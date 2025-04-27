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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Трамп настаивал на встрече с Зеленским в Ватикане, - Уолтц

трамп

Президент США Дональд Трамп настаивал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Так Уолтц заявил, что Трамп был полон решимости лично встретиться с Зеленским в Ватикане, чтобы продвинуть вперед переговоры по мирному урегулированию в Украине.

"Он был полон решимости поговорить с Зеленским с глазу на глаз и обсудить, как мы собираемся положить конец самой большой сухопутной войне в Европе", - подчеркнул советник.

И добавил, что Трамп полон решимости использовать дипломатию и разговаривать с обеими сторонами, чтобы положить конец войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Трампа и Зеленского свидетельствуют, что перемирие в войне близко как никогда. Однако вряд ли оно станет победой для Украины, - The Telegraph

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Автор: 

Ватикан (193) Зеленский Владимир (20417) Трамп Дональд (5286) Майк Уолтц (75)


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Топ комментарии
+5
Цього "лідора" чекає доля Саакашвілі. Ну хоча б позбудеться наркозалежності.
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27.04.2025 20:08
+4
Піідар, який оголошував що він одним дзвінком пуйлу встановить мир, шукав зустрічі з особою яку він спровакував, а потім вигнав з Білого дому. З кожним соцопитуванням в США дрібнішає трамп.
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27.04.2025 20:24
+3
Не питання.В чому це виражаецця? Яки результат лідерства?
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27.04.2025 20:03
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Зеленский мировой лидер и ещё очень долго будет им оставаться.
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27.04.2025 20:02 Ответить
Не питання.В чому це виражаецця? Яки результат лідерства?
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27.04.2025 20:03 Ответить
Піідар, який оголошував що він одним дзвінком пуйлу встановить мир, шукав зустрічі з особою яку він спровакував, а потім вигнав з Білого дому. З кожним соцопитуванням в США дрібнішає трамп.
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27.04.2025 20:24 Ответить
Цього "лідора" чекає доля Саакашвілі. Ну хоча б позбудеться наркозалежності.
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27.04.2025 20:08 Ответить
Путин президент мира!!!)))) Пам*ятаєте..як одна дурноголова верещала...??!!! https://www.tiktok.com/@aponomarev/video/6996591677917924609
Зеленский президент мира!!!))) Бачимо..як ще один дурноголовий з*явився... Скоро будете теж у Тік Тоці?
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27.04.2025 20:18 Ответить
Лідор якого міра?
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27.04.2025 20:38 Ответить
Це якись хаос з цим трампом. Нам взагалі не підходять умови трампа.
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27.04.2025 20:02 Ответить
Кричав - де той - в треніках!
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27.04.2025 20:03 Ответить
Где еще, как не на похоронах, все обсудить.
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27.04.2025 20:06 Ответить
Ну, тобто примусити ***** припинити агресію проти України ,сповнення рішучості у трампона немає. Ну-ну. Дуже погано це все скінчиться в глобальному масштабі. Дуже.
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27.04.2025 20:08 Ответить
«Зроби мені послугу, ти не маєш бути тут»: фахівці читання по губам зʼясували, що Трамп відмовив Макрону у спільній зустрічі з Зеленським

Як пише The Sun, це було «попередження із п'яти слів для Макрона» від президента США.
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27.04.2025 20:08 Ответить
Каже в соборі я на нього ще не кричав. а там акустика хороша.
Ах*єнна в тебе тактика доні - вивалювати в гавні кожно дня, а потім наполягати на зустрічі
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27.04.2025 20:08 Ответить
"Зная о любви Мориарти ко всевозможным дешёвым эффектам, я был уверен, что он не станет стрелять в меня из-за какой-нибудь скалы, а постарается превратить нашу встречу в драматический поединок" - Шерлок. Конан Дойль.
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27.04.2025 20:12 Ответить
You can say all you want about Mr. Zelenskyy, but for pretty much all of today's democratic leaders finding themselves in his shoes would be an absolutely unimaginable nightmare. Some of them probably start their morning by praising God for not having to deal with what Zelenskyy has to deal with every single day.
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27.04.2025 20:15 Ответить
Before writing about Zelensky like that, look into his activities before the war! A man with no training in management, politics, diplomacy... Who is absolutely unable to express his thoughts. He is only capable of voicing what he has written. Mr. Zelensky did not even try to prepare Ukraine for war, the probability of which was absolute. Mass corruption, theft of budget funds on a huge scale, persecution of the opposition, mindless reduction of the army, insane authoritarianism and a lot of anti-state actions. And the fact that Zelensky found himself in this situation... is his 100% fault. You don't need to take on something that you are not capable of doing!!! He took it and couldn't! His presidential career will be very tragic for him. And he himself is to blame for this.
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27.04.2025 20:31 Ответить
You're absolutely right.
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27.04.2025 20:38 Ответить
Не з тим наполягав)Ось ***** видав"

❗️путін назвав 2 умови, за яких повністю зупинить вогонь, - лавров

▪️Україні більше не передаватимуть зброю;
▪️ЗСУ не використають перемир'я переозброєння.")Тепер що ,Рудий?
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27.04.2025 20:18 Ответить
два кремлівські агенти трамп🤠 та 🤡 зеленський , повинні були обтерти, подальші дії вистави ...за сценарієм кремля ...
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27.04.2025 20:35 Ответить
Жаль що Трамп не мав з собою клюшки для гольфу, це був би дуже потужний аргумент
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27.04.2025 20:42 Ответить
що ж ти фраєр здав назад ?©
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27.04.2025 20:48 Ответить
Трамп - руде сцикло, якому давно(а може і ніколи) не давали по мордяці і в нього завищена самооцінка. Може він прихильник " золотого дощу", або його поре батогом Маланья, але то не те і це його не вилікує.
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27.04.2025 20:59 Ответить
Підтвердження ось цих вчорашніх коментів не забарилось

Merkator_Все,трамп просчитан.Никуди він не дінецця.Тема Украіни-головна,е і буде.Спешка потрибна при ловлі блох.Нам немае куди поспишати.А трампа бет теми про Украіну навіть показувати не будуть.Це у нас карта,а не у трампа.Нічого не підпісуваем,нам потрибна перемога.Капітуліровати ми встигнемо.

25.04.2025 21:54 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 45

Андрей Ивашкевич100%. Цей скунс пнеться для демонстрації тупоголовим, які за нього проголосували, хоч якусь ознаку свого вєлічія вичавити, але обсирається на всіх фронтах, і остання надія в нього це дожати оманського. Не підпишемо нічого і пердун потоне у власному лайні
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27.04.2025 21:27 Ответить
 
 