Рубио в разговоре с Лавровым подчеркнул "необходимость прекращения войны сейчас", - Госдеп

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор состоялся в воскресенье, 27 апреля, по просьбе главы российского МИД.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио провел разговор с Лавровым после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 25 апреля. Во время беседы Рубио отметил российскому визави "следующие шаги в мирных переговорах между Россией и Украиной".

Также глава американской дипломатии подчеркнул о "необходимости прекращения войны сейчас".

"Соединенные Штаты серьезно настроены способствовать прекращению этой бессмысленной войны", - сказано в заявлении Госдепа.

Ранее российский МИД сообщал, что разговор Рубио и Лаврова "был позитивным".

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