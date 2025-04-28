Рубіо у розмові з Лавровим наголосив на "необхідності припинення війни зараз", - Держдеп
Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Розмова відбулася у неділю, 27 квітня, на прохання очільника російського МЗС.
Про це йдеться у повідомленні Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіла прессекретар Держдепартаменту Теммі Брюс, Рубіо провів розмову з Лавровим після візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви 25 квітня. Під час бесіди Рубіо наголосив російському візаві на "наступних кроках в мирних переговорах між Росією та Україною".
Також глава американської дипломатії підкреслив про "необхідність припинення війни зараз".
"Сполучені Штати серйозно налаштовані сприяти припиненню цієї безглуздої війни",- сказано в заяві Держдепу.
Раніше російське МЗС повідомляло, що розмова Рубіо та Лаврова "була позитивною".
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але нічого вони не уникнуть, масло вже розлите, сша і европа своїм підживленням росії нафтовими доларами самі собі могилу вирили.
- Чєво таво !!!
- Давай давай, іді атсюда ні бізабразнічай...