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Новини Розмова Рубіо та Лаврова
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Рубіо провів телефону розмову з Лавровим: у МЗС РФ назвали її "продуктивною"

Рубіо та Лавров поговорили телефоном

У неділю, 27 квітня, держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну бесіду, ключовою темою якої стала розв’язана РФ війна проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

У російського МЗС заявили, що Рубіо та Лавров "наголосили на важливості консолідації передумов, що складаються, для початку переговорів з метою узгодження надійного шляху до довгострокового стійкого миру".

У МЗС РФ також заявили, що сторони продовжили "продуктивний обмін думками щодо ключових аспектів російсько-американського політичного діалогу, який істотно активізувався останнім часом".

Нагадаємо, напередодні Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо "досягнення угоди про припинення війни в Україні".

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Автор: 

Лавров Сергій (1583) Рубіо Марко (174)


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Топ коментарі
+2
Одні "продуктивні" розмови. Продукти світові.
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28.04.2025 08:22
+1
Мабуть,це путін заклякав трампа,а не трамп путіна.
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28.04.2025 08:19
+1
Тобто ні про що.
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28.04.2025 08:30
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Мабуть,це путін заклякав трампа,а не трамп путіна.
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28.04.2025 08:19 Відповісти
Писали вчора, що )(уло грав, чи переграв Трампа.
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28.04.2025 08:24 Відповісти
Як може агент закликати хазяїна
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28.04.2025 08:35 Відповісти
Одні "продуктивні" розмови. Продукти світові.
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28.04.2025 08:22 Відповісти
Рубіо пообіцяв лаврову підкинути заморського вівса. Хоча, стоп, це вже будуть не продукти, а фураж.
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28.04.2025 09:08 Відповісти
Продуктивно потужно - коли вже Трамп почне періщити батогом кацапів
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28.04.2025 08:22 Відповісти
"Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично!"
(с) Войнович "Москва-2042"
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28.04.2025 08:29 Відповісти
Тобто ні про що.
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28.04.2025 08:30 Відповісти
Що знову стара коняка по губам поводила?
Ох же ці рольові ігри
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28.04.2025 08:32 Відповісти
Ясно,що продуктивно, особливо без учетов думки українців. У підворіттях ху...ла це називалося стрілкою. А продуктивною вона була завдяки гною від коня ху...ла
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28.04.2025 08:34 Відповісти
там у Білому домі вже нема місця, де ті всі продукти складати.
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28.04.2025 08:38 Відповісти
Портніков сказав шо путлєр водить Трампа за ніс - закінчення війни він не бажає
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28.04.2025 08:40 Відповісти
"Продуктивна", з дипломатичної мови перекладається, як "ППР" - "посиділи, потринділи, розійшлись"...
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28.04.2025 08:42 Відповісти
Пам'ятаю цей ппр.
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28.04.2025 08:57 Відповісти
Мабуть,секс по телефону. Амери вже й такі послуги кацапні надають.
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28.04.2025 08:49 Відповісти
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28.04.2025 08:50 Відповісти
Кінь педальний заявив, що питання приналежності Куби до рф вже вирішено і не обговорюється!
Рубіо запронував відправити до рф Віткоффа для перемовин....
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28.04.2025 09:04 Відповісти
 
 