Трамп заявив, що "можливо" зустрінеться із Зеленським на похоронах Папи Римського

Американський лідер Дональд Трамп не виключив, що може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на похоронах Папи Римського Франциска.

Про це пишуть The Washington Post та CNN з посиланням на заяву глави Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

ЗМІ не наводять прямої цитати Трампа, однак пишуть, що "поки президент Дональд Трамп вирушає до Ватикану для участі в похоронах папи Франциска, він заявив, що "можливо" зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським там".

Зазначається, що президенти США і України сидітимуть окремо на похоронній церемонії, оскільки Ватикан дотримуватиметься протоколу, який передбачає розміщення делегацій за французьким алфавітним порядком, а не англійським. Тому американська делегація може опинитися поруч з офіційними особами з Естонії та Есватіні (Південна Африка).

Проте якби їх розміщували за англійським алфавітним порядком, делегація України сиділа б дуже близько до делегації США, оскільки обидві країни починаються на літеру U.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планував поїздку на похорон Папи Римського 26 квітня, та поки невідомо чи скасував Зеленський свій візит до Ватикану.

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