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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським у Ватикані, - Волц

трамп

Президент США Дональд Трамп наполягав на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані.

Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Так Волц заявив, що Трамп був сповнений рішучості особисто зустрітися з Зеленським у Ватикані, щоб просунути вперед переговори щодо мирного врегулювання в Україні.

"Він був сповнений рішучості поговорити із Зеленським віч-на-віч і обговорити, як ми збираємося покласти край найбільшій сухопутній війні в Європі", - підкреслив радник.

Та додав, що Трамп сповнений рішучості використовувати дипломатію та розмовляти з обома сторонами, щоб покласти край війні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Трампа та Зеленського свідчать, що перемир’я у війні близьке як ніколи. Проте навряд чи воно стане перемогою для України, - The Telegraph

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

Автор: 

Ватикан (146) Зеленський Володимир (23884) Трамп Дональд (5706) Волц Майк (75)


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Зеленский мировой лидер и ещё очень долго будет им оставаться.
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27.04.2025 20:02 Відповісти
Не питання.В чому це виражаецця? Яки результат лідерства?
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27.04.2025 20:03 Відповісти
Цього "лідора" чекає доля Саакашвілі. Ну хоча б позбудеться наркозалежності.
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27.04.2025 20:08 Відповісти
Це якись хаос з цим трампом. Нам взагалі не підходять умови трампа.
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27.04.2025 20:02 Відповісти
Кричав - де той - в треніках!
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27.04.2025 20:03 Відповісти
Где еще, как не на похоронах, все обсудить.
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27.04.2025 20:06 Відповісти
Ну, тобто примусити ***** припинити агресію проти України ,сповнення рішучості у трампона немає. Ну-ну. Дуже погано це все скінчиться в глобальному масштабі. Дуже.
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27.04.2025 20:08 Відповісти
«Зроби мені послугу, ти не маєш бути тут»: фахівці читання по губам зʼясували, що Трамп відмовив Макрону у спільній зустрічі з Зеленським

Як пише The Sun, це було «попередження із п'яти слів для Макрона» від президента США.
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27.04.2025 20:08 Відповісти
Каже в соборі я на нього ще не кричав. а там акустика хороша.
Ах*єнна в тебе тактика доні - вивалювати в гавні кожно дня, а потім наполягати на зустрічі
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27.04.2025 20:08 Відповісти
 
 