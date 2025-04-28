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Новини Розмова Рубіо та Лаврова
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Рубіо у розмові з Лавровим наголосив на "необхідності припинення війни зараз", - Держдеп

Рубіо та Лавров поговорили телефоном

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Розмова відбулася у неділю, 27 квітня, на прохання очільника російського МЗС.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіла прессекретар Держдепартаменту Теммі Брюс, Рубіо провів розмову з Лавровим після візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви 25 квітня. Під час бесіди Рубіо наголосив російському візаві на "наступних кроках в мирних переговорах між Росією та Україною".

Також глава американської дипломатії підкреслив про "необхідність припинення війни зараз".

"Сполучені Штати серйозно налаштовані сприяти припиненню цієї безглуздої війни",- сказано в заяві Держдепу.

Раніше російське МЗС повідомляло, що розмова Рубіо та Лаврова "була позитивною".

Читайте також: Наступний тиждень стане вирішальним у перемовинах щодо завершення війни в Україні, - Рубіо

Автор: 

Держдепартамент США (1629) Лавров Сергій (1587) Рубіо Марко (174) війна в Україні (4007)


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починаю думати що краще вже честь та принципи що штовхнули світ на першу світову аніж безчестя та безпринципність до яких вдається західний світ щоб уникати, як вони думають, третьої світової.
але нічого вони не уникнуть, масло вже розлите, сша і европа своїм підживленням росії нафтовими доларами самі собі могилу вирили.
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28.04.2025 22:29 Відповісти
Про "припинення війни прямо зараз" касапи не почули.
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28.04.2025 22:30 Відповісти
- Ти, ти ета, ти таво!
- Чєво таво !!!
- Давай давай, іді атсюда ні бізабразнічай...
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28.04.2025 22:43 Відповісти
Лошадь ничего не решает.
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28.04.2025 22:44 Відповісти
лошадь тягне коня за хвіст
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28.04.2025 23:36 Відповісти
Та да! Тут Трамп сто днів св'яткувати зібрався. Тому необхідно саме зараз, бо завтра то припинення війни вже Трампу на*уй не буде потрібно. Спитаєте, а де тут про Україну? А ніде! Трампу не лише Україна пофігу, йому і його Штати не впираються.
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28.04.2025 22:54 Відповісти
Ну не припинять і що ви зробите ? Нічого , тож наступний етап 250 днів трампа запускайте
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28.04.2025 23:41 Відповісти
 
 