Трамп заявил, что, "возможно", встретится с Зеленским на похоронах Папы Римского
Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска.
Об этом пишут The Washington Post и CNN со ссылкой на заявление главы Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.
СМИ не приводят прямой цитаты Трампа, однако пишут, что "пока президент Дональд Трамп отправляется в Ватикан для участия в похоронах папы Франциска, он заявил, что, "возможно", встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским там".
Отмечается, что президенты США и Украины будут сидеть отдельно на похоронной церемонии, поскольку Ватикан будет придерживаться протокола, который предусматривает размещение делегаций по французскому алфавитному порядку, а не английскому. Поэтому американская делегация может оказаться рядом с официальными лицами из Эстонии и Эсватини (Южная Африка).
Однако если бы их размещали по английскому алфавитному порядку, делегация Украины сидела бы очень близко к делегации США, поскольку обе страны начинаются на букву U.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планировал поездку на похороны Папы Римского 26 апреля, и пока неизвестно, отменил ли Зеленский свой визит в Ватикан.
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І в чому туди приїде Хрипатий - у костюмі, чи у піжамі?!
Прогнозую.
У піжамі, і...
посвариться ще більше з Ватіканом, та і від Трампа отримає ще одного "ляпаса" по поводу "карнавального костюма".
Мені ВСЕ НЕ СПОДОБАЄТЬСЯ.
Бо у Зеленського - цунгванг (по-гугли, що це таке).
Про інше з вами сперечатись взагалі немає сенсу.
А просто займатися словоблудом з тобою, та переходити на особистість мені не цікаво.
Єрмак на похорони, може бути відряджений… бо папі, усе рівно…
терміново малюй картину, де вєліколєпний доні у вигляді бога створює землю!
і придумай набір хвалебних слоганів!
ти ж вмієш плазувати. ти ж на цьому мільйонером став.
Папою Римськім та Кобздоном
купив попкорн..