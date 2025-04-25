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Новости Похорон Папы Римского
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Трамп заявил, что, "возможно", встретится с Зеленским на похоронах Папы Римского

Трамп допустил, что может встретиться с Зеленским на похоронах Папы

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска.

Об этом пишут The Washington Post и CNN со ссылкой на заявление главы Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

СМИ не приводят прямой цитаты Трампа, однако пишут, что "пока президент Дональд Трамп отправляется в Ватикан для участия в похоронах папы Франциска, он заявил, что, "возможно", встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским там".

Отмечается, что президенты США и Украины будут сидеть отдельно на похоронной церемонии, поскольку Ватикан будет придерживаться протокола, который предусматривает размещение делегаций по французскому алфавитному порядку, а не английскому. Поэтому американская делегация может оказаться рядом с официальными лицами из Эстонии и Эсватини (Южная Африка).

Однако если бы их размещали по английскому алфавитному порядку, делегация Украины сидела бы очень близко к делегации США, поскольку обе страны начинаются на букву U.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планировал поездку на похороны Папы Римского 26 апреля, и пока неизвестно, отменил ли Зеленский свой визит в Ватикан.

Смотрите также: Прощание с Папой Римским Франциском состоится 26 апреля в базилике Святого Петра, - Reuters. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ватикан (189) Зеленский Владимир (20378) похороны (1529) Франциск (174) Трамп Дональд (5235)


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Топ комментарии
+3
Ну-ну...
І в чому туди приїде Хрипатий - у костюмі, чи у піжамі?!
Прогнозую.
У піжамі, і...
посвариться ще більше з Ватіканом, та і від Трампа отримає ще одного "ляпаса" по поводу "карнавального костюма".
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25.04.2025 18:39
+3
Наши инсайды из Ватикана очень странны. Никто сейчас не обсуждает кто будут новым папой. Все кардиналы озабочены только тем, чтобы на похоронах лидер США не устроил балаган и не обоссал амвон.
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25.04.2025 18:47
+3
Зєля пропонує провести великий саміт у Римі в день похорон папи римського, на який зберуться світові лідери, включаючи Трампа.. Поминальний саміт.. Та ***..так папу ще ніхто не опускав з часів Малатесте , навіть при житті..
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25.04.2025 18:49
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Ну-ну...
І в чому туди приїде Хрипатий - у костюмі, чи у піжамі?!
Прогнозую.
У піжамі, і...
посвариться ще більше з Ватіканом, та і від Трампа отримає ще одного "ляпаса" по поводу "карнавального костюма".
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25.04.2025 18:39 Ответить
головне щоб тобі все сподобалось .
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25.04.2025 18:41 Ответить
Не сподівайся.
Мені ВСЕ НЕ СПОДОБАЄТЬСЯ.
Бо у Зеленського - цунгванг (по-гугли, що це таке).
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25.04.2025 18:46 Ответить
а без погугли гадаєш ніяк ? а те що зараз відбувається тебе не стосується ? питання вангуєш тільки за костюм ?
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25.04.2025 18:51 Ответить
Просто "костюм" - це ваш МАКСИМАЛЬНИЙ рівень розуміння.
Про інше з вами сперечатись взагалі немає сенсу.
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25.04.2025 18:54 Ответить
а , то ти один тут розумний ? а в житті теж , чи тільки на цензорі коли погуглиш ?
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25.04.2025 18:57 Ответить
По ТЕМІ новини є питання, троль?
А просто займатися словоблудом з тобою, та переходити на особистість мені не цікаво.
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25.04.2025 19:04 Ответить
АААААААААААААААААААААААЯ також не знаю,що таке цунгванг.Знаю цугцванг,а цунгванг не знаю.Що за звір такий?
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25.04.2025 19:08 Ответить
У зеленського, головне завдання, СТАВКУ провести, а не папу римського!
Єрмак на похорони, може бути відряджений… бо папі, усе рівно…
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25.04.2025 18:40 Ответить
Та не спрацювують його ставки! Видно, не на те ставить!
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25.04.2025 18:54 Ответить
Ліпше зустрітися на власних похоронах, одного або іншого. Хоча краще б обох.
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25.04.2025 18:44 Ответить
Да, памятник Трамп себе уже поставил, поэтому надо бы папе составить компанию, а Зеленский проконтролирует, чтобы всё было чики-пики...
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25.04.2025 18:46 Ответить
Уявляю ,як зєля буде бігати по Ватикану за Трампом і верещати - "ми не визнаємо Крим кацапською територією" і "прийміть нас в НАТО".
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25.04.2025 18:46 Ответить
Якщо його ще й з похорону Папи Римського виженуть, то це буде шедевр... На всі віка увійде. Це на порядок крутіше ніж із Білого дому виперли без вечері.
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25.04.2025 19:04 Ответить
Наши инсайды из Ватикана очень странны. Никто сейчас не обсуждает кто будут новым папой. Все кардиналы озабочены только тем, чтобы на похоронах лидер США не устроил балаган и не обоссал амвон.
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25.04.2025 18:47 Ответить
Таки так, руде чмо може організувати шоу на похоронах! 😁може захоче, щоб на нього більше звертали увагу та ляже поряд в домовину до папи!
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25.04.2025 18:53 Ответить
Ну так трамп з категорії тих, хто хоче бути скрізь головним: на весіллі - нареченим, на похоронах - покійником!
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25.04.2025 18:57 Ответить
так що ви там по обержніше бо як свідчить історія тіран Римні згвалтував якогсь посланця папи на фамілію як злі язики кажуть трамп на очах своіх кондотьері Ну вова не тиран Римні на жаль бо він з ним тільки прізвисько одне мае- дурна голова Но і Труамп не посланець Папи
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25.04.2025 19:00 Ответить
Зєля пропонує провести великий саміт у Римі в день похорон папи римського, на який зберуться світові лідери, включаючи Трампа.. Поминальний саміт.. Та ***..так папу ще ніхто не опускав з часів Малатесте , навіть при житті..
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25.04.2025 18:49 Ответить
фуршет з міцними напоями. карти на роздягання. та еротичні танці з доступними гетерами.
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25.04.2025 18:53 Ответить
та це вже було (ц) кучма
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25.04.2025 19:04 Ответить
зе!лідар!
терміново малюй картину, де вєліколєпний доні у вигляді бога створює землю!
і придумай набір хвалебних слоганів!
ти ж вмієш плазувати. ти ж на цьому мільйонером став.
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25.04.2025 18:50 Ответить
Трамп заявив, що "можливо" дуже скоро зустрінеться із
Папою Римськім та Кобздоном
купив попкорн..
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25.04.2025 18:52 Ответить
Навряд, бо їх чорти варимимуть в різних казанах!
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25.04.2025 18:59 Ответить
Скоріше б вже!
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25.04.2025 18:55 Ответить
Ліпше зустрівся з папою римським
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25.04.2025 18:55 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣 вони обидва на це заслуговують.
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25.04.2025 19:06 Ответить
Найкраще місце зустрічі - на похоронах в туалеті. Без охорони.
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25.04.2025 18:59 Ответить
Може дати дрозда - Трамп на похоронах
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25.04.2025 19:02 Ответить
Два дебіла. Один журналістам розказує , що їде на похорони щоб зустрітись з придурком, а придурок підтверджує що буде щось пздіти з дебілом. Це якась суцільна ганьба на весь світ. Може ще біля труни , або на труні підпишете бумажки про копалини?
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25.04.2025 19:04 Ответить
Так костюм, брати єрмаку, для зеленського, чи як?
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25.04.2025 19:09 Ответить
 
 