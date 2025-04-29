США откажутся от посредничества, если не будет достигнут прогресс на пути к миру в Украине, - Госдеп

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны представить "конкретные предложения" по прекращению войны в ближайшее время. Иначе Вашингтон откажется от роли посредника, если прогресса не будет.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас настало время, когда обе стороны должны представить конкретные предложения относительно прекращения этого конфликта. Как мы будем действовать дальше, будет решать президент [Дональд Трамп]. Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредника в этом мирном процессе", - заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, цитируя слова Рубио.

Пресс-секретарь Госдепа отказалась уточнять, о каких временных рамках может идти речь, одновременно добавила, что это - "очень четкое заявление" Рубио.

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Позже Брюс добавила, что конкретные предложения в заявлении касаются "достижения полного, длительного прекращения огня".

"Не трехдневного, чтобы можно было праздновать что-то другое. Полное, длительное прекращение огня и окончание конфликта", - добавила она.

Ранее Рубио заявил, что эта неделя будет "критической" для соглашения между Россией и Украиной и для участия Вашингтона как посредника, но не назвал конкретных сроков для принятия этого решения.

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