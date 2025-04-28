Рубіо провів телефону розмову з Лавровим: у МЗС РФ назвали її "продуктивною"

У неділю, 27 квітня, держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну бесіду, ключовою темою якої стала розв’язана РФ війна проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

У російського МЗС заявили, що Рубіо та Лавров "наголосили на важливості консолідації передумов, що складаються, для початку переговорів з метою узгодження надійного шляху до довгострокового стійкого миру".

У МЗС РФ також заявили, що сторони продовжили "продуктивний обмін думками щодо ключових аспектів російсько-американського політичного діалогу, який істотно активізувався останнім часом".

Нагадаємо, напередодні Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо "досягнення угоди про припинення війни в Україні".

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