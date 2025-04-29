США откажутся от посредничества, если не будет достигнут прогресс на пути к миру в Украине, - Госдеп
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны представить "конкретные предложения" по прекращению войны в ближайшее время. Иначе Вашингтон откажется от роли посредника, если прогресса не будет.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас настало время, когда обе стороны должны представить конкретные предложения относительно прекращения этого конфликта. Как мы будем действовать дальше, будет решать президент [Дональд Трамп]. Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредника в этом мирном процессе", - заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, цитируя слова Рубио.
Пресс-секретарь Госдепа отказалась уточнять, о каких временных рамках может идти речь, одновременно добавила, что это - "очень четкое заявление" Рубио.
Позже Брюс добавила, что конкретные предложения в заявлении касаются "достижения полного, длительного прекращения огня".
"Не трехдневного, чтобы можно было праздновать что-то другое. Полное, длительное прекращение огня и окончание конфликта", - добавила она.
Ранее Рубио заявил, что эта неделя будет "критической" для соглашения между Россией и Украиной и для участия Вашингтона как посредника, но не назвал конкретных сроков для принятия этого решения.
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P.S. До параші в Рубіо жодних претензій.
А воно, он, як тепер йому неловко …. Єлозить задом, меле що попало, ультиматуми ставить ВИКЛЮЧНО жертві окупації, Україні!
На московію у нього, одна діарея і переляк, - «третя світова»….
Байден, такого не робив, як цей Трамп за 100 днів!
Толку з тих зусиль, як з свистка у дупі - смішно, гучно і пуками смердить.
Трампу треба список всього що в Україні забрали представити
І як літаки американські спеці різали
Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.
Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.
Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
https://umoloda.kyiv.ua/number/3891/159/181140/
накажемо Україну
трампологіка
Ай, маладци...
У вас нет другого пути, как решить этот вопрос по справедливости, в противном случае, все
страны, включая даже племя папуасов, пошлют вас на хрен, великой Америки больше не будет!
трампа за язык никто не тянул, он или выполнит своё обещание или с позором уйдёт в отставку.