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Новости Разговор Рубио и Лаврова
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Рубио в разговоре с Лавровым подчеркнул "необходимость прекращения войны сейчас", - Госдеп

Рубио и Лавров поговорили по телефону

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор состоялся в воскресенье, 27 апреля, по просьбе главы российского МИД.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио провел разговор с Лавровым после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 25 апреля. Во время беседы Рубио отметил российскому визави "следующие шаги в мирных переговорах между Россией и Украиной".

Также глава американской дипломатии подчеркнул о "необходимости прекращения войны сейчас".

"Соединенные Штаты серьезно настроены способствовать прекращению этой бессмысленной войны", - сказано в заявлении Госдепа.

Ранее российский МИД сообщал, что разговор Рубио и Лаврова "был позитивным".

Читайте также: Следующая неделя станет решающей в переговорах по завершению войны в Украине, - Рубио

Автор: 

Госдепартамент США (1833) Лавров Сергей (2302) Рубио Марко (171) война в Украине (3972)


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починаю думати що краще вже честь та принципи що штовхнули світ на першу світову аніж безчестя та безпринципність до яких вдається західний світ щоб уникати, як вони думають, третьої світової.
але нічого вони не уникнуть, масло вже розлите, сша і европа своїм підживленням росії нафтовими доларами самі собі могилу вирили.
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28.04.2025 22:29 Ответить
Про "припинення війни прямо зараз" касапи не почули.
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28.04.2025 22:30 Ответить
- Ти, ти ета, ти таво!
- Чєво таво !!!
- Давай давай, іді атсюда ні бізабразнічай...
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28.04.2025 22:43 Ответить
Лошадь ничего не решает.
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28.04.2025 22:44 Ответить
лошадь тягне коня за хвіст
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28.04.2025 23:36 Ответить
Та да! Тут Трамп сто днів св'яткувати зібрався. Тому необхідно саме зараз, бо завтра то припинення війни вже Трампу на*уй не буде потрібно. Спитаєте, а де тут про Україну? А ніде! Трампу не лише Україна пофігу, йому і його Штати не впираються.
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28.04.2025 22:54 Ответить
Ну не припинять і що ви зробите ? Нічого , тож наступний етап 250 днів трампа запускайте
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28.04.2025 23:41 Ответить
 
 