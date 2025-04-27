Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським у Ватикані, - Волц
Президент США Дональд Трамп наполягав на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані.
Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
Так Волц заявив, що Трамп був сповнений рішучості особисто зустрітися з Зеленським у Ватикані, щоб просунути вперед переговори щодо мирного врегулювання в Україні.
"Він був сповнений рішучості поговорити із Зеленським віч-на-віч і обговорити, як ми збираємося покласти край найбільшій сухопутній війні в Європі", - підкреслив радник.
Та додав, що Трамп сповнений рішучості використовувати дипломатію та розмовляти з обома сторонами, щоб покласти край війні.
Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.
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Як пише The Sun, це було «попередження із п'яти слів для Макрона» від президента США.
Ах*єнна в тебе тактика доні - вивалювати в гавні кожно дня, а потім наполягати на зустрічі