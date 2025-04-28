Трамп будет использовать метод "кнута и пряника", чтобы посадить Россию за стол переговоров, - Уолц
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Дональд Трамп в отношениях с Россией использует и "кнут, и пряник"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
"Трамп решительно настроен использовать как "пряники, так и кнуты", чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров, косвенные переговоры, обсуждение тех вопросов, которые мы обсуждали, чтобы довести это до окончательного завершения с архитектурой безопасности под руководством Европы", - сказал Уолц
Потенциальные пути, с помощью которых США могут повлиять на Москву, включают санкции против банков и действия в нефтегазовом секторе, сказал господин Уолц.
Он добавил, что уверен в том, что США подпишут соглашение с Украиной по добыче полезных ископаемых.
"Соглашение с Украиной будет заключено - участники переговоров упорно работали в течение выходных. Президент полон решимости сделать так, чтобы это произошло", - сказал он.
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Від нього ***** зайву валізу навалив
Пряники - підаростану
Батіг - Україні
А батіг це мабуть пипіська ***** якою він водить по губах трампа.
Хтоб сумнівався. Батіг - для України - пряники для себе Трампа коханого - ну і для путіна - свого хазяїна.
"Пряник" - за рахунок Європи , а "батіг" - з лика...
Не "президент великої країни", а "бык тряпочный"... (Я думаю, саме так його іменують у Кремлі...)
батіг ні.
бо батіг в сраці віткофа так глибоко що ніхто не хоче його звідти діставати.