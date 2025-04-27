Трамп настаивал на встрече с Зеленским в Ватикане, - Уолтц

Президент США Дональд Трамп настаивал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Так Уолтц заявил, что Трамп был полон решимости лично встретиться с Зеленским в Ватикане, чтобы продвинуть вперед переговоры по мирному урегулированию в Украине.

"Он был полон решимости поговорить с Зеленским с глазу на глаз и обсудить, как мы собираемся положить конец самой большой сухопутной войне в Европе", - подчеркнул советник.

И добавил, что Трамп полон решимости использовать дипломатию и разговаривать с обеими сторонами, чтобы положить конец войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Трампа и Зеленского свидетельствуют, что перемирие в войне близко как никогда. Однако вряд ли оно станет победой для Украины, - The Telegraph

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.