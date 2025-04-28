Рубио провел телефонный разговор с Лавровым: в МИД РФ назвали его "продуктивным"
В воскресенье, 27 апреля, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонную беседу, ключевой темой которой стала развязанная РФ война против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
В российском МИД заявили, что Рубио и Лавров "отметили важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру".
В МИД РФ также заявили, что стороны продолжили "продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который существенно активизировался в последнее время".
Напомним, накануне Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей по "достижению соглашения о прекращении войны в Украине".
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(с) Войнович "Москва-2042"
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