде щось пздіти з дебілом. Це якась суцільна ганьба на весь світ. Може ще біля труни , або на труні підпишете бумажки про копалини?
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25.04.2025 19:04 Відповісти
Так костюм, брати єрмаку, для зеленського, чи як?
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25.04.2025 19:09 Відповісти
Президент єрмак буде в костюмі, а на костюми для охоронців зараз немає коштів у бюджеті.
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25.04.2025 19:11 Відповісти
Їхати в Рим на похорони папи який був ярим русофілом і українофобом? На таке здатен тільки єврей гешефтний, корумпований та продажний...
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25.04.2025 19:14 Відповісти

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25.04.2025 19:18 Відповісти
Щоб тут зараз не торохтіли про Зелю, але я б реально хотів щоб посадили за англійською абеткою та наш Лідор у і пав би Трампа з ноги. Як колись Парасюк недобитка совкового.
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25.04.2025 19:18 Відповісти
І ***** це?! Щоб там прямо підписати угоду про передачу срампону усіх українських ресурсів?!
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25.04.2025 19:31 Відповісти
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25.04.2025 19:32 Відповісти
 
 