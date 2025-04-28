Трамп використовуватиме метод "батога та пряника", щоб посадити Росію за стіл переговорів, - Волц
Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що Дональд Трамп у відносинах з Росією використовує і "батіг , і пряник"
.Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
"Трамп рішуче налаштований використовувати як "пряники, так і батоги", щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, непрямі переговори, обговорення тих питань, які ми обговорювали, щоб довести це до остаточного завершення з архітектурою безпеки під керівництвом Європи", - сказав Волц
Потенційні шляхи, за допомогою яких США можуть вплинути на Москву, включають санкції проти банків і дії в нафтогазовому секторі, сказав пан Волц.
Він додав, що впевнений у тому, що США підпишуть угоду з Україною щодо видобутку корисних копалин.
"Угода з Україною буде укладена - учасники переговорів наполегливо працювали протягом вихідних. Президент сповнений рішучості зробити так, щоб це сталося", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Від нього ***** зайву валізу навалив
Пряники - підаростану
Батіг - Україні
А батіг це мабуть пипіська ***** якою він водить по губах трампа.
Хтоб сумнівався. Батіг - для України - пряники для себе Трампа коханого - ну і для путіна - свого хазяїна.
"Пряник" - за рахунок Європи , а "батіг" - з лика...
Не "президент великої країни", а "бык тряпочный"... (Я думаю, саме так його іменують у Кремлі...)
батіг ні.
бо батіг в сраці віткофа так глибоко що ніхто не хоче його звідти діставати.