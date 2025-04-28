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Трамп використовуватиме метод "батога та пряника", щоб посадити Росію за стіл переговорів, - Волц

Волц про батіг та пряник Трампа

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що Дональд Трамп у відносинах з Росією використовує і "батіг , і пряник"

.Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Трамп рішуче налаштований використовувати як "пряники, так і батоги", щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, непрямі переговори, обговорення тих питань, які ми обговорювали, щоб довести це до остаточного завершення з архітектурою безпеки під керівництвом Європи", - сказав Волц

Потенційні шляхи, за допомогою яких США можуть вплинути на Москву, включають санкції проти банків і дії в нафтогазовому секторі, сказав пан Волц.

Він додав, що впевнений у тому, що США підпишуть угоду з Україною щодо видобутку корисних копалин.

"Угода з Україною буде укладена - учасники переговорів наполегливо працювали протягом вихідних. Президент сповнений рішучості зробити так, щоб це сталося", - сказав він.

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Автор: 

росія (65254) Україна (5901) Трамп Дональд (5706) Волц Майк (75)


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Топ коментарі
+14
Це якийсь нескінчений пряник. Бо батога ніхто ще не бачив.
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28.04.2025 07:04
+12
батіг для України , пряник для параши
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28.04.2025 07:07
+4
поки пуйло пряники отримує
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28.04.2025 07:08
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Це якийсь нескінчений пряник. Бо батога ніхто ще не бачив.
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28.04.2025 07:04 Відповісти
Чого це "не бачив", а гнівний допис "Volodimir STOP!
Від нього ***** зайву валізу навалив
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28.04.2025 08:29 Відповісти
Ви не розумієте....
Пряники - підаростану
Батіг - Україні
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28.04.2025 08:56 Відповісти
всі пряники кацапам роздав, Україні залишився лише батіг.
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28.04.2025 09:37 Відповісти
Садо - мазо - потягує пуйла батогом а той либу давить
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28.04.2025 07:06 Відповісти
поки пуйло пряники отримує
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28.04.2025 07:08 Відповісти
батіг для України , пряник для параши
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28.04.2025 07:07 Відповісти
Пряник цо зняття санкцій з Параші.
А батіг це мабуть пипіська ***** якою він водить по губах трампа.
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28.04.2025 07:13 Відповісти
Щось цей зашкварний півник розкукурікався. Забув вже про лажу з Signal?
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28.04.2025 07:17 Відповісти
Їх цікавлять тількі наші ресурси, за що вони спишуть нам міфічний борг. Ми отримаємо собачій хрін. Зелене падло це видасть за перемогу, прохрипівши шось у відосіку. Потім Шмигаль, близнюк лунатіка Резнікова, мінистра оборони, скаже - нас змусили, давай верньом все взад. Верни все по Будапешту, чи добре вийде?
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28.04.2025 07:18 Відповісти
Тільки пряники закінчаться разом із Трампом
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28.04.2025 07:18 Відповісти
Подаруйте йому шкільний підручник Історії України!
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28.04.2025 07:24 Відповісти
із возвеличенням віслюка апокаліпсису? То давайте вже збірку гундозеків із відозеками на ОПі дЄрьмачка у Феофанії...
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28.04.2025 09:13 Відповісти
Підручник доЗЕдовського ери.
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28.04.2025 09:58 Відповісти
а тим батогом він себе лупцює, коли з хлом розмовляє?...
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28.04.2025 07:30 Відповісти
Ні, тільки якщо ху...ло накаже
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28.04.2025 08:51 Відповісти
рамп використовуватиме метод "батога та пряника"

Хтоб сумнівався. Батіг - для України - пряники для себе Трампа коханого - ну і для путіна - свого хазяїна.
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28.04.2025 07:42 Відповісти
вже повний Кремль пряників а хваленим батогом і не пахне….
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28.04.2025 07:57 Відповісти
Так він мабуть мазохіст і батіг використовує в особистих цілях, а для ху...ла пряники, начальник адже
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28.04.2025 08:50 Відповісти
Якщо метод полягає в тому, що Трамп пхатиме пряники путіну батогом в горлянку, поки того не розірве, то це може подіяти) якщо під пряниками маються на увазі ракети і снаряди, а під батогом - засоби їх доставки)
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28.04.2025 07:59 Відповісти
Ми вже побачили ті "батіг" і "пряник"...
"Пряник" - за рахунок Європи , а "батіг" - з лика...
Не "президент великої країни", а "бык тряпочный"... (Я думаю, саме так його іменують у Кремлі...)
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28.04.2025 08:07 Відповісти
Краще б нічого не говорили про батоги, а просто визнали московію терористкою і все! Санкції були б не потрібні, бо це автоматом припинення всіх відносин з терористами!
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28.04.2025 08:11 Відповісти
агент краснов использует с ПИД...рашенским фекалистаном два метода, задний привод и за щеку .....
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28.04.2025 08:25 Відповісти
Пряники для росії бачу, а батога для росії не видно
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28.04.2025 08:42 Відповісти
Це трампісти гниди так отсос ***** називають?
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28.04.2025 08:43 Відповісти
Тампон нікчемний ****** і у ***** регулярно бере за щоку,от і весь батіг.😃
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28.04.2025 08:44 Відповісти
тобто мацкалям пряник??
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28.04.2025 08:49 Відповісти
на даний час трамп використовує метод blowjob - відсмоктує по дорослому
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28.04.2025 09:39 Відповісти
пряник так.
батіг ні.
бо батіг в сраці віткофа так глибоко що ніхто не хоче його звідти діставати.
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28.04.2025 09:50 Відповісти
 
 