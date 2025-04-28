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Новости Разговор Рубио и Лаврова
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Рубио провел телефонный разговор с Лавровым: в МИД РФ назвали его "продуктивным"

Рубио и Лавров поговорили по телефону

В воскресенье, 27 апреля, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонную беседу, ключевой темой которой стала развязанная РФ война против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

В российском МИД заявили, что Рубио и Лавров "отметили важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру".

В МИД РФ также заявили, что стороны продолжили "продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который существенно активизировался в последнее время".

Напомним, накануне Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей по "достижению соглашения о прекращении войны в Украине".

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Автор: 

Лавров Сергей (2297) Рубио Марко (171)


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Топ комментарии
+3
Одні "продуктивні" розмови. Продукти світові.
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28.04.2025 08:22
+2
Тобто ні про що.
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28.04.2025 08:30
+1
Мабуть,це путін заклякав трампа,а не трамп путіна.
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28.04.2025 08:19
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Мабуть,це путін заклякав трампа,а не трамп путіна.
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28.04.2025 08:19 Ответить
Писали вчора, що )(уло грав, чи переграв Трампа.
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28.04.2025 08:24 Ответить
Як може агент закликати хазяїна
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28.04.2025 08:35 Ответить
Одні "продуктивні" розмови. Продукти світові.
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28.04.2025 08:22 Ответить
Рубіо пообіцяв лаврову підкинути заморського вівса. Хоча, стоп, це вже будуть не продукти, а фураж.
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28.04.2025 09:08 Ответить
Продуктивно потужно - коли вже Трамп почне періщити батогом кацапів
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28.04.2025 08:22 Ответить
"Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично!"
(с) Войнович "Москва-2042"
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28.04.2025 08:29 Ответить
Тобто ні про що.
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28.04.2025 08:30 Ответить
Що знову стара коняка по губам поводила?
Ох же ці рольові ігри
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28.04.2025 08:32 Ответить
Ясно,що продуктивно, особливо без учетов думки українців. У підворіттях ху...ла це називалося стрілкою. А продуктивною вона була завдяки гною від коня ху...ла
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28.04.2025 08:34 Ответить
там у Білому домі вже нема місця, де ті всі продукти складати.
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28.04.2025 08:38 Ответить
Портніков сказав шо путлєр водить Трампа за ніс - закінчення війни він не бажає
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28.04.2025 08:40 Ответить
"Продуктивна", з дипломатичної мови перекладається, як "ППР" - "посиділи, потринділи, розійшлись"...
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28.04.2025 08:42 Ответить
Пам'ятаю цей ппр.
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28.04.2025 08:57 Ответить
Мабуть,секс по телефону. Амери вже й такі послуги кацапні надають.
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28.04.2025 08:49 Ответить
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28.04.2025 08:50 Ответить
Кінь педальний заявив, що питання приналежності Куби до рф вже вирішено і не обговорюється!
Рубіо запронував відправити до рф Віткоффа для перемовин....
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28.04.2025 09:04 Ответить
 
 