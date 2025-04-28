Трамп використовуватиме метод "батога та пряника", щоб посадити Росію за стіл переговорів, - Волц

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що Дональд Трамп у відносинах з Росією використовує і "батіг , і пряник"

.Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Трамп рішуче налаштований використовувати як "пряники, так і батоги", щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, непрямі переговори, обговорення тих питань, які ми обговорювали, щоб довести це до остаточного завершення з архітектурою безпеки під керівництвом Європи", - сказав Волц

Потенційні шляхи, за допомогою яких США можуть вплинути на Москву, включають санкції проти банків і дії в нафтогазовому секторі, сказав пан Волц.

Він додав, що впевнений у тому, що США підпишуть угоду з Україною щодо видобутку корисних копалин.

"Угода з Україною буде укладена - учасники переговорів наполегливо працювали протягом вихідних. Президент сповнений рішучості зробити так, щоб це сталося", - сказав він.

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