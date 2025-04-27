Трамп настаивал на встрече с Зеленским в Ватикане, - Уолтц
Президент США Дональд Трамп настаивал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.
Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
Так Уолтц заявил, что Трамп был полон решимости лично встретиться с Зеленским в Ватикане, чтобы продвинуть вперед переговоры по мирному урегулированию в Украине.
"Он был полон решимости поговорить с Зеленским с глазу на глаз и обсудить, как мы собираемся положить конец самой большой сухопутной войне в Европе", - подчеркнул советник.
И добавил, что Трамп полон решимости использовать дипломатию и разговаривать с обеими сторонами, чтобы положить конец войне.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.
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Зеленский президент мира!!!))) Бачимо..як ще один дурноголовий з*явився... Скоро будете теж у Тік Тоці?
Як пише The Sun, це було «попередження із п'яти слів для Макрона» від президента США.
Ах*єнна в тебе тактика доні - вивалювати в гавні кожно дня, а потім наполягати на зустрічі
❗️путін назвав 2 умови, за яких повністю зупинить вогонь, - лавров
▪️Україні більше не передаватимуть зброю;
▪️ЗСУ не використають перемир'я переозброєння.")Тепер що ,Рудий?
Merkator_Все,трамп просчитан.Никуди він не дінецця.Тема Украіни-головна,е і буде.Спешка потрибна при ловлі блох.Нам немае куди поспишати.А трампа бет теми про Украіну навіть показувати не будуть.Це у нас карта,а не у трампа.Нічого не підпісуваем,нам потрибна перемога.Капітуліровати ми встигнемо.
25.04.2025 21:54 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 45
Андрей Ивашкевич100%. Цей скунс пнеться для демонстрації тупоголовим, які за нього проголосували, хоч якусь ознаку свого вєлічія вичавити, але обсирається на всіх фронтах, і остання надія в нього це дожати оманського. Не підпишемо нічого і пердун потоне у власному лайні