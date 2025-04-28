Рубио в разговоре с Лавровым подчеркнул "необходимость прекращения войны сейчас", - Госдеп
Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор состоялся в воскресенье, 27 апреля, по просьбе главы российского МИД.
Об этом говорится в сообщении Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио провел разговор с Лавровым после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 25 апреля. Во время беседы Рубио отметил российскому визави "следующие шаги в мирных переговорах между Россией и Украиной".
Также глава американской дипломатии подчеркнул о "необходимости прекращения войны сейчас".
"Соединенные Штаты серьезно настроены способствовать прекращению этой бессмысленной войны", - сказано в заявлении Госдепа.
Ранее российский МИД сообщал, что разговор Рубио и Лаврова "был позитивным".
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але нічого вони не уникнуть, масло вже розлите, сша і европа своїм підживленням росії нафтовими доларами самі собі могилу вирили.
- Чєво таво !!!
- Давай давай, іді атсюда ні бізабразнічай...