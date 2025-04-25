Трамп заявил, что, "возможно", встретится с Зеленским на похоронах Папы Римского

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска.

Об этом пишут The Washington Post и CNN со ссылкой на заявление главы Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

СМИ не приводят прямой цитаты Трампа, однако пишут, что "пока президент Дональд Трамп отправляется в Ватикан для участия в похоронах папы Франциска, он заявил, что, "возможно", встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским там".

Отмечается, что президенты США и Украины будут сидеть отдельно на похоронной церемонии, поскольку Ватикан будет придерживаться протокола, который предусматривает размещение делегаций по французскому алфавитному порядку, а не английскому. Поэтому американская делегация может оказаться рядом с официальными лицами из Эстонии и Эсватини (Южная Африка).

Однако если бы их размещали по английскому алфавитному порядку, делегация Украины сидела бы очень близко к делегации США, поскольку обе страны начинаются на букву U.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планировал поездку на похороны Папы Римского 26 апреля, и пока неизвестно, отменил ли Зеленский свой визит в Ватикан.

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