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Новости Мирные переговоры Мирное соглашение
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США откажутся от посредничества, если не будет достигнут прогресс на пути к миру в Украине, - Госдеп

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны представить "конкретные предложения" по прекращению войны в ближайшее время. Иначе Вашингтон откажется от роли посредника, если прогресса не будет.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас настало время, когда обе стороны должны представить конкретные предложения относительно прекращения этого конфликта. Как мы будем действовать дальше, будет решать президент [Дональд Трамп]. Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредника в этом мирном процессе", - заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, цитируя слова Рубио.

Пресс-секретарь Госдепа отказалась уточнять, о каких временных рамках может идти речь, одновременно добавила, что это - "очень четкое заявление" Рубио.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ должны как можно быстрее подписать мирное соглашение, прежде чем у Трампа лопнет терпение, - Уолц

Позже Брюс добавила, что конкретные предложения в заявлении касаются "достижения полного, длительного прекращения огня".

"Не трехдневного, чтобы можно было праздновать что-то другое. Полное, длительное прекращение огня и окончание конфликта", - добавила она.

Ранее Рубио заявил, что эта неделя будет "критической" для соглашения между Россией и Украиной и для участия Вашингтона как посредника, но не назвал конкретных сроков для принятия этого решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио в разговоре с Лавровым подчеркнул "необходимость прекращения войны сейчас", - Госдеп

Автор: 

Госдепартамент США (1834) переговоры (4978) США (26743) Рубио Марко (173) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+14
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29.04.2025 22:28
+10
О, крутые 24 часа, обосрались очередной раз.
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29.04.2025 22:25
+7
"Від###іться" -- чомусь тільки це слово спадає на думку після таких заяв.

P.S. До параші в Рубіо жодних претензій.
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29.04.2025 22:29
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О, крутые 24 часа, обосрались очередной раз.
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29.04.2025 22:25 Ответить
Ще один думав,що тільки бровью поведе,і украінци здадуцця.
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29.04.2025 22:36 Ответить
"Бівис і Батхед" у реальному часі.
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29.04.2025 22:28 Ответить
Що, знову?
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29.04.2025 22:28 Ответить
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29.04.2025 22:28 Ответить
Браво.
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29.04.2025 22:38 Ответить
"Від###іться" -- чомусь тільки це слово спадає на думку після таких заяв.

P.S. До параші в Рубіо жодних претензій.
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29.04.2025 22:29 Ответить
Головне шоб американські шулери себе рідкоземельні не забрали
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29.04.2025 22:30 Ответить
Щоб їх забрати - потрібно спочатку побудувати шахти ,заводи та енергетику для їх видобутку - а для цього потрібні мільярди доларів та роки - і щось не видно черги інвесторів вкладатися в таку " вигідну" оборудку з Пуйлом під боком...
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29.04.2025 22:33 Ответить
А деякі думають, що ці рідкоземельні мінерали можна як картоплю на городі викопувати Я тут одним телепням нещодавно розповідав, що в Україні немає ні технологій, ні обладнання ні грошей на такий видобуток.
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29.04.2025 22:41 Ответить
Деякі думають що мова йде про лише про рідкоземи...
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29.04.2025 22:48 Ответить
А там ще потрібно енергетичні потужності - а нас навіть стара енергетика розхєрачєна...
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29.04.2025 22:49 Ответить
Все як хотіли "тилові патріоти" - зможуть тепер з легким серцем воювати до кордонів 91 року, визволяти Крим та перемагати ********* - рижий гандон Трамп не буде їм більше заважати...
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29.04.2025 22:30 Ответить
А ти шо хотіло?
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29.04.2025 22:49 Ответить
Я б хотів ,що б українцям трохи розуму і притомності додалося ...
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29.04.2025 23:00 Ответить
А розум це під сумні співи піз'дувать в плєн? Чи ти думаєш тебе, такого мудрого на вишку з кулеметом оприділять?
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29.04.2025 23:17 Ответить
Розум - це не сподіватися якихось перемох коли в тебе кєровніки - Мародери і Корупціонери .
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29.04.2025 23:23 Ответить
В принципі Україні доить ще трохи протриматись і раша сама піде з України і буде її століттями боятись як боїться банерівців. В раші справи хренові, раша застряла по вуха і не знає як вилізти з ситуації яку сама створила. Х-ло вже б вивів війська, але розуміє що то його кінець, свої з ним розберуться і досить швидко.
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29.04.2025 22:49 Ответить
Думаю ,що ні. Так зробили б розумні люди. Але оскільки ********** керують дебіли - вони будуть триматися за ці землі поки раша не розвалиться
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29.04.2025 22:58 Ответить
Значить розвалиться !!
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29.04.2025 23:01 Ответить
Старий Трамп сам, ОСОБИСТО, заявив і взявся за 24 години, припинити московську війну, свого дрючбана ******!
А воно, он, як тепер йому неловко …. Єлозить задом, меле що попало, ультиматуми ставить ВИКЛЮЧНО жертві окупації, Україні!
На московію у нього, одна діарея і переляк, - «третя світова»….
Байден, такого не робив, як цей Трамп за 100 днів!
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29.04.2025 22:30 Ответить
У добру путь. 😁
Толку з тих зусиль, як з свистка у дупі - смішно, гучно і пуками смердить.
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29.04.2025 22:30 Ответить
Ми це вже чули кілька разів...
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29.04.2025 22:31 Ответить
то відмовляйтеся. давно пора. ставайте разом з українцями бити ту орду. кацапи крім добрячих пістов більше ніяких переговорів не сприймають. то й нічого з ними панькатися. Байден це прекрасно знав, то навіть не хотів маратися у те гімно. шкода тільки, що зброї малувато виділяв.
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29.04.2025 22:32 Ответить
Повий#бувались і в кущі!
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29.04.2025 22:32 Ответить
США відмовляються ніяк не спробувавши вплинути на *****.Лиш Україну,президента та український народ принижували публічно: не така держава,не такий костюм,не така угода щодо металів,не такі слова щодо агресора...Поїздки тих дибілів до ***** не рахуються.Їздили для двіжухи.
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29.04.2025 22:32 Ответить
А який баран буде розмовляти з наріком просроченим???У Порошенка не було конфліктних ситуацій з США,тоді був Трамп!!!Можливо проблема всетаки в зеленій гниді???
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29.04.2025 22:38 Ответить
Маладая ******* старічка трампона. Обісралися з Газою, тарифами, Іраном та кацапією. А ще скінчив війну в Україні та мільйон мігрантів на місяць( по факту 11000) все зробив от тільки наоборот))))
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29.04.2025 22:34 Ответить
Нехай США повернуть в Україну ядерні **********, яки вони за допомогою кацапів та інших покитьів віідібраали , і йдуть на#й.
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29.04.2025 22:35 Ответить
Та ще літаки з ракетами
Трампу треба список всього що в Україні забрали представити
І як літаки американські спеці різали
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29.04.2025 22:41 Ответить
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29.04.2025 22:43 Ответить
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29.04.2025 22:44 Ответить
ЗАПІЗНІЛЕ КАЯТТЯ
Американський архів національної безпеки розсекретив 11 документів, пов'язаних з візитом 42-го президента США Білла Клінтона в москву та його зустрічами з президентом росії Борисом Єльциним (зокрема, віч-на-віч у резиденції в Ново-Огарьово) у січні 1994 року.
Після тих зустрічей москва, Вашингтон і Київ оголосили про виведення ядерного арсеналу з території України.

