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Новости Мирные переговоры
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Трамп будет использовать метод "кнута и пряника", чтобы посадить Россию за стол переговоров, - Уолц

Волц о кнуте и прянике Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Дональд Трамп в отношениях с Россией использует и "кнут, и пряник"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Трамп решительно настроен использовать как "пряники, так и кнуты", чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров, косвенные переговоры, обсуждение тех вопросов, которые мы обсуждали, чтобы довести это до окончательного завершения с архитектурой безопасности под руководством Европы", - сказал Уолц

Потенциальные пути, с помощью которых США могут повлиять на Москву, включают санкции против банков и действия в нефтегазовом секторе, сказал господин Уолц.

Он добавил, что уверен в том, что США подпишут соглашение с Украиной по добыче полезных ископаемых.

"Соглашение с Украиной будет заключено - участники переговоров упорно работали в течение выходных. Президент полон решимости сделать так, чтобы это произошло", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп настаивал на встрече с Зеленским в Ватикане, - Волц

Автор: 

россия (95591) Украина (44953) Трамп Дональд (5286) Майк Уолтц (77)


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Топ комментарии
+16
Це якийсь нескінчений пряник. Бо батога ніхто ще не бачив.
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28.04.2025 07:04
+14
батіг для України , пряник для параши
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28.04.2025 07:07
+6
поки пуйло пряники отримує
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28.04.2025 07:08
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Це якийсь нескінчений пряник. Бо батога ніхто ще не бачив.
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28.04.2025 07:04 Ответить
Чого це "не бачив", а гнівний допис "Volodimir STOP!
Від нього ***** зайву валізу навалив
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28.04.2025 08:29 Ответить
Ви не розумієте....
Пряники - підаростану
Батіг - Україні
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28.04.2025 08:56 Ответить
всі пряники кацапам роздав, Україні залишився лише батіг.
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28.04.2025 09:37 Ответить
Садо - мазо - потягує пуйла батогом а той либу давить
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28.04.2025 07:06 Ответить
поки пуйло пряники отримує
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28.04.2025 07:08 Ответить
батіг для України , пряник для параши
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28.04.2025 07:07 Ответить
Пряник цо зняття санкцій з Параші.
А батіг це мабуть пипіська ***** якою він водить по губах трампа.
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28.04.2025 07:13 Ответить
Щось цей зашкварний півник розкукурікався. Забув вже про лажу з Signal?
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28.04.2025 07:17 Ответить
Їх цікавлять тількі наші ресурси, за що вони спишуть нам міфічний борг. Ми отримаємо собачій хрін. Зелене падло це видасть за перемогу, прохрипівши шось у відосіку. Потім Шмигаль, близнюк лунатіка Резнікова, мінистра оборони, скаже - нас змусили, давай верньом все взад. Верни все по Будапешту, чи добре вийде?
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28.04.2025 07:18 Ответить
Тільки пряники закінчаться разом із Трампом
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28.04.2025 07:18 Ответить
Подаруйте йому шкільний підручник Історії України!
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28.04.2025 07:24 Ответить
Підручник доЗЕдовського ери.
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28.04.2025 09:58 Ответить
а тим батогом він себе лупцює, коли з хлом розмовляє?...
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28.04.2025 07:30 Ответить
Ні, тільки якщо ху...ло накаже
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28.04.2025 08:51 Ответить
рамп використовуватиме метод "батога та пряника"

Хтоб сумнівався. Батіг - для України - пряники для себе Трампа коханого - ну і для путіна - свого хазяїна.
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28.04.2025 07:42 Ответить
вже повний Кремль пряників а хваленим батогом і не пахне….
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28.04.2025 07:57 Ответить
Так він мабуть мазохіст і батіг використовує в особистих цілях, а для ху...ла пряники, начальник адже
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28.04.2025 08:50 Ответить
Якщо метод полягає в тому, що Трамп пхатиме пряники путіну батогом в горлянку, поки того не розірве, то це може подіяти) якщо під пряниками маються на увазі ракети і снаряди, а під батогом - засоби їх доставки)
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28.04.2025 07:59 Ответить
Ми вже побачили ті "батіг" і "пряник"...
"Пряник" - за рахунок Європи , а "батіг" - з лика...
Не "президент великої країни", а "бык тряпочный"... (Я думаю, саме так його іменують у Кремлі...)
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28.04.2025 08:07 Ответить
Краще б нічого не говорили про батоги, а просто визнали московію терористкою і все! Санкції були б не потрібні, бо це автоматом припинення всіх відносин з терористами!
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28.04.2025 08:11 Ответить
агент краснов использует с ПИД...рашенским фекалистаном два метода, задний привод и за щеку .....
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28.04.2025 08:25 Ответить
Пряники для росії бачу, а батога для росії не видно
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28.04.2025 08:42 Ответить
Це трампісти гниди так отсос ***** називають?
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28.04.2025 08:43 Ответить
тобто мацкалям пряник??
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28.04.2025 08:49 Ответить
на даний час трамп використовує метод blowjob - відсмоктує по дорослому
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28.04.2025 09:39 Ответить
пряник так.
батіг ні.
бо батіг в сраці віткофа так глибоко що ніхто не хоче його звідти діставати.
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28.04.2025 09:50 Ответить
Старий, там Панда на парад дівятогомая їде. Є ідеї чому? Чи дурником прикидатимешся і далі, поки світ гине?
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28.04.2025 10:22 Ответить
Спочатку бити кнутом,,, а потім…. Пряником.
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28.04.2025 10:25 Ответить
Поки що видно тільки позицію зайця з підібганим хвостом перед диктаторами-терористами всього світу. Зате на союзників скалить зуби як вовк.
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28.04.2025 10:41 Ответить
 
 