Трамп наполягав на зустрічі з Зеленським у Ватикані, - Волц

Президент США Дональд Трамп наполягав на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані.

Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Так Волц заявив, що Трамп був сповнений рішучості особисто зустрітися з Зеленським у Ватикані, щоб просунути вперед переговори щодо мирного врегулювання в Україні.

"Він був сповнений рішучості поговорити із Зеленським віч-на-віч і обговорити, як ми збираємося покласти край найбільшій сухопутній війні в Європі", - підкреслив радник.

Та додав, що Трамп сповнений рішучості використовувати дипломатію та розмовляти з обома сторонами, щоб покласти край війні.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.