Через 30 років Клінтон зізнається, що шкодує про те, що сталося, і почувається «жахливо» через те, що вмовив (а фактично - змусив) Київ відмовитися від ядерної зброї і залишив Україну беззахисною.
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29.04.2025 22:46 Ответить
Саме США профінансували позбавлення України статусу ядерної держави. Було розроблено «Програму спільного скорочення загрози», під яку міністерство оборони США виділило 27 мільйонів доларів. Власне утилізацією літаків займалася американська фірма Raytheon Technical Service Company, з якою міністерство уклало контракт. А вже вона взяла субпідрядником ліквідаційних робіт державне підприємство Міноборони «Українська авіаційна транспортна компанія».
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29.04.2025 22:48 Ответить
ПОРІЗАНІ ЛІТАКИ: ЯК УКРАЇНУ ПОЗБАВИЛИ ЯДЕРНОГО СТАТУСУ
https://umoloda.kyiv.ua/number/3891/159/181140/
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29.04.2025 22:50 Ответить
В ті роки проведи референдум де ціна на газ на 2 копійки чи літаки, то вибір був би 99,99% за дешевий газ...
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29.04.2025 23:20 Ответить
не гризи себе Білле,януковоч її б всеодно віддав би.Як той уран.
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29.04.2025 22:50 Ответить
А до чого тут ми.У трампа питалі,як він зупиніть війну.Памьятаете,що він відповів:позвоню путіну.Так хай звоніть,чи кішка тонка.
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29.04.2025 22:35 Ответить
Трамп повинен звільнити цього невдаху з хрестом на лобі ще до свого імпічменту.
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29.04.2025 22:38 Ответить
Мені це починає нагадувати старий анекдот, коли чоловік, прийшовши додому пізно, п'яним і у жіночому спідньому, на питання дружини "що це?", каже " ти ж у мене така розумна, ну вигадай щось."
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29.04.2025 22:38 Ответить
Здриснув, крутий ковбой! Слабак, веселий ******!
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29.04.2025 22:41 Ответить
трумп відчував дупою що нічого не вийде тому так спішить угоду про копалини з України видерти.Хер тобі в дупу трумпе!
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29.04.2025 22:44 Ответить
Якщо мацкали продовжать вбивати українців
накажемо Україну
трампологіка
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29.04.2025 22:47 Ответить
ну, якщо відмовляться від посередництва, то на чію сторону тоді пристануть?
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29.04.2025 22:49 Ответить
Будуть Китай та кндр від усього світу захищати.
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29.04.2025 22:52 Ответить
Ця клоунада нагадує вже - останнє китайське попередження .
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29.04.2025 22:52 Ответить
Ну і йдіть нах****. Сша не посередник а адвокат Сосії. З такими посередниками і ворогів не потрібно
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29.04.2025 22:52 Ответить
Тобто зробите те що ху-йло вимагало ще з 2022-го? Кинете, так-сказать, його в терновий кущ...
Ай, маладци...
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29.04.2025 22:53 Ответить
Кацапи й піндоси - браття навєк.
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29.04.2025 22:59 Ответить
Кому вы вешаете эту лапшу, что вы бросите?

У вас нет другого пути, как решить этот вопрос по справедливости, в противном случае, все

страны, включая даже племя папуасов, пошлют вас на хрен, великой Америки больше не будет!

трампа за язык никто не тянул, он или выполнит своё обещание или с позором уйдёт в отставку.
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29.04.2025 23:04 Ответить
Не треба оспішати з копалинами, якщо вони готові нас кинути у такий складний час то набіса нам такі партнери?
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29.04.2025 23:28 Ответить
Так ви ж самі полізли в посередники. Трамп просто балабол з 24 годинами, який крім цілувати в дупу ху"ло нічого не може. Просто лузер ще й Америку в рецесію загоняє.
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29.04.2025 23:28 Ответить
 
 