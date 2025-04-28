Трамп будет использовать метод "кнута и пряника", чтобы посадить Россию за стол переговоров, - Уолц

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Дональд Трамп в отношениях с Россией использует и "кнут, и пряник"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Трамп решительно настроен использовать как "пряники, так и кнуты", чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров, косвенные переговоры, обсуждение тех вопросов, которые мы обсуждали, чтобы довести это до окончательного завершения с архитектурой безопасности под руководством Европы", - сказал Уолц

Потенциальные пути, с помощью которых США могут повлиять на Москву, включают санкции против банков и действия в нефтегазовом секторе, сказал господин Уолц.

Он добавил, что уверен в том, что США подпишут соглашение с Украиной по добыче полезных ископаемых.

"Соглашение с Украиной будет заключено - участники переговоров упорно работали в течение выходных. Президент полон решимости сделать так, чтобы это произошло", - сказал он.

